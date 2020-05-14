Болельщики смогут вернуться на стадион, когда в Украине коронавируса практически не будет, - Степанов
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал об условиях возобновления футбольного сезона в Украине.
Об этом он рассказал в интервью "Футбол", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы планируем возобновление некоторых спортивных соревнований с 22 мая. Это возможно только при пустых трибунах. Если говорить о футболе, то недавно я встречался с Андреем Павелко, мы обсудили возобновление FAVBET Лиги. Это возможно только при соблюдении противоэпидемиологических мероприятий - все, что необходимо для предотвращения распространения COVID-19", - отметил он.
По его словам, 30 мая рассматривается как дата возобновления футбольного сезона.
"Мы действительно рассматриваем эту дату. Сейчас идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения этих соревнований. В то же время необходимо обеспечить ПЛР-тестирование, поскольку это безопасность наших футболистов. Кроме того, нужно обеспечить безопасность во время матчей всех людей на стадионе", - объяснил он.
Степанов отметил, что прописываются алгоритмы.
"Думаю, в начале следующей недели мы сможем сказать: когда и при каких условиях начнутся соревнования", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос, когда на стадины смогут вернуться болельщики, Степанов ответил: "Когда в Украине коронавируса практически не будет. Если будут единичные случаи в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы. В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать".
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Хотя короновирус есть в Германии и зараженных на порядок больше чем в Украине.
Просто в Германии нет дибилов и подонков у власти таких как этот Степанов, Зеля,итд...
и именно поэтому немцы живут намного лучше
А возобновление спортивных состязаний абсолютно незначительный вопрос - страна без какого-либо ущерба проживет без этих спортивных состязаний хоть 100 лет.
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Немцы так не считают, так считают только подонки и дибилы...
Украинцы соблюдают карантин, а власть нет, чему пример Тищенко и его рестаран "Велюр".
В парках на ловочках без масок пивас распивали еще до послабления карантина кто - власть или украинцы?
И тищенко - типичный представитель тех, что пивас на лавочках распивают во время карантина.
так, что тебе не нравится, что пиво пьют или что уже официально дозволено посещать парки, скверы, собираться по 8 человек на улице, итд.?
Всем здоровья и не болеть.
Та ну на!