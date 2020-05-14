РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12191 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 006 25

В ООН предупредили об опасности пандемии COVID-19 для психического здоровья человечества

В ООН предупредили об опасности пандемии COVID-19 для психического здоровья человечества

Пандемия коронавируса может начать мировой кризис психического здоровья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Проблемы психического здоровья, в частности депрессия и тревожность, является одной из крупнейших причин несчастий в нашем мире. После десятилетий запущенности и недостаточного инвестирования в услуги по психическому здоровью, пандемия COVID-19 сейчас поражает семьи и общества с дополнительной психическим стрессом", - заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.

Хотя защита физического здоровья является первоочередной задачей в первые месяцы пандемии, но психическое здоровье будет важной составляющей выздоровления.

"Даже когда пандемия будет под контролем, горе, тревога и депрессия продолжать влиять на людей и общества", - добавил он.

Десятки миллионов людей сталкиваются с потрясениями, потеряв или рискуя потерять свои доходы и средства к существованию. ООН предупреждает, что влияние экономического стресса может привести к самоубийствам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН попросила религиозных лидеров помочь в распространении рекомендаций ВОЗ, - Гутерреш

Медицинские работники, которые лечат больных COVID-19 и становятся свидетелями смерти, уже демонстрируют связан с коронавируса психологический стресс, говорится в отчете. В нескольких странах медицинские работники совершили самоубийства.

Женщины также сталкиваются с повышенным риском домашнего насилия из-за вынужденной самоизоляции

Кризис сказывается на детях - социальная изоляция, перерыв в учебе, стресс в семье и неуверенность относительно будущего.

Они добавляют, что тревогу и неуверенность в будущем вызывают также дезинформация и слухи о вирусе.

Напомним, по состоянию на утро 14 мая в мире зарегистрировали 4 347 921 случаев инфицирования COVID-19, умерли 297 220 человек.

карантин (16729) ООН (4213) Гутерриш Антониу (345) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
ми це бачимо по нашому ***********. бальной, савсэм бальной
показать весь комментарий
14.05.2020 11:59 Ответить
+8
Сначала разгонять панику и истерику всеми возможными способами, а потом сокрушаться по поводу "депрессии и тревожности". Редкие уроды...
показать весь комментарий
14.05.2020 12:19 Ответить
+7
так по вашим же, скоты поганые, рекомендациям и разгоняют психиатрическую пандемию. и она точно есть. в отличие от вирусочка, в существовании которого можно усомниться.
показать весь комментарий
14.05.2020 11:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ми це бачимо по нашому ***********. бальной, савсэм бальной
показать весь комментарий
14.05.2020 11:59 Ответить
так по вашим же, скоты поганые, рекомендациям и разгоняют психиатрическую пандемию. и она точно есть. в отличие от вирусочка, в существовании которого можно усомниться.
показать весь комментарий
14.05.2020 11:59 Ответить
Вирусочек существует, только вот в 2017 году у нас было просто до фига и трошки вирусных пневмоний с дикой смертностью, летом, когда появились статистические данные, узнал, что это была крупнейшая пандемия гриппа за последние пару десятилетий (умерло тогда за сезон почти 700к), но тогда пандемия никому не была нужна и в СМИ о ней не писали - а чего нет в СМИ, того нет в "реальности".
показать весь комментарий
14.05.2020 12:08 Ответить
психиатрическую пандемию

чувак, та ти просто унікум
показать весь комментарий
14.05.2020 12:12 Ответить
З усіх прасок верещать вірус, вірус, вірус. Тут мона і звихнутись від цього.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:01 Ответить
неадекват ляшко так старается аж парки с перепугу позакрывал дабы люди быстрее свихивались
показать весь комментарий
14.05.2020 12:02 Ответить
7 миллиардов в мире, умерло за 4 месяца 300 тысяч. Это пандемия? От каранинов умерло куда больше и умрёт
показать весь комментарий
14.05.2020 12:05 Ответить
От гриппа в 2017 году умерло 650 тысяч за год, без карантинных мер...
показать весь комментарий
14.05.2020 12:27 Ответить
Вчора їздили годувати лебідів в Чорторию, який карантин?
показать весь комментарий
14.05.2020 12:29 Ответить
Вчера не 2017 год...
показать весь комментарий
14.05.2020 12:34 Ответить
Нагнетать массовый психоз ВОЗ и ООН уже научились . Когда будут реальные успехи в борьбе с пандемией? Пока только бла-бла-бла
В ООН предупредили об опасности пандемии COVID-19 для психического здоровья человечества - Цензор.НЕТ 8970
показать весь комментарий
14.05.2020 12:06 Ответить
Штаммы, вызывающие наиболее тяжелое течение болезни, отсеются естественным путем, групповой иммунитет выработается и ВОЗ с ООН объявят, что только благодаря их бла-бла-бла человечество справилось с пандемией COVID-19.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:16 Ответить
Естественным путём отсеются, если носители этих штаммов умрут в изоляции...
показать весь комментарий
14.05.2020 12:28 Ответить
Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.

