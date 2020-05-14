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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба о переговорах Козака в Берлине: Украина знала об этом визите. Ни о каких играх за нашей спиной речь не идет

Кулеба о переговорах Козака в Берлине: Украина знала об этом визите. Ни о каких играх за нашей спиной речь не идет

Украина заранее знала о переговорах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака в Берлине по урегулированию на Донбассе.

 Об этом в комментарии РБК-Украина заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Козака приглашали на переговоры в Берлин из-за отсутствии прогресса в выполнении минских соглашений, а также в связи с активным подходом украинской стороны, которая, , предлагает новые инициативы, в частности, повысить уровень представительства Трехсторонней контактной группы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы администрации президента РФ Козак провел в офисе Меркель консультации по урегулированию "конфликта на юго-востоке Украины"

"Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас (глава МИД Германии. - Ред.) смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова. Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что Украина благодарна немецкой стороне за усилия по привлечению России к диалогу и поиску конструктива.

Напомним, накануне главный российский переговорщик по урегулированию на Донбассе Дмитрий Козак прибыл в Берлин на переговоры с помощником немецкого канцлера Ангелы Меркель. Переговоры проходили без участия украинской стороны. По итогам встречи Козак заявил, что консультации с представителями немецкого правительства дадут дополнительный импульс нормандскому формату. Берлин также объяснил, что Козак смог посетить Германию, поскольку для него сделали исключение из-за статуса переговорщика по Украине. До назначения в Администрацию президента России он был вице-премьером РФ и был включен в санкционные списки.

Автор: 

