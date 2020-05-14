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Новости
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Поклонская своим интервью сняла риски несоблюдения ее права на защиту: ее обращение в ЕСПЧ не будет иметь смысла, - прокурор АРК Поночовный

Поклонская своим интервью сняла риски несоблюдения ее права на защиту: ее обращение в ЕСПЧ не будет иметь смысла, - прокурор АРК Поночовный

Марионетка Кремля, экс-"прокурор" оккупированного Крыма, "депутат" Государственной Думы РФ Наталья Поклонская в интервью Дмитрию Гордону подтвердила свою информированность о расследовании дел в отношении нее в Украине, чем закрепила свой процессуальный статус и нивелировала смысл своего обращения в ЕСПЧ, отмечает прокурор Автономной республики Крым Игорь Поночовный.

"Ничего нового она (Поклонская.- Ред.) не сказала, она только дополнительно как представитель оккупационной власти подтвердила те факты, по которым мы осуществляем досудебное расследование", - сказал Поночовный в интервью радио "НВ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, Поклонская сообщила о фактах, относительно которых у следствия были сомнения в ее информированности.

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"Она подтвердила, что в настоящее время имеет возможность эффективно защищаться, поэтому ее заявления о намерении обратиться в ЕСПЧ после этого не имеют никакого сенса",- подчеркнул он.

То есть, как отметил прокурор АРК, если бы Поклонская не была проинформирована о расследовании в отношении нее и не имела возможности защищаться, то могла бы обращаться в ЕСПЧ.

Отвечая на вопрос о том, поможет ли интервью расследованию дела, Поночовный отметил, что Поклонская не предоставила доказательной базы. "Ее интервью как прямое доказательство каких-либо преступных действий использоваться не может. Она больше наговорила для процессуального закрепления ее статуса и тех рисков, которые могли возникнуть в связи с несоблюдением ее права на защиту", - пояснил прокурор.

Уточняя, видит ли он нарушение закона в факте самого интервью с Поклонской, он сказал: "Абсолютно нет… для нас (следствия. - Ред.) это интервью в некоторой мере было полезным".

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Поклонская дала интервью Дмитрию Гордону. Прокуратура АРК подозревает экс-"прокурора" оккупированного Крыма в нарушении законов и обычаев войны, причастности к незаконному лишению свободы ряда украинских граждан.

Автор: 

Крым (26437) Европейский суд по правам человека (812) Поклонская Наталия (184) Поночовный Игорь (19)


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Топ комментарии
+24
Вона судила всіх незгодних з окупацією - в цьому полягає її мужність в очах гордона ?
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14.05.2020 13:35 Ответить
+21
Гордон ще і подякува їй за мужність...
Якого дідька, питається
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14.05.2020 13:34 Ответить
+3
А теперь я понял . За интервью с врагами Украины Няшмяш Кобзон , Розенбаум и еще целая куча подобных тварей , Гордону нужно присвоить звание Героя Украины .
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14.05.2020 13:51 Ответить
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Гордон ще і подякува їй за мужність...
Якого дідька, питається
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14.05.2020 13:34 Ответить
Вона судила всіх незгодних з окупацією - в цьому полягає її мужність в очах гордона ?
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14.05.2020 13:35 Ответить
Не зря Гордон имеет информаторов в СБУ.Где Чийгоз? Другие оратели -истерички?
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14.05.2020 13:35 Ответить
Это не Поклонская, а очень слабенький двойник.
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14.05.2020 13:38 Ответить
Ой, блін, ну прям спецоперація спецагента дімонагордона.
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14.05.2020 13:39 Ответить
А теперь я понял . За интервью с врагами Украины Няшмяш Кобзон , Розенбаум и еще целая куча подобных тварей , Гордону нужно присвоить звание Героя Украины .
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14.05.2020 13:51 Ответить
Надо все запротоколировать и задокументировать .
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14.05.2020 13:51 Ответить
То есть Гордон подставил Поклонскую ? Медаль ему ! )
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14.05.2020 13:52 Ответить
Гордон и говорил что брал интервью с ней чтобы понять анатомию предательства
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14.05.2020 14:02 Ответить
ну да... уж на сковородке... быстро придумал эту ахинею... что ж он ей ее это не втюхивал когда приглашал ..
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14.05.2020 14:23 Ответить
Что говорил Гордон меня не интересует .Путинская консерва вздулась и вскрылась !
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14.05.2020 14:35 Ответить
Что за бред) она говорила, что знает из СМИ о заведенных на неё делах, но ей не присылают материалы этих дел и она поэтому не может с ними ознакомиться. Это точно прокурор?
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14.05.2020 14:49 Ответить
что действительно нужно сделать: выехать в россию и её выкрасть, привезти сюда, тут осудить показательным судом и посадить в тюрьму пожизненно. Послом она хочет стать, ******...
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14.05.2020 15:29 Ответить
Интервью с кацапом или предателем должно длиться не дольше очереди из автомата. Ну а если ты штатский, то как одесситка в 2014: средний палец, презрительный взгляд - и пошла дальше.
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14.05.2020 15:34 Ответить
гордон уже начинает брать интервью у всех ублюдков коллаборантов.
Был бы жив адольф, взял бы интервью у него или у генриха гимлера.
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14.05.2020 16:17 Ответить
 
 