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COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА
За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Печерский - +5 (всего 394)
- Шевченковский - + 2 (141)
- Соломенский - + 4 (183)
- Днепровский - +8 (186)
- Святошинский - + 3 (127)
- Деснянский - + 7 (200)
- Подольский - +3 (102)
- Голосеевский - + 7 (174)
- Оболонский - + 2 (152)
- Дарницкий - + 11 (353)
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Згідно з проведеним аналізом, функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 в Україні набула свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме 22 квітня 2020 року, в м. Києві 16 квітня. Після досягнення цього максимуму, в наслідок застосування карантинних заходів, відбувся «злам» попередньої тенденції і розпочалося зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання, як це і передбачалося у http://wdc.org.ua/uk/node/190016 першому дослідженні київських політехніків .
Зараз у столиці спостерігається тенденція на спад кількості нових хворих за день. Тренд на зростання відзначають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Львівській областях. У Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та Тернопільській областях спостерігається тренд на спадання кількості нових інфікованих. У Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях ситуація стабільна. Менше 200 хворих зафіксовано у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях - в цих регіонах даних для аналізу замало.
Вчені також надали результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і м. Києві на http://wdc.org.ua/uk/node/190018 11.05.20 - 15.05.20 . Було зазначено, що на десятиденному відрізку часу (06.05.20-15.05.20) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем «плато» - (400-550) нових інфікованих на день. Такий характер розвитку процесу може продовжитися до http://wdc.org.ua/uk/covid19-ua третьої декади травня 2020 року , протягом якої ймовірно може настати пік пандемії. Після чого, пандемія ймовірно може піти на спад (кількість щоденно інфікованих буде стійко нижчою кількості щоденно видужалих людей).
Для міста Києва, протягом десятиденного відрізку часу (06.05.20-15.05.20) процес розвитку пандемії поки що має більш нестаціонарний характер з ймовірною порівняно високою волатильністю цього процесу на наступному тижні.
CNN только что добавила кривозубую аутичку Грету Тунберг к своему комитету экспертов (!) по макароно-вирусу !
https://nypost.com/2020/05/13/greta-thunberg-added-to-cnn-expert-covid-19-panel-twitter-erupts/
я до того, що у маленької Грети теж не погані шанси стати головою "проти чогось" чи "за щось" не зважаючи на зовнішність..
1. У тяжело больных берут материал для тестирования.
2. Этот тест , по техническим причинам, длится 2 - 3 недел.
3. До получения результата тестирования умерло столь ко то людей от пневмонии ещё не получивших результат своего тестирования и по этому их не считают умершими от ко-ви.
4. Умершие с результатом тестирования (тест был проведен ещё при достаточно нормальном состоянием больного ну, скажем за деньги родственников за раннее) признаются, что умерли в результате ко-ви
Вопрос,- какой шанс пройти тест за раннее, по подозрению на ко-ви , за три недели до своей смерти? Ответ - не более 5% ибо без направления семейного врача это не возможно. А если больной ешё и не в своем городе, то это вообще не возможно.
(((( ... ? )))) - "Занавес"
https://www.youtube.com/watch?v=HpTIrydfvZ8
й немає таких йолопів , котрі зовсім не розуміють про шо йдеться ...