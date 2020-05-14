РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13114 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
980 24

Болельщики смогут вернуться на стадион, когда в Украине коронавируса практически не будет, - Степанов

Болельщики смогут вернуться на стадион, когда в Украине коронавируса практически не будет, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал об условиях возобновления футбольного сезона в Украине.

Об этом он рассказал в интервью "Футбол", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы планируем возобновление некоторых спортивных соревнований с 22 мая. Это возможно только при пустых трибунах. Если говорить о футболе, то недавно я встречался с Андреем Павелко, мы обсудили возобновление FAVBET Лиги. Это возможно только при соблюдении противоэпидемиологических мероприятий - все, что необходимо для предотвращения распространения COVID-19", - отметил он.

По его словам, 30 мая рассматривается как дата возобновления футбольного сезона.

"Мы действительно рассматриваем эту дату. Сейчас идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения этих соревнований. В то же время необходимо обеспечить ПЛР-тестирование, поскольку это безопасность наших футболистов. Кроме того, нужно обеспечить безопасность во время матчей всех людей на стадионе", - объяснил он.

Читайте: ФИФА и УЕФА начали расследование против главы Украинской ассоциации футбола Павелко, - The Washington Post

Степанов отметил, что прописываются алгоритмы.

"Думаю, в начале следующей недели мы сможем сказать: когда и при каких условиях начнутся соревнования", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, когда на стадины смогут вернуться болельщики, Степанов ответил: "Когда в Украине коронавируса практически не будет. Если будут единичные случаи в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы. В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать".

Также читайте: В УАФ опровергают расследования против руководителя ассоциации Павелко по поводу коррупции

Автор: 

карантин (16729) футбол (3589) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Т. е никогда?
показать весь комментарий
14.05.2020 12:42 Ответить
+4
После завтра стартует Бундеслига в Германии, после перерыва.
Хотя короновирус есть в Германии и зараженных на порядок больше чем в Украине.
Просто в Германии нет дибилов и подонков у власти таких как этот Степанов, Зеля,итд...
и именно поэтому немцы живут намного лучше
показать весь комментарий
14.05.2020 12:44 Ответить
+2
Просто немцы не дебилы и соблюдали карантин и продолжают соблюдать, а не демонстративно игнорировать как наши лихие и придурковатые.

А возобновление спортивных состязаний абсолютно незначительный вопрос - страна без какого-либо ущерба проживет без этих спортивных состязаний хоть 100 лет.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Т. е никогда?
показать весь комментарий
14.05.2020 12:42 Ответить
А это что - важно?
показать весь комментарий
14.05.2020 12:47 Ответить
https://censor.net/user/86503 Да, важно. Или ваше зеленое быдло считает, что людям достаточно четырех стен, для нормальной жизни?
показать весь комментарий
14.05.2020 16:59 Ответить
Где 4 стены и где болелы на стадионе? Для абсолютного числа людей можно не ходит "болеть" на стадионы никогда вообще. И это никак их не ограничивает - просто не интересно.
показать весь комментарий
14.05.2020 17:21 Ответить
После завтра стартует Бундеслига в Германии, после перерыва.
Хотя короновирус есть в Германии и зараженных на порядок больше чем в Украине.
Просто в Германии нет дибилов и подонков у власти таких как этот Степанов, Зеля,итд...
и именно поэтому немцы живут намного лучше
показать весь комментарий
14.05.2020 12:44 Ответить
Просто немцы не дебилы и соблюдали карантин и продолжают соблюдать, а не демонстративно игнорировать как наши лихие и придурковатые.

