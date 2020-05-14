Лукашенко: РФ продает газ Германии по $70, а Беларуси по $127, это не дело

Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь обратил внимание руководства правительства на необходимость снижения цены поставляемого в республику российского газа, заявив, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Беларусь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом он заявил, принимая в четверг премьер-министра Беларуси Сергея Румаса.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?", - отметил Лукашенко.

"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне. - Ред.), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - подчеркнул он.

В свою очередь, Румас видит возможность договориться с Россией о справедливой цене на газ для Беларуси.

"У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья", - заявил он.

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