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Суд Ривненщины оштрафовал на 17 тыс. священника за массовый обряд на кладбище

Суд Ривненщины оштрафовал на 17 тыс. священника за массовый обряд на кладбище

Районный суд города Острог Ривненской области оштрафовал на 17 тыс. грн настоятеля Петро-Павловского храма Московского патриархата Якова Деркача, который проводил богослужение на кладбище.

Об этом свидетельствует постановление Острожского районного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Как указано в постановлении, 26 апреля священник проводил религиозный обряд на кладбище в присутствии более 10-ти человек, в том числе и церковного хора.

О нарушении карантина полиции сообщил неизвестный. В постановлении суда говорится, что связаться с заявителем не удалось, поскольку телефон, с которого поступил звонок, выключили. Полицейские составили на священника протокол за проведение массового религиозного мероприятия, поскольку мужчина нарушил запрет правительства на массовое скопление граждан и запрет местной районной администрации на посещение кладбищ.

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Суду также предоставили видеозапись действа, из которого стало известно, что прихожане не соблюдали дистанцию.

Священник же говорит, что на богослужение людей не собирал, однако публично объявил, что будет проводить обряд на кладбище. По его словам, прихожане пришли сами.

Суд назначил священнику наказание в виде 17 тыс. грн штрафа, а также взыскал с настоятеля храма судебный сбор в размере 420 грн 40 копеек.

карантин (16729) священник (229) штраф (1290) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1260)


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Топ комментарии
+2
Надо было московских попов штрафовать на Пасху, а заодно и их паству- нарушителей карантина. Думаю, казна государства была бы значительно пополнена.
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14.05.2020 13:56 Ответить
+1
людей не собирал, однако публично объявил, что будет проводить обряд на кладбище. По его словам, прихожане пришли сами.

Стадионы тоже людей не собирают, а просто публично объявляют, что будет футбольный матч. Болельщики приходят сами.
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14.05.2020 13:41 Ответить
+1
Без всякой теософии и теодицеи на болотного шамана наложили экономическую епитимию.
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14.05.2020 13:42 Ответить
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как одинокого пловца без маски на закрытый остров ....
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14.05.2020 13:39 Ответить
Вот уж єтот неизвесній, взял и просто так настучал на некроманта
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14.05.2020 13:39 Ответить
Сам ты некромант. Это похороны, и на них родственники могут позвать священника на отпевание. И опробуй откажи. Наш батюшка не ездит на похороны сейчас, и люди очень недовольны, всего наслушаешься.. А стуконул скорее всего работник кладбища.
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14.05.2020 14:04 Ответить
ну так и написали бы, что были похороны... обряды бывают разные...
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14.05.2020 15:03 Ответить
людей не собирал, однако публично объявил, что будет проводить обряд на кладбище. По его словам, прихожане пришли сами.

Стадионы тоже людей не собирают, а просто публично объявляют, что будет футбольный матч. Болельщики приходят сами.
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14.05.2020 13:41 Ответить
Без всякой теософии и теодицеи на болотного шамана наложили экономическую епитимию.
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14.05.2020 13:42 Ответить
Надо было московских попов штрафовать на Пасху, а заодно и их паству- нарушителей карантина. Думаю, казна государства была бы значительно пополнена.
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14.05.2020 13:56 Ответить
Право исповедовать религию по своему выбору и ли не исповедовать , закреплено в Конституции. Не всем же в синагогу или мечеть ходить. Есть и другие вероисповедания. И если не запретили, то не имели права запрещать.
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14.05.2020 14:07 Ответить
Як в Рівненській області можуть бути священники московської церкви?
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14.05.2020 14:12 Ответить
Могут .По Конституции и в соответствии с законодательством Украины.
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14.05.2020 14:20 Ответить
 
 