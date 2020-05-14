Три недели назад доложил Шмыгалю о штрафе "Метинвесту" на 10 млн. Он был доволен работой, - экс-глава ГЭИ Фирсов
Уволенный вчера Кабмином экс-руководитель Госэкоинспекции Егор Фирсов убежден, что причин для этого не было, поскольку еще три недели назад премьер-министр Денис Шмыгаль его работой был доволен.
Об этом Фирсов рассказал в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Когда пришел новый премьер-министр, мне важно было прийти к нему и заручиться поддержкой, что да, действительно, мы будем заходить в первую очередь на топ-предприятия. У нас уже был опыт работы с прошлым правительством, были определенные штрафы. Например, мы оштрафовали "Метинвест" более чем на 10 млн, ДТЭК", - сообщил он.
По словам Фирсова, три недели назад он встречался с премьером, и "ему об этом доложил и пытался заручиться поддержкой на будущее".
"Он мне сказал, что вопросов никаких ко мне нет, работой доволен, что можно продолжать работать в том же направлении. И я три недели назад ушел на работу, продолжать свою деятельность, и буквально сегодня (13 мая. - Ред.) из СМИ я узнал, что меня уволили", - сказал экс-глава ГЭИ.
Напомним, Фирсов возглавлял Госэкоинспекцию с конца 2019.
Вчера он заявил, что его уволили без объяснения причин.
На его место сразу же назначили Андрея Малеваного.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А вот хозяин Шмыгаля Ахметов явно не был доволен этим штрафом, поэтому и приказал своей шестёрке Шмыгалю немедленно уволить Фирсова.
Что и было выполнено быстро и бесприкословно.
Егор такой наивный...
Но то, что зеленые выбрасывают из своей команды людей без единого объяснения, это не нормально и уже вошло у них в норму.
Поэтому у возникают предположения о том, что эти люди мешали развернуться на всю мощь главным акционерам операции "ПреЗедент".
Так же уволен глава Госрезерва, а на его место поставлен человек Бени Барабаш.
Почему изгнан предшественник, который был назначен в декабре прошлого года?
По Госрезерву много вопросов: продавались ли оттуда маски, сколько зерна было продано за последние месяцы? Глава Госрезерва не сам продает что захочет, кто-то давал ему указания. Но его убрали и тишина...
А по-нормальному, нужна бы ревизия под контролем парламентской комиссии.
у власти не обосновывать перед народом увольнения ,перемещения,назначения
чиновников высшего эшелона ?
А потом удивляются откуда фейки ,слухи ,сплетни ? Так вы же сами их и провоцируете.
Ну ладно.Шмыгаль Егору не объяснил ,но почему стало уже тенденцией
у власти не обосновывать перед народом увольнения ,перемещения,назначения
чиновников высшего эшелона ?
А потом удивляются откуда фейки ,слухи ,сплетни ? Так вы же сами их и провоцируете.
Оля, стало тенденцией, что народ власти пофик... причём не только этой, но и всем предыдущим... Провинциальность (не как место жительства, а как состояние мозгов) печально показывает уровень феодализма на территории Украины, как состояние мозгов общества , в целом. Нельзя сказать, что Кучма, Ющ, янык, петя были без царя в голове... Именно царём у себя в голове они и были... То есть дурили народ уже на выборах, на самом деле , желая путём этих выборов пройти в цари, чтоб уже больше оттуда не слазить... Был мало раскрученный в СМИ факт, когда зеля в Житомире сутки встречался с Бацькой... Никаких после договоров...никаких коммюнике...Так чему учил зелю Бацька сутки в Житомире ? Давайте спросим об этом Федину, Зверобий, невиновных подследственных по делу Шеремета, тех людей, которым звонят из полиции по поводу написанных ими критических постов - и может быть нам станет понятно... Это зеля , абсолютно безграмотно, пенял мэру Черкасс. что он отличает федерализм от самоуправления. А , на самом деле, все наши президенты . включая действующего, делают вид, что не отличают законноизбранность от богопомазанности. Но их вина - долевая...Все феодалы этой страны уже давно известны..Они 30 лет не меняются, все охочие в короли давно известны. Но вы посмотрите на опросники "если б выборы были завтра"!!! Народ опять готов менять одного царя на другого... Арканар не может не быть латентной монархией. https://censor.net/news/3195473/tri_nedeli_nazad_dolojil_shmygalyu_o_shtrafe_metinvestu_na_10_mln_on_byl_dovolen_rabotoyi_eksglava_gei
Для сравнения ето как штраф 10 евробляхеров с зарплатой в пару сотен долларов в месяц.
Крадуть мільярди... Піплу показали пару мільйонів - а піпл НЕ хаває...
Рейтинги падають...