Суд Ривненщины оштрафовал на 17 тыс. священника за массовый обряд на кладбище

Районный суд города Острог Ривненской области оштрафовал на 17 тыс. грн настоятеля Петро-Павловского храма Московского патриархата Якова Деркача, который проводил богослужение на кладбище.

Об этом свидетельствует постановление Острожского районного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Как указано в постановлении, 26 апреля священник проводил религиозный обряд на кладбище в присутствии более 10-ти человек, в том числе и церковного хора.

О нарушении карантина полиции сообщил неизвестный. В постановлении суда говорится, что связаться с заявителем не удалось, поскольку телефон, с которого поступил звонок, выключили. Полицейские составили на священника протокол за проведение массового религиозного мероприятия, поскольку мужчина нарушил запрет правительства на массовое скопление граждан и запрет местной районной администрации на посещение кладбищ.

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Суду также предоставили видеозапись действа, из которого стало известно, что прихожане не соблюдали дистанцию.

Священник же говорит, что на богослужение людей не собирал, однако публично объявил, что будет проводить обряд на кладбище. По его словам, прихожане пришли сами.

Суд назначил священнику наказание в виде 17 тыс. грн штрафа, а также взыскал с настоятеля храма судебный сбор в размере 420 грн 40 копеек.