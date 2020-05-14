В Киеве за сутки 2 летальных случая от COVID-19, 52 новых заболевших, всего 2012 инфицированных, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 52 человека. Среди них - 6 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 42 летальных случая. На сегодня в столице уже в 2012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Среди заболевших 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года и 4 девочки - от двух до шестнадцати лет. А также 15 мужчин от 23 до 80 лет и два мальчика, которым 12 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 20 человек. Всего коронавирус побороли 189 жителей столицы.

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