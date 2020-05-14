Жители приграничных районов и дальше смогут ездить в Беларусь по внутренним паспортам, - МИД

Для граждан Украины - жителей пограничных районов остается в силе режим поездок в Беларусь по внутренним паспортам и после 1 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, информирует Цензор.НЕТ.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что, согласно решению правительства, с 1 сентября 2020 года выезд граждан Украины в Республику Беларусь будет осуществляться по загранпаспортам.

"Для граждан Украины - жителей пограничных районов Украины остается в силе режим поездок в Республику Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Беларусь о порядке пересечения украинско-белорусской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах, от 12 декабря 1998 года", - говорится в сообщении.

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В МИД также отметили, что запланированные изменения режима поездок не касаются граждан Республики Беларусь.

Как сообщалось, в заседании 13 мая Кабинет министров Украины принял постановление, которым частично ограничил безвизовый режим с Беларусью, отменив с 1 сентября возможность пересечения границы с этой страной по паспорту гражданина Украины.

Согласно договору от 2009 года, украинцы имели право ездить в Беларусь по внутренним паспортам гражданина Украины.