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Лукашенко: РФ продает газ Германии по $70, а Беларуси по $127, это не дело

Лукашенко: РФ продает газ Германии по $70, а Беларуси по $127, это не дело

Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь обратил внимание руководства правительства на необходимость снижения цены поставляемого в республику российского газа, заявив, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Беларусь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом он заявил, принимая в четверг премьер-министра Беларуси Сергея Румаса.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?", - отметил Лукашенко.

"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне. - Ред.), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - подчеркнул он.

В свою очередь, Румас видит возможность договориться с Россией о справедливой цене на газ для Беларуси.

"У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После парада на 9 мая в Минске белорусы стали вдвое меньше болеть пневмониями, - Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7937) Газ (10239) Лукашенко Александр (3626) россия (96481)


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Топ комментарии
+22
Ну-ну, Україна свого часу була найбільшим споживачем кацапського газу, що не заважало кацапам продавати нам газ за найдорожчими цінами. І це при тому, що на транспортування витрачалося менше, ніж в ту ж Німеччину.
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14.05.2020 12:59 Ответить
+13
Лукавый Лука не прав: дружба с Московией стоит дорого. Уж мы-то это знаем. На собственной шкуре.
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14.05.2020 13:07 Ответить
+12
мда.., зря Белоруссия в угоду Московии отказалась от своей мовы, флага, истории, самоидентичности где только можно и не можно....
Парад Победобесия вот провели...
А Московия немцев и бывших фошистов все равно уважает больше....
Пичалька.....
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14.05.2020 13:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
пуКін зажав откат Лукє...
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14.05.2020 12:55 Ответить
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14.05.2020 12:55 Ответить
так кто победил?
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14.05.2020 12:56 Ответить
пока люфт в 57$
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14.05.2020 13:03 Ответить
Конечно не дело ..
Скоро ******* будет его дарить даром...
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14.05.2020 13:04 Ответить
Немцам! А белорусам???
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14.05.2020 13:10 Ответить
как в писал Мояковский в своих стихах
- я достаю из широких штанин

