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Новости Агрессия России против Украины
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Россия является крупнейшим источником минной угрозы для всего пространства ОБСЕ, - замглавы МИД Божок

Россия является крупнейшим источником минной угрозы для всего пространства ОБСЕ, - замглавы МИД Божок

Партнеры Украины в ОБСЕ осудили поставки Россией вооружений и военной техники своим наемникам на Донбассе.

Об этом сообщает прес-служба МИД по результатам очередного онлайн-заседания Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ в рамках председательства Украины по проблематике легких вооружений, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в центре внимания находилась проблема минной угрозы в зоне развязанного РФ конфликта на Востоке Украины и усилия международных правительственных и неправительственных организаций по ее преодолению.

"Партнеры Украины, ссылаясь на отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, осудили продолжающиеся поставки Россией вооружений и военной техники поддерживаемым ею вооруженным формированиям, которые продолжают временную оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства. Было высказано убеждение, что ситуация не может улучшиться, пока Россия не прекратит целенаправленные дестабилизирующие действия и не начнет на практике выполнять свои обязательства по минским договоренностями", - сообщает МИД.

"Россия - крупнейший источник минной угрозы не только для Украины, но и всего пространства ОБСЕ", - заявил заместитель главы МИД Егор Божок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина сообщила ОБСЕ об уничтожении свыше 3 миллионов противопехотных мин

Автор: 

МИД (7036) россия (96481) Донбасс (26958) Божок Егор (62)


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Та да, осторожно а то путька нападёт
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14.05.2020 12:17 Ответить
Заголовок має бути таким: "Росія є найбільшим джерелом загрози для всього світового простору."
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14.05.2020 12:28 Ответить
А эти мины с ногами и в ЕС могут забежать?************ же все обьяснил:шахтеры нашли их в шахтах
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14.05.2020 12:54 Ответить
А ви в них побільше купуйте газу і нафти. Вони на ці гроші змайструють міни і "новічки", чи якісь коронавіруси і завезуть у ваші країни. Зараз вони хазяйнують у нас, і до вас також доберуться, бо іншого вони робити нічого не вміють.
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14.05.2020 13:12 Ответить
 
 