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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки 2 летальных случая от COVID-19, 52 новых заболевших, всего 2012 инфицированных, - Кличко

В Киеве за сутки 2 летальных случая от COVID-19, 52 новых заболевших, всего 2012 инфицированных, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 52 человека. Среди них - 6 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 42 летальных случая. На сегодня в столице уже в 2012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Среди заболевших 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года и 4 девочки - от двух до шестнадцати лет. А также 15 мужчин от 23 до 80 лет и два мальчика, которым 12 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 20 человек. Всего коронавирус побороли 189 жителей столицы.

Также смотрите: Коронавирусом в Киеве болеет много детей - от младенцев до подростков. Причина - прежде всего, несоблюдение правил родителями, - Кличко. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Киев (25800) Кличко Виталий (4661) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Зараз свідки пришестя рептилоїв з планети Нубіру та ковід-змови нам всю правду-матку напишуть.
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14.05.2020 12:13 Ответить
+1
Люди, держитесь за стулья крепко.

CNN только что добавила кривозубую аутичку Грету Тунберг к своему комитету экспертов (!) по макароно-вирусу !


https://nypost.com/2020/05/13/greta-thunberg-added-to-cnn-expert-covid-19-panel-twitter-erupts/
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14.05.2020 12:28 Ответить
+1
таки да! пандемия идиотизма вышла на новый виток. хотя... этот "эксперт" вполне на уровне совершеннолетних "экспертов"
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14.05.2020 14:13 Ответить
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третьим будешь, брехливый педаля?
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14.05.2020 12:08 Ответить
Професор Сергій Гичка: У Києві не проведено жодного розтину тіла з Covid-19.
Не зовсім зрозуміло, як формується українська статистика Covid-19,
Без патологоанатомічного дослідження складно сказати, від чого саме померли люди.
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14.05.2020 12:09 Ответить
формируется как в Германии и в Италии. кстати, в Германии запретили вскрытия. когда общественность возмутилась стали писать не "от вируса", а "с вирусом" и на том закрыли вопрос.
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14.05.2020 12:13 Ответить
Кличко мэр Киева или мэр короновируса? 2 месяца только про лоховирус.
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14.05.2020 12:11 Ответить
Педалик активно к выборам готовится, играя роль главного защитника города от "смертельного" коронавируса. И судя по проценту доверяющим ему лохов - это, к сожалению, срабатывает.
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14.05.2020 15:14 Ответить
Зараз свідки пришестя рептилоїв з планети Нубіру та ковід-змови нам всю правду-матку напишуть.
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14.05.2020 12:13 Ответить
Атака на мера Кличка , не зрозуміла 😊
Що вже вибори мера столиці розпочались ?
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14.05.2020 12:25 Ответить
Вчені Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського представили http://wdc.org.ua/uk/covid19-regions нові результати моделювання поширення пандемії коронавірусу регіонами України . Дослідження проводилися з використанням методів технічного аналізу часових рядів на основі індикаторів «zigzag» та «supertrend», що широко застосовуються для відстеження основних тенденцій поведінки фондових ринків, які за характером волатильності подібні до поведінки процесів розповсюдження пандемії. Бралися до уваги відмінності комунікації населення, різні релігійні традиції, нерівномірність міграційних потоків, регіональні особливості протидії та боротьби з хворобою тощо.
Згідно з проведеним аналізом, функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 в Україні набула свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме 22 квітня 2020 року, в м. Києві 16 квітня. Після досягнення цього максимуму, в наслідок застосування карантинних заходів, відбувся «злам» попередньої тенденції і розпочалося зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання, як це і передбачалося у http://wdc.org.ua/uk/node/190016 першому дослідженні київських політехніків .
Зараз у столиці спостерігається тенденція на спад кількості нових хворих за день. Тренд на зростання відзначають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Львівській областях. У Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та Тернопільській областях спостерігається тренд на спадання кількості нових інфікованих. У Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях ситуація стабільна. Менше 200 хворих зафіксовано у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях - в цих регіонах даних для аналізу замало.
Вчені також надали результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і м. Києві на http://wdc.org.ua/uk/node/190018 11.05.20 - 15.05.20 . Було зазначено, що на десятиденному відрізку часу (06.05.20-15.05.20) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем «плато» - (400-550) нових інфікованих на день. Такий характер розвитку процесу може продовжитися до http://wdc.org.ua/uk/covid19-ua третьої декади травня 2020 року , протягом якої ймовірно може настати пік пандемії. Після чого, пандемія ймовірно може піти на спад (кількість щоденно інфікованих буде стійко нижчою кількості щоденно видужалих людей).
Для міста Києва, протягом десятиденного відрізку часу (06.05.20-15.05.20) процес розвитку пандемії поки що має більш нестаціонарний характер з ймовірною порівняно високою волатильністю цього процесу на наступному тижні.
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14.05.2020 12:26 Ответить
Не благодаря лохокарантину, а согласно природного цикла инфекционных вспышек. Если бы "карантин" имел значение, то это должно было также купировать и распространение других инфекций, в частности гриппа. Но этого не произошло - заболеваемость гриппом проходит по обычному для него природному циклу. Так, при лохокарантине и ношении намордников, согласно данным МОЗ, только за две недели, с 30 марта по 12 апреля 2020 года, заболело ОРВИ и гриппом 180 519 человек. Если бы "карантин" и намордники были были эффективны, то и заболеваемость гриппом должна была бы стать очень низкой.
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14.05.2020 15:15 Ответить
Люди, держитесь за стулья крепко.

CNN только что добавила кривозубую аутичку Грету Тунберг к своему комитету экспертов (!) по макароно-вирусу !


https://nypost.com/2020/05/13/greta-thunberg-added-to-cnn-expert-covid-19-panel-twitter-erupts/
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14.05.2020 12:28 Ответить
таки да! пандемия идиотизма вышла на новый виток. хотя... этот "эксперт" вполне на уровне совершеннолетних "экспертов"
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14.05.2020 14:13 Ответить
Цепляются за любую соломинку, чтобы отвлечь внимание и отсрочить момент полного разоблачения этого очередного всемирного лохотрона.
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14.05.2020 15:18 Ответить
 
 