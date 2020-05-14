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Новости Коронавирус и карантин
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МИД РФ требует от западных СМИ убрать публикации о резком росте смертности в России. Те настаивают на правдивости данных

МИД РФ требует от западных СМИ убрать публикации о резком росте смертности в России. Те настаивают на правдивости данных

МИД РФ подготовил письма в редакции Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть публикации о том, что реальная смертность в России от коронавируса значительно выше, чем официальные данные.

Об этом заявила 13 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

По ее словам, дальнейшая судьба этих изданий в России зависит от того, будут ли ими опубликованы опровержения.

В свою очередь глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что депутаты будут просить МИД и другие уполномоченные органы принять в отношении журналистов этих изданий "персонифицированные меры реагирования вплоть до лишения аккредитации в России".

Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс заявил "Интерфаксу": "Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются".

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карантин (16729) МИД РФ (1679) россия (96481) СМИ (3845) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+34
Если Россия требует, значит, сапоги хорошие, надо брать
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14.05.2020 10:57 Ответить
+29
Логічно, в Рашці зафіксовано більше випадків коронавірусу, ніж в Італії, Франції чи навіть Китаї, але при цьому говорять лише про 2,5 тисячі померлих... Ви в це вірите???
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14.05.2020 10:58 Ответить
+19
Поделом чухонцам! Сколько фейков и откровенной лжи вылили руцькие СМИ на другие страны не подсчитать. И кацапы еще что-то требуют?
МИД РФ требует от западных СМИ убрать публикации о резком росте смертности в России. Те настаивают на правдивости данных - Цензор.НЕТ 3297
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14.05.2020 11:07 Ответить
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ще одні китайці )
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14.05.2020 10:55 Ответить
Они не китайцы, они ордынцы! На лицо они конечно одинаковые, но их обижает когда мы их путаем
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14.05.2020 11:00 Ответить
Если Россия требует, значит, сапоги хорошие, надо брать
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14.05.2020 10:57 Ответить
И требуют Воскресить Мертвых!
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14.05.2020 10:57 Ответить
Логічно, в Рашці зафіксовано більше випадків коронавірусу, ніж в Італії, Франції чи навіть Китаї, але при цьому говорять лише про 2,5 тисячі померлих... Ви в це вірите???
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14.05.2020 10:58 Ответить
Им же дали указание, чтобы процент был на уровне 0,91-0,93, вот и подделывают статистику.
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14.05.2020 11:38 Ответить
это сразу бросается в глаза любому, кто вдумчиво оценивает статистику. они просто записывают смерти от ковида на что-то другое
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14.05.2020 12:07 Ответить
Множим на 10 и получаем реальную картину.
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14.05.2020 15:14 Ответить
Та нема проблем... Позбавляйте акредитації, подавайте до суду. Тільки от "шила в мішку не втаїш... "Газетярі" західні теж "не пальцем роблені"... Вони у судах таке "вивалять", що Кремль "замориться відмиваться...".
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14.05.2020 10:59 Ответить
В какой суд?! Аккредитация журналистов - это внутреннее дело страны. Следовательно рассматривать будет расейский суд, в международных судах такое на рассматривается
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14.05.2020 11:02 Ответить
А я що, казав про міжнародний суд?. І щось це важить? Адже журналісти на суд притягнуть стільки своїх колег, що суддя буде рішення приймать під прицілом десятків телекамер... І все це вивалять в Інтернет... Як кажуть, "у деяких випадкаж краще промовчать, ніж щось казать..."
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14.05.2020 11:25 Ответить
Он не понимает, что в РФ будет так, как скажет Пу, которому плевать на всю эту международную медийную мишуру. Если он плюнул на неё, оттяпав Крым и учудив бойню на Донбассе, то неужели сейчас он отступит?!

В своё время они заставили медийные компании держать информацию на местных серверах, и никто этим Западным монстрам не помог.

