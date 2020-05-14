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Новости
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Жители приграничных районов и дальше смогут ездить в Беларусь по внутренним паспортам, - МИД

Жители приграничных районов и дальше смогут ездить в Беларусь по внутренним паспортам, - МИД

Для граждан Украины - жителей пограничных районов остается в силе режим поездок в Беларусь по внутренним паспортам и после 1 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, информирует Цензор.НЕТ.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что, согласно решению правительства, с 1 сентября 2020 года выезд граждан Украины в Республику Беларусь будет осуществляться по загранпаспортам.

"Для граждан Украины - жителей пограничных районов Украины остается в силе режим поездок в Республику Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Беларусь о порядке пересечения украинско-белорусской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах, от 12 декабря 1998 года", - говорится в сообщении.

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В МИД также отметили, что запланированные изменения режима поездок не касаются граждан Республики Беларусь.

Как сообщалось, в заседании 13 мая Кабинет министров Украины принял постановление, которым частично ограничил безвизовый режим с Беларусью, отменив с 1 сентября возможность пересечения границы с этой страной по паспорту гражданина Украины.

Согласно договору от 2009 года, украинцы имели право ездить в Беларусь по внутренним паспортам гражданина Украины.

Беларусь (7937) МИД (7036) паспорт (1183)


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Топ комментарии
+4
Обратили внимание, что в темах, касающихся Беларуси, наши "братья по разуму", обычно, не от писываются?
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14.05.2020 11:22 Ответить
+3
Цікаво,а Гриб ще раз поїде?
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14.05.2020 11:12 Ответить
+3
Если законтачит в контакте тёлку с **********, то снова поедет для тесного контакта
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14.05.2020 11:16 Ответить
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ну да...готовят так сказать интеграцию малороских губерний
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14.05.2020 11:10 Ответить
Цікаво,а Гриб ще раз поїде?
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14.05.2020 11:12 Ответить
Если законтачит в контакте тёлку с **********, то снова поедет для тесного контакта
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14.05.2020 11:16 Ответить
Ну а как же. ***** же нужны заложники. Ему еще много нужно вытащить своих агентов и диверсантов
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14.05.2020 11:39 Ответить
В зебильном МИДе видимо не знают, что белорусы не признают ID карты и что в Украине идет плановая замена старых паспортов на ID.
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14.05.2020 11:17 Ответить
мож то они так дуркуют, бацьку на свою сторону перетягивают, а в случае чего, автоматический досвидос.
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14.05.2020 11:39 Ответить
но для этого нужно вводить визовый режим на дремучем запоребриковье.
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14.05.2020 11:41 Ответить
Обратили внимание, что в темах, касающихся Беларуси, наши "братья по разуму", обычно, не от писываются?
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14.05.2020 11:22 Ответить
Ето мы получается до сих пор в шаветском шаюзе?
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14.05.2020 11:37 Ответить
В Беларуси то только один паспорт, как в цивилизованых странах.
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14.05.2020 11:39 Ответить
Как можно практиковать такое, когда в Беларуси создан мощный кацапоплацдарм для молниеносного нападения? Север готовится к сдаче , как и лугандония? Это же какое поле для тудым-сюдым шастанья кацапо-шпигунiв под прикрытием(беларусского паспорта).
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14.05.2020 11:37 Ответить
Не понимаю что дает технически запрет или разрешение проезда по одним или другим документам если это не предусматривает выдачу виз. Да какая разница как идентифицируется особь. В Эмиратах глаза сканируют, в Малазии отпечатки пальцев.
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14.05.2020 11:38 Ответить
Разница в том что внутренний паспорт ето туалетная бумага на которой можно написать все что угодно и купить буквально в переходе все равно не проверишь. А загран паспорт регистрируется в международном реестре. Думаешь чего кацапы взвыли когда им запретили по своим аусвайсам посещать Украину
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14.05.2020 11:43 Ответить
В Эмиратах и отмечатками подстраховываются...
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14.05.2020 11:44 Ответить
м=п
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14.05.2020 11:44 Ответить
тема не очень понятная.если белорусов это не касается,то зачем это делать?Вроде особенно большой поток туристов или заробитчан в Беларусь не наблюдается... из Минска сейчас можно улететь за границу,некоторые авиакомпании уже работают и белорусская Белавиа тоже.Но для этого все равно нужен загранпаспорт.
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14.05.2020 12:04 Ответить
 
 