.....лупу размером с консервную банку!! вот это ждёт Луку
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14.05.2020 13:13 Ответить
а бацке дырку от бублика и барабан на шею
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14.05.2020 16:23 Ответить
Это, возможно, зависит от количества закупаемого газа. Чем больше закупают, тем больше скидка.
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14.05.2020 12:57 Ответить
Ну-ну, Україна свого часу була найбільшим споживачем кацапського газу, що не заважало кацапам продавати нам газ за найдорожчими цінами. І це при тому, що на транспортування витрачалося менше, ніж в ту ж Німеччину.
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14.05.2020 12:59 Ответить
ну так Украина же набирала для перепродажи. Кацапы ж не дурные. Они давай цену поднимать. Бацька тоже бензином и газом давно бодяжит. И не только бацька, в приграничных селах в Беларуси коттеджи стоят крутые, на бензине набодяжили.
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14.05.2020 13:05 Ответить
Дурень ты, кролик.
Кацапы и от перепродажи газа застраховались - в контракте так и было сказано - "Реэкспорт запрещён". А ещё "бери или плати" - т.е. взял-не взял, а плати сполна.
Московиты покупателя не уважают. Они с покупателей намереваются верёвки вить. Теперь теряют всех покупателей и недоумевают. Дураки-с.
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14.05.2020 13:57 Ответить
"В 2005 году Украина реэкспортировала 6 млрд кубометров российского природного газа в Восточную Европу, заработав на этом 840 млн долларов. Реэкспорт газа был основным источником прибыли НАК «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Нафтогаз Украины ». https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#%D0%A0%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B Внешнеэкономическая политика Украины
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14.05.2020 14:11 Ответить
Ну так это было ДО юлиного контракта, который продолжают называть "спасением".
Напоминаю, контракт был заключён в январе 2009 года, а закончился 31 декабря 2019.
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14.05.2020 14:22 Ответить
я объясняю, почему цены взлетели для нас. а дальше они уже не снижали
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14.05.2020 14:24 Ответить
Ты объясни путину и нашим **************, что перепродажа - это всемирная практика. Купленная вещь уже является собственностью покупателя и ничьей больше. Он волен её продать кому угодно. А может сжечь или выкинуть.
Не путина это дело. И соглашаться на такие контракты - это предательство интересов Украины. В пользу путина и в свою пользу (в данном случае в пользу Юли).
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14.05.2020 14:29 Ответить
ну если бы у тебя был какой-то товар, и ты бы узнал, что некто, покупающий у тебя дешево, перепродает его в дальнейшем дорого. Конечно, ты поднял цену, зачем же терять деньги? Думаю, так они и мыслили. И я не считаю эту забаву безобидной. Обогатился Нафтогаз, юля и прочие спекулянты, а несчастное население Украины получило высокую цену на газ, что, кстати, не только на коммунальных платежах отразилось, но и на промышленности. Она стала терять конкурентоспособность. Таким образом, люди, загребая жар только для себя, не подумали обо всей остальной стране, что вообще-то обычно для наших патриотов, к ождалению.
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14.05.2020 14:41 Ответить
к сожалению
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14.05.2020 14:42 Ответить
Ты дурень, кролик! Нафтогаз - гос. компания, а не частная. Прибыль идёт в бюджет. Ты хоть понимаешь, что такое бюджет страны?
Западная Европа - Германия и Франция - перепродаёт между собой и др. странами купленный у путина газ, и путин даже не смеет заикаться об этом. Потому что его засмеют европейцы. Но наши совки ведутся на такую туфту. Или им взятками путин пасть заткнул. И они работают в убыток своей страны.
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14.05.2020 15:05 Ответить
ну так то Германия с Францией, а то Украина. Сравнил. Вот когда Украина станет такой же влиятельной, тогда они и заткнутся. А прибыль Нафтогаза идет конечно частично в бюджет, но частично. Это вообще очень темная контора. И очень наглая. По отношению к населению Украины наглая.
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14.05.2020 15:25 Ответить
Ещё раз: Нафтогаз - державне підприємство. Весь прибуток - у казну.
И такие руководители, как Коболев и Витренко делают нашу страну влиятельной.
Взули газпром на 4,7 млрд. долларов. Подали позов на ещё 12 млрд. - заключил газпром контракт на транзит.
Сейчас подали ещё иск на 17 млрд. долларов - и зелёная власть решила от Витренко избавиться. Чтобы не обижали газпром и путина.
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14.05.2020 15:36 Ответить
такое чувство, что сам Витренко пишет
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14.05.2020 15:50 Ответить
А у меня уверенность - зебил пишет.
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14.05.2020 16:05 Ответить
Думаешь? А почему в Украине все наоборот, чем больше покупаешь газа и електроенергии тем выше цена?
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14.05.2020 13:00 Ответить
После 11 летнего опыта Украины, заявлять такой бред о рашкинской системе торговлей газом?) Серьезно?)))
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14.05.2020 13:01 Ответить
Ну, Україна це вже давно проходила. Чому ще він чомусь дивується? Скоро почнуть забороняти білоруські продукти, як з українськими сирами було ще за часів Овоча.