Германия (7117) Меркель Ангела (2125) переговоры (5090) россия (96481) Козак (137) Кулеба Дмитрий (2880) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+17
Багато ви знаєте, та тільки срать не проситесь.
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14.05.2020 12:03 Ответить
+15
Чергове Зелене лайно на вуха українців...
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14.05.2020 12:08 Ответить
+15
Этот жалкий поц оказывается знал, что Украину поставили раком, и начинается самое интересное, как рассказывал сифилисный на концертах, про немецкий порнофильм! МАЛАДЭЦ!
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14.05.2020 12:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
переговорах Козака/ Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера"./Козак (РФ) потребовал от Киева согласиться на формулу Штайнмайера. Ермак получил добро из Офиса президента но с условием возвращения Коломойского в бизнес с Россией и "Л/ДНР". Русские согласились.
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14.05.2020 12:03 Ответить
Пруф
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14.05.2020 21:20 Ответить
До купы. Мое поведение не должно вызывать буллинг и харассмент, - Мендель .
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14.05.2020 21:30 Ответить
Багато ви знаєте, та тільки срать не проситесь.
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14.05.2020 12:03 Ответить
Это больше на вас похоже зедебилов.За что не возьметесь ,там и обосретесь,пример привести или сам ?
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14.05.2020 12:18 Ответить
Приведи.
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14.05.2020 12:21 Ответить
заинтриговал и здриснул
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14.05.2020 12:30 Ответить
Да не не за спиной конечно а спереди сделали вас и нас заодно. Мастера,!
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14.05.2020 12:04 Ответить
А шо, Вова едет в Берлин?
Вову там будут иметь.
Если Вова там накосячет то:
- Мальчик едет в Тамбов.
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14.05.2020 12:07 Ответить
Хокку?
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14.05.2020 12:31 Ответить
Хоку он или не хоку, а иметь его там будут. От его хоку не хоку там ни чего не зависит.
Впрочем, что то на хокку действительно получилось.
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14.05.2020 13:08 Ответить
Ага. Мы тебе верим. Никаких переговоров за нашей спиной. Все с разрешения Ермака и Шмыгаля. Только почему вы до сих пор называете росийско-украинскую войну, ситуацией на юго-востоке?
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14.05.2020 12:08 Ответить
Там якийсь конфлікт. Арахамія і по цей час не може зрозуміти хто з ким конфліктує.
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14.05.2020 12:11 Ответить
Несколько вопросов к расеянам.
Православная Россия! Зачем ты атаковала весной 2014 года сорокатысячной военной группировкой, замаскированной под «зеленых человечков», обвешанных новейшим российским оружием, но без шевронов и знаков различия украинский Крым и аннексировала полуостров, превратив его в изолированный от материка минными полями остров? Для чего православные россияне 242 суток бомбили донецкий аэропорт, детище Януковича, от которого остались кучи битого кирпича?
Что плохого тебе сделали жители Мариуполя, что ты обстреляла ракетами из «Градов» утром, 24 января 2015 местный рынок? В результате этого варварского преступления погибло 30 мирных жителей, из них 2 детей. 108 граждан - были ранены осколками. Повреждены 30 жилых домов, 7 учебных заведений, объекты инфраструктуры и линия электропередач.
Зачем ты убила за прошедшие шесть лет более четырнадцати тысяч жителей Украины и более двадцати тысяч украинцев, сделала на всю жизнь инвалидами?
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских, якутских «зелёных человечков» и с членов их семей, а также с убийц ЧВК «Вагнера» всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии.
Одесситы хоронили ребят погибших на Донбассе, у которых были отрезаны уши, нос, руки, отпилены ступни ног. У некоторых трупов были просверлены дрелью коленные чашечки и выколоты глаза. https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
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15.05.2020 08:38 Ответить
Чергове Зелене лайно на вуха українців...
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14.05.2020 12:08 Ответить
Чергова маячня. Що з того що Україна знала ? Не чув щоб Меркель телефонувала кловуну про зміст та результати перемовин
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14.05.2020 12:10 Ответить
Этот жалкий поц оказывается знал, что Украину поставили раком, и начинается самое интересное, как рассказывал сифилисный на концертах, про немецкий порнофильм! МАЛАДЭЦ!
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14.05.2020 12:12 Ответить
Ну,знати і вирішувати (або ,бути суб'єктом,чи об'єктом),для декого має різницю.
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14.05.2020 12:12 Ответить
А, то вас абсолютно влаштовує формулювання "https://censor.net/news/3195365/zamglavy_administratsii_prezidenta_rf_kozak_provel_v_ofise_merkel_konsultatsii_po_uregulirovaniyu_konflikta. То війна вже громадянська, а кацапи- миротворці? Так ось про яке рішення кулеба свистів. https://censor.net/news/3194271/kanal_po_linii_ermak_kozak_pozvolyaet_iskat_resheniya_po_donbassu_kuleba. Стаття 111
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14.05.2020 12:13 Ответить
А где говорится о конфликте на юго-востоке Украины? У тебя в методичке?
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14.05.2020 21:24 Ответить
Нещасне, ти читати вмієш? А думати?
"Украина заранее знала о переговорах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака в Берлине по урегулированию на Донбассе"
https://censor.net/news/3195365/zamglavy_administratsii_prezidenta_rf_kozak_provel_v_ofise_merkel_konsultatsii_po_uregulirovaniyu_konflikta.
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14.05.2020 21:31 Ответить
Проговорился манипулятор. Мнение Козака выдаешь за мнение украинской власти
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15.05.2020 08:47 Ответить
Нещасне, ще раз. Для особливо обдарованих. "Українська" влада, в особі Зеленського, дЄрьмака, кулеби інформована про зустріч і тему перемовин кацапа з Меркель. І її влаштовує кацапське формулюванняє. Інакше, хочаб, кулеба висловив протест української сторони з приводу зустрічі, без участі України, та обговорення теми неіснуючого "громадянського конфлікту". Ну, якби, влада була українська, а не фсбшна
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15.05.2020 15:30 Ответить
Ти не в курсі, що вони там вирішували.
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14.05.2020 12:14 Ответить
Да да,еже ваши морды брехливые никто видеть не хочет.Поняли ,что не с кем разговаривать. ермака что ли пригласить,так они боятся испачкаться.Министры меняются как перчатки,они да же твою фамилию еще не запомнили,да и наверное уже не стараются.
