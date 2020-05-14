Таксистка в Одессе украла через приложение в телефоне спящей пассажирки 72 тыс.

В Одессе таксистка украла у своей пассажирки 72 тыс. грн, воспользовавшись мобильным приложением на ее телефоне.

Об этом рассказали в одесской полиции, передает Цензор.НЕТ.

"От противоправных действий таксистки пострадала жительница Суворовского района, которую та отвозила домой. Женщина воспользовалась услугами перевозчика далеко за полночь и по дороге заснула, в результате чего и стала легкой добычей для недобросовестной работницы. Водитель забрала из сумочки пассажирки телефон и банковскую карточку, с которой с помощью мобильного приложения перечислила на свое имя около 72 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Таксистку установили в ходе следственно-розыскных мероприятий, ей оказалась 32-летняя местная жительница. В совершении преступления она призналась.

"Злоумышленнице сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 185 (Кража) и частью 1 статьи 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое ей грозит, - до пяти лет лишения свободы", - отмечают в полиции.

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