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14.05.2020 12:57 Ответить
Да запреты уже были) Ничего нового)
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14.05.2020 13:02 Ответить
Так Беларусь он за страну не считает,а Германия его насадила на кукан и крутит как ветилятор.
Это он так Гэйропой борется и может повторить.
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14.05.2020 12:57 Ответить
правильно, это не дело, это бизнес. хотя бизнес это дело, но какая разница
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14.05.2020 12:57 Ответить
А нам Петя и ЗЕ продают газ по $300 и мы не жалуемся
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14.05.2020 12:58 Ответить
По 300 давно уже не продают.
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14.05.2020 13:00 Ответить
А немцам продают по 700 баксов, при этом им рашка продает по 70) Во там БАРЫГИ, прикинь))) И немцы не жалуются)))
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14.05.2020 13:04 Ответить
Немцы не жадуются? Да немцы проклинают и свою власть и евросоюз, из за того что за их счет кормится вся Европа и голодранцы со всего мира в том числе Украина. Мне кажется что если бы сейчас Гитлер вылез из могилы то все немцы пошли бы за ним как 100 лет назад
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14.05.2020 13:07 Ответить
Так получается и кацапы тоже кормяЦЦА?
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14.05.2020 13:33 Ответить
немцы дорого платят за газ, у меня знакомая включает отопление чуть-чуть, говорит, что дорого
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14.05.2020 13:09 Ответить
Спасибо! Я знаю... Я ведь не о немцах в принципе говорил, а ценообразовании... Вернее, как у нас говорят "барыги наживаются на нас"))) Просто показать, что нашим "барыгам" на газе, очень далеко до немецких)))
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14.05.2020 13:22 Ответить
В Германии в феврале зеленые газоны во дворах. Там хватит фитиль запалить и будет тепло.
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14.05.2020 13:28 Ответить
в Альпах холодно. Моя знакомая как раз в Баварских Альпах живет. В квартире дубарь у нее зимой.
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14.05.2020 13:31 Ответить
100% и квартир бесплатных не выделяют , и почему при этом немцы на московию не просятся жить на ПМЖ
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14.05.2020 14:11 Ответить
Я здесь уже был упоминал, про знакомых рашиков усика, которым он рассказывал, почему не поддержал рашку в Крыму открыто) Так в той компашке был тогда и русский живущий в Германии))) Он им жаловался, что он сильно мечтал вернутся в рашку, но рашкинские чиновники его культурно послали))) Сколько эмоций у него было на эту тему))) Сейчас молчит и о рашке уже не мечтает)))
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14.05.2020 15:15 Ответить
Ровно в тот день, когда ты перестанешь кушать пропагандонское говно Петя начнёт продавать тебе газ со скидкой.
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14.05.2020 13:18 Ответить
петя уже не продаёт, зеля на рулях, но ничего не меняется, так что какого козла не ставь, лучше не получается
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14.05.2020 13:19 Ответить
Вам и водку по 100 продают,а ее себестоимость 5.
Вам как раз еще раз в 10 поднять надо,что бы меньше этого гафна использовали и кацапов кормили.Ахметовские предприятия тоже газ получают или дровами топят?
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14.05.2020 13:21 Ответить
А юля по скільки нам продавала?
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14.05.2020 14:15 Ответить
у рашки с Германией за плечами совместные парады, а старая дружба не ржавеет
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14.05.2020 12:58 Ответить
Так а кто вас заставлял контракт на год подписывать по фиксированной цене.
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14.05.2020 12:58 Ответить
ну они ж думали, что не будут поднимать, а сейчас цены на газ в Европе упали.
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14.05.2020 13:13 Ответить
по-брацки, так сказать.
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14.05.2020 12:59 Ответить
Потому, что брацья навек-адын норот!Лукашенко: РФ продает газ Германии по $70, а Беларуси по $127, это не дело - Цензор.НЕТ 4200
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14.05.2020 13:01 Ответить
Как будто что то новое))) Рашка всегда так делает... Выгодней брать с рашки за транзит и покупать газ в Европе, что Украина и делала последние 5 лет...
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14.05.2020 12:59 Ответить
"Лукашенко: РФ продает газ Германии по $70, а Беларуси по $127" - Так это ж подкуп Германии за защиту интересов кремля в мире. А с сябров упущенные бабки добирают.
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14.05.2020 12:59 Ответить
так Беларусь давно оккупирована московией , зачем им уступать ?
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14.05.2020 14:09 Ответить
Ну да.
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14.05.2020 14:10 Ответить
мда.., зря Белоруссия в угоду Московии отказалась от своей мовы, флага, истории, самоидентичности где только можно и не можно....
Парад Победобесия вот провели...
А Московия немцев и бывших фошистов все равно уважает больше....
Пичалька.....
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14.05.2020 13:00 Ответить
У пацаков к немцам и Германии - любовь с интересом. Вспомните хотя бы турбины ф-мы "Симменс" для "недоступного для врагов" города в Крыму. Собственные турбины пацаки производят, но с к.п.д. и ресурсом у них не заладилось...
