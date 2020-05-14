Кулеба о переговорах Козака в Берлине: Украина знала об этом визите. Ни о каких играх за нашей спиной речь не идет
Украина заранее знала о переговорах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака в Берлине по урегулированию на Донбассе.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Козака приглашали на переговоры в Берлин из-за отсутствии прогресса в выполнении минских соглашений, а также в связи с активным подходом украинской стороны, которая, , предлагает новые инициативы, в частности, повысить уровень представительства Трехсторонней контактной группы.
"Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас (глава МИД Германии. - Ред.) смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова. Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет", - отметил Кулеба.
Он также подчеркнул, что Украина благодарна немецкой стороне за усилия по привлечению России к диалогу и поиску конструктива.
Напомним, накануне главный российский переговорщик по урегулированию на Донбассе Дмитрий Козак прибыл в Берлин на переговоры с помощником немецкого канцлера Ангелы Меркель. Переговоры проходили без участия украинской стороны. По итогам встречи Козак заявил, что консультации с представителями немецкого правительства дадут дополнительный импульс нормандскому формату. Берлин также объяснил, что Козак смог посетить Германию, поскольку для него сделали исключение из-за статуса переговорщика по Украине. До назначения в Администрацию президента России он был вице-премьером РФ и был включен в санкционные списки.
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Вову там будут иметь.
Если Вова там накосячет то:
- Мальчик едет в Тамбов.
Впрочем, что то на хокку действительно получилось.
Православная Россия! Зачем ты атаковала весной 2014 года сорокатысячной военной группировкой, замаскированной под «зеленых человечков», обвешанных новейшим российским оружием, но без шевронов и знаков различия украинский Крым и аннексировала полуостров, превратив его в изолированный от материка минными полями остров? Для чего православные россияне 242 суток бомбили донецкий аэропорт, детище Януковича, от которого остались кучи битого кирпича?
Что плохого тебе сделали жители Мариуполя, что ты обстреляла ракетами из «Градов» утром, 24 января 2015 местный рынок? В результате этого варварского преступления погибло 30 мирных жителей, из них 2 детей. 108 граждан - были ранены осколками. Повреждены 30 жилых домов, 7 учебных заведений, объекты инфраструктуры и линия электропередач.
Зачем ты убила за прошедшие шесть лет более четырнадцати тысяч жителей Украины и более двадцати тысяч украинцев, сделала на всю жизнь инвалидами?
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских, якутских «зелёных человечков» и с членов их семей, а также с убийц ЧВК «Вагнера» всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии.
Одесситы хоронили ребят погибших на Донбассе, у которых были отрезаны уши, нос, руки, отпилены ступни ног. У некоторых трупов были просверлены дрелью коленные чашечки и выколоты глаза. https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
"Украина заранее знала о переговорах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака в Берлине по урегулированию на Донбассе"
https://censor.net/news/3195365/zamglavy_administratsii_prezidenta_rf_kozak_provel_v_ofise_merkel_konsultatsii_po_uregulirovaniyu_konflikta.
Найбільше на що воно заслуговує - це презирство
"У кабіну пілота заходить терорист і вимагає змінити курс, інакше він підірве літак. Пілот повідомляє диспетчеру:
- Борт 817, у нас терорист вимагає змінити курс.
Диспетчер:
- Зараз перевіримо ... Так, точно, на ваш літак згідно до митної декларації було пронесено 93 кілограми тротилу. Ми ще тоді подумали, навіщо їм стільки?"
"Велики" дяді домовляться між собою і поставлять вас перед фактом.
Ви ж туди і йшли мовчки виконувати все що вам з мордовії накажуть