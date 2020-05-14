В РФ впервые за 12 дней зафиксировали менее 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки, всего боле 252 тыс. инфицированных
Число выявленных в России за сутки новых случаев коронавирусной инфекции впервые со 2 мая упало ниже отметки в 10 тысяч.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
За последние сутки подтверждены 9 974 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах, у 40,6% из них нет клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 252 245 случаев (+4,1%) заражения.
Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на втором месте в мире по числу зарегистрированных заболевших после США (1,39 млн). Далее следуют Великобритания (230,2 тыс.), Испания (228,6 тыс.) и Италия (222,1 тыс.).
За последние сутки в целом по РФ зарегистрировано 93 летальных исхода, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, из них 58 - в Москве. Всего в РФ умерли 2 305 человек.
Выписаны за последние сутки в России 5 527 пациентов, из них 1 821 - в Москве. Общее число выписанных достигло 53 530.
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На 5 мая - Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 80 тыс. (https://tass.ru/obschestvo/8398415 )
Мокша.! Ты уверен, что каждый третий заболевший в твоей стране живет в Мацкве?
Выявлено 242 тыс. (+10 028) умерло 2305 (+96), летальность 0,7 процента В Украине летальность 3 процента. Почему так много больных в МСК и Питере? Да их ВЫЯВЛЯЮТ, по всему городу лаборатории стоят (https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2020/03/20/regnum_picture_1584699548421814_normal.png ссылка )
всюди карантин послаблюють після спаду захворюваності,
у рашці -після оголошення послаблення карантину Царем -починається спад захворюваності..))