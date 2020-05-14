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Три недели назад доложил Шмыгалю о штрафе "Метинвесту" на 10 млн. Он был доволен работой, - экс-глава ГЭИ Фирсов

Три недели назад доложил Шмыгалю о штрафе

Уволенный вчера Кабмином экс-руководитель Госэкоинспекции Егор Фирсов убежден, что причин для этого не было, поскольку еще три недели назад премьер-министр Денис Шмыгаль его работой был доволен.

Об этом Фирсов рассказал в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Когда пришел новый премьер-министр, мне важно было прийти к нему и заручиться поддержкой, что да, действительно, мы будем заходить в первую очередь на топ-предприятия. У нас уже был опыт работы с прошлым правительством, были определенные штрафы. Например, мы оштрафовали "Метинвест" более чем на 10 млн, ДТЭК", - сообщил он.

По словам Фирсова, три недели назад он встречался с премьером, и "ему об этом доложил и пытался заручиться поддержкой на будущее".

"Он мне сказал, что вопросов никаких ко мне нет, работой доволен, что можно продолжать работать в том же направлении. И я три недели назад ушел на работу, продолжать свою деятельность, и буквально сегодня (13 мая. - Ред.) из СМИ я узнал, что меня уволили", - сказал экс-глава ГЭИ.

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Напомним, Фирсов возглавлял Госэкоинспекцию с конца 2019.

Вчера он заявил, что его уволили без объяснения причин.

На его место сразу же назначили Андрея Малеваного.

Госэкоинспекция (148) Фирсов Егор (154) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+17
Три недели назад доложил Шмыгалю о штрафе "Метинвесту" на 10 млн. Он был доволен работой, - экс-глава ГЭИ Фирсов

А вот хозяин Шмыгаля Ахметов явно не был доволен этим штрафом, поэтому и приказал своей шестёрке Шмыгалю немедленно уволить Фирсова.
Что и было выполнено быстро и бесприкословно.
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14.05.2020 12:17 Ответить
+10
Ахметов - мстительный рецидивист. Весь его бизнес это кровь, он не одного убил и завладел их бизнесом.
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14.05.2020 12:29 Ответить
+5
Штрафонув Ахметку, ось і прилетіла отвєтка.Три недели назад доложил Шмыгалю о штрафе "Метинвесту" на 10 млн. Он был доволен работой, - экс-глава ГЭИ Фирсов - Цензор.НЕТ 9140
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14.05.2020 12:18 Ответить
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Три недели назад доложил Шмыгалю о штрафе "Метинвесту" на 10 млн. Он был доволен работой, - экс-глава ГЭИ Фирсов

А вот хозяин Шмыгаля Ахметов явно не был доволен этим штрафом, поэтому и приказал своей шестёрке Шмыгалю немедленно уволить Фирсова.
Что и было выполнено быстро и бесприкословно.
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14.05.2020 12:17 Ответить
Для Ахметова 10млн грн штрафа ето копейки. Я даже уверен что он сам предложил етот откуп лишь бы не трогали его многомиллиардный бизнес.
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14.05.2020 12:25 Ответить
Ахметов - мстительный рецидивист. Весь его бизнес это кровь, он не одного убил и завладел их бизнесом.
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14.05.2020 12:29 Ответить
Ету тварь нужно было грохнуть еще в 2014. Но порохосрань тогда заявила что Ахметов и КО кормит всю Украину и без него солнце не взойдет
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14.05.2020 12:39 Ответить
Херня. Тогда бы и убрали через пару дней, а не аж через три недели. Егора убрали, потому что изначально нельзя было его назначать на эту должность - он там тупо не к месту. У него абсолютный ноль знаний по законодательной базе, он обычный грантоед, который случайно попал на должность.
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14.05.2020 19:08 Ответить
Ахмєтов повинен іти по другій статі під суд, як організатор заколоту на Донбасі і як основний грошовий спонсор цієї війни.
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14.05.2020 12:52 Ответить
Штрафонув Ахметку, ось і прилетіла отвєтка.Три недели назад доложил Шмыгалю о штрафе "Метинвесту" на 10 млн. Он был доволен работой, - экс-глава ГЭИ Фирсов - Цензор.НЕТ 9140
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14.05.2020 12:18 Ответить
Если б еще эти деньги шли в местные бюджеты... тогда был бы толк, а так все они идут в общий казан и там теряются успешно...
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14.05.2020 17:32 Ответить
Оштрафовал хозяина Шмыгаля Ахметова и решил похвастать этим перед Шмыгалем.
Егор такой наивный...
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14.05.2020 12:19 Ответить
Интересно, а откуда такой кредит доверия к Фирсову? Ну это ж с его слов его уволили из-за штрафа. А если нет? Тем более почему из-за этого штрафа, а не из-за другого, Фирсов же их много навыписывал. А всё потому, что Фирсову удобно показать себя жертвой разборок. А по факту гнать его нужно было поганой метлой сразу, меньше бы пиарился где надо и где нет. Мы ещё посмотрим какой он отчёт о проделанной работе предоставит.
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14.05.2020 19:13 Ответить
Да нет у меня к нему какого-то особого доверия.
Но то, что зеленые выбрасывают из своей команды людей без единого объяснения, это не нормально и уже вошло у них в норму.
Поэтому у возникают предположения о том, что эти люди мешали развернуться на всю мощь главным акционерам операции "ПреЗедент".

