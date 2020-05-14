Минюст подготовил законопроекты об амнистии и точечном освобождении заключенных во время пандемии, - Малюська

Министерство юстиции Украины подготовило для рассмотрения в парламенте два законопроекта для разгрузки тюрем в период пандемии - об амнистии и точечное освобождение.

Об этом в интервью "Громадскому" рассказал министр Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, закон об амнистии предусматривает, что на свободу отпустят людей, которые не совершали насильственных преступлений.

"Это лица, имеющие родственников пожилых людей, это бывшие участники АТО, которые отбыли более трети наказания", - объяснил он.

Второй законопроект - более процессуальный, он должен позволить судам чаще применять наказание в виде отсрочки наказания.

"Сейчас такие основания есть, их несколько, где суд может установить отсрочку и присудить, например, три года лишения свободы, но установить отсрочку. Такие отсрочки мы предлагаем делать чаще в условиях коронавируса", - отметил министр.

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