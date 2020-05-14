Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)

В Украине снижается уровень подземных вод. Вода более не попадает в подземные горизонты так как должна. Она просто быстро стекает в море. Наша система хозяйствования не учитывала вероятность изменения климата и нехватки воды.

В скором времени Государственное водное агентство будет вынуждено лимитировать использование воды для украинцев, сообщает в материале руководитель практики "Вода" всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature - WWF) Ольга Денищик, передает Цензор.НЕТ.

По словам эксперта, украинцы привыкли относиться к воде как к безлимитному ресурсу. Однако, вскоре такое отношение скорее всего придется пересмотреть.

"Если засуха продолжится, то ближайшие 5 лет количество воды будет уменьшаться. Могут увеличиться попытки искусственно аккумулировать воду, будет больше прудов, чтобы эту воду содержать. И, конечно, Государственное водное агентство просто будет вынуждено лимитировать использование воды", - заявил эксперт WWF.

Однако засуха и жаркое лето - это лишь катализатор изменений, а допускает их недостаточная экологическая политика в Украине. Украинские экологи и инспекции предпочитают штрафовать, а не предупреждать проблемы.

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Так, по словам Денищик, уже сейчас необходимо принимать все меры для улучшения ситуации.

"Необходимо привлекать специалистов Государственного водного агентства, бассейновых управлений к обсуждению любых программ развития сейчас на всех уровнях: на районном, областном и тому подобное. Сегодня мы должны смотреть на весь бассейн реки, чтобы воды хватило всем", - заявила эксперт.

Как сообщается в материале, водные ресурсы Украины - это поверхностные, подземные и морские воды, которые мы используем для своих нужд.

Две трети поверхностных ресурсов - это ресурсы бассейна Днепра. Он обеспечивает водой более 50 городов.

По уровню воды на одного человека мы занимаем 125 место из 180 стран, Украина - одна из наименее обеспеченных водой стран в Европе.

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