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14.05.2020 12:16 Ответить
Кто никто?! 5% зехейтеров?
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14.05.2020 12:22 Ответить
зелупа такий нічтожний, що хейтіть його навіть безглуздо.
Найбільше на що воно заслуговує - це презирство
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14.05.2020 12:52 Ответить
В данном контексте это тоже самое: a person who greatly dislikes a specified person or thing.
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14.05.2020 15:41 Ответить
Кто ж вам лохам расскажет о чём они договорились. Вы для них лузеры.
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14.05.2020 12:21 Ответить
Они вам об этом доложили?!
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14.05.2020 12:23 Ответить
Всё равно, Украина должна по строже разговаривать с Берлином и Москвой.
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14.05.2020 12:24 Ответить
Реакція Кулеби нагадує того авіадиспетчера з анекдоту :
"У кабіну пілота заходить терорист і вимагає змінити курс, інакше він підірве літак. Пілот повідомляє диспетчеру:
- Борт 817, у нас терорист вимагає змінити курс.
Диспетчер:
- Зараз перевіримо ... Так, точно, на ваш літак згідно до митної декларації було пронесено 93 кілограми тротилу. Ми ще тоді подумали, навіщо їм стільки?"
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14.05.2020 12:26 Ответить
Знову зелені кулєби вішають 73% ідотів лапшу на вуха , переконуючи їх в тому що знати про перемовини за спиною України , це набагато важливіше ніж Україні самій приймати участь в них . Нині кремль рулює єрмаком і бубочкою , бо адіннарот .
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14.05.2020 12:28 Ответить
Кому нужен ваш "активный подход"? "Повысить уровень представительства Трехсторонней контактной группы" - это значит вместо непонятно кем назначенных представителей Украины (это не уровень представительства государства Украина) на встрече, где Московия диктует Украине правила игры, выступая "миротворцем", а по сути будучи агрессором) мы теперь назначим реальных представителей Украины и обяжемся выполнять условия Москвы. Москва настаивает признать полномочным участником Минских переговоров лугандонских бандитов в лице назначенных ею же главарей. А это уже признание лугандонских гособразований. Следующий шаг зеленой команды будет таким, зеленые предатели?
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14.05.2020 12:34 Ответить
о Б-же, шо ты несёшь ?! Да при Зеленском впервые за 5 лет начались реальные подвижки по возврату оккупированных территорий ! Это Петя только языком чесал про "безальтернативный Минск", но при этом НИЧЕГО не делал в этом направлении. Вангую, когда Зеленский вернёт Донбасс, вы его тут будете опять предателем обзывать, дурные
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14.05.2020 13:43 Ответить
Щось з головою ? Чи її зовсім немає ?
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14.05.2020 17:44 Ответить
Слились падлы, уже даже не скрываясь по роисю легли.
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14.05.2020 12:36 Ответить
які ігри?
"Велики" дяді домовляться між собою і поставлять вас перед фактом.
Ви ж туди і йшли мовчки виконувати все що вам з мордовії накажуть
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14.05.2020 12:46 Ответить
Боже, які ви Зе і Кулеби - нікчемні істоти. Хто там з вами що важливе вирішує чи погоджує!
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14.05.2020 12:54 Ответить
Вот и посмотрим на "конструктив"сегодняшней встречи ТКГ в режиме видеоконференции
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14.05.2020 13:24 Ответить
как министр - никакой, що сказали , те і озвучив.
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14.05.2020 13:51 Ответить
-Один из видных изобретателей капитуляции Украины на милость проклятой вражеской паРаши сепаратист Кулибин . Заявил что о переговорах нашего лютого врага - оккупанта Украины Козака в Берлине: Украина якобы знала об этом визите на переговоры. Но ни о каких играх за нашей спиной Слуги кремля при власти речь не идет ( разве что за спиной украинского народа) Так как рассматриваемый на этой встрече вопрос капитуляции нашей державы идёт по сценарию написанному кремлёвскими фашистами )(уйла и он полностью согласован с нашей про-кремлёвской властью продажных ЗЕбилов капитулянтов.
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14.05.2020 15:35 Ответить
Чи ти правда дурак--чи прикидуєшся?.
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14.05.2020 15:42 Ответить
Да за какой спиной, это же ваш партнёр козак.
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14.05.2020 16:22 Ответить
Твои переговоры Кулеба с террористами идут за спиной народа.
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14.05.2020 16:25 Ответить
как министр - никакой, що сказали , те і озвучив.
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14.05.2020 17:16 Ответить
У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга.- кроме нарезки украинской територии под создание ордло,создание войны .которая имеет целью недопущения Украины ни в ЕС ни в НАТО и продавливая эту програму куйла ,фрицы помогли ему достичь своих планов,но отнюдь это не есть помощь Украине и ее народу,который несет бремья войны розвязанную и рашистом и поддерживающию минскими решениями,которые пролоббировала немецкая подельница рашиста ......
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14.05.2020 18:22 Ответить
Ну раз вьі знаете об этих переговорах за вашей спиной, значит, они не считаются
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14.05.2020 18:33 Ответить
Не можу зрозуміти: це Кулебі соромно чи він пишається цією ситуацією?
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14.05.2020 18:41 Ответить
пишаэться, але край гидко пишаэться
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15.05.2020 06:43 Ответить
шо воно сопля меле?
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14.05.2020 19:51 Ответить
дело в том что "великого" стратега, политика и т.д ваЗЕлина( монику) и его Сброд просто ни во что не ставят, бабка и хитрожопый, пархатый макрон, который при Порохе этого не могли позволить, зная реакцию Украинских властей, то теперь они поняли с каким Недоразумением имеют дело, что оно пляшет под дудку ватного ставленника ермака+ вирус+ кризис для них Украина это уже не главный вопрос, им важно отстаивать интересы своих стран в отличии Существа который отстаивает интересы так называемых олигархов.....
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14.05.2020 22:02 Ответить
ЭТО РАЗВИВАЕТ ПРОСТИТУЦИЮ МИРОВЫХ ГРАЖДАН !!!
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15.05.2020 02:15 Ответить
кто бы с кем не разговаривал, но без Украины, судьбу Украины никто решить не сможет! А Украина - это народ Украины!!!
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15.05.2020 06:38 Ответить
Кулеба про переговори Козака в Берліні: Україна знала про цей візит. Про жодні ігри за нашою спиною не йдеться - Цензор.НЕТ 7717
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15.05.2020 08:32 Ответить
 
 