Цензор.НЕТ проверяет информацию об объявлении подозрения заму главы Нацполиции Одесской области Ищенко в связи с событиями 2 мая 2014-го

По информации издания, на прошлой неделе Госбюро расследований должно было объявить о подозрении заместителю начальника Нацполиции Одесской области Ивану Ищенко по поводу его деятельности во время событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Цензор.НЕТ сделал официальный запрос в ГБР о том, объявлено ли такое подозрение и если нет, то по какой причине.

По словам очевидцев событий и местных активистов, Ищенко принимал пассивное участие в насилии против проукраинских демонстрантов на Куликовом поле. В частности, он, будучи при исполнении, не реагировал на выстрелы в проукраинских активистов. Также есть информация, что позже Ищенко разрешил всем заходить на место преступления, в Дом профсоюзов, что привело к уничтожению улик.

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