Так же уволен глава Госрезерва, а на его место поставлен человек Бени Барабаш.
Почему изгнан предшественник, который был назначен в декабре прошлого года?
По Госрезерву много вопросов: продавались ли оттуда маски, сколько зерна было продано за последние месяцы? Глава Госрезерва не сам продает что захочет, кто-то давал ему указания. Но его убрали и тишина...
А по-нормальному, нужна бы ревизия под контролем парламентской комиссии.
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14.05.2020 20:08 Ответить
Кого не возьми все честнейшие люди и отличные работники, а увольняют и сажают исключительно по беспределу.
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14.05.2020 12:21 Ответить
ага. как всхрюкивают свинята - это палЫтические преследования.
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14.05.2020 12:25 Ответить
Сколько шума подняли про "честного", "порядочного".))) Я вот только в толк не могу взять откуда они все о его честности и порядочности узнали? Он у них на ноутах порносайты, что-ли, закрывал?)))
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14.05.2020 20:15 Ответить
КамасУтра, нє?
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14.05.2020 12:24 Ответить
а шож это соевая свиногнида фирсов молчал целых 3 недели?
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14.05.2020 12:24 Ответить
Ахметов который год продвигает идею тотального закабаления всех, в т.ч. своих, экологическими сборами. Но собранные средства будут осваивать только свои. Для этого нужно захватить Госэкоинспекцию. Фирсов явно не к месту.
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14.05.2020 12:24 Ответить
а рыжая гнида ахметка не подельник винницкого мыролюбца?
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14.05.2020 12:26 Ответить
И его и Овоща и Медососа. It's just business...
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14.05.2020 12:33 Ответить
На такую должность нужно брать человека с профильным образованием и опытом... А не кого-попало. Как Фирсова...
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14.05.2020 17:36 Ответить
Фирсов явно не к месту, потому что работать не привык. Где кадровые изменения в экоинспекции? Где изменения в системе работы? Лично мотаться по регионам под фанфары в своих же постах это не работа.
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14.05.2020 19:14 Ответить
Ну ладно.Шмыгаль Егору не объяснил ,но почему стало уже тенденцией
у власти не обосновывать перед народом увольнения ,перемещения,назначения
чиновников высшего эшелона ?
А потом удивляются откуда фейки ,слухи ,сплетни ? Так вы же сами их и провоцируете.
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14.05.2020 12:27 Ответить
https://censor.net/user/209475

