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Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF)

В Украине снижается уровень подземных вод. Вода более не попадает в подземные горизонты так как должна. Она просто быстро стекает в море. Наша система хозяйствования не учитывала вероятность изменения климата и нехватки воды.

В скором времени Государственное водное агентство будет вынуждено лимитировать использование воды для украинцев, сообщает в материале руководитель практики "Вода" всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature - WWF) Ольга Денищик, передает Цензор.НЕТ.

По словам эксперта, украинцы привыкли относиться к воде как к безлимитному ресурсу. Однако, вскоре такое отношение скорее всего придется пересмотреть.

"Если засуха продолжится, то ближайшие 5 лет количество воды будет уменьшаться. Могут увеличиться попытки искусственно аккумулировать воду, будет больше прудов, чтобы эту воду содержать. И, конечно, Государственное водное агентство просто будет вынуждено лимитировать использование воды", - заявил эксперт WWF.

Однако засуха и жаркое лето - это лишь катализатор изменений, а допускает их недостаточная экологическая политика в Украине. Украинские экологи и инспекции предпочитают штрафовать, а не предупреждать проблемы.

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Так, по словам Денищик, уже сейчас необходимо принимать все меры для улучшения ситуации.

"Необходимо привлекать специалистов Государственного водного агентства, бассейновых управлений к обсуждению любых программ развития сейчас на всех уровнях: на районном, областном и тому подобное. Сегодня мы должны смотреть на весь бассейн реки, чтобы воды хватило всем", - заявила эксперт.

Как сообщается в материале, водные ресурсы Украины - это поверхностные, подземные и морские воды, которые мы используем для своих нужд.

Две трети поверхностных ресурсов - это ресурсы бассейна Днепра. Он обеспечивает водой более 50 городов.

По уровню воды на одного человека мы занимаем 125 место из 180 стран, Украина - одна из наименее обеспеченных водой стран в Европе.

Читайте: В Украине существует угроза дефицита воды, - СНБО

Автор: 

экология (1611) вода (921)


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Топ комментарии
+13
Читайте правильно - украинцев ждёт повышение тарифов на воду. Эпоха бедности закончилась
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14.05.2020 13:20 Ответить
+12
Чиво? Какие лимиты? Нам еще воду в Крым пустить нужно
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14.05.2020 13:13 Ответить
+8
Я ложил на всякие там запреты вода предмет общий .. уже начинают новую тему втюхивать про дефицит воды
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14.05.2020 13:13 Ответить
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ПНХ!!!
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14.05.2020 13:13 Ответить
Чиво? Какие лимиты? Нам еще воду в Крым пустить нужно
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14.05.2020 13:13 Ответить
похоже, что эти иксперды именно Крым и имели ввиду.
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14.05.2020 13:17 Ответить
Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Цензор.НЕТ 2189
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14.05.2020 13:18 Ответить
Ужас,а за щеку можно?
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14.05.2020 14:20 Ответить
На українців чекають ліміти на використання води через відсутність правильної екологічної політики, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF) - Цензор.НЕТ 3753
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14.05.2020 15:54 Ответить
Если засуха продолжится, то ближайшие 5 лет количество воды будет уменьшаться.

