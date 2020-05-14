Лукашенко: РФ продает газ Германии по $70, а Беларуси по $127, это не дело
Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь обратил внимание руководства правительства на необходимость снижения цены поставляемого в республику российского газа, заявив, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Беларусь.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом он заявил, принимая в четверг премьер-министра Беларуси Сергея Румаса.
"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?", - отметил Лукашенко.
"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне. - Ред.), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - подчеркнул он.
В свою очередь, Румас видит возможность договориться с Россией о справедливой цене на газ для Беларуси.
"У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья", - заявил он.
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Скоро ******* будет его дарить даром...
- я достаю из широких штанин
.....лупу размером с консервную банку!! вот это ждёт Луку
Кацапы и от перепродажи газа застраховались - в контракте так и было сказано - "Реэкспорт запрещён". А ещё "бери или плати" - т.е. взял-не взял, а плати сполна.
Московиты покупателя не уважают. Они с покупателей намереваются верёвки вить. Теперь теряют всех покупателей и недоумевают. Дураки-с.
Напоминаю, контракт был заключён в январе 2009 года, а закончился 31 декабря 2019.
Не путина это дело. И соглашаться на такие контракты - это предательство интересов Украины. В пользу путина и в свою пользу (в данном случае в пользу Юли).
Западная Европа - Германия и Франция - перепродаёт между собой и др. странами купленный у путина газ, и путин даже не смеет заикаться об этом. Потому что его засмеют европейцы. Но наши совки ведутся на такую туфту. Или им взятками путин пасть заткнул. И они работают в убыток своей страны.
И такие руководители, как Коболев и Витренко делают нашу страну влиятельной.
Взули газпром на 4,7 млрд. долларов. Подали позов на ещё 12 млрд. - заключил газпром контракт на транзит.
Сейчас подали ещё иск на 17 млрд. долларов - и зелёная власть решила от Витренко избавиться. Чтобы не обижали газпром и путина.
Это он так Гэйропой борется и может повторить.
Вам как раз еще раз в 10 поднять надо,что бы меньше этого гафна использовали и кацапов кормили.Ахметовские предприятия тоже газ получают или дровами топят?
Парад Победобесия вот провели...
А Московия немцев и бывших фошистов все равно уважает больше....
Пичалька.....
Как говаривал Ане Иоанновне курляндский (считай немец) герцог Бирон, - русские ленивы и тупы. Секите их, ваше величество. Секите
Зрячий прозрел!
Это для беларусов россияне братья, а для россиян вы лохи)
По итогам первого квартала компания, имеющая монопольное право на экспорт российского трубопроводного газа, получила 306 млрд рублей чистого убытка по РСБУ, https://www.interfax.ru/business/708518 посчитал «Интерфакс» на основе данных по чистым активам «Газпрома» в базе СПАРК.
Эта цифра учитывает результаты только головной компании группы «Газпром», в отличие от стандартов МСФО, которые включают прибыль и убытки дочерних предприятий.
Отчет по МСФО «Газпром» опубликовал пока только за четвертый квартал прошлого года. В нем компания сообщила о падении выручки на 16%, показателя ****** - на 53%, а чистой прибыли более чем вдвое - до 165 млрд рублей. Бюджет «Газпрома» превратился в «дыру» с кассовым разрывом на 186 млрд рублей.
Зимой - в традиционно лучший период «Газпрома», когда спрос на газ максимальный, - положение компании ухудшилось: газовые котировки покатились вниз к минимумам с середины 2000х, а продажи в ЕС упали на 20%.
Вторым, нокаутирующим ударом по балансу компании стала девальвация рубля: из 3,7 триллиона рублей долга «Газпрома» 85% номинировано в иностранной валюте. Эти обязательства выросли почти на 20% вместе с курсом доллара и евро.
В 2020 году сам «Газпром» прогнозирует падение экспорта газа на 16%, до 167 млрд кубометров, а цен - на треть по сравнению с прошлым годом, до 133 долларов за тысячу кубов.
В результате компания может потерять до 20 млрд долларов экспортной выручки, оценивает Райффайзенбанк.
И, вообще, дружба с Россией = консервация отсталости. Ни одна страна, дружившая с Россией, не стала страной нормальной и развитой, все в итоге в жопе.
https://biz.censor.net.ua/news/3195452/ubytki_zakarpatgaza_v_pervom_kvartale_sostavili_100_millionov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73749092