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Нардеп Поляков подал в суд на Разумкова и Гетманцева из-за "антиКоломойского" закона

Нардеп Поляков подал в суд на Разумкова и Гетманцева из-за

В Окружной административный суд города Киева поступил иск народного депутата Украины Антона Полякова к председателю Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Истец просит суд признать противоправными действия председателя ВРУ Дмитрия Разумкова относительно ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания ВРУ девятого созыва и нарушения положений Регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (№2571-д)", - говорится в сообщении.

Среди других требований иска - признать противоправными действия Даниила Гетьманцева по не обеспечению соблюдения Регламента ВР и ЗУ "О комитетах Верховной Рады Украины" во время заседания Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 30 марта 2020 в части включения, рассмотрения и принятия решения по вопросу проектов вышеупомянутого закона, которые были внесены народными депутатами Александром Дубинским и Игорем Палицой.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Позже внефракционный народный депутат Украины Антон Поляков, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об отмене результатов голосования ВР за банковский закон.

Также читайте: "Слуга народа" Гетманцев о требовании принять "антиКоломойский" законопроект: МВФ не заинтересован в потере денег на докапитализацию банков

Автор: 

банки (1939) иск (640) Разумков Дмитрий (1522) Гетманцев Даниил (410) Окружной админсуд Киева (399) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+13
жабы и гадюки
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14.05.2020 13:28 Ответить
+10
Поляков должен подать 6000 заявлений в суд, надо выдерживать стайл.
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14.05.2020 13:31 Ответить
+9
Беня в ярости...
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14.05.2020 13:29 Ответить
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жабы и гадюки
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14.05.2020 13:28 Ответить
"Слуги народа" одним словом. Или вернее слуги бородатого урода. Это о них на 1000%

Нардеп Поляков подал в суд на Разумкова и Гетманцева из-за "антиКоломойского" закона - Цензор.НЕТ 284
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14.05.2020 13:43 Ответить
Беня в ярости...
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14.05.2020 13:29 Ответить
Беня просто всех красиво развел. Дальше будет верховный, конституционный, ЕСПЧ и т.д.

Нардеп Поляков подал в суд на Разумкова и Гетманцева из-за "антиКоломойского" закона - Цензор.НЕТ 9680
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14.05.2020 13:46 Ответить
Нєжилец...
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14.05.2020 13:30 Ответить
Из партии "СН" дерьмо полезло! Зе-е-е-леное
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14.05.2020 13:31 Ответить
Ну то вы такое пишите??????

Просто читать стыдно!!!!

Правильно будет: Зеле-е-е-ное!
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14.05.2020 13:55 Ответить
Поляков должен подать 6000 заявлений в суд, надо выдерживать стайл.
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14.05.2020 13:31 Ответить
А шо я казав? Все приймалось з порушеннями. Бєня подасть позов до КС і виграє суд.
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14.05.2020 13:33 Ответить
Это было понятно с самого начала. Но в МВФ тоже не дураки и давно это просекли.
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14.05.2020 13:47 Ответить
Нардеп Поляков подал в суд на Разумкова и Гетманцева из-за "антиКоломойского" закона - Цензор.НЕТ 584
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14.05.2020 13:33 Ответить
Отрабатывает бенино бабло.
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14.05.2020 13:36 Ответить
и вот тут Андрей Богдан, имеющий компромат на председателя суда Вовка, может с легкостью тысяч за 500 долларов, оказать Каломойскому дорогую услугу..
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14.05.2020 13:36 Ответить
Ну зразу видно - дуже інтелектуальна, розвинена людина, яка розуміється в політиці, економіці тощо...) Цікаво: ніхто не чув - чи поміняв він уже свій "Daewoo Lanos" нащось більш "депутатське"... чи Коломойський ще не розрахувався....???

Нардеп Поляков подал в суд на Разумкова и Гетманцева из-за "антиКоломойского" закона - Цензор.НЕТ 1576
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14.05.2020 13:38 Ответить
Этому чуваку принадлежит приличная сеть магазинов напольных покрытий - уверен, он еще до депутатства что-то более "депутатское" у "друзей одалживал покататься".
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14.05.2020 13:52 Ответить
По морде видно, что этот "интеллектуальный человек" без мыла пролезет везде...
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14.05.2020 14:00 Ответить
А с Барышевского районного нельзя было начать?
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14.05.2020 13:38 Ответить
якийсь дебільнуватий
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14.05.2020 13:38 Ответить
Чернігівське гів...но. Закінчило ПТУ, а тут з'явилась можливість прибарахлитися. Тонкий знаток конституційного права...
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14.05.2020 13:41 Ответить
чно такий як і всі інші зелені
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14.05.2020 14:31 Ответить
Как говорил классик украинской политики, с таким лицом денег тебе никто не даст)
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14.05.2020 13:42 Ответить
так дали...с надеждой на отработку. А теперь падаль рвёт и мечет. Беня заберёт назад, да ещё на счётчик поставит. Вот и мечется мразь...
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14.05.2020 13:48 Ответить
вы будете смеяться, но этот Поляков является Членом Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.
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14.05.2020 13:45 Ответить
да то что оно является членом... то тут Вы никого не удивили!
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14.05.2020 13:49 Ответить
В цивілізоних країнаї став би изгоєм, а в нас буде бігати по всіх каналах, вчити жити...
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14.05.2020 13:55 Ответить
Тому з України і повтікали десятки мільйонів людей.
Тут бєспредєл і хаос не припиняться ніколи.
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14.05.2020 14:11 Ответить
Теперь беня с клоуна не слезет, пока плеш не проест ему.
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14.05.2020 14:04 Ответить
Сильно Беня Коломойский нардепа Поляков лавешками зарядил.
Последний всё угомониться не может. Кстати, с этой крупной взятки Поляков налог уплатил?
Почему им налоговая не занимается?
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14.05.2020 14:09 Ответить
Нардеп Поляков подав до суду на Разумкова і Гетманцева через "антиКоломойський" закон - Цензор.НЕТ 1572
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14.05.2020 14:10 Ответить
Зеленський нагнув Коломойського з законом про банки.
Всупереч величезному опору.
Тому даний фотоколлаж не зовсім доцільний.
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14.05.2020 14:14 Ответить
Так он троль, ему всё равно.
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14.05.2020 15:37 Ответить
Чому досі не прийняли обіцяного закону про відклик депутатів? Цей подляков вже давно б торгував ламінатом з під плінтусу.
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14.05.2020 14:12 Ответить
Ніхто би його й не відкликав.
Всім байдуже.
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14.05.2020 14:15 Ответить
Казав Тарас Бульба,я тебе породив ,я тебе і вб"ю ,і якщо ніхто б не відкликав ,то чому закон не приймається?
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14.05.2020 14:28 Ответить
Сейчас наверное будет интересно наблюдать за переобуванием местных скабеевых с г+г на новые методички от бени-бубачка казьол!
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14.05.2020 15:04 Ответить
Гарний у каломойського слуга
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14.05.2020 15:51 Ответить
 
 