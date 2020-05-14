Нардеп Поляков подал в суд на Разумкова и Гетманцева из-за "антиКоломойского" закона

В Окружной административный суд города Киева поступил иск народного депутата Украины Антона Полякова к председателю Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Истец просит суд признать противоправными действия председателя ВРУ Дмитрия Разумкова относительно ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания ВРУ девятого созыва и нарушения положений Регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (№2571-д)", - говорится в сообщении.

Среди других требований иска - признать противоправными действия Даниила Гетьманцева по не обеспечению соблюдения Регламента ВР и ЗУ "О комитетах Верховной Рады Украины" во время заседания Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 30 марта 2020 в части включения, рассмотрения и принятия решения по вопросу проектов вышеупомянутого закона, которые были внесены народными депутатами Александром Дубинским и Игорем Палицой.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Позже внефракционный народный депутат Украины Антон Поляков, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об отмене результатов голосования ВР за банковский закон.

Также читайте: "Слуга народа" Гетманцев о требовании принять "антиКоломойский" законопроект: МВФ не заинтересован в потере денег на докапитализацию банков