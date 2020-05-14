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Новости Коронавирус и карантин
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Запуск метро в Киеве возможен лишь при условии соответствия ситуации в столице критериям смягчения карантина, - Степанов

Запуск метро в Киеве возможен лишь при условии соответствия ситуации в столице критериям смягчения карантина, - Степанов

Запуск работы метро и общественного транспорта в обычном режиме в Киеве будет возможен лишь после того, как ситуация в столице будет соответствовать утвержденным Минздравом критериям смягчения карантина.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, какая позиция Минздрава относительно анонсированного запуска общественного транспорта (с 22 мая )и метро (с 25 мая) в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу акцентировать, что мы предоставим конкретные предложения относительно этапов выхода из карантина, которые будут утверждены Постановление Кабмина. Там учтены все без исключения критерии, по каким критериям и при каких условиях может, в том числе городской транспорт и метро открываться. Если будет соответствие этим критериям, то есть если город Киев вложится в эти критерии, будет отвечать этим критериям, то мы не видим в этом (запуске общественного транспорта и метро. – Ред.)проблемы, но если будут соответствовать этим критериям, которые разработаны специалистами Минздрава. Этими специалистами являются вирусологи и эпидемиологи, то есть люди, которые понимают, как именно нужно выходить из карантина. Если соответствует, я не вижу в этом проблемы", - заявил глава Минздрава.

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Ранее Минздрав сообщил, что разработал 4 этапа выхода из карантина и критерии для их введения, а смягчения будет вводиться по областям в зависимости от ситуации. В частности, будут учитываться следующие критерии: показатель инцидентности - количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тысяч населения; загруженность больниц – количество свободных коек должно быть не менее 50%; количество тестирований - за последние 7 дней на 100 тысяч населения тестирование должно быть на уровне 15; Р показатель - количество новых случаев за последние 7 дней к предыдущим 7 дням должно быть на уровне 0,9-1.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25800) Метрополитен (1017) Минздрав (4907) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Запуск метро в Киеве возможен лишь при условии соответствия ситуации в столице критериям смягчения карантина, - Степанов

Главные условия соответствия ситуации в столице критериям смягчения карантина - стандартные. Это протесты людей.
Как только будут перекрываться дороги, протестовать люди, так сразу и появятся условия соответствующие критериям смягчения карантина. Через день всё запустят, в том числе метро.
Власть просто играется с народом в кошки мышки.
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14.05.2020 11:12 Ответить
+3
запах паленых покрышек быстро излечивает власть от любого вируса
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14.05.2020 11:23 Ответить
+2
Третий день пробок с оболони в район палаца Украины ехать 1,5 часа цену подняли в три раза такси заплатио 306 грн вместо 125 обычной цены и 20 минут обычного режима
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14.05.2020 11:07 Ответить
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Третий день пробок с оболони в район палаца Украины ехать 1,5 часа цену подняли в три раза такси заплатио 306 грн вместо 125 обычной цены и 20 минут обычного режима
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14.05.2020 11:07 Ответить
Чтобы транспорт начал нормально ходить, нужно массово перекрыть дороги на 2-3 дня.
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14.05.2020 11:27 Ответить
Запуск метро в Киеве возможен лишь при условии соответствия ситуации в столице критериям смягчения карантина, - Степанов

Главные условия соответствия ситуации в столице критериям смягчения карантина - стандартные. Это протесты людей.
Как только будут перекрываться дороги, протестовать люди, так сразу и появятся условия соответствующие критериям смягчения карантина. Через день всё запустят, в том числе метро.
Власть просто играется с народом в кошки мышки.
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14.05.2020 11:12 Ответить
запах паленых покрышек быстро излечивает власть от любого вируса
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14.05.2020 11:23 Ответить
В какой еще стране мира власть парализовала городской транспорт?
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14.05.2020 11:21 Ответить
Майдан.,... где тот Майдан? Людей гнобят по полной и хрен кто протестует. Вообще никого. Разве что демонстративно ходят с открытыми лицами.
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14.05.2020 11:33 Ответить
Кличко і далі грається у "твьордую руку"...Мало,мало били його по морді...
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14.05.2020 12:21 Ответить
Скільки разів цей "пан" Степанов користувався метро ?
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14.05.2020 12:38 Ответить
Вешать нах
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14.05.2020 13:43 Ответить
Уроды.Пустите транспорт и не позорьтесь.
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14.05.2020 14:04 Ответить
Они просто не могут переступить через себя и признать свою дремучесть при введении запретов. Вот и придумывают разную муть в виде "этапов" и надуманных условий для отмены паралича транспорта и лохокарантина.
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14.05.2020 14:54 Ответить
А на ХYZ вбухали мільйони на те що б побудувати метро, що б у випадку чого це був коштовний музей для олігофренів.Зелені дебіли вчітся жити і працювати при бактеріологічній зброї виробленої в певній країні. Чи сподоболось рнозпродати Україну без вуличних протестів?
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14.05.2020 17:41 Ответить
 
 