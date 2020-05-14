В ООН предупредили об опасности пандемии COVID-19 для психического здоровья человечества

Пандемия коронавируса может начать мировой кризис психического здоровья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Проблемы психического здоровья, в частности депрессия и тревожность, является одной из крупнейших причин несчастий в нашем мире. После десятилетий запущенности и недостаточного инвестирования в услуги по психическому здоровью, пандемия COVID-19 сейчас поражает семьи и общества с дополнительной психическим стрессом", - заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.

Хотя защита физического здоровья является первоочередной задачей в первые месяцы пандемии, но психическое здоровье будет важной составляющей выздоровления.

"Даже когда пандемия будет под контролем, горе, тревога и депрессия продолжать влиять на людей и общества", - добавил он.

Десятки миллионов людей сталкиваются с потрясениями, потеряв или рискуя потерять свои доходы и средства к существованию. ООН предупреждает, что влияние экономического стресса может привести к самоубийствам.

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Медицинские работники, которые лечат больных COVID-19 и становятся свидетелями смерти, уже демонстрируют связан с коронавируса психологический стресс, говорится в отчете. В нескольких странах медицинские работники совершили самоубийства.

Женщины также сталкиваются с повышенным риском домашнего насилия из-за вынужденной самоизоляции

Кризис сказывается на детях - социальная изоляция, перерыв в учебе, стресс в семье и неуверенность относительно будущего.

Они добавляют, что тревогу и неуверенность в будущем вызывают также дезинформация и слухи о вирусе.

Напомним, по состоянию на утро 14 мая в мире зарегистрировали 4 347 921 случаев инфицирования COVID-19, умерли 297 220 человек.