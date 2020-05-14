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Новости Будни полиции
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Рано утром неизвестные взорвали банкомат в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция устанавливает обстоятельства подрыва банкомата в Слободском районе Харькова. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о взрыве на улице Киргизской поступило в полицию 14 мая в 4:31.

По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Рано утром неизвестные взорвали банкомат в Харькове, - полиция 01

Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в мини-маркете по улице Киргизской. Рядом были разбросаны кассеты и деньги номиналом 200 гривен.

Осмотр места происшествия продолжается.

Рано утром неизвестные взорвали банкомат в Харькове, - полиция 02

Следователем указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Все обстоятельства устанавливаются.

Рано утром неизвестные взорвали банкомат в Харькове, - полиция 03
Рано утром неизвестные взорвали банкомат в Харькове, - полиция 04
Рано утром неизвестные взорвали банкомат в Харькове, - полиция 05
Фото: сайт Нацполиции

взрыв (6829) Нацполиция (16610) Харьков (7638) банкомат (119)


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Топ комментарии
+9
чувак!.. Приват это государственный банк.. ты вообще из какой страны?!
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14.05.2020 10:34 Ответить
+8
причем тут Беня?
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14.05.2020 10:30 Ответить
+4
Рано-вранці невідомі підірвали банкомат у Харкові, - поліція - Цензор.НЕТ 2857
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14.05.2020 10:45 Ответить
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Людям кушать нечего с вашими карантинами, вот уже и банкоматы взрывать начали с голодухи!!!
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14.05.2020 10:28 Ответить
Да, "простые шахтёры" от отчаяния взяли в руки динамит.
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14.05.2020 10:34 Ответить
А в тюрьме еще лучше, бесплатная каша...
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14.05.2020 11:34 Ответить
макароны.
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14.05.2020 11:44 Ответить
Ага. А раньше банкоматы взрывали чисто по приколу.
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14.05.2020 10:38 Ответить
Банкомат "Привата", то коломойша вирішив помститися і відбити бабки за вчорашній закон
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14.05.2020 11:58 Ответить
Беню ********))) Молодці
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14.05.2020 10:28 Ответить
причем тут Беня?
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14.05.2020 10:30 Ответить
чувак!.. Приват это государственный банк.. ты вообще из какой страны?!
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14.05.2020 10:34 Ответить
дебил *****
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14.05.2020 10:34 Ответить
Ето который уже по счету? И ниодного подрывника не поймали. Такое ощущение что они с Аваковым делятся
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14.05.2020 10:41 Ответить
Не понял, на последней фото купюры?
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14.05.2020 10:42 Ответить
Да 100 гр. это новые.
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14.05.2020 11:02 Ответить
дык там 15-20 косарей на асфальте валяются, это то что мусора оставили, а сколько они по карманам расфасовали
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14.05.2020 11:10 Ответить
Предлагаю таким медвежатникам-новаторам в виде наказания отрывать динамитом обе руки по локоть. И отпускать.
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14.05.2020 10:43 Ответить
Рано-вранці невідомі підірвали банкомат у Харкові, - поліція - Цензор.НЕТ 2857
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14.05.2020 10:45 Ответить
эхо затяжного карантина....
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14.05.2020 10:46 Ответить
Хорошо, до дверей продовольственных лабазов взрывы не дошли. Еще бы пару месяцев оздоравливающего карантина...
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14.05.2020 10:49 Ответить
Да, в центре города - это уже наглость. Установите хотя бы везде качественные камеры.
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14.05.2020 10:53 Ответить
Киргизская это рабочая окраина , а дом этот выкупленная вьетнамцами общага .
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14.05.2020 10:57 Ответить
Коломойский, после принятия закона, решил возвращать деньги частями.
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14.05.2020 10:58 Ответить
завидую..молотки))
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14.05.2020 11:33 Ответить
Мудаки! Нужнобыло выдрессировать обезъяну, вскрывать банкоматы, "без шума и пыли".
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14.05.2020 12:10 Ответить
Если обезьяну выдрессировать, то она и Нацбанк возглавить сможет. А через пару лет сможет уже и в Лондон на ПМЖ сама выехать.
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14.05.2020 14:54 Ответить
А це взагалі, українське місто?Рано-вранці невідомі підірвали банкомат у Харкові, - поліція - Цензор.НЕТ 1044
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14.05.2020 13:31 Ответить
Скільки є банкомати, то стільки їх у Харкові підривають і нападають на інкасаторів. Розкриття нуль. Зато всі харківські, як передовики поліції, займають керівні посади у всіх областях.
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14.05.2020 13:33 Ответить
 
 