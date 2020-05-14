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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки 400 украинцев эвакуировали спецрейсами из Турции, Египта и ОАЭ, - Госпогранслужба

За сутки 400 украинцев эвакуировали спецрейсами из Турции, Египта и ОАЭ, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял авиарейсы с украинцами из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что почти все прибывшие граждане установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Двое граждан Украины, которые прибыли из Турции и не установили мобильное приложение, согласились на обсервацию.

Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и на выезд почти 16 тыс. человек.

Автор: 

Госпогранслужба (6649) карантин (16729) украинцы (3881) эвакуация (2121) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А з Оману нє? Чому?
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14.05.2020 11:55 Ответить
Оман то тільки для вислюка
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14.05.2020 11:57 Ответить
Зі Стамбулу, Шарму та Дубая! Це скільки ж вони там сиділи? Якщо кордони від 18 березня закриті на виїзд.
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14.05.2020 12:09 Ответить
Зачем вы называете "эвакуацией" перевозку пассажиров через ДВА месяца после начала действия запрета на международные перевозки??? Сегодня осуществляются практически плановые ежедневные рейсы, которыми перевозят людей как В Украину, так и ИЗ Украины. Это нигде не афишируется, но просто посмотрите на сайт аэропорта "Борисполь".( https://kbp.aero/ru/ ) Можно периодически смотреть на сайт (https://www.flightradar24.com/49.49,25.21/6 ) где видно что происходит в небе над Украиной. Не может быть никакой эвакуации, спустя два месяца начала карантина. Вот лично я самоэвакуировался из США, в последний день работы аэропорта на прием рейсов из-за границы, 16-го марта, как только узнал о начале карантина и закрытии международного сообщения. А сегодня вывозятся люди, которые уехали на зимовку в тот же Таиланд или ОАЭ и просто проигнорировали объявление о начале карантина и прекращении международных перевозок. Они "добросовестно" отсидели зиму в теплых странах и потом заныли - вывезите нас отсюда. Из Стамбула практически каждый день прилетает самолет турецких авиалиний. Из Европы тоже по несколько рейсов. Ну и т.д.
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14.05.2020 12:17 Ответить
в мешок и в рабство
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14.05.2020 12:27 Ответить
Откуда они там взялись?
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14.05.2020 15:05 Ответить
 
 