А возобновление спортивных состязаний абсолютно незначительный вопрос - страна без какого-либо ущерба проживет без этих спортивных состязаний хоть 100 лет.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:46 Ответить
страна без какого-либо ущерба проживет без этих спортивных состязаний хоть 100 лет

---------------------------------------------
Немцы так не считают, так считают только подонки и дибилы...
показать весь комментарий
14.05.2020 12:49 Ответить
Немцы СОБЛЮДАЛИ КАРАНТИН, а подонки и дебилы, вроде тебя - не соблюдали. В этом разница между немцами и тобой - они - ответственные дисциплинированные, а ты - лихой и придурковатый.
показать весь комментарий
14.05.2020 13:01 Ответить
Украинцы соблюдают карантин, а подонки вроде тебя - провластного бота, постящего тут за копейки от воровской власти, готовы зарезать родную мать ради похлёбки с барского стола хозяина - чиновника.
Украинцы соблюдают карантин, а власть нет, чему пример Тищенко и его рестаран "Велюр".
показать весь комментарий
14.05.2020 13:05 Ответить
На улицу выйди и посмотри, как кто что соблюдает.
В парках на ловочках без масок пивас распивали еще до послабления карантина кто - власть или украинцы?
И тищенко - типичный представитель тех, что пивас на лавочках распивают во время карантина.
показать весь комментарий
14.05.2020 13:16 Ответить
Карантин в Украине уже давно официально ослаблен... А ты не знал?
показать весь комментарий
14.05.2020 13:18 Ответить
Ну если 3 дня для тебя - это давно...
показать весь комментарий
14.05.2020 13:21 Ответить
базары уже неделю как открыты...
так, что тебе не нравится, что пиво пьют или что уже официально дозволено посещать парки, скверы, собираться по 8 человек на улице, итд.?
показать весь комментарий
14.05.2020 13:23 Ответить
Пиво пили и 2 недели назад. На лавочках в парках. Без соблюдения дистанции. Пили те самые дебилы, из-за которых собственно и закрыли парки для нормальных людей, соблюдавших дистанцию.
показать весь комментарий
14.05.2020 13:41 Ответить
https://censor.net/user/86503 Пучеглазый Шляшко сказал, что парки закрыли, чтобы запугать людей, или ты не слышал?
показать весь комментарий
14.05.2020 17:02 Ответить
Зможуть, як виживуть і бажання буде.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:45 Ответить
Судя по оптимистическим прогнозам специалистов не раньше чем через 2 года. Хотя есть мнение что вирус пришел к нам навсегда. Вопрос в другом как можно организовать и обезопасить болельщиков, и тут главное это как разделить их при входе и выходе на условные 1,5-2 метра. А вот внутри стадиона при нашей " сногсшибательной" посещаемости, можно свободно рассадить пришедших на 20 метров друг от друга и то места еще останутся. ( мы же не Италия, Англия, Испания)
показать весь комментарий
14.05.2020 12:47 Ответить
Це коли як. Іноді стадіон заповнений вщерть. Залежить від того хто з ким грає.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:53 Ответить
значит никогда
показать весь комментарий
14.05.2020 12:52 Ответить
Надо учиться жить по новому, не забывать про коронавирус,соблюдать правила гигиены и заботится о повышении иммунитета.
Всем здоровья и не болеть.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:52 Ответить
Дивитися, як 22-а мільйонери мячиком за гроші хворєльщиків граються?
Та ну на!
показать весь комментарий
14.05.2020 13:02 Ответить
стадионы пустые и без вируса! чемпионат не интересный без старых Днепра и Металиста и команд мало!
показать весь комментарий
14.05.2020 13:03 Ответить
Да вспомнишь когда гремели кроме "Шахтера" ( и не такого как сейчас) еще и "Динамо", "Металлист", " Днепр", а у них на "хвосте " еще и " Черноморец", " Заря", Ворскла", " Карпаты".. А теперь это жалкое подобие ( чемпионат Молдавии). Видимо это будет только усугубляться, пандемия и особенно экономический кризис этому " в помощь". Кроме этого богатым начинает надоедать эта дорогая и чем дальше бесполезная"игрушка". В связи со всем этим можно констатировать что украинский клубный футбол в коме, в вегетативном состоянии на капельницах, раствор в которых в любой момент может закончиться.
показать весь комментарий
14.05.2020 13:15 Ответить
 
 