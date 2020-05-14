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Новости Трагедия в Одессе
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Цензор.НЕТ проверяет информацию об объявлении подозрения заму главы Нацполиции Одесской области Ищенко в связи с событиями 2 мая 2014-го

Цензор.НЕТ проверяет информацию об объявлении подозрения заму главы Нацполиции Одесской области Ищенко в связи с событиями 2 мая 2014-го

По информации издания, на прошлой неделе Госбюро расследований должно было объявить о подозрении заместителю начальника Нацполиции Одесской области Ивану Ищенко по поводу его деятельности во время событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Цензор.НЕТ сделал официальный запрос в ГБР о том, объявлено ли такое подозрение и если нет, то по какой причине.

По словам очевидцев событий и местных активистов, Ищенко принимал пассивное участие в насилии против проукраинских демонстрантов на Куликовом поле. В частности, он, будучи при исполнении, не реагировал на выстрелы в проукраинских активистов. Также есть информация, что позже Ищенко разрешил всем заходить на место преступления, в Дом профсоюзов, что привело к уничтожению улик.

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Одесса (7963) Нацполиция (16610) ГБР (3083) Ищенко Иван (3)


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Топ комментарии
+6
Информация из вторых рук (один одессит, которому я доверяю, слышал это лично). Во время Евромайдана (но уже после его победы, т.е. в начале марта) Фучеджи (кореш Ищенко) с вторым мусором (рыло не опознано) стоял в подворотне возле Дюка во время проукраинского митинга (там потом большой флаг Украины развернули). На митинге один чудак лупил в большой овальный таз. В адрес его (и не только) Фучеджи сказал второму мусору следующее: "погоди, вот только наши пацаны подтянутся, мы их тут всех перестреляем".
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14.05.2020 14:02 Ответить
+3
Відмажеться широкими кишенями. Ментовська мафія.
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14.05.2020 14:03 Ответить
+1
По запросу ответ будет через месяц.Это нормально. От дежурного на входе.
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14.05.2020 13:57 Ответить
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По запросу ответ будет через месяц.Это нормально. От дежурного на входе.
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14.05.2020 13:57 Ответить
Информация из вторых рук (один одессит, которому я доверяю, слышал это лично). Во время Евромайдана (но уже после его победы, т.е. в начале марта) Фучеджи (кореш Ищенко) с вторым мусором (рыло не опознано) стоял в подворотне возле Дюка во время проукраинского митинга (там потом большой флаг Украины развернули). На митинге один чудак лупил в большой овальный таз. В адрес его (и не только) Фучеджи сказал второму мусору следующее: "погоди, вот только наши пацаны подтянутся, мы их тут всех перестреляем".
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14.05.2020 14:02 Ответить
Фучеджи звалив,Іщенко наступний...а потім винних 6 років шукаємо...
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14.05.2020 14:18 Ответить
да эта морда быстро свалила тогда причём её, эту морду как то легко выпустили!???

Цензор.НЕТ перевіряє інформацію про оголошення підозри заступнику голови Нацполіції Одеської області Іщенку у зв'язку з подіями 2 травня 2014 року - Цензор.НЕТ 9236
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14.05.2020 14:32 Ответить
Весьма красноречивая повязка. Мусорва в тот день носила такие же. https://podrobnosti.ua/974217-militsija-odessy-nosila-2-maja-krasnye-povjazki-storonnikov-rossii-foto.html
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14.05.2020 15:28 Ответить
Відмажеться широкими кишенями. Ментовська мафія.
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14.05.2020 14:03 Ответить
наконец-то!. еще нужно прокурора области того времени привлечь (непомню щас фамилию.. нужно рыться в архивах)
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14.05.2020 14:37 Ответить
Боршуляк Ігор прокурором був.
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14.05.2020 14:48 Ответить
Пять лет шоколад был презом и фактически саботировал расследование сепарской попытке захвату власти в одессе, тогда было гораздо легче найти рашистов, пора взять шоколада за мошонку и отправить на нары за зраду.
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14.05.2020 17:10 Ответить
 
 