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14.05.2020 13:11 Ответить
Чисто по братськи як після контрактів Жулі. Нам по 450,а німцям по 350 було.
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14.05.2020 13:02 Ответить
Это вы даже мало взяли) Немцам был по 180, а нам по 360) А со "скидкой" от "благодетелей" получалось 260) Правда мы тогда его уже "покупали" в Европе, по 190, при этом нам рашики платили 40 за транзит) И он получался нам по 150))) Как говорится на хитрую жопу, есть ....
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14.05.2020 13:13 Ответить
Это ж не дело-в 75летие пабьеды продавать по 127, а не по 70))))Смеюсь от души.
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14.05.2020 13:04 Ответить
Зато ты уже 20 лет у руля. Прикрой ноги кормильцу!
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14.05.2020 13:04 Ответить
Значит немцы россиянам ближе и роднее.
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14.05.2020 13:04 Ответить
Так ведь начиная с принцессы Ангальт-Цербстской Фредерике она же зоофилка и шлюха Екатерина Вторая и по 1917 год московитами правили НЕМЦЫ.
Как говаривал Ане Иоанновне курляндский (считай немец) герцог Бирон, - русские ленивы и тупы. Секите их, ваше величество. Секите
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14.05.2020 13:14 Ответить
для Старый зольдат. Немцы Московией начали править сразу после волжского татарина Петьки сифилитика. Прусская шлендра в германском войске Екатерина-1 в 1725 году стала первой немецкой царицей - завскладом российского дёгтя, дерева, собольих шкур и прочего подземного и наземного наворованного московитами добра. А дальше пошли уже все цари в Московии из немцев.
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14.05.2020 14:14 Ответить
За то я в курсе. Имеется в виду, шо с шматы Кати уже чистые немцы имели московитов.
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14.05.2020 15:14 Ответить
Последний российский император Николая II был русским только на 1,5%. На 50% - по матери - он был датчанином. Оставшиеся 48,5%, несомненно, немецко-прусские. Об этом сообщает "Рамблер".
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14.05.2020 13:23 Ответить
Лукавый Лука не прав: дружба с Московией стоит дорого. Уж мы-то это знаем. На собственной шкуре.
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14.05.2020 13:07 Ответить
Сябры, да это ЧУДО!
Зрячий прозрел!
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14.05.2020 13:09 Ответить
А на ком ещё заработать, как не на братушках?
Это для беларусов россияне братья, а для россиян вы лохи)
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14.05.2020 13:10 Ответить
это не путин продаёт, это Белорусь покупает, Германия бы не покупала по такой цене
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14.05.2020 13:11 Ответить
раньше и дороже покупала, просто сейчас Газпром снизил цены в Европе. А контракты у них не фиксированные. В то время как Бацька подписал фиксированный контракт. Маху дал.
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14.05.2020 13:16 Ответить
А беларусы чем евриками расчитываются или срублями по курсу?
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14.05.2020 13:38 Ответить
Беларусь всё делает по приказу карлика , скажут 3 000 КАМАЗов купить , купят , ржавые " Газели" и прочий автометаллолом -всё это покупается по звонку ********** , причём за доллары , а беларусские товары касапы покупают за касапские рубли - это такой союз ***********
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14.05.2020 14:08 Ответить
Немного хороших новостей из российских СМИ. МК.ру: - "Газовая война Катара погубит бюджет России. Снижение цен на «голубое топливо» отнимет у Москвы половину сырьевых доходов". «Для России наступают критические времена снижения цен не только на нефть. но и на газ. Санкции, падение экспорта в связи со снижением глобального спроса, проблемы в экономике из-за пандемии коронавируса. Глобальный финансово-экономический кризис усиливается ресурсным кризисом, отчего экономика России пострадает значительнее других, так как ВВП страны в основном формируется за счет доходов от продажи углеводородов и готового топлива. Если Катар начнет снижать цены, кроме цен на нефть еще и на газ, то спрос на «голубое топливо» сократиться еще больше, а российский бюджет потеряет в этом году 70% нефтегазовых доходов»...и пр. и тд. и тп.
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14.05.2020 13:12 Ответить
и Украина примет в этом живейшее участие. Мы уже отдали порт "Ольвия" Катару в концессию. Сомневаюсь, что Украина на этом заработает, но Раша точно потреяет.
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14.05.2020 13:18 Ответить
75 лет Великой Победы Грязьпрома над Белоруссией
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14.05.2020 13:16 Ответить
Deja Vu: как все знакомо..."мишебратья".. через пару лет в Могилевской, Витебской и Гомельской области будут сильно "ущемлять русскоязычное население" и "русский мир" придет на помощь .... Лукашенко может получить "МНР", "ВНР" "ГНР"...
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14.05.2020 13:17 Ответить
та купуй газ в поляків, які проблеми?
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14.05.2020 13:18 Ответить
не хочет
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14.05.2020 13:19 Ответить
За то парад побэды провели.Видать белоруссы Словакию,Хорватию,Румынию или Болгарию побеждала,уж явно не Германию.
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14.05.2020 13:23 Ответить
