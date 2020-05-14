За сутки 400 украинцев эвакуировали спецрейсами из Турции, Египта и ОАЭ, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял авиарейсы с украинцами из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что почти все прибывшие граждане установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Двое граждан Украины, которые прибыли из Турции и не установили мобильное приложение, согласились на обсервацию.

Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и на выезд почти 16 тыс. человек.