В данном случае очень тяжело найти доказательства занижения данных да потом ещё провести их через суд РФ и выиграть процесс.
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14.05.2020 11:37 Ответить
Видимо, в заключении о смерти все что угодно, кроме вируса.
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14.05.2020 11:41 Ответить
думаю, в них підгорає від того, що чітко довели ***** = брехло.
західні лідери готові миритись з *****м, але з брехлом... нікада!
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14.05.2020 11:04 Ответить
кацапи = ідіоти. доведений факт.
дали просратись... так уже мовчіть тихенько в ганчірочку. так ні ж, треба обляпатись по повній.
тепер цю інфу напишуть на кожному паркані...
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14.05.2020 10:59 Ответить
Люди и так знают, что данные занижены во многих странах, включая нас, Штаты. Проблема в другом: как быть медийным компаниям в этом случае?! Плюнуть на финансовые потери, и уйти из РФ или прогнуться под Пуйло? Дилемма, ёптыть!
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14.05.2020 11:45 Ответить
Я давно підозрював що не може так мало мокші дохнути від вірусу і що вони навмисно занижують цифи щоб українцям кожного ранку настрій псувати . В усьому намагаються нам підгавняти сцуки мацкальскі.
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14.05.2020 10:59 Ответить
А пусть докажут что у них нет такой смертности. С фотографиями.
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14.05.2020 11:00 Ответить
К сожалению презумпция невиновности на их стороне.
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14.05.2020 11:39 Ответить
Не совсем, данные о сверхсмертноси в Москве основаны на данных ЗАГСов, Суть проблемы в том, что сверхсмертность в Москве составила за апрель приблизительно 1700 человек по отношению к "обычной" апрельской смертности за прошлые годы. При этом согласно данным официальной статистики в апреле умерло от коронавируса в Москве примерно 650 человек. Американские издания сделали вывод, что статистика по смертности существенно занижена.
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14.05.2020 12:08 Ответить
На расии живут одни ихтамнеты
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14.05.2020 11:00 Ответить
апять гєйропа і пєндоси расісюшку апарочіть хатят!
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14.05.2020 11:01 Ответить
А шо там с парадными коробками все легли или пока половина? У ***** совсем кукуха поехала.
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14.05.2020 11:04 Ответить
МИД РФ требует от западных СМИ убрать публикации о резком росте смертности в России. Те настаивают на правдивости данных - Цензор.НЕТ 7034
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14.05.2020 11:04 Ответить
- Добрий день. Падскажитє, как найти площадь Ленина?
- Дуже просто. Треба ширину Леніні помножити на його довжину. )))
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14.05.2020 11:15 Ответить
Надо брать двойной интеграл по поверхности лениноида.
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14.05.2020 11:22 Ответить


Шедеврально!
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14.05.2020 15:06 Ответить
Поделом чухонцам! Сколько фейков и откровенной лжи вылили руцькие СМИ на другие страны не подсчитать. И кацапы еще что-то требуют?
МИД РФ требует от западных СМИ убрать публикации о резком росте смертности в России. Те настаивают на правдивости данных - Цензор.НЕТ 3297
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14.05.2020 11:07 Ответить
Страшная пропаГандонская армянка хотела обелить ихтамнетов, а получилось как то *невдобно* совсем
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14.05.2020 11:50 Ответить
МИД России требует больше кокса
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14.05.2020 11:07 Ответить
возрадуемся же, коллеги!.. я эту новость предвидел и ждал еще с конца прошлого года!

09:08, 14 мая 2020«Газпром» впервые в истории начал работать в убыток

В первом квартале 2020 года https://lenta.ru/tags/organizations/gazprom/ «Газпром» впервые в истории начал работать себе в убыток, если считать по российским стандартам бухгалтерского учета (РБСУ). Сумма убытка составила 306 миллиардов рублей, подсчитал http://www.interfax.ru/ «Интерфакс» .
Зимний период традиционно считается лучшим для российского экспортного монополиста, поскольку спрос на газ в эти месяцы максимальный. Год назад компания получила прибыль в размере почти 200 миллиардов рублей.МИД РФ требует от западных СМИ убрать публикации о резком росте смертности в России. Те настаивают на правдивости данных - Цензор.НЕТ 6829
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14.05.2020 11:11 Ответить
и это ещё не всё

В апреле крупнейший в мире производитель алмазов «https://www.vedomosti.ru/companies/ak-alrosa-oao Алроса » продала камней на $15,6 млн, сообщила компания. Это в 9,8 раза меньше, чем в марте этого года ($152,8 млн) и в 20 - чем в апреле прошлого года ($319 млн), следует из материалов «Алросы».

