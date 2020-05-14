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Шмыгаль обсудит меморандум Украины по "зеленой" энергетике с инвесторами из США, Швеции, Канады и Норвегии

Шмыгаль обсудит меморандум Украины по

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня будет обсуждать кризис в "зеленой" энергетике и возможности разрешения ситуации путем заключения меморандума с инвесторами из США, Швеции, Канады, Норвегии, Украины, а также профильными ассоциациями.

Как сообщила член правления Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА) Алина Свидерская, инвесторы рассчитывают на принятие компромиссного решения, передает Обозреватель.

"Сегодня состоится встреча с премьер-министром, Министерством энергетики, представителями Европейского энергосообщества, где мы будем обсуждать проект меморандума для решения кризисного момента, - сказала Свидерская.

При этом она подчеркнула, что инвесторы в возобновляемую энергетику давно работают над достижением компромисса с государством и ожидают подписания меморандума еще с октября 2019 года.

"Сейчас мы в процессе медиации с Европейским энергосообществом, которое наблюдает за соблюдением Украиной международных обязательств", – сказала член ЕУЭА.

Вместе с тем она выразила надежду, что для разрешения кризисной ситуации положения меморандума лягут в основу законопроекта, который в дальнейшем будет рассматриваться в парламенте.

Как сообщалось, Министерство энергетики и зашиты окружающей среды начало реализацию ключевых мероприятий по выводу энергетической отрасли страны из кризиса. Среди приоритетных задач ведомства – достижение компромиссного решения с инвесторами в возобновляемую энергетику и подписания меморандума, чтобы дать зарубежным инвесторам понимание относительно работы уже построенных и реализации будущих проектов в секторе "зелёной" энергетики.

Автор: 

энергетика (2583) альтернативная энергетика (123) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+2
А чего там рассматривать? Отрежте етих *бизнесменов* от общей украинской народной сети, пускай свои провода и трансформаторы тянут к своим потребителям кто захочет ихнюю золотуй електроенергию покупать. Ато они пришли на все готовое ни копейки не потратив из своего кармана и только сливки собирают с лохов
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14.05.2020 12:13 Ответить
+2
Все что сейчас творится в Украине ето называется ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
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14.05.2020 12:31 Ответить
+1
А вы бы вложили свои деньги в страну где процветает тотальная коррупция, кумовство и воровство.
Так что тут обсуждать, Шмигаль?
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14.05.2020 12:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А чего там рассматривать? Отрежте етих *бизнесменов* от общей украинской народной сети, пускай свои провода и трансформаторы тянут к своим потребителям кто захочет ихнюю золотуй електроенергию покупать. Ато они пришли на все готовое ни копейки не потратив из своего кармана и только сливки собирают с лохов
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14.05.2020 12:13 Ответить
"На всё готовое" - это отсутствие свободного рынка электроэнергии и законность сговора о ценах
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14.05.2020 12:16 Ответить
А кто же в своем уме и здравой памяти, при свободном рынке електроенергии будет покупать у Ахметова електроенергию в 10 раз дороже рыночной цены? Я уже представляю Ахметова торгующего посреди рынка яблоками по 100грн/кг, когда вокруг такие же яблоки продаются по 10грн.
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14.05.2020 12:21 Ответить
Как кто?! Украинское государство. Ещё и международные обязательства подпишет
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14.05.2020 12:27 Ответить
Тогда я имею полное право заявить что в Украине НЕТ ДЕМОКРАТИИ!!!
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14.05.2020 12:30 Ответить
Все что сейчас творится в Украине ето называется ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
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14.05.2020 12:31 Ответить
А вы бы вложили свои деньги в страну где процветает тотальная коррупция, кумовство и воровство.
Так что тут обсуждать, Шмигаль?
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14.05.2020 12:19 Ответить
"дурний колгоспник" Білоруську АЕС добудовує.
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14.05.2020 12:46 Ответить
і буде в Європу і дурним хохлам продавати
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14.05.2020 13:08 Ответить
Уряд зацікавлений в імпорті майбутньої електроенергії з Білоруської АЕС - Оржель
... Згодом українські ядерщики поїдуть гастарбайтити до "до дурного колгоспника".
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14.05.2020 13:17 Ответить
"... по "зеленой" энергетике с инвесторами из США, Швеции, Канады и Норвегии"
Какие, в жопу, инвесторы?
Инвесторы в завышенные цены на электрику?
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14.05.2020 12:52 Ответить
известно какие - офшорные...
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14.05.2020 12:56 Ответить
 
 