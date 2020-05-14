Рано утром неизвестные взорвали банкомат в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж
Полиция устанавливает обстоятельства подрыва банкомата в Слободском районе Харькова. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Сообщение о взрыве на улице Киргизской поступило в полицию 14 мая в 4:31.
По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в мини-маркете по улице Киргизской. Рядом были разбросаны кассеты и деньги номиналом 200 гривен.
Осмотр места происшествия продолжается.
Следователем указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Все обстоятельства устанавливаются.
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