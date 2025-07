МИД РФ требует от западных СМИ убрать публикации о резком росте смертности в России. Те настаивают на правдивости данных

МИД РФ подготовил письма в редакции Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть публикации о том, что реальная смертность в России от коронавируса значительно выше, чем официальные данные.

Об этом заявила 13 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

По ее словам, дальнейшая судьба этих изданий в России зависит от того, будут ли ими опубликованы опровержения.

В свою очередь глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что депутаты будут просить МИД и другие уполномоченные органы принять в отношении журналистов этих изданий "персонифицированные меры реагирования вплоть до лишения аккредитации в России".

Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс заявил "Интерфаксу": "Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются".

Читайте также: Самоизоляция "по-русски": В РФ фиксируют рост смертности от водки и ждут волну алкоголизации после карантина