Причина такого падения - пандемия коронавируса. «Введенные для борьбы с коронавирусом ограничения и падение спроса на ювелирные украшения с бриллиантами свели к минимуму торговлю алмазами и бриллиантами на всех мировых площадках. В этих условиях компания предложила клиентам возможность отказаться от выкупа сырья в апреле и перенести его на последующие периоды», - приводятся в сообщении «Алросы» слова заместителя гендиректора компании Евгения Агуреева
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14.05.2020 20:23 Ответить
Правительство Путин продлил контракт с «эффективным управленцем» и своим коришем Игорехой Сечиным ещё на пять лет, несмотря на его откровенно провальное руководство «Роснефтью», о чём в один голос говорят почти все ведущие экономисты.
Ранее Путин также одобрил многомиллиардные налоговые льготы для «Роснефти» и миллиардные кредиты (https://t.me/c/1172696598/3815), а акционеры госкомпании уже успели выписать себе рекордные дивиденды за прошлый год на 354,1 млрд ₽…
А сколько там выделили на доплаты медикам? 27,5 млрд ₽. Из которых до самих медиков, по словам Мишустина, дошло лишь 4,5 млрд ₽…
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14.05.2020 20:25 Ответить
пускай напишут что благодаря лишней хромосоме москалей даже короновирус не берет и москалям приятно и мы посмеемся
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14.05.2020 11:13 Ответить
" FT предположило, что все случаи смерти, за счет которых в апреле были превышены средние за 10 лет показатели, связаны с коронавирусом."
Так вот в этом "предположении" весь фокус! Дело в том, что уже давно итальянцы в самых пострадавших от эпидемии городах подметили, что общий рост смертности у них в разы выше смертности от вируса. секрет прост - из за перегрузки скорой мед. помощи стали гораздо чаще умирать инфарктники, инсультники и прочие, которым стала недоступна немедленная реанимация. Точно тот же эффект англичане подметили в США, а американцы - в РФ. Тут дело не в фактаже, а в его подаче, если есть в РФ или Англии методика выявления, кто именно помер от вируса, то нужно в газете писать, что она не предусматривает выявления общей сверхсмертности, а не то, что ее данные искажаются.
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14.05.2020 11:13 Ответить
По ее словам, дальнейшая судьба этих изданий в России зависит от того, будут ли ими опубликованы опровержения.
а то их на России кто то читает сейчас
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14.05.2020 11:14 Ответить
Тут возможны два варианта: либо кацапская статистика безбожно врет, либо кацапы настолько сильно отличаются генетически от людей, что им нужна специальная зараза вроде "свинособачий грип".
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14.05.2020 11:20 Ответить
Від нормальних людей одічалиє відрізняються пошкодженою алкоголем 15-ою хромосомою в геномі.
...Хто б міг подумати, що незначна мутація може спричинити такі жахливі наслідки.
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14.05.2020 15:04 Ответить
свинособакія зовсім з глузду з'їхала: командувать незалежною західною пресою у вас не вийде.
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14.05.2020 11:20 Ответить
так це і є: кацапів мені не жаль !!!!!!!!! самі вони нікого не жаліють, вбивають з радістю... та ще й пишаються
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14.05.2020 11:35 Ответить
так і напишіть же ж що в кацяпії від короновірусу рєзка вираслі надои і раждаімость в стадах казламордих русічєй...
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14.05.2020 11:37 Ответить
Ну значит кацапстан довольно успешно и предсказуемо ( с перевыполнением плана) подыхает. XXV-й Съезд КПSS встает и призрак СССР(д) - (дегенератов) зовёт в своё будущее и встречает событие долгими продолжительными аплодисментами. Это вдохновляет конечно..
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14.05.2020 11:38 Ответить
уроджений сіфіліс головного мозку поголов'я кацапів
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14.05.2020 11:40 Ответить
А уявіть собі, що трапиться, коли ідіотизм серед казламорд стане нормою життя...
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14.05.2020 14:58 Ответить
Ой, да куда там этим журналистам до Киселя и иже с ним! Як до неба рачки.
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14.05.2020 12:17 Ответить
Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерли на 1444 больше людей чем раньше. Значит все они умерли от вируса. Бредовый вывод американских СМИ.
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14.05.2020 12:18 Ответить
Кацап, мимо. Спробуй ще.
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14.05.2020 12:29 Ответить
Угу, вивсьоврьоті . Хто б сумнівався?
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14.05.2020 14:55 Ответить
По кацапской статистике в Питере:50 сдохли от вируса,а 300 от пневмонии.Вона как.Шах и мат,всех перехитрили.
