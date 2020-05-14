В Киеве за сутки 2 летальных случая от COVID-19, 52 новых заболевших, всего 2012 инфицированных, - Кличко
За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека.
Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 52 человека. Среди них - 6 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 42 летальных случая. На сегодня в столице уже в 2012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.
Среди заболевших 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года и 4 девочки - от двух до шестнадцати лет. А также 15 мужчин от 23 до 80 лет и два мальчика, которым 12 и 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 20 человек. Всего коронавирус побороли 189 жителей столицы.
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Не зовсім зрозуміло, як формується українська статистика Covid-19,
Без патологоанатомічного дослідження складно сказати, від чого саме померли люди.
Що вже вибори мера столиці розпочались ?
Згідно з проведеним аналізом, функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 в Україні набула свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме 22 квітня 2020 року, в м. Києві 16 квітня. Після досягнення цього максимуму, в наслідок застосування карантинних заходів, відбувся «злам» попередньої тенденції і розпочалося зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання, як це і передбачалося у http://wdc.org.ua/uk/node/190016 першому дослідженні київських політехніків .
Зараз у столиці спостерігається тенденція на спад кількості нових хворих за день. Тренд на зростання відзначають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Львівській областях. У Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та Тернопільській областях спостерігається тренд на спадання кількості нових інфікованих. У Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях ситуація стабільна. Менше 200 хворих зафіксовано у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях - в цих регіонах даних для аналізу замало.
Вчені також надали результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і м. Києві на http://wdc.org.ua/uk/node/190018 11.05.20 - 15.05.20 . Було зазначено, що на десятиденному відрізку часу (06.05.20-15.05.20) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем «плато» - (400-550) нових інфікованих на день. Такий характер розвитку процесу може продовжитися до http://wdc.org.ua/uk/covid19-ua третьої декади травня 2020 року , протягом якої ймовірно може настати пік пандемії. Після чого, пандемія ймовірно може піти на спад (кількість щоденно інфікованих буде стійко нижчою кількості щоденно видужалих людей).
Для міста Києва, протягом десятиденного відрізку часу (06.05.20-15.05.20) процес розвитку пандемії поки що має більш нестаціонарний характер з ймовірною порівняно високою волатильністю цього процесу на наступному тижні.
CNN только что добавила кривозубую аутичку Грету Тунберг к своему комитету экспертов (!) по макароно-вирусу !
https://nypost.com/2020/05/13/greta-thunberg-added-to-cnn-expert-covid-19-panel-twitter-erupts/