РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13114 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 401 0

В Британии одобрили тест, который укажет на переболевших коронавирусом и возможное наличие иммунитета, - BBC

В Британии одобрили тест, который укажет на переболевших коронавирусом и возможное наличие иммунитета, - BBC

В Департаменте здравоохранения Великобритании одобрили тест на антитела от швейцарской фармацевтической компании Roche, который показывает, болел ли человек в прошлом коронавирусом и есть ли у него сейчас какой-то иммунитет.

Об этом пишет BBC News, передает Цензор.НЕТ

В системе здравоохранения страны отметили, что швейцарский тест был "очень позитивной разработкой". До сих пор чиновники говорили, что такие тесты недостаточно надежны.

Представители исполнительного органа Департамента здравоохранения и соцобслуживания Британии заявили, что на прошлой неделе тест оценили в военном технопарке Портон-Даун: он оказался "очень специфичным" к антителам против SARS-CoV-2.

"Это очень позитивное событие, потому что такой высокоспецифичный тест на антитела является очень надежным маркером перенесенной инфекции. Это, в свою очередь, может указывать на некоторый иммунитет к будущей инфекции, хотя степень, в которой присутствие антител указывает на иммунитет, остается неясной", - сказал профессор Джон Ньютон, национальный координатор британской программы тестирования на SARS-CoV-2.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Великобритании начали ослаблять карантин: разрешают гулять по улицам и в парках

Автор: 

Великобритания (5048) карантин (16729) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 