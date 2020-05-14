Три недели назад доложил Шмыгалю о штрафе "Метинвесту" на 10 млн. Он был доволен работой, - экс-глава ГЭИ Фирсов

Уволенный вчера Кабмином экс-руководитель Госэкоинспекции Егор Фирсов убежден, что причин для этого не было, поскольку еще три недели назад премьер-министр Денис Шмыгаль его работой был доволен.

Об этом Фирсов рассказал в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Когда пришел новый премьер-министр, мне важно было прийти к нему и заручиться поддержкой, что да, действительно, мы будем заходить в первую очередь на топ-предприятия. У нас уже был опыт работы с прошлым правительством, были определенные штрафы. Например, мы оштрафовали "Метинвест" более чем на 10 млн, ДТЭК", - сообщил он.

По словам Фирсова, три недели назад он встречался с премьером, и "ему об этом доложил и пытался заручиться поддержкой на будущее".

"Он мне сказал, что вопросов никаких ко мне нет, работой доволен, что можно продолжать работать в том же направлении. И я три недели назад ушел на работу, продолжать свою деятельность, и буквально сегодня (13 мая. - Ред.) из СМИ я узнал, что меня уволили", - сказал экс-глава ГЭИ.

Читайте также: "Слуга народа" Мариковский выступил против премьер-министра, уволившего Фирсова: "Где дно, Денис Анатольевич?"

Напомним, Фирсов возглавлял Госэкоинспекцию с конца 2019.

Вчера он заявил, что его уволили без объяснения причин.

На его место сразу же назначили Андрея Малеваного.