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14.05.2020 13:04 Ответить
Які стали справедливі фейкарі. Та йдіть ви на три букви, тільки то слово не мир!
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14.05.2020 13:30 Ответить
Лаптерылые требуйте только у своего *****, а всему миру на вас насрать.
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14.05.2020 13:58 Ответить
Ждем эффекта Барабары Стрейзанд, ой, Шмары Захаровой.
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14.05.2020 14:14 Ответить
Ого. На расєї вирішили, що і як мають писати світові ЗМІ.
Комусь із одічалих добряче в голову надуло.
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14.05.2020 14:52 Ответить
Чиновники говорят о точности российских патологоанатомов, патологоанатомы - о бюрократических требованиях
Источник в мэрии Москвы объяснил агентству «Интерфакс», что дело в исключительной точности российской регистрации смертей. Выявлено, что свыше 60% смертей случились от «явных альтернативных причин», то есть «инфекционное начало является как бы катализатором для быстрого прогрессирования хронических заболеваний». Аналогичная ситуация со статистикой наблюдается и в других странах, указали в мэрии.
В официальные списки погибших от коронавируса действительно попадают не все, кого лечили от инфекции, а только те, чье вскрытие покажет: главной («первоначальной») причиной их смерти стал именно COVID-19. «У нас в списках по летальности есть данные о вскрытии - и везде стоит патологоанатомический диагноз "коронавирусная инфекция"», - рассказывает сотрудница Роспотребнадзора Мария (имя изменено по просьбе собеседницы). Не проводить вскрытие нельзя: по закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», вскрытие погибших от инфекционного заболевания больных обязательно.
Потом «патологоанатом выбирает между смертью "от COVID-19" и смертью "c COVID-19"», объясняет заместитель заведующего Международной лабораторией исследований населения и здоровья ВШЭ, демограф Сергей Тимонин. Если смерть больного с COVID-19 вызвана осложнениями его хронических заболеваний, в посмертном диагнозе главной («первоначальной») причиной смерти могут назвать именно их, объясняет демограф. «У нас правила более строгие: в США, Италии и Великобритании к COVID death относили все те смерти, когда коронавирус был лабораторно подтвержден или клинически диагностирован», - говорит Тимонин.
Судмедэксперту Виктору Голованову из Московского областного бюро судебно-медицинской экспертизы с начала эпидемии не удалось поставить диагноз COVID-19 ни разу - пока «причина смерти не установлена» у всех коронавирусных погибших, которых исследовал специалист. При этом в каждом из случаев картина в легких для Голованова была очевидна. «Я 28 лет работаю, но такие легкие, такую картину гнойно-фибринозной пневмонии вижу впервые. Там происходит мелкий тромбоз, в сосудах кровь сворачивается, тромбики образуются - и когда на легкие давишь, из сосудов вылезают вот эти вот тромбики», - описывает Голованов.
Однако для постановки диагноза судмедэксперту приходится ждать результата анализа тканей - согласно рекомендациям российского Минздрава, его делают даже тем погибшим, которые при жизни получали положительный тест. «Я не имею права от балды ставить - вот когда я получу вирусологическое заключение, я поставлю ему коронавирус и сдам эту бумагу в отдел статистики, - соглашается с позицией медицинских властей Голованов. - [Прижизненные] тесты - это одно, а когда уже у трупа взял, из глубокого отдела трахеи, то там стопроцентно [будет точный результат] - или положительный, или отрицательный».
Две коронавирусные смерти, которые изучал Голованов, в статистике по Сергиеву Посаду пока не отражены. «Мы пока поставили "причина смерти не установлена", - говорит Голованов. - При получении гистологии и вирусологии мы напишем уже основную причину смерти - и перешлем».
Эти данные потом попадут в статистику?
Не факт
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14.05.2020 20:19 Ответить
Ещё одна " неправда" .

В апреле крупнейший в мире производитель алмазов «https://www.vedomosti.ru/companies/ak-alrosa-oao Алроса » продала камней на $15,6 млн, сообщила компания. Это в 9,8 раза меньше, чем в марте этого года ($152,8 млн) и в 20 - чем в апреле прошлого года ($319 млн), следует из материалов «Алросы».

Причина такого падения - пандемия коронавируса. «Введенные для борьбы с коронавирусом ограничения и падение спроса на ювелирные украшения с бриллиантами свели к минимуму торговлю алмазами и бриллиантами на всех мировых площадках. В этих условиях компания предложила клиентам возможность отказаться от выкупа сырья в апреле и перенести его на последующие периоды», - приводятся в сообщении «Алросы» слова заместителя гендиректора компании Евгения Агуреева
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14.05.2020 20:24 Ответить
 
 