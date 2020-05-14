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Обжалование в КСУ "АнтиКоломойского" закона не повлияет на получение транша МВФ, - "слуга народа" Кравчук

Обжалование в КСУ

Обжалование в Конституционном Суде закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности не повлияет на получение Украиной транша от МВФ.

Об этом заявила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Подписи (относительно обращения в КС с требованием рассмотреть конституционность закона. - Ред.) можно собирать только тогда, когда закон будет подписан и вступит в силу. Я не исключаю, думаю, что так и произойдет: некоторые депутаты, некоторые фракции могут обратиться в КС. Но это никоим образом не повлияет на меморандум. К тому же, у нас Конституционный Суд может и годами рассматривать и принимать решения. Поэтому, конечно, это не будет останавливать переговоры, подписание меморандума и получение средств. Это также не будет останавливать и действие закона", - пояснила Кравчук.

При этом она отметила, что сотрудничество с МВФ поможет разблокировать финансовую помощь и от других институтов, в частности от Европейского Союза и Всемирного банка.

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Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Автор: 

банки (1939) Коломойский Игорь (1793) МВФ (3338) транш (279) Кравчук Евгения (368)


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Топ комментарии
+7
Так это и так понятно. Главное транш получить, разокрасть его, а там дальше хоть трава не расти.
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14.05.2020 11:20 Ответить
+2
Дивлюсь, ці "слуги" з телекАналів не вилазять...
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14.05.2020 11:31 Ответить
+1
раскатала губу,
максимум чтo сделает МВФ прoлoнгирует уже выданые кредиты
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14.05.2020 11:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так это и так понятно. Главное транш получить, разокрасть его, а там дальше хоть трава не расти.
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14.05.2020 11:20 Ответить
"обжалованіж" не вплине, а відміна закону ще й як вплине. 😊
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14.05.2020 13:31 Ответить
Однако о незаконном обогащении очень быстро рассмотрели, к сроку... президентских выборов, на пользу Зелемойскому...
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14.05.2020 11:28 Ответить
Дивлюсь, ці "слуги" з телекАналів не вилазять...
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14.05.2020 11:31 Ответить
Зря Кравчук держит МВФ за лохов.
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14.05.2020 11:32 Ответить
Когда нужно КС очень быстро рассматривает и принимает решения... Ну или очень долго, зависит от того какую задачу поставили.
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14.05.2020 11:33 Ответить
раскатала губу,
максимум чтo сделает МВФ прoлoнгирует уже выданые кредиты
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14.05.2020 11:34 Ответить
Кто из Вас не хотел бы вместо оборудования или предприятия,отобранного типа государством,получить живые деньги?Вот так и коломойскому,вместо ограбленного им же банка,вернут живые деньги.Круто,да?Так почему то за мафы людям не вернули.Вот и суть закона.
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14.05.2020 11:42 Ответить
А в МВФ сидять одні дурні і лишень чекають на вступ закону в дію! Тоді відразу нададуть позику! Ага!
Вони вже зрозуміли все про цю владу і, скоріш за все, будуть чекати завершення повного циклу "українського правосуддя", коли рішення буде остаточним і змінити його не буде можливості. І тіко тоді почнуть розлядати варіанти надання позики...
Дурні не в МВФ, а в уряді та ВР
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14.05.2020 12:00 Ответить
Оскарження в КСУ "АнтиКоломойського" закону не вплине на отримання траншу МВФ, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9912
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14.05.2020 12:15 Ответить
Так эти зеленые шмаркли на это и расчитывают! Вы думаете, что умнее МВФ или думаете будете руководить Украиной вечно? Даже не мечтайте!
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14.05.2020 12:31 Ответить
Зелёные дурачки, у вас не получится и рыбку и на х#й сесть. Думаете,в МВФ лози? Они прекрасно понимают вашу гениальную стратегию: принять закон, получить транш, отменить закон через КС. Хрен у вас такой финт ушами получится.
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14.05.2020 13:31 Ответить
 
 