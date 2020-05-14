Поклонская своим интервью сняла риски несоблюдения ее права на защиту: ее обращение в ЕСПЧ не будет иметь смысла, - прокурор АРК Поночовный
Марионетка Кремля, экс-"прокурор" оккупированного Крыма, "депутат" Государственной Думы РФ Наталья Поклонская в интервью Дмитрию Гордону подтвердила свою информированность о расследовании дел в отношении нее в Украине, чем закрепила свой процессуальный статус и нивелировала смысл своего обращения в ЕСПЧ, отмечает прокурор Автономной республики Крым Игорь Поночовный.
"Ничего нового она (Поклонская.- Ред.) не сказала, она только дополнительно как представитель оккупационной власти подтвердила те факты, по которым мы осуществляем досудебное расследование", - сказал Поночовный в интервью радио "НВ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, Поклонская сообщила о фактах, относительно которых у следствия были сомнения в ее информированности.
"Она подтвердила, что в настоящее время имеет возможность эффективно защищаться, поэтому ее заявления о намерении обратиться в ЕСПЧ после этого не имеют никакого сенса",- подчеркнул он.
То есть, как отметил прокурор АРК, если бы Поклонская не была проинформирована о расследовании в отношении нее и не имела возможности защищаться, то могла бы обращаться в ЕСПЧ.
Отвечая на вопрос о том, поможет ли интервью расследованию дела, Поночовный отметил, что Поклонская не предоставила доказательной базы. "Ее интервью как прямое доказательство каких-либо преступных действий использоваться не может. Она больше наговорила для процессуального закрепления ее статуса и тех рисков, которые могли возникнуть в связи с несоблюдением ее права на защиту", - пояснил прокурор.
Уточняя, видит ли он нарушение закона в факте самого интервью с Поклонской, он сказал: "Абсолютно нет… для нас (следствия. - Ред.) это интервью в некоторой мере было полезным".
Поклонская дала интервью Дмитрию Гордону. Прокуратура АРК подозревает экс-"прокурора" оккупированного Крыма в нарушении законов и обычаев войны, причастности к незаконному лишению свободы ряда украинских граждан.
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Якого дідька, питається
Был бы жив адольф, взял бы интервью у него или у генриха гимлера.