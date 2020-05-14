Россия является крупнейшим источником минной угрозы для всего пространства ОБСЕ, - замглавы МИД Божок

Партнеры Украины в ОБСЕ осудили поставки Россией вооружений и военной техники своим наемникам на Донбассе.

Об этом сообщает прес-служба МИД по результатам очередного онлайн-заседания Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ в рамках председательства Украины по проблематике легких вооружений, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в центре внимания находилась проблема минной угрозы в зоне развязанного РФ конфликта на Востоке Украины и усилия международных правительственных и неправительственных организаций по ее преодолению.

"Партнеры Украины, ссылаясь на отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, осудили продолжающиеся поставки Россией вооружений и военной техники поддерживаемым ею вооруженным формированиям, которые продолжают временную оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства. Было высказано убеждение, что ситуация не может улучшиться, пока Россия не прекратит целенаправленные дестабилизирующие действия и не начнет на практике выполнять свои обязательства по минским договоренностями", - сообщает МИД.

"Россия - крупнейший источник минной угрозы не только для Украины, но и всего пространства ОБСЕ", - заявил заместитель главы МИД Егор Божок.

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