Засада. Нужно быстро набирать во все вёдра.
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14.05.2020 13:13 Ответить
Я ложил на всякие там запреты вода предмет общий .. уже начинают новую тему втюхивать про дефицит воды
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14.05.2020 13:13 Ответить
так никто тебе запрещать не будет. Просто не будет воды в кране, и "ложи" сколько влезет
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14.05.2020 13:38 Ответить
Думаю что год этот засушливый из-за отсутсвия снега. Набираю воду из источника, там действительно медленно стало бежать, ну и в погребе в этом году воды не было.
Но такое уже было, так что незнаю про каких последних засушливых 5лет они говорят.
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14.05.2020 15:58 Ответить
Если в кране нет воды , значит леса вырубили ж....
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14.05.2020 13:14 Ответить
Если в кране нет воды -значит кран не Ваш уже а Игоря Валерьевича
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14.05.2020 13:21 Ответить
Сначала осушили всю страну каналами и вырубкой лесов, теперь воду по талонам будете давать? И вы твари еще про подачу воды окупантам заикаетесь? Я такой страны больше не знаю
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14.05.2020 13:14 Ответить
а кто леса и посадки вырубил?
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14.05.2020 13:22 Ответить
Явное следствие правления Зеленского!
(если в кране нет воды... )
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14.05.2020 13:14 Ответить
Можно прогнуть и на лимиты, вопрос в цене
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14.05.2020 13:15 Ответить
Тут главное в Крым воду подать,шоб туристам и РФ воякам комфортно было.
А свои потерпят,иногда и дождь бывает,поссать и с балкона можно.
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14.05.2020 13:15 Ответить
Причина этих вбросов очень простая: Беня монополизировал всю очистку воды, и теперь её цена поднимется в несколько раз. Но виноват, конечно, будет не Беня а типа засуха.
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14.05.2020 13:17 Ответить
Все эти организации-грантоеды нужно запрещать. Чтобы поднять собственную важность, они пугают вселенскими катастрофами.
А чтобы поздемные источники не мелели, должно быть как на Западе - пробурил скважину у себя во дворе без разрешения - штраф.
Хочешь легально оформить - делаешь все с документами, на скважину счетчик и платишь за потребленную воду. А так как сейчас, каждый рагуль скважину пробурил и нашару качает сколько хочет потому чот власти НЕТ - конечно, будем без воды.
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14.05.2020 13:17 Ответить
Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Цензор.НЕТ 1780
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14.05.2020 13:22 Ответить
Херня. Все цивилизованные страны так живут и ничего, счастливы. Вон во Франции ты самогон для себя не можешь гнать - надо платить акциз. И пофиг.
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14.05.2020 13:25 Ответить
щастя - поняття філософське..
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14.05.2020 13:44 Ответить
и тем не менее люди массово ломятся в те страны где по-твоему "несвобода", а вот в свободных Сомали или Эфиопии жить не хотят.
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14.05.2020 13:47 Ответить
вони ломляться туди, де є що їсти, та відносно безпечно..задовольняючи найпримітивніші потреби..що є цілком природньо..але американці чомусь їдуть "відриватися" до Мексики..а фіни нажиратися горілки до кацапщини..тому свобода та несвобода теж відносні..
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14.05.2020 13:52 Ответить
И тем не менее из Мексики вся страна мечтает уехать в США, а из США нет дураков переехать жить в Мексику. Не надо про "относительность".
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14.05.2020 14:13 Ответить
не зовсім так..деякі їздять навіть лікуватися до Мексики, бо у штатах діє багато заборон..а латіноси їдуть сама заробити та не потрапити під кулі наркокартелів..тобто як я зазначив вище - їжа та безпека..
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14.05.2020 14:18 Ответить
Свобода это длинна цепи на которой сидит человек. Ваш меседж идёт как радикальный и революционный, а надо чтобы ВСЕ соблюдали правила.
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14.05.2020 13:30 Ответить
меседж дещо утрований..але намагання усе систематизувати у жорсткій матриці за рахунок складних процедур та обмежень, плодячі при цьому легіони чиновництва, теж не кращій шлях..
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14.05.2020 13:47 Ответить
А где это дождевую воду нельзя собирать,в Африке?ЕС еще до такого не додумался.
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14.05.2020 13:50 Ответить
украинцев ждет ******
так и напишите
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14.05.2020 13:18 Ответить
по любому, и вода тут на 10 месте.
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14.05.2020 13:40 Ответить
Вот эта кантора ВВФ знает что такое круговорот воды в природе и еще как бы закон про энергию и материю никто не отменял ..Наченается новая тема для устрашения людей ..Есть проще тема - процент кислорода в воздухе падает и как бы через 5 лет упадет к нулю
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14.05.2020 13:19 Ответить
Читайте правильно - украинцев ждёт повышение тарифов на воду. Эпоха бедности закончилась
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14.05.2020 13:20 Ответить
Украинцев ждут лимиты на использование воды из-за отсутствия правильной экологической политики, - Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Цензор.НЕТ 9030
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14.05.2020 13:44 Ответить
Тотальный контроль за всеми ресурсами, уровень моря есть? Есть, никуда вода не делась, просто не надо врать суки.
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14.05.2020 13:21 Ответить
раскрою секрет, для Сахары тот же уровень моря, что и для Киева. И шо!?
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14.05.2020 13:42 Ответить
Треба терміново в Крим воду качати, там же ж теж нашілюдзі!
