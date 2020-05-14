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Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева повышаться не будут, - Кличко

Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева повышаться не будут, - Кличко

Тарифы на проезд в общественном транспорте столицы повышать не собираются.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное - без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта. Но, опять же: мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации", - объяснил Кличко.

Он призвал киевлян, для их безопасности, пользоваться общественным транспортом только, чтобы добраться на работу и с работы. А также - по неотложным делам.

"Мы до сих пор не застрахованы от инфекционного взрыва. Подчеркну, что предприятие "Киевпастранс" продолжает дезинфекцию подвижного состава. - Делает это три раза в сутки. И будет делать в дальнейшем", - подчеркнул Кличко.

Также читайте: В Киеве за сутки 2 летальных случая от COVID-19, 52 новых заболевших, всего 2012 инфицированных, - Кличко

Автор: 

Киев (25800) Кличко Виталий (4661) тарифы (1893)


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Топ комментарии
+4
Готуйтесь до підвищення.
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14.05.2020 12:14 Ответить
+1
"а я всегда про них думаю" (с)
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14.05.2020 12:15 Ответить
+1
Самый страшный взрыв - взрыв паники и истерии от вас. В Беларуси нет гор трупов и баранокарантина от лоховируса
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14.05.2020 12:17 Ответить
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Готуйтесь до підвищення.
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14.05.2020 12:14 Ответить
Апередил)
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14.05.2020 12:16 Ответить
а шо, собирались?
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14.05.2020 12:15 Ответить
"а я всегда про них думаю" (с)
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14.05.2020 12:15 Ответить
Самый страшный взрыв - взрыв паники и истерии от вас. В Беларуси нет гор трупов и баранокарантина от лоховируса
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14.05.2020 12:17 Ответить
Тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва не підвищуватимуться, - Кличко - Цензор.НЕТ 553
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14.05.2020 12:57 Ответить
Кличко очень добрый человек.
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14.05.2020 12:21 Ответить
А шо так, Веталя?
Мо, хоть через пару месяцев повысишь?
Для приезжих докладаю.
Пассажирские перевозки в Киеве сверхприбыльные и между частниками за них часто ведется прям таки война. А тарифы на некоторых частных маршрутах даже ниже, чем на Киевпастрансовских.
Но, для Ветали это почему то сплошные убытки и головная боль.
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14.05.2020 12:27 Ответить
Тарифы повышаться не будут-как был один жетон,так и останется один жетон
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14.05.2020 12:39 Ответить
В 2014-м так же само заявлял. Через пару месяцев повысили тарифы )))
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14.05.2020 13:09 Ответить
За безлимитные проездные(зеленые)почти на полмесяца сгорело в марте с 17 марта когда закрыли метро с вашей вины и до 1 апреля я так понимаю компенсировать или проезд никто не будет?
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14.05.2020 13:23 Ответить
 
 