Говорил ломая руки краснобай и баламут
Про бессилие науки перед тайною Бермуд,
Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
И канатчиковы власти колют нам второй укол.

Уважаемый редактор, может лучше про реактор,
Про любимый лунный трактор, ведь нельзя же, год подряд
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают, то руины говорят.

Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год,
Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет,
А медикаментов груды - мы в унитаз, кто не дурак,
Вот это жизнь - и вдруг Бермуды, вот те раз, нельзя же так.

Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало,
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков,
Но на происки и вредни сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни злые происки врагов.

Это их худые черти мутят воду во пруду,
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году,
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Но тут примчались санитары и зафиксировали нас.

Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек,
Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше:
"Развяжите полотенце, иноверы, изуверцы,
Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!"

Сорок душ посменно воют, раскалились добела,
Во как сильно беспокоят треугольные дела,
Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.

Вон он змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то, значит: фельдшер, вырви провода.
И что ж, нам осталось уколоться, и упасть на дно колодца,
И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда.

Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра:
"Папы, что сказали эти кандидаты в доктора?"
Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно,
Мы скажем: "Удивительное рядом, но оно запрещено!"

Вон дантист-надомник Рудик, у него приемник "Грюндиг",
Он его ночами крутит, ловит контру ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком,
Ну а к нам попал в волненьи жутком,
С расстревоженным желудком,
И с номерочком на ноге.

Он прибежал взволнован крайне и сообщеньем нас потряс
Будто наш научный лайнер в треугольнике погряз,
Сгинул, топливо истратив, весь распался на куски,
И двух безумных наших братьев подобрали рыбаки.

Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме,
Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли,
И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник - незакрытый пуп Земли.

"Что там было, как ты спасся?" - каждый лез и приставал,
Но механик только трясся и чинарики стрелял,
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж,
Он, гад, над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь?

Взвился бывший алкоголик, матерщинник и крамольник,
Говорит, надо выпить треугольник, на троих его даешь,
Разошелся, так и сыпет, треугольник будет выпит,
Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!

Больно бьют по нашим душам голоса за тыщи миль,
Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль,
Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят,
Кормят, поят нас бермутью про таинственный квадрат.

Лектора из передачи, те, кто так или иначе
Говорят про неудачи и нервируют народ,
Нас берите, обреченных, треугольник вас, ученых,
Превратит в умалишенных, ну а нас - наоборот.

Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото"!
©
🤕🤐
показать весь комментарий
14.05.2020 12:06 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2020 13:18 Ответить
В ООН предупредили об опасности пандемии COVID-19 для психического здоровья человечества - Цензор.НЕТ 1183
показать весь комментарий
14.05.2020 12:13 Ответить
Психічне здоров"я людства регулює не КОВІД,а природа...Якщо вона порахує,що людства трохи забагато,то тут же збільшить і кількість психів,які в свою чергу то людство зменшать...Атомом...чи вірусом - то вже не суть важливо...
показать весь комментарий
14.05.2020 12:17 Ответить
Сначала разгонять панику и истерику всеми возможными способами, а потом сокрушаться по поводу "депрессии и тревожности". Редкие уроды...
показать весь комментарий
14.05.2020 12:19 Ответить
Пандемія вирвала з наших лав, Кирила Лещенко, Дідовика та інших, до хвороби у них був нормальний психічний стан.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:26 Ответить
А что с ними не так?Я снова что-то пропустил?
показать весь комментарий
14.05.2020 12:30 Ответить
"Медицинские работники, которые лечат больных COVID-19 и становятся свидетелями смерти"
О ужас! Вот до короновируса все пациенты по больницам жили вечно!
показать весь комментарий
14.05.2020 12:37 Ответить
С ума поодиночке сходят. Это только корововирусом все вместе болеют.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:43 Ответить
Передайте ООНу: мы озабочены их озабоченностью.
показать весь комментарий
14.05.2020 13:41 Ответить
Мммм.....не совсем корректнная формулировка. Правильнее вот так -исходная вложенная программа биологического вида( то есть ..нас с Вами) может быть сильно и умышленно скоррелирована.
Вдумайтесь просто насколько это серьезно,,,,!!!!
показать весь комментарий
14.05.2020 14:44 Ответить
Тому що не треба було поширювати спокій,а краще б зберігали паніку
показать весь комментарий
14.05.2020 16:04 Ответить
 
 