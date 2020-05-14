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Новости
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Кремль втихую вышлет "гуманитарную помощь" Сирии через Крым, чтобы не злить россиян и легализовать оккупацию, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Кремль втихую вышлет

Министерство обороны РФ планирует передачу "гуманитарной помощи" в Сирию через марионеток в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Флот 2017".

Отмечается, что "гуманитарная акция" будет проведена для сирийских детей, пострадавших от боевых действий, которые Россия и провоцирует в этой стране, в т.ч. – осуществляя сознательные бомбардировки школ и больниц. Однако МО РФ как государственная структура не имеет права организовывать и проводить гуманитарные акции и благотворительные мероприятия.

"Поэтому, чтобы провернуть такую операцию, оборонное ведомство России собирается привлечь стороннюю организацию в качестве ряженого тамады. И в качестве таковой выбрана "администрация" оккупированного Крыма, которая сама существует на дотации из федерального центра и переживает не лучшие времена, которые в ближайшее время станут только хуже.

Примечательно, что, по просьбе представителей МО РФ, во избежание международного резонанса и осуждения данное мероприятие не будет освещаться российскими федеральными СМИ. По крайней мере – пока", - говорится в материале.

При это подчеркивается, что нежелание МО РФ светиться с новой "гуманитарной акцией" в медиа также связано с негативной реакцией в российском обществе на "гуманитарные вояжи" военного ведомства в Италии, Венесуэле и Сербии.

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Авторы материала отмечают, что такой выбор не случаен: "Это ещё одна заготовка для размывания факта оккупации. Ранее "гуманитарную помощь" из Крыма хотели доставить в Италию, разыграв вокруг этого целый спектакль. Выглядела эта манипуляция откровенно жалко и вызвала у итальянцев только раздражение".

Кремль втихую вышлет гуманитарную помощь Сирии через Крым, чтобы не злить россиян и легализовать оккупацию, - СМИ 01
Кремль втихую вышлет гуманитарную помощь Сирии через Крым, чтобы не злить россиян и легализовать оккупацию, - СМИ 02

кремль (733) Крым (26437) Сирия (3154)


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Топ комментарии
+10
Расхренячили всё и вся, на ********* денег, зато теперь дарят нуждающимся 12 школьных досок. Цинизм зашкаливает.
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14.05.2020 12:35 Ответить
+8
Спасибо, поржал из списка етой помощи. У нас волонтеры больше собирали на помощь военным чем РФ, которая гордится что она самая богатая в мире страна, на помощь Сирии.
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14.05.2020 12:36 Ответить
+5
коллеги!. я вангую, что в 2021 году остро станет вопрос банкротства "Газпрома", а в 2022 году начнутся разные манипуляции с орг структурой и балансом этого "кошелька имперских амбиций банды Путена".. и если эти манипуляции не дадут положительного эффекта ,то уже в конце 2022 - в 2023 году, "Газпром" может уйти в процедуру банкротства (прим: это не значит быть признанным банкротом)..
а почему, спросите вы?
ответ:
"К концу текущего года(2020г) кассовый разрыв в бюджете Газпрома составит не менее 10 млрд долларов, полагает Блумберг. Причина - непомерные накопленные расходы на бессмысленные гигантские стройки при падении объемов экспорта и рухнувших ценах на газ. На европейском направлении Газпром получит не более половины обычной выручки, при этом потеря европейского рынка составит примерно 20%.
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14.05.2020 12:37 Ответить
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Расхренячили всё и вся, на ********* денег, зато теперь дарят нуждающимся 12 школьных досок. Цинизм зашкаливает.
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14.05.2020 12:35 Ответить
Так в этом и есть вся суть мордорского существования. Вы просто описали в нескольких словах всю политику кремля
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14.05.2020 12:55 Ответить
26. Будем справедливы
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14.05.2020 14:24 Ответить
А, пардон, стенды с досками перепутал. Правда, тем бедолагам это слабое утешение.
За наблюдательность-хвалю!
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14.05.2020 15:04 Ответить
Спасибо, поржал из списка етой помощи. У нас волонтеры больше собирали на помощь военным чем РФ, которая гордится что она самая богатая в мире страна, на помощь Сирии.
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14.05.2020 12:36 Ответить
Ещё радоваться тем бедолагам надо, могли бы например пресловутую загрязнённую нефть с хлорорганикой из нефтепровода Дружба предложить. Хочешь-кушай, хочешь-бочками продавай.
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14.05.2020 12:39 Ответить
коллеги!. я вангую, что в 2021 году остро станет вопрос банкротства "Газпрома", а в 2022 году начнутся разные манипуляции с орг структурой и балансом этого "кошелька имперских амбиций банды Путена".. и если эти манипуляции не дадут положительного эффекта ,то уже в конце 2022 - в 2023 году, "Газпром" может уйти в процедуру банкротства (прим: это не значит быть признанным банкротом)..
а почему, спросите вы?
ответ:
"К концу текущего года(2020г) кассовый разрыв в бюджете Газпрома составит не менее 10 млрд долларов, полагает Блумберг. Причина - непомерные накопленные расходы на бессмысленные гигантские стройки при падении объемов экспорта и рухнувших ценах на газ. На европейском направлении Газпром получит не более половины обычной выручки, при этом потеря европейского рынка составит примерно 20%.
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14.05.2020 12:37 Ответить
Эрдоган приказал мочить в сортире любые обозы РАБссии...
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14.05.2020 12:40 Ответить
Не вижу в списке портретов путена.
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14.05.2020 12:43 Ответить
В Украины большой опыт получения "гуманитарной помощи " от россии.
Путин войдёт в историю как фальсификатор этой благородной международной
помощи нуждающимся. Всё к чему прикасается российский президент дурно пахнет.
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14.05.2020 12:49 Ответить
Кремль втихую вышлет "гуманитарную помощь" Сирии через Крым, чтобы не злить россиян и легализовать оккупацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 1220
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14.05.2020 12:53 Ответить
охренеть объём гуманитарки...видать шойга выделили аж свои целые разовые чаевые предназначеные для халдея одной и московских забегаловок
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14.05.2020 12:54 Ответить
А я думал Крым их и даже Срацея тяперича.
Оказалось не Срацея.
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14.05.2020 13:00 Ответить
Да, их лучше не злить.
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14.05.2020 13:04 Ответить
мо рф волшебники круче гендольфа серого-
отправляют школьный инвентарь, а приезжает БК.
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14.05.2020 13:50 Ответить
 
 