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Новости Коронавирус и карантин
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В РФ впервые за 12 дней зафиксировали менее 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки, всего боле 252 тыс. инфицированных

В РФ впервые за 12 дней зафиксировали менее 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки, всего боле 252 тыс. инфицированных

Число выявленных в России за сутки новых случаев коронавирусной инфекции впервые со 2 мая упало ниже отметки в 10 тысяч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

За последние сутки подтверждены 9 974 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах, у 40,6% из них нет клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 252 245 случаев (+4,1%) заражения.

Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на втором месте в мире по числу зарегистрированных заболевших после США (1,39 млн). Далее следуют Великобритания (230,2 тыс.), Испания (228,6 тыс.) и Италия (222,1 тыс.).

За последние сутки в целом по РФ зарегистрировано 93 летальных исхода, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, из них 58 - в Москве. Всего в РФ умерли 2 305 человек.

Выписаны за последние сутки в России 5 527 пациентов, из них 1 821 - в Москве. Общее число выписанных достигло 53 530.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ требует от западных СМИ убрать публикации о резком росте смертности в России. Те настаивают на правдивости данных

Автор: 

карантин (16729) россия (96481) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Статистике из нароссии может верить только полный идиот.
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14.05.2020 11:14 Ответить
+7
А все-таки как романтично, когда можно умереть не только от коронавируса, но и от воспламенившегося аппарата ИВЛ
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14.05.2020 11:13 Ответить
+2
приховують і прикопують...
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14.05.2020 11:43 Ответить
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Та понятно что в раше хуже всех ))
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14.05.2020 11:08 Ответить
А все-таки как романтично, когда можно умереть не только от коронавируса, но и от воспламенившегося аппарата ИВЛ
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14.05.2020 11:13 Ответить
А еще приятнее умереть от отсутствия ИВЛ.
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14.05.2020 12:36 Ответить
Статистике из нароссии может верить только полный идиот.
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14.05.2020 11:14 Ответить
В РФ впервые за 12 дней зафиксировали менее 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки, всего боле 252 тыс. инфицированных - Цензор.НЕТ 2929
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14.05.2020 11:15 Ответить
У РФ уперше за 12 днів зафіксували менше 10 тис. випадків COVID-19 за добу, загалом понад 252 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 5214
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14.05.2020 11:48 Ответить
В нароссии сделано более 4 000 000 тестов, лаборатории на улицах стоят, проверка бесплатная, но рекомендуют вызывать на дом (15 евро). В Украине счет идет на десятки тысяч тестов, и министр здравоохранения сказал, что проводить их, при явных признаках. Где статистика точнее? А скрывать, или прибавлять, никакой необходимости не вижу.
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14.05.2020 12:16 Ответить
Діють за принципом : аби підісрати хахлам, сцуки мацкальські. мало хворіють, мало дохнуть. Аби зіпсувати українцям свято. Навіть в дрібницях намагаються гадить своїм братам слов"янським. Ні, ну є совість у лаптєногих? І хіба вони брати після цього?
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14.05.2020 11:20 Ответить
Сумно.
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14.05.2020 11:30 Ответить
приховують і прикопують...
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14.05.2020 11:43 Ответить
Если в Мацквабаде и ********* еще как то учитывают, то кто тех инфицированных кацапов в их Мухосрансках и Зажопинсках считает?
У РФ уперше за 12 днів зафіксували менше 10 тис. випадків COVID-19 за добу, загалом понад 252 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 7374
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14.05.2020 11:45 Ответить
Из Мухосранска (город выдуманный, фото - фотошоп)в Польшу, и Италию, на зароботки не ездят, и заразится им негде, а вот, что в украинских селах творится? Загадка. В селе моей родни, из медиков, только медсестра при школе, тесты она даже на картинках не видела, а на зароботки ездят многие.
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14.05.2020 12:29 Ответить
Знал что кацапы тупые, но что бы до такой степени... Мокша в бан хочешь?
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14.05.2020 12:48 Ответить
Бан -оружие стукачей. Повторяю, в селах даже в морг трупы не отправляют на вскрытие. Мою сестру двоюродную, 32 года, не отправляли. Какая статистика?
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14.05.2020 16:06 Ответить
Россия выявлено 242 тыс. (+10 028) умерло 2305 (+96)
На 5 мая - Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 80 тыс. (https://tass.ru/obschestvo/8398415 )
Мокша.! Ты уверен, что каждый третий заболевший в твоей стране живет в Мацкве?
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14.05.2020 12:56 Ответить
Я не мокша, хотя отношусь к ним с большим уважением, и мокшей во всем мире всего 400 000 человек как в Виннице
Выявлено 242 тыс. (+10 028) умерло 2305 (+96), летальность 0,7 процента В Украине летальность 3 процента. Почему так много больных в МСК и Питере? Да их ВЫЯВЛЯЮТ, по всему городу лаборатории стоят (https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2020/03/20/regnum_picture_1584699548421814_normal.png ссылка )
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14.05.2020 15:57 Ответить
Это кац про стукачей толкует? Чей Крым, Шурик?
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14.05.2020 16:14 Ответить
Спрашиваю еще раз - Крым это территория Украины, оккупированная РФ?
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14.05.2020 16:55 Ответить
Бабы еще нарожают дебилов от чурок, китайцев и прочих азиатов 😂
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14.05.2020 11:50 Ответить
США остановили развертывание российских аппаратов ИВЛ, которые были поставлены в качестве гуманитарной помощи, которая затем оказалась все-таки чисто коммерческой за деньги. Основанием послужили два пожара в российских больницах, вызванных применением именно этих ИВЛ, собранных на одном из российских предприятий. Прикол в том что российского там только вилки с шнурами, которые загорелись, остальное китайское.
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14.05.2020 12:04 Ответить
Надо срочно крестных ходов добавить и парады пабэды над Румынией ежедневно
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14.05.2020 12:18 Ответить
Кацапи дохнут без карантина, но не признаются. 1 место по заболевшим за день. Так победят!
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14.05.2020 13:46 Ответить
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/
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14.05.2020 13:47 Ответить
у рашки навіть причинно -наслідкові звязки не як у людей..

всюди карантин послаблюють після спаду захворюваності,
у рашці -після оголошення послаблення карантину Царем -починається спад захворюваності..))
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14.05.2020 14:52 Ответить
Желаю сдохнуть от короны как можно большему числу расеян!
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14.05.2020 15:24 Ответить
Завтра захочет путин будет всего 10 озвучено.
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14.05.2020 16:23 Ответить
 
 