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14.05.2020 13:22 Ответить
Если в кране нет воды - значит вы задолжали Коломойскому ..Кстати вы еще за прошлогодний снег нерасчитались
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14.05.2020 13:23 Ответить
А вам рік тому казали "думай-ТЄ" кого обираєте, бо вода в крані закінчиться в першу чергу!
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14.05.2020 13:24 Ответить
Давно к воде относимся лимитировано. Счетчики почти у всех стоят. Но с осадками действительно что-то не то. Прогневили Господа?
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14.05.2020 13:24 Ответить
А здесь из луца воду делают…
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14.05.2020 13:28 Ответить
Я так зрозумів, що більшість коментуючих - міські жителі, для яких відкрив кран і опа - є вода, закрив кран - немає води. Вони не розуміють, що в дійсності в річках і озерах рівень води щонайменше впав на 0,5м, в горизонті підземних вод до 10м велика кількість криниць обезводилась. Ну це так, головне що в крані є, а звідки вона там береться, то другорядне, аби в Крим води не дали.
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14.05.2020 13:29 Ответить
Щось он не дэ не впав,а только в Украине сразу впав,когда Крым окупировали.Странно.
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14.05.2020 13:45 Ответить
Почаще выбирайте кукл КАЛОмойш,так у ваших детей не только не будет чем пос*рать,но и чем помыть.Да и воздух скоро станет платным-нех гоям бесплатно дышать.
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14.05.2020 13:38 Ответить
Вода с качеством как в Зимбабвэ по цене как в Германии-и даже той нет.
Засрали все так заводами,что теперь хер очистишь.
Может налог на экологию увеличить раз в 1000 и очистные построить?
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14.05.2020 13:43 Ответить
Привіт жітєлям єфрасаюса, шо нє хватає рабочіх рук сабірать уражай? Єслі у вас стаіт вада, я за вас очень рад, харашей патенціі вам. Єсли нє падают у вас уравень, ета харашьо.
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14.05.2020 19:25 Ответить
Если в кране нет воды-
Значит Зеленский воду продал в Крым
а деньги отправил в Панаму на счет Ермака-мудака
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14.05.2020 13:48 Ответить
какая-то говорящая голова из мирового правительства уже указывает как жить. Независимости больше нет, Украина - колония.
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14.05.2020 14:06 Ответить
Все! Создаю организацию "Борцы за земное притяжение" и буду со всех деньжища грести за гравитацию (ведь я, как експерт знаю, что она ослабевает).., платите, иначе все в космос улетите, из-за невесомости...)))
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14.05.2020 14:55 Ответить
Эй! Грамотей!! В Украине давно введены лимиты на использование воды всеми предприятиями!! Это было введено ещё при кравчуке!! Так, что не надо придумывать велосипед!! И к сведению незнающих, тогда, экологической инспекцией, всем предприятиям были доведены (правда цифры были взяты, на мой взгляд, с потолка) самые строгие правила расчёта, учёта и использования как питьевой воды, так и воды для хозяйственных и промышленных нужд и для полива!! Штрафы, за перерасход лимитов на потребление воды, были сумашедшие!! Поэтому эта экологическая инспекция, очень скромная и вежливая на вид, была самая коррумпированная, на то время, и сумма взяток у них, там была огромная (на уровне взяток у налоговиков и КРУ). Брали взятки всем чем угодно и деньгами и соболями и бензином и т. д. .. Что касается серьёзного вопроса объёмов паводковых и дождевых вод и её распределения по сезонам года и по территориям бассейнов тех или иных крупных рек Украины, то этим должны и обязаны заниматься геологи, гидрологи, метеорологи и другие умные мужи, но никак не безграмотные журналисты, или члены какого-то подозрительного фонда "ВОДА" или больная на всю голову грета тумберг и т. д ! И я уверен, что в результате расчётов и вывода умных гидрологов окажется, что никакой засухи ( в годовом исчислении количества осадков за 2020 год) Нет, не было и не будет). Просто это сейчас выгодно аферистам из правительства зеленского, поднять шумиху и чтобы выманить у государства побольше деньги на борьбу с несуществующей засухой, а огромные бюджетные деньги попросту положить себе в карман. Пример; В прошлом 2019 году тоже все орали, что всё пришёл пипец сельскому хозяйству, а в результате получили самый большой урожай в Украине за последние 30 лет. И самое главное, не надо забывать, что все области юга Украины, относятся к зонам с неустойчивыми и рискованными условиями земледелия и засуха в этих районах вполне нормальное явление.
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14.05.2020 15:06 Ответить
Как сказали????? Украина - одна из наименее обеспеченных водой стран в Европе??????
Вот вырезка из википедии - На территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины около 63 тысяч рек с общей длиной около 206 тыс. км, в том числе около 3 тыс. длиной свыше 10 км, 115 - свыше 100 км. 63 ТЫСЯЧИ РЕК, КАРЛ!!!!!!!
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14.05.2020 15:15 Ответить
НЕПРАВИЛЬНО!!! Всех!!! без исключения ждут лимиты на использование пресной! воды. Уровень реки Миссисипи стал самым мелким за последние...100 лет. И это не вероятность ограничения ресурсов. Вероятность была два года назад, когда кричали об этом. Сейчас это уже системный процесс. Это мода Н21. Я даже не повторяюсь. Вода уходит под Землю. И есть одно но! Назад вернуть ее может только мода Н01...но это мода ..всемирного потопа. Т.е. воду можно вернуть...но весьма помпезно.
И к сожалению других механизмов нет....согласно манускрипту Войнича.
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14.05.2020 15:39 Ответить
Ну что, самое время запилить ещё одно аральское море
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14.05.2020 16:24 Ответить
Чи не проблема . Восстановить экосистему очень просто - нужно просто повесить бурштынокопателей и их крышевателей .
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14.05.2020 18:21 Ответить
При Союзе перестарались с осушением. Все торфяники перекопали.Негде дождевой воде накапливаться...
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14.05.2020 19:39 Ответить
 
 