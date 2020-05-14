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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновцах динамика заболевания COVID-19 стабильно тяжелая: горбольницы заполнены, пробуем впихнуть дополнительные койки, - мэр Каспрук

В Черновцах динамика заболевания COVID-19 стабильно тяжелая: горбольницы заполнены, пробуем впихнуть дополнительные койки, - мэр Каспрук

Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявляет, что в городе динамика заболевания коронавирусом стабильно тяжелая, а городские больницы заполнены.

"Стабильно тяжелая динамика. На сегодняшний день у нас городские больницы заполнены, пробуем где-то там впихнуть дополнительные несколько десятков кроватей, для того, чтобы принимать и лечить больных коронавирусом и тяжелыми случаями пневмонии", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24". передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, мэр сообщил, что 13 мая областная комиссия по чрезвычайным ситуациям сняла все ограничения, которые были "поверх" правительственных ограничений.

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Как сообщалось, согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 14 мая утром, в Черновицкой области за минувшие сутки 72 новых случая заболевания, 2 - смерти и 35 - выздоровления (2 516 заболевших, 89 умерших и 464 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 963 человек (на 35 больше, чем днем ранее).

Автор: 

больница (1444) карантин (16729) Черновцы (678) COVID-19 (18608) Каспрук Алексей (14) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Тут все визжат что нужно снимать карантин, а вирус придуман Соросами... Почему же вы все в больницу бежите? Леитесь дома свой кашели и сопли подорожником и чаем с лимоном, как вы говорите.
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14.05.2020 13:03 Ответить
+3
В два яруси давай, бо скоро третій буде потрібен, карантин відміняють...
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14.05.2020 12:56 Ответить
+3
Тут половине цензора надоело сидеть на обосцаном диване, все рвутся поработать в Черновицкой области)
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14.05.2020 13:00 Ответить
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В два яруси давай, бо скоро третій буде потрібен, карантин відміняють...
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14.05.2020 12:56 Ответить
Почему ж тогда в Черновцах вчера открыли все магазины, парикхмакерские, салоны, итд... если всё там так печально с короновирусом?
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14.05.2020 12:56 Ответить
Тут половине цензора надоело сидеть на обосцаном диване, все рвутся поработать в Черновицкой области)
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14.05.2020 13:00 Ответить
Да ладно! Здесь петиков 90-95%. Конечно, для них мест на диванах не хватает...
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14.05.2020 13:13 Ответить
Карантин уже отменили?
Готовьте стадион)
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14.05.2020 12:58 Ответить
и пЫанино не забудьте, хтось исполнит гимн
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14.05.2020 13:02 Ответить
Зато Европа помощь в пару лярдов пришлет, если падежь на тысячи в день пойдет и хоронить прямо на стадионах и в оврагах будут
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14.05.2020 13:04 Ответить
В доменних печах ховати веселіше...
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14.05.2020 13:09 Ответить
да не ужели?
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14.05.2020 13:00 Ответить
Карантин до конца года. Работники ломбардов будут ходить по домам. На улицу только по срецпропускам
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14.05.2020 13:00 Ответить
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14.05.2020 13:03 Ответить
В Черновцах нельзя отменять карантин. Вспомните Китай, там тоже были закрыты до последнего определенные области. Нужно было церкви на Пасху закрыть, а не сейчас открывать магазины и рынки. Нужно вводить ЧП в Черновцах. Мэр там уже один не справляется. Медиков пора уже туда из столицы перенаправлять, как их отправляли в Италию.
Я не знаю, чем мы можем помочь.
Нельзя оставаться в стороне от беды в отдельном украинском городе. Нужно организовать фонд прозрачный, куда можно средства отправлять на помощь Черновцам от этой заразы. Многие будут рады помочь , я в том числе.
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14.05.2020 13:02 Ответить
нужно что бы Зеленский записал видео специально для Черновцов, как он делает все время....
Поможет...
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14.05.2020 13:06 Ответить
Вы хоть когда-то отдыхаете?
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14.05.2020 13:10 Ответить
как же я могу отдыхать, когда Владимир Александрович и вы https://censor.net/user/228276 работаете все время.....?
О стране думаете...
Стараюсь от вас не отставать....
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14.05.2020 13:15 Ответить
Только, когда задержка в зарплате. Петики, они такие - ыдейные.
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14.05.2020 13:19 Ответить
Таня, а какого ты вероисповедания, что тебе так церкви мешают?
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14.05.2020 15:02 Ответить
Церковь и Бог- две большие разницы, тем более церкви МП. Церкви погрязли в междоусобице и коррупции. Батюшки часто разъезжают на дорогих машинах, не соблюдают пост, занимаются чревоугодием. Они машут кадилом , при этом не отказывают себе ни в каких достижениях цивилизации.
Где вы видели такое количество церквей, как у нас? В Европе ? Они уже практически на четвёртом месте у нас после стоматологов , юристов и ломбардов.
Мне не мешают церкви. Но пусть они соблюдают правила государства, и если их просят на карантине не работать, то выполнять это. Они своими службами вопреки здравому смыслу вместо пользы принесли распространение вируса. Нужно быть слепым и глухим, чтобы этого не видеть.
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14.05.2020 16:12 Ответить
Когда-то говорил и снова повторю. Когда увижу в жизни попа на Таврии или Жигулях - первый пойду в церковь. А пока - они ничем не лучче сатанистов, даже хуже, те - хоть не шифруются и не лицемерят, натягивая, как на работу бороды и рясы
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14.05.2020 20:18 Ответить
Тут все визжат что нужно снимать карантин, а вирус придуман Соросами... Почему же вы все в больницу бежите? Леитесь дома свой кашели и сопли подорожником и чаем с лимоном, как вы говорите.
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14.05.2020 13:03 Ответить
Имбирь еще
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14.05.2020 13:22 Ответить
Шел 4 год войны с короновирусом
Знакомый говорил солярки море по 12 грн некуда больше тарить ..
Прикиньте какая щас экономия на углеводородах которых вдоволь на заправках .Но покупать будут там где дешевле если такое будет ..
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14.05.2020 13:12 Ответить
А видео есть или только пустопорожний пи"дешь ? Чую мера в Черновцах хотят немного "на вила" взять - вот он и жепку прикрывает
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14.05.2020 13:37 Ответить
Нагло врет,почему не называет количество больных находящихся непосредственно на больничных койках,военная тайна?Если озвучить настоящие цифры находящихся на лечении,сразу рухнет вся эта лживая истерия.
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14.05.2020 14:12 Ответить
С каждым днем количество заболевших растет. Больницы заполняються, положительной динамики нет. Одному мне непонятно зачем было вводить этот карантин если на пике заболеваемости его снимать? Ввели когда в Европе вводили когда у нас никто не болел еще, а отменяют когда Европа переболела уже, а у нас еще и пик не наступил. Сейчас все пооткрывают и начнут болеть те кто кроме дома и магазина никуда не выходил. А это намного больше чем уже заболело. Вирус не особо распостраняется только потому что транспорт закрыт. А откроют так сразу и начнется массовое распостранение.
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14.05.2020 14:43 Ответить
 
 