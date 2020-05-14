Таксистка в Одессе украла через приложение в телефоне спящей пассажирки 72 тыс.
В Одессе таксистка украла у своей пассажирки 72 тыс. грн, воспользовавшись мобильным приложением на ее телефоне.
Об этом рассказали в одесской полиции, передает Цензор.НЕТ.
"От противоправных действий таксистки пострадала жительница Суворовского района, которую та отвозила домой. Женщина воспользовалась услугами перевозчика далеко за полночь и по дороге заснула, в результате чего и стала легкой добычей для недобросовестной работницы. Водитель забрала из сумочки пассажирки телефон и банковскую карточку, с которой с помощью мобильного приложения перечислила на свое имя около 72 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Таксистку установили в ходе следственно-розыскных мероприятий, ей оказалась 32-летняя местная жительница. В совершении преступления она призналась.
"Злоумышленнице сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 185 (Кража) и частью 1 статьи 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое ей грозит, - до пяти лет лишения свободы", - отмечают в полиции.
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Сам никогда не был его клиентом и нет ни одного знакомого, уточнить не могу.
Мо, там допускается их хранение в кеше.
Дубилеты, они ж такие продвинутые.
Но конкретно в привате - если смарт с детектором пальца - можно отпечаток пальца вместо пароля поставить
.
Причём даже если у клиента нет привата, мобильного телефона и банковской карты.
Мораль тут в том, шо проблема не в приватах, диях и бездуховных смартфонах, а в том, шо бухать надо меньше.
если прилoжение не пoдставляет парoлъ для вхoда тo в кеше егo нету
Мені її пика одразу не сподобалась!
лошиціпасажирки і суму розрахунку 72тгр... Код підтвердження прийшов на телефон пасажирки, таксистка ввела його в свій термінал, ОК!
Во вторых, почти все выставляют максимальную сумму транзакций за одни сутки.
Банки, вообще, по умолчанию ее ставят 2000 грн и надо самому менять.
Перевести на свое имя пизженные деньги..
Это треш товарисчи...
А что у вас уже ночные клубы в Одессе открыты? Помьягшення карантину
Ех, були часи! А яка чистота стосунків!!!
Бери из сумки, и делай что хочешь
членапальця роздягне всіх оптом до трусів.
В 1990 Павлову для цього багато часу і смартфон теж не потрібен був.
у клиентки свободный беспарольный доступ к приложению? и не стояло ограничения на разовое снятие денег? и потом...вроде бы ж уже нельзя разово перевести более 5 000 или шо?