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Новости Оружейный скандал с Гладковским
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НАБУ сообщило Гладковскому о смене подозрения: сумма убытков выросла до 17,44 млн

НАБУ сообщило Гладковскому о смене подозрения: сумма убытков выросла до 17,44 млн

Национальное антикоррупционное бюро увеличило сумму убытков, которую вменяют бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Об этом говорится на сайте НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Гладковскому вменяют использование служебного положения (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса) в интересах компании "Богдан Моторс", которая ему принадлежит

Следствие считает, что он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдана".

Размер убытков, нанесенных государству, сначала оценивался в 10,6 млн гривен, но после проведения экспертизы его повысили до 17,44 млн гривен.

Также Гладковского подозревают в ложном декларировании (ст. 366-1 Уголовного кодекса). По версии следствия, бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы на общую сумму почти 165 тысяч долларов в 2016-2018 годах.

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Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

НАБУ (4242) Гладковский Олег (160)


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Топ комментарии
+19
что интересно, зебилы никогда не нападают на путина, медведчука и януковича.
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14.05.2020 11:39 Ответить
+16
Интересно, что обвиняют Гладковского старшего совсем по другой теме, не той которая шал в сюжете Бигуса. А самое интересное - Бигус тогда громко гавкнул, что виноват во всем Порошенко, и тихо промолчал, что Зеленский крышует коррупцию брата Ермака. И ни один крупный телеканал не показал сюжет про брата Ермака...
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14.05.2020 11:48 Ответить
+11
А как же контрабанда? Уже не зрада?
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14.05.2020 11:35 Ответить
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Страница 2 из 2
Адвокат Гладковського Волинець пояснив, на якому етапі справа

Адвокат Олега Гладковського Руслан Волинець пояснив, на якому етапі перебуває справа його підзахисного (в контексті того факту, що обвинувачення змінило суть звинувачення підслідному: звинувачення вже стосуються іншого періоду, іншого року діяльності Гладковського в РНБО).

"Ми подали апеляційну скаргу. На сьогодні в нас було призначено засідання в Апеляційному суді по розгляду цієї скарги. На жаль, його не відбулося, тому що прокурор і детектив не з'явилися. Я сприймаю це так, що слідство змінюватиме підозру, формулювання. Якщо сім місяців звинувачували у включенні в ДОЗ Гладковського, то тепер звинувачуватимуть у чомусь іншому", - сказав Волинець.

https://www.5.ua/suspilstvo/advokat-hladkovskoho-volynets-poiasnyv-na-iakomu-etapi-sprava-214875.html - відео
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14.05.2020 12:30 Ответить
Беларусь-2
Именно так в Беларуси меняют статьи, чтобы выполнить обещание величайшего - хоть за что-то посадить...
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14.05.2020 13:56 Ответить
Ай-ай-ай.....
А какая изначально была могучая куча гавна, а как пахла! Тут и торговля на крови, и государственная измена, и контрабанда...... А ныне - погляди в окно!
Жена что-то недовнесла в декларацию....
Закупка по завышенным ценам на открытых торгах по тендеру - оно конешно незаконно, да вот только запах не тот, не тот!
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14.05.2020 12:34 Ответить
Пора уже сажать но сначала барыгу
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14.05.2020 13:04 Ответить
Зєльоного?
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14.05.2020 13:13 Ответить
зеленый барыга не избежит тюряги, не сомневайся.
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14.05.2020 13:23 Ответить
Тільки зловживання владою, де інкримінують сумму 10,6 млн. гривень. У бюджеті уже дірочка у 300 млрд. гривень і нічого. І за 10 млн. гривень був піднятий такий гвалт, а самі в день мільярди крадуть, повивозили все, що до них зберігалося у держрезервах віками - і мертва тишина. Всього за рік. А самі продавали бронемашини у два раза дорожче, чим це робилося при Порошенко.
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14.05.2020 13:19 Ответить
Пора уже сажать, но уже зеленского и братьев Ермак. Зеленского за бездействие на посту президента, ну а братьев Ермак за продажу должностей и измену родине!!!!
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14.05.2020 14:03 Ответить
Тёмный Рыцарь, [14.05.20 09:25]
А никто не хочет пробить в УА-база-боте такого интересного персонажа как Уляна Надія Супрун, чтобы наконец понять, является ли она гражданкой Украины или нет?
Кем и когда выдан паспорт Украины (не заграна, а именно первичного паспорта гражданина Украины)?
Надеюсь, все понимают, что она либо не гражданка Украины и указ Порошенко - фикция, либо указ Порошенко о выдаче гражданства ей и ее мужу засекречен по той простой причине, что наличие этого указа лишает Супрун гражданства США? (см. §1481. Loss of nationality by native-born or naturalized citizen; voluntary action; burden of proof; presumptions закона США о гражданстве).
Никто не хочет ударить Уличку по самому ее больному месту - по возможности лишиться своего американского гражданства?
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14.05.2020 14:37 Ответить
Репрессии! 37-й год! Свободу свинарчуковским!
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14.05.2020 17:44 Ответить
На фоне сотен миллиардов сворованных меньше чем за год зеленой недовластью, как-то бледновато и бедновато выглядит этот гладковский...
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15.05.2020 02:01 Ответить
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