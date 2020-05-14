Болельщики смогут вернуться на стадион, когда в Украине коронавируса практически не будет, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал об условиях возобновления футбольного сезона в Украине.

Об этом он рассказал в интервью "Футбол", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы планируем возобновление некоторых спортивных соревнований с 22 мая. Это возможно только при пустых трибунах. Если говорить о футболе, то недавно я встречался с Андреем Павелко, мы обсудили возобновление FAVBET Лиги. Это возможно только при соблюдении противоэпидемиологических мероприятий - все, что необходимо для предотвращения распространения COVID-19", - отметил он.

По его словам, 30 мая рассматривается как дата возобновления футбольного сезона.

"Мы действительно рассматриваем эту дату. Сейчас идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения этих соревнований. В то же время необходимо обеспечить ПЛР-тестирование, поскольку это безопасность наших футболистов. Кроме того, нужно обеспечить безопасность во время матчей всех людей на стадионе", - объяснил он.

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Степанов отметил, что прописываются алгоритмы.

"Думаю, в начале следующей недели мы сможем сказать: когда и при каких условиях начнутся соревнования", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, когда на стадины смогут вернуться болельщики, Степанов ответил: "Когда в Украине коронавируса практически не будет. Если будут единичные случаи в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы. В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать".

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