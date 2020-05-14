Обжалование в КСУ "АнтиКоломойского" закона не повлияет на получение транша МВФ, - "слуга народа" Кравчук

Обжалование в Конституционном Суде закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности не повлияет на получение Украиной транша от МВФ.

Об этом заявила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Подписи (относительно обращения в КС с требованием рассмотреть конституционность закона. - Ред.) можно собирать только тогда, когда закон будет подписан и вступит в силу. Я не исключаю, думаю, что так и произойдет: некоторые депутаты, некоторые фракции могут обратиться в КС. Но это никоим образом не повлияет на меморандум. К тому же, у нас Конституционный Суд может и годами рассматривать и принимать решения. Поэтому, конечно, это не будет останавливать переговоры, подписание меморандума и получение средств. Это также не будет останавливать и действие закона", - пояснила Кравчук.

При этом она отметила, что сотрудничество с МВФ поможет разблокировать финансовую помощь и от других институтов, в частности от Европейского Союза и Всемирного банка.

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Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.