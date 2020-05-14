Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)
В Украине снижается уровень подземных вод. Вода более не попадает в подземные горизонты так как должна. Она просто быстро стекает в море. Наша система хозяйствования не учитывала вероятность изменения климата и нехватки воды.
В скором времени Государственное водное агентство будет вынуждено лимитировать использование воды для украинцев, сообщает в материале руководитель практики "Вода" всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature - WWF) Ольга Денищик, передает Цензор.НЕТ.
По словам эксперта, украинцы привыкли относиться к воде как к безлимитному ресурсу. Однако, вскоре такое отношение скорее всего придется пересмотреть.
"Если засуха продолжится, то ближайшие 5 лет количество воды будет уменьшаться. Могут увеличиться попытки искусственно аккумулировать воду, будет больше прудов, чтобы эту воду содержать. И, конечно, Государственное водное агентство просто будет вынуждено лимитировать использование воды", - заявил эксперт WWF.
Однако засуха и жаркое лето - это лишь катализатор изменений, а допускает их недостаточная экологическая политика в Украине. Украинские экологи и инспекции предпочитают штрафовать, а не предупреждать проблемы.
Так, по словам Денищик, уже сейчас необходимо принимать все меры для улучшения ситуации.
"Необходимо привлекать специалистов Государственного водного агентства, бассейновых управлений к обсуждению любых программ развития сейчас на всех уровнях: на районном, областном и тому подобное. Сегодня мы должны смотреть на весь бассейн реки, чтобы воды хватило всем", - заявила эксперт.
Как сообщается в материале, водные ресурсы Украины - это поверхностные, подземные и морские воды, которые мы используем для своих нужд.
Две трети поверхностных ресурсов - это ресурсы бассейна Днепра. Он обеспечивает водой более 50 городов.
По уровню воды на одного человека мы занимаем 125 место из 180 стран, Украина - одна из наименее обеспеченных водой стран в Европе.
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Засада. Нужно быстро набирать во все вёдра.
Но такое уже было, так что незнаю про каких последних засушливых 5лет они говорят.
(если в кране нет воды... )
А свои потерпят,иногда и дождь бывает,поссать и с балкона можно.
А чтобы поздемные источники не мелели, должно быть как на Западе - пробурил скважину у себя во дворе без разрешения - штраф.
Хочешь легально оформить - делаешь все с документами, на скважину счетчик и платишь за потребленную воду. А так как сейчас, каждый рагуль скважину пробурил и нашару качает сколько хочет потому чот власти НЕТ - конечно, будем без воды.
так и напишите
Засрали все так заводами,что теперь хер очистишь.
Может налог на экологию увеличить раз в 1000 и очистные построить?
Значит Зеленский воду продал в Крым
а деньги отправил в Панаму на счет Ермака-мудака
Вот вырезка из википедии - На территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины около 63 тысяч рек с общей длиной около 206 тыс. км, в том числе около 3 тыс. длиной свыше 10 км, 115 - свыше 100 км. 63 ТЫСЯЧИ РЕК, КАРЛ!!!!!!!
И к сожалению других механизмов нет....согласно манускрипту Войнича.