Немцы бывшие фашисты,а россияне сегодняшние.У них взаимопонимание
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14.05.2020 13:25 Ответить
немцы бывшие - нацисты , итальянцы бывшие - фашисты , а касапы что бывшие , что нынешние - суперфашисты
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14.05.2020 14:05 Ответить
Бацька! Это же по "братски"! Надо же помогать!
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14.05.2020 13:26 Ответить
Лука закупил нефть по 5 баксов. Палите солярку в котельнях. Дешевле будет
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14.05.2020 13:32 Ответить
Это бизнес т. Лукашенко: Белорусь никуда не денется - она податливая ее можно принуждать к чему угодно вплоть "до добровольного вхождения", а немцев необходимо покупать, умасливать чтобы дальше интересы Кремля блюли и не мешали РФ Белорусь, Украину, Молдову, Прибалтику... кошмарить. Как ты не понимаешь, понимаешь товарищ Лукашенко...
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14.05.2020 13:38 Ответить
дедывоевали
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14.05.2020 13:48 Ответить
Так этому придурку Лукашенко и надо!! сильно хитрожопый и жадный!! То он в союзе с россией, то нет!! Ты уж бездарный диктатор -преседатель колхоза определись:: Или продолжаешь лизать одно место путину и получаешь девиденты, или идёшь на вольные хлеба, но с голой жопой!! Судя из возмущенного интервью: лукашенко, пролетел как фанера над парижем. и ни купил ни у арабов ни и россиян дешёвую нефть и газ!! Зато на параде победы в Минске, стоял эдакий новоиспечённый маршал победы, со своим вшивым допотопным войском!!
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14.05.2020 13:53 Ответить
а народ Беларуси кто-то принуждал этого урода выбирать ?
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14.05.2020 14:04 Ответить
Мы это проходили. Эта цена только для братушек, по-соседски и со скидкой.
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14.05.2020 13:59 Ответить
Начало конца грязьпрома ?Обрушение цен и спроса на газ в Европе впервые в истории сделали «Газпром» убыточным по российским стандартам бухгалтерского учета.
 По итогам первого квартала компания, имеющая монопольное право на экспорт российского трубопроводного газа, получила 306 млрд рублей чистого убытка по РСБУ, https://www.interfax.ru/business/708518 посчитал «Интерфакс» на основе данных по чистым активам «Газпрома» в базе СПАРК.
Эта цифра учитывает результаты только головной компании группы «Газпром», в отличие от стандартов МСФО, которые включают прибыль и убытки дочерних предприятий.
Отчет по МСФО «Газпром» опубликовал пока только за четвертый квартал прошлого года. В нем компания сообщила о падении выручки на 16%, показателя ****** - на 53%, а чистой прибыли более чем вдвое - до 165 млрд рублей. Бюджет «Газпрома» превратился в «дыру» с кассовым разрывом на 186 млрд рублей.
Зимой - в традиционно лучший период «Газпрома», когда спрос на газ максимальный, - положение компании ухудшилось: газовые котировки покатились вниз к минимумам с середины 2000х, а продажи в ЕС упали на 20%.
Вторым, нокаутирующим ударом по балансу компании стала девальвация рубля: из 3,7 триллиона рублей долга «Газпрома» 85% номинировано в иностранной валюте. Эти обязательства выросли почти на 20% вместе с курсом доллара и евро.
В 2020 году сам «Газпром» прогнозирует падение экспорта газа на 16%, до 167 млрд кубометров, а цен - на треть по сравнению с прошлым годом, до 133 долларов за тысячу кубов.
В результате компания может потерять до 20 млрд долларов экспортной выручки, оценивает Райффайзенбанк.
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14.05.2020 14:03 Ответить
Ну да, когда бацьке продавали по 50, а остальным по 300 тогда нормально было. Еще и барыжить можно было. Мы тоже это проходили в 90-ых. И точно также барыжили. И экономика от газа зависила на 90%. А соответственно от России. Тут или плясать под дудку Путина или строить рыночную экономику. А это означает практически полное уничтожение того что сейчас называется экономикой Беларуси. У нас это тянется с 2000-ых и никак не закончиться. Вряд ли бацька решиться пойти против пуйла, потому все что ему остается тихонько подвывать.
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14.05.2020 14:25 Ответить
Не кизди, ещё Кучма в 90-е жаловался, что Россия продаёт газ Украине дороже, чем в Европу.
И, вообще, дружба с Россией = консервация отсталости. Ни одна страна, дружившая с Россией, не стала страной нормальной и развитой, все в итоге в жопе.
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14.05.2020 16:18 Ответить
Вот такой он "братский" народ.
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14.05.2020 14:26 Ответить
Бацька путена решил затролить до конца. И зочотно.
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14.05.2020 14:34 Ответить
Подожди, Лукашенко, скоро Россия обвинит вас в том, что вы "тырите российский газ", и будет об этом вопить из каждого утюга. С Россией иметь дело - себя не уважать.
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14.05.2020 16:15 Ответить
Та у нас послуги з розподілу теж вже скоро стануть дорожчі ніж газ, вже починають плакати, що їм не вистачає, треба ціну піднімати. Як раніше вистачало?...

https://biz.censor.net.ua/news/3195452/ubytki_zakarpatgaza_v_pervom_kvartale_sostavili_100_millionov/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73749092
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14.05.2020 16:42 Ответить
ничего Лукашенко не понимает.. это по братски )))
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14.05.2020 19:15 Ответить
 
 