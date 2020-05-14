Минюст подготовил законопроекты об амнистии и точечном освобождении заключенных во время пандемии, - Малюська
Министерство юстиции Украины подготовило для рассмотрения в парламенте два законопроекта для разгрузки тюрем в период пандемии - об амнистии и точечное освобождение.
Об этом в интервью "Громадскому" рассказал министр Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, закон об амнистии предусматривает, что на свободу отпустят людей, которые не совершали насильственных преступлений.
"Это лица, имеющие родственников пожилых людей, это бывшие участники АТО, которые отбыли более трети наказания", - объяснил он.
Второй законопроект - более процессуальный, он должен позволить судам чаще применять наказание в виде отсрочки наказания.
"Сейчас такие основания есть, их несколько, где суд может установить отсрочку и присудить, например, три года лишения свободы, но установить отсрочку. Такие отсрочки мы предлагаем делать чаще в условиях коронавируса", - отметил министр.
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твой любимый и уважаемый мной Д.Корчинский ходят за них по судам начиная с 2015-го года...
Можно увидеть - под каким решением портновского суда стоит подпись Порошенко?
Тебе не надоело писать глупости...?
Я сказал про зраду, что "Порошенко посадил" патриотов...
А это:
"https://censor.net/user/273019
чьё?
https://censor.net/user/273019
порошенко же испугался и начал разгонять добрбаты...., и прессовать их участников и волонтеров...
и еще - смысл текстов не всегда прямолинейны....
слово подпись - это уже конкретно..., и это апелляция к фактам....
тебе будет трудно, НО попытайся понять эти нюансы...
И о прямолинейности:
"https://censor.net/user/273019 порошенко до хрена посадил добрбатовцев..."
и тут же, после того, как я указал это, тобою сказанное:
"https://censor.net/user/273019 посадил - это значит дал добро на репрессии...."
Я давно слежу за деятельностью Корчинского. И за деятельностью "національного центру правозахисту", где активно участвует его жена, которую я тоже уважаю. Так там давно уже задолбались опровергать фейки про тысячи добровольцев. Когда я сюда раньше приводил примеры этих опровержений, то здесь многие утверждали,что это Петин центр и там одни порохоботы.
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