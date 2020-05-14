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Новости Коронавирус и карантин
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Минюст подготовил законопроекты об амнистии и точечном освобождении заключенных во время пандемии, - Малюська

Минюст подготовил законопроекты об амнистии и точечном освобождении заключенных во время пандемии, - Малюська

Министерство юстиции Украины подготовило для рассмотрения в парламенте два законопроекта для разгрузки тюрем в период пандемии - об амнистии и точечное освобождение.

Об этом в интервью "Громадскому" рассказал министр Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, закон об амнистии предусматривает, что на свободу отпустят людей, которые не совершали насильственных преступлений.

"Это лица, имеющие родственников пожилых людей, это бывшие участники АТО, которые отбыли более трети наказания", - объяснил он.

Второй законопроект - более процессуальный, он должен позволить судам чаще применять наказание в виде отсрочки наказания.

"Сейчас такие основания есть, их несколько, где суд может установить отсрочку и присудить, например, три года лишения свободы, но установить отсрочку. Такие отсрочки мы предлагаем делать чаще в условиях коронавируса", - отметил министр.

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Автор: 

амнистия (455) карантин (16729) Минюст (1760) тюрьма (827) Малюська Денис (322) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Это именно то, чего сейчас не хватает. Выпустить преступников на улицы.
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14.05.2020 12:14 Ответить
+2
Так выпустите Торнадо, а то Порошенко тысячи тысяч патриотов посадил, ведь именно из-за тысячи тысяч Порошенко - бяка...
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14.05.2020 11:52 Ответить
+2
Ещё "Холодного лета 53-го" нам не хватало для полного счастья. Вижу, зелёные дебилы со школярской скрупулёзностью копируют наиболее зловредные итальянские маразмы. Там в частности проявили трогательную заботу о здоровье изверга, который похитил мальчика, держал в плену, потом растворил его в кислоте. Домой его бедненького отпустили.
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14.05.2020 11:55 Ответить
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Так выпустите Торнадо, а то Порошенко тысячи тысяч патриотов посадил, ведь именно из-за тысячи тысяч Порошенко - бяка...
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14.05.2020 11:52 Ответить
порошенко до хрена посадил добрбатовцев....
твой любимый и уважаемый мной Д.Корчинский ходят за них по судам начиная с 2015-го года...
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14.05.2020 11:56 Ответить
За то, что они добробатовцы?
Можно увидеть - под каким решением портновского суда стоит подпись Порошенко?
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14.05.2020 12:01 Ответить
а сейчас под каким решением портновского суда стоит подпись зеленского...?
Тебе не надоело писать глупости...?
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14.05.2020 12:02 Ответить
Ты точно за Зе голосовал.
Я сказал про зраду, что "Порошенко посадил" патриотов...
А это:

"https://censor.net/user/273019

чьё?
https://censor.net/user/273019
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14.05.2020 12:05 Ответить
посадил - это значит дал добро на репрессии....
порошенко же испугался и начал разгонять добрбаты...., и прессовать их участников и волонтеров...

и еще - смысл текстов не всегда прямолинейны....
слово подпись - это уже конкретно..., и это апелляция к фактам....
тебе будет трудно, НО попытайся понять эти нюансы...
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14.05.2020 12:11 Ответить
Назови 20 фамилий репрессированных из тысячи тысяч.

И о прямолинейности:

"https://censor.net/user/273019 порошенко до хрена посадил добрбатовцев..."

и тут же, после того, как я указал это, тобою сказанное:

"https://censor.net/user/273019 посадил - это значит дал добро на репрессии...."
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14.05.2020 12:15 Ответить
Не со мной ли ты ого спутал?
Я давно слежу за деятельностью Корчинского. И за деятельностью "національного центру правозахисту", где активно участвует его жена, которую я тоже уважаю. Так там давно уже задолбались опровергать фейки про тысячи добровольцев. Когда я сюда раньше приводил примеры этих опровержений, то здесь многие утверждали,что это Петин центр и там одни порохоботы.
https://facebook.com/NCP.Ukraine/
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14.05.2020 13:35 Ответить
Давайте выпускайте ВСЕХ-- ведь преступности у нас НЕТ !!! ДЕБИЛЫ -- жить за что они будут когда с работой жопа
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14.05.2020 12:38 Ответить
точечном освобождении заключенных во время пандемии, - Малюська/ Самый умный в кодлане Коломойского .Правильно говорят Где прошёл украинец, еврею делать нечего .Богатейшую золотую жилу застолбил Малюська. Мы хотим сделать частные СИЗО/ У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу /Минюст планирует сделать камеры повышенного комфорта платными /В Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения.
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14.05.2020 11:53 Ответить
что в этом плохого?
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14.05.2020 12:11 Ответить
что в этом плохого?/ А что хорошего?
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14.05.2020 12:13 Ответить
вот и поговорили
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14.05.2020 12:16 Ответить
https://censor.net/user/467976 Плохо то, что быдло побогаче, убившее человека, будет сидеть в лучших условиях, чем, например, селянин, укравший пару мешков зерна. Или это сложно понять?
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14.05.2020 12:34 Ответить
Вы видимо пролетарий. Все кто богаче вас, все быдло
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14.05.2020 13:15 Ответить
Вы, видимо, недоразвитый. Я говорю об УБИЙЦЕ побогаче. Разницу опять не улавливаешь?
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14.05.2020 18:42 Ответить
Отлично.. Помнится там кто то хотел пожизненнозаключенных себе вмпомощники в раду брать. Этот придурок похожу не шутил... Днище...
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14.05.2020 11:55 Ответить
Ещё "Холодного лета 53-го" нам не хватало для полного счастья. Вижу, зелёные дебилы со школярской скрупулёзностью копируют наиболее зловредные итальянские маразмы. Там в частности проявили трогательную заботу о здоровье изверга, который похитил мальчика, держал в плену, потом растворил его в кислоте. Домой его бедненького отпустили.
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14.05.2020 11:55 Ответить
Это именно то, чего сейчас не хватает. Выпустить преступников на улицы.
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14.05.2020 12:14 Ответить
Нужные люди и проплаченные не должны сидеть. Под этот вирус ещё столько можно наворотить что огого и бабла нехило срубить.
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14.05.2020 12:25 Ответить
Вирішили під шумок корупціонерів, сєпарів і гвалтівників випустити.
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14.05.2020 13:26 Ответить
 
 