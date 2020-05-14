РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13114 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 578 21

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Печерский - +5 (всего 394)
- Шевченковский - + 2 (141)
- Соломенский - + 4 (183)
- Днепровский - +8 (186)
- Святошинский - + 3 (127)
- Деснянский - + 7 (200)
- Подольский - +3 (102)
- Голосеевский - + 7 (174)
- Оболонский - + 2 (152)
- Дарницкий - + 11 (353)

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки 2 летальных случая от COVID-19, 52 новых заболевших, всего 2012 инфицированных, - Кличко

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе 01

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе 02

карантин (16729) Киев (25800) Кличко Виталий (4661) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе - Цензор.НЕТ 7077
показать весь комментарий
14.05.2020 12:40 Ответить
+2
Ви ще не бачили фото голови "Ліги проти сексуальних домагань"..?
COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі - Цензор.НЕТ 5431
показать весь комментарий
14.05.2020 13:05 Ответить
+2
Хотелось бы увидеть тех, кто ее домогался
показать весь комментарий
14.05.2020 13:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вчені Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського представили http://wdc.org.ua/uk/covid19-regions нові результати моделювання поширення пандемії коронавірусу регіонами України . Дослідження проводилися з використанням методів технічного аналізу часових рядів на основі індикаторів «zigzag» та «supertrend», що широко застосовуються для відстеження основних тенденцій поведінки фондових ринків, які за характером волатильності подібні до поведінки процесів розповсюдження пандемії. Бралися до уваги відмінності комунікації населення, різні релігійні традиції, нерівномірність міграційних потоків, регіональні особливості протидії та боротьби з хворобою тощо.
Згідно з проведеним аналізом, функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 в Україні набула свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме 22 квітня 2020 року, в м. Києві 16 квітня. Після досягнення цього максимуму, в наслідок застосування карантинних заходів, відбувся «злам» попередньої тенденції і розпочалося зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання, як це і передбачалося у http://wdc.org.ua/uk/node/190016 першому дослідженні київських політехніків .
Зараз у столиці спостерігається тенденція на спад кількості нових хворих за день. Тренд на зростання відзначають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Львівській областях. У Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та Тернопільській областях спостерігається тренд на спадання кількості нових інфікованих. У Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях ситуація стабільна. Менше 200 хворих зафіксовано у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях - в цих регіонах даних для аналізу замало.
Вчені також надали результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і м. Києві на http://wdc.org.ua/uk/node/190018 11.05.20 - 15.05.20 . Було зазначено, що на десятиденному відрізку часу (06.05.20-15.05.20) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем «плато» - (400-550) нових інфікованих на день. Такий характер розвитку процесу може продовжитися до http://wdc.org.ua/uk/covid19-ua третьої декади травня 2020 року , протягом якої ймовірно може настати пік пандемії. Після чого, пандемія ймовірно може піти на спад (кількість щоденно інфікованих буде стійко нижчою кількості щоденно видужалих людей).
Для міста Києва, протягом десятиденного відрізку часу (06.05.20-15.05.20) процес розвитку пандемії поки що має більш нестаціонарний характер з ймовірною порівняно високою волатильністю цього процесу на наступному тижні.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:31 Ответить
Не благодаря лохокарантину, а согласно природного цикла инфекционных вспышек. Если бы "карантин" имел значение, то это должно было также купировать и распространение других инфекций, в частности гриппа. Но этого не произошло - заболеваемость гриппом проходит по обычному для него природному циклу. Так, при лохокарантине и ношении намордников, согласно данным МОЗ, только за две недели, с 30 марта по 12 апреля 2020 года, заболело ОРВИ и гриппом 180 519 человек. Если бы карантин и намордники были были эффективны, то и заболеваемость гриппом должна была бы стать очень низкой.
показать весь комментарий
14.05.2020 15:31 Ответить
Борщага такий страшний район, що навіть китайська зараза обходить стороною
показать весь комментарий
14.05.2020 12:32 Ответить
Та ну, просто елита на Липках и в Вишенках расчитывала купить лояльность вируса по отношению к себе, да мало дали
показать весь комментарий
14.05.2020 14:14 Ответить
Люди, держитесь за стулья крепко.

CNN только что добавила кривозубую аутичку Грету Тунберг к своему комитету экспертов (!) по макароно-вирусу !


https://nypost.com/2020/05/13/greta-thunberg-added-to-cnn-expert-covid-19-panel-twitter-erupts/
показать весь комментарий
14.05.2020 12:34 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2020 12:45 Ответить
Ага.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:53 Ответить
майбутній функціонер ВООЗ або ООН..якщо остаточно дах не з'їде..
показать весь комментарий
14.05.2020 12:57 Ответить
Пусть для начала кривые зубы выправит, а то уж очень нефотогенична.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:58 Ответить
Ви ще не бачили фото голови "Ліги проти сексуальних домагань"..?
COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі - Цензор.НЕТ 5431
показать весь комментарий
14.05.2020 13:05 Ответить
Хотелось бы увидеть тех, кто ее домогался
показать весь комментарий
14.05.2020 13:08 Ответить
на колір і смак товариш не всяк..
я до того, що у маленької Грети теж не погані шанси стати головою "проти чогось" чи "за щось" не зважаючи на зовнішність..
показать весь комментарий
14.05.2020 13:13 Ответить
COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі - Цензор.НЕТ 4300
показать весь комментарий
14.05.2020 13:14 Ответить
Из человеколюбивых побуждений вопрошаю, а не в том ли дело, что нечто домогалось ее матери.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:11 Ответить
Oй, ма...
показать весь комментарий
14.05.2020 13:12 Ответить
Они знают, что делают. Если это поможет привлечь внимание молодёжи и сподвигнет молодёжь серьезно относиться к пандемии, соблюдая все меры предосторожности, вместо того, чтобы облизывать унитазы в общественных местах, то уже будет огромный плюс. Хотя да, нашему постсовку этого не понять. У нас в эксперДы идут ради больших бабак. И не важно- реальный ты эксперт или диванный.
показать весь комментарий
14.05.2020 14:15 Ответить
COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе - Цензор.НЕТ 7077
показать весь комментарий
14.05.2020 12:40 Ответить
Получение статистики умерших от короновирусной пневмонии:-
1. У тяжело больных берут материал для тестирования.
2. Этот тест , по техническим причинам, длится 2 - 3 недел.
3. До получения результата тестирования умерло столь ко то людей от пневмонии ещё не получивших результат своего тестирования и по этому их не считают умершими от ко-ви.
4. Умершие с результатом тестирования (тест был проведен ещё при достаточно нормальном состоянием больного ну, скажем за деньги родственников за раннее) признаются, что умерли в результате ко-ви
Вопрос,- какой шанс пройти тест за раннее, по подозрению на ко-ви , за три недели до своей смерти? Ответ - не более 5% ибо без направления семейного врача это не возможно. А если больной ешё и не в своем городе, то это вообще не возможно.

(((( ... ? )))) - "Занавес"
показать весь комментарий
14.05.2020 13:22 Ответить
В кацапстане своём "умничай". Там вообще ковида нет, ибо его "уже научились лечить". Так сzарь сказал.
показать весь комментарий
14.05.2020 14:20 Ответить
Конечно лучше! Послушай нашего президента,как он заботится о медиках! Как у нас всё хорошо и шоколадно...
https://www.youtube.com/watch?v=HpTIrydfvZ8

й немає таких йолопів , котрі зовсім не розуміють про шо йдеться ...
показать весь комментарий
14.05.2020 14:51 Ответить
 
 