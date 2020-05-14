Кремль втихую вышлет "гуманитарную помощь" Сирии через Крым, чтобы не злить россиян и легализовать оккупацию, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Министерство обороны РФ планирует передачу "гуманитарной помощи" в Сирию через марионеток в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Флот 2017".
Отмечается, что "гуманитарная акция" будет проведена для сирийских детей, пострадавших от боевых действий, которые Россия и провоцирует в этой стране, в т.ч. – осуществляя сознательные бомбардировки школ и больниц. Однако МО РФ как государственная структура не имеет права организовывать и проводить гуманитарные акции и благотворительные мероприятия.
"Поэтому, чтобы провернуть такую операцию, оборонное ведомство России собирается привлечь стороннюю организацию в качестве ряженого тамады. И в качестве таковой выбрана "администрация" оккупированного Крыма, которая сама существует на дотации из федерального центра и переживает не лучшие времена, которые в ближайшее время станут только хуже.
Примечательно, что, по просьбе представителей МО РФ, во избежание международного резонанса и осуждения данное мероприятие не будет освещаться российскими федеральными СМИ. По крайней мере – пока", - говорится в материале.
При это подчеркивается, что нежелание МО РФ светиться с новой "гуманитарной акцией" в медиа также связано с негативной реакцией в российском обществе на "гуманитарные вояжи" военного ведомства в Италии, Венесуэле и Сербии.
Авторы материала отмечают, что такой выбор не случаен: "Это ещё одна заготовка для размывания факта оккупации. Ранее "гуманитарную помощь" из Крыма хотели доставить в Италию, разыграв вокруг этого целый спектакль. Выглядела эта манипуляция откровенно жалко и вызвала у итальянцев только раздражение".
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За наблюдательность-хвалю!
а почему, спросите вы?
ответ:
"К концу текущего года(2020г) кассовый разрыв в бюджете Газпрома составит не менее 10 млрд долларов, полагает Блумберг. Причина - непомерные накопленные расходы на бессмысленные гигантские стройки при падении объемов экспорта и рухнувших ценах на газ. На европейском направлении Газпром получит не более половины обычной выручки, при этом потеря европейского рынка составит примерно 20%.
Путин войдёт в историю как фальсификатор этой благородной международной
помощи нуждающимся. Всё к чему прикасается российский президент дурно пахнет.
Оказалось не Срацея.
отправляют школьный инвентарь, а приезжает БК.