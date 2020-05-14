Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева повышаться не будут, - Кличко
Тарифы на проезд в общественном транспорте столицы повышать не собираются.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное - без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта. Но, опять же: мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации", - объяснил Кличко.
Он призвал киевлян, для их безопасности, пользоваться общественным транспортом только, чтобы добраться на работу и с работы. А также - по неотложным делам.
"Мы до сих пор не застрахованы от инфекционного взрыва. Подчеркну, что предприятие "Киевпастранс" продолжает дезинфекцию подвижного состава. - Делает это три раза в сутки. И будет делать в дальнейшем", - подчеркнул Кличко.
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Мо, хоть через пару месяцев повысишь?
Для приезжих докладаю.
Пассажирские перевозки в Киеве сверхприбыльные и между частниками за них часто ведется прям таки война. А тарифы на некоторых частных маршрутах даже ниже, чем на Киевпастрансовских.
Но, для Ветали это почему то сплошные убытки и головная боль.