В Черновцах динамика заболевания COVID-19 стабильно тяжелая: горбольницы заполнены, пробуем впихнуть дополнительные койки, - мэр Каспрук
Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявляет, что в городе динамика заболевания коронавирусом стабильно тяжелая, а городские больницы заполнены.
"Стабильно тяжелая динамика. На сегодняшний день у нас городские больницы заполнены, пробуем где-то там впихнуть дополнительные несколько десятков кроватей, для того, чтобы принимать и лечить больных коронавирусом и тяжелыми случаями пневмонии", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24". передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время, мэр сообщил, что 13 мая областная комиссия по чрезвычайным ситуациям сняла все ограничения, которые были "поверх" правительственных ограничений.
Как сообщалось, согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 14 мая утром, в Черновицкой области за минувшие сутки 72 новых случая заболевания, 2 - смерти и 35 - выздоровления (2 516 заболевших, 89 умерших и 464 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 963 человек (на 35 больше, чем днем ранее).
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Я не знаю, чем мы можем помочь.
Нельзя оставаться в стороне от беды в отдельном украинском городе. Нужно организовать фонд прозрачный, куда можно средства отправлять на помощь Черновцам от этой заразы. Многие будут рады помочь , я в том числе.
Поможет...
О стране думаете...
Стараюсь от вас не отставать....
Где вы видели такое количество церквей, как у нас? В Европе ? Они уже практически на четвёртом месте у нас после стоматологов , юристов и ломбардов.
Мне не мешают церкви. Но пусть они соблюдают правила государства, и если их просят на карантине не работать, то выполнять это. Они своими службами вопреки здравому смыслу вместо пользы принесли распространение вируса. Нужно быть слепым и глухим, чтобы этого не видеть.
Знакомый говорил солярки море по 12 грн некуда больше тарить ..
Прикиньте какая щас экономия на углеводородах которых вдоволь на заправках .Но покупать будут там где дешевле если такое будет ..