Ну ладно.Шмыгаль Егору не объяснил ,но почему стало уже тенденцией
у власти не обосновывать перед народом увольнения ,перемещения,назначения
чиновников высшего эшелона ?
А потом удивляются откуда фейки ,слухи ,сплетни ? Так вы же сами их и провоцируете.
Оля, стало тенденцией, что народ власти пофик... причём не только этой, но и всем предыдущим... Провинциальность (не как место жительства, а как состояние мозгов) печально показывает уровень феодализма на территории Украины, как состояние мозгов общества , в целом. Нельзя сказать, что Кучма, Ющ, янык, петя были без царя в голове... Именно царём у себя в голове они и были... То есть дурили народ уже на выборах, на самом деле , желая путём этих выборов пройти в цари, чтоб уже больше оттуда не слазить... Был мало раскрученный в СМИ факт, когда зеля в Житомире сутки встречался с Бацькой... Никаких после договоров...никаких коммюнике...Так чему учил зелю Бацька сутки в Житомире ? Давайте спросим об этом Федину, Зверобий, невиновных подследственных по делу Шеремета, тех людей, которым звонят из полиции по поводу написанных ими критических постов - и может быть нам станет понятно... Это зеля , абсолютно безграмотно, пенял мэру Черкасс. что он отличает федерализм от самоуправления. А , на самом деле, все наши президенты . включая действующего, делают вид, что не отличают законноизбранность от богопомазанности. Но их вина - долевая...Все феодалы этой страны уже давно известны..Они 30 лет не меняются, все охочие в короли давно известны. Но вы посмотрите на опросники "если б выборы были завтра"!!! Народ опять готов менять одного царя на другого... Арканар не может не быть латентной монархией. https://censor.net/news/3195473/tri_nedeli_nazad_dolojil_shmygalyu_o_shtrafe_metinvestu_na_10_mln_on_byl_dovolen_rabotoyi_eksglava_gei
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14.05.2020 17:13 Ответить
Да уж, большая победа и повод для гордости оштрафовать долларового миллиардера на $370тыс. по курсу. Ето меньше стоимости его мерседеса.
Для сравнения ето как штраф 10 евробляхеров с зарплатой в пару сотен долларов в месяц.
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14.05.2020 12:29 Ответить
100% Но пипл хавает. Имхо, просто Егор обиженка, потому считает, что его увольнение имеет какой-то подтекст.
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14.05.2020 19:19 Ответить
Це як клєрка беруть на 100 баксах...
Крадуть мільярди... Піплу показали пару мільйонів - а піпл НЕ хаває...
Рейтинги падають...
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14.05.2020 12:30 Ответить
Ты ж Шмыгаля и оштрафовал...
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14.05.2020 12:47 Ответить
Как это не было причин? Причина была! И очень и очень весомая! ДЕНЬГИ! Премьер Шмыгаль через своего братика уже давно продал должность Егора Фирсова!
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14.05.2020 12:52 Ответить
Команда Зе на лево и на право продает должности. Изначально набрали даже в Раду студентов независимых... Они только одного министра здравоохранения уже сколько раз поменяли...
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14.05.2020 17:34 Ответить
З самого початку я дивувався як Єгор Фірсов згодився працювати в цій брудній команді. Але команда сама довела, що порядним людям там не місце.
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14.05.2020 12:55 Ответить
Фирсова мне не жаль! Он боец.Жаль ,что его убрали ,и борьба с экопреступностью сойдёт на нет.Тут не грех и на Майдан выйти , заставить власть бороться с отравителями.Мне до вподобы врач Ляшко,но никак не врач Степанов из правительства .А Раде с ноября прошлого года пора в политический Утиль.Нероба и Улита.С кучей депутатов -политических тормозов.Со склоками и брехнёй.Есть некоторая стабильность в лагере врагов Украины-.Мертвечука и ЮВТ.Их надо на предстоящих выборах банально выкинуть на свалку.
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14.05.2020 13:06 Ответить
кто выкинет? во всех городах Украины мэров по 3-4, а то и по 5 сроков переизбирают, кто тут кого будет выкидывать?
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14.05.2020 22:42 Ответить
У Ермаков заручайся поддержкой!
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14.05.2020 13:06 Ответить
Он был доволен, звучит странно.
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14.05.2020 13:12 Ответить
ну так все верно ! Шмыгло дальше доложил на верх Гудку и тебя уволили. с улыбкой на лице и похвалой за хорошую работу .
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14.05.2020 13:15 Ответить
Шо, Егорушка, полез купаться в зеленое болото а теперь удивляешься, что дерьмом пахнет?
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14.05.2020 13:17 Ответить
Просто бить зеленых мух на куче зеленого дерьма дело вроде и полезное, но не благодарное. Теперь вот приходится квакать, надувшись и переживать, чтоб грузовиком ненароком не переехали.)))
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14.05.2020 20:10 Ответить
Скоріш за все Денис Єрмак продав цю посаду.
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14.05.2020 13:23 Ответить
А типа Фирсов такой наивный и не знал о торгах?))) Если так, то ему точно не место в министерстве, да еще и без соответствующего образования. Ребята еще мало пожили и не ведают, что штрафы ни к чему хорошему не приводят. Больший штраф только к большей взятке ведет.)))
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14.05.2020 20:07 Ответить
Єгорка, ніби й сам з Донецька, то так і не зрозумів суті поведінки ахметівських менеджерів. Вони кажуть одне, роблять інше, а думають взагалі третє.
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14.05.2020 15:01 Ответить
Так а разве Фирсов прошел конкурс? Вроде нет. Так для чего эта вся ненужная информация...
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14.05.2020 17:31 Ответить
Блин, ну просто "жертва кровавого режима". Егор, если бы дело было в штрафе, тебя бы попёрли с работы ещё тогда, тем более что ты и так на птичьих правах - ни образования, ни опыта, ни конкурса. Прошёл конкурс, назначили нового главу, в чём проблема? И пусть Егорка расскажет, как поживают все те сотни миллионов штрафов, которые они выписали. Много уже выплатили?
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14.05.2020 19:01 Ответить
Шмыгаль . как хитрый еврей . повел себя . как ведет себя Д Гордон . всем лижет с улыбкой . но не во всех влюблен .
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14.05.2020 19:05 Ответить
да самый обычный украинец - хитрожопый, но точно такой же и фирсов - проползти на хлебное место, не сдав конкурс, не каждый умеет
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14.05.2020 22:41 Ответить
Евреи говорят . он наш ( Шмыгаль ) . Нельзя ровнять его с Фирсовым . это разные люди , с разным бэкграундом .
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14.05.2020 22:43 Ответить
13 явно не число Фирсова. Видимо потому и ждали три недели, чтоб типа совпадение произошло или решили привлечь внимание Егора к мистике. По крайней мере он явно не нашел своего призвания, а на бирже может год спокойно бюджетные средства проедать.)))
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14.05.2020 20:04 Ответить
 
 