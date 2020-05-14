Запуск метро в Киеве возможен лишь при условии соответствия ситуации в столице критериям смягчения карантина, - Степанов

Запуск работы метро и общественного транспорта в обычном режиме в Киеве будет возможен лишь после того, как ситуация в столице будет соответствовать утвержденным Минздравом критериям смягчения карантина.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, какая позиция Минздрава относительно анонсированного запуска общественного транспорта (с 22 мая )и метро (с 25 мая) в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу акцентировать, что мы предоставим конкретные предложения относительно этапов выхода из карантина, которые будут утверждены Постановление Кабмина. Там учтены все без исключения критерии, по каким критериям и при каких условиях может, в том числе городской транспорт и метро открываться. Если будет соответствие этим критериям, то есть если город Киев вложится в эти критерии, будет отвечать этим критериям, то мы не видим в этом (запуске общественного транспорта и метро. – Ред.)проблемы, но если будут соответствовать этим критериям, которые разработаны специалистами Минздрава. Этими специалистами являются вирусологи и эпидемиологи, то есть люди, которые понимают, как именно нужно выходить из карантина. Если соответствует, я не вижу в этом проблемы", - заявил глава Минздрава.

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Ранее Минздрав сообщил, что разработал 4 этапа выхода из карантина и критерии для их введения, а смягчения будет вводиться по областям в зависимости от ситуации. В частности, будут учитываться следующие критерии: показатель инцидентности - количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тысяч населения; загруженность больниц – количество свободных коек должно быть не менее 50%; количество тестирований - за последние 7 дней на 100 тысяч населения тестирование должно быть на уровне 15; Р показатель - количество новых случаев за последние 7 дней к предыдущим 7 дням должно быть на уровне 0,9-1.