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Новости Агрессия России против Украины
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МИД об обострении на Донбассе: "Необходим международный ответ, чтобы остановить российскую агрессию и прекратить убийства"

МИД об обострении на Донбассе:

Необходим международный ответ на атаки наемников России на Донбассе на позиции украинских военных.

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает Цензор.НЕТ.

"9 обстрелов российскими наемниками вчера привели к тому, что один украинский воин был убит и двое других были ранены на Донбассе. Российские войска продолжают свои трусливые атаки, уже сегодня произошло 5 обстрелов украинских позиций. Необходим международный ответ, чтобы остановить российскую агрессию и прекратить убийства", - заявила она.

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Как сообщалось, за минувшие сутки российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще двое ранены.

МИД об обострении на Донбассе: Необходим международный ответ, чтобы остановить российскую агрессию и прекратить убийства 01

Автор: 

обстрел (28290) россия (96481) Донбасс (26958) потери (4468) наемники рф (2095) операция Объединенных сил (6766) Зеленко Екатерина (76)


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Топ комментарии
+20
МИД об обострении на Донбассе: "Необходим международный ответ, чтобы остановить российскую агрессию и прекратить убийства" - Цензор.НЕТ 6293
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14.05.2020 13:53 Ответить
+20
КАКАЯ ТАКАЯ ВАЙНА ???...
Зустрів нещодавно знайомого, який служить у зоні АТО.
- Ну, як там у вас на війні?
- А ніякої війни нема.
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.
- Але ж є обмін військовополоненими!
- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.
Це каральна операція проти українців.
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14.05.2020 13:56 Ответить
+18
А Бубачка розгубив всю підтримку Заходу.
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14.05.2020 13:50 Ответить
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А Бубачка розгубив всю підтримку Заходу.
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14.05.2020 13:50 Ответить
Х**лу на*рать. Надо укремлять ВСУ.
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14.05.2020 14:07 Ответить
А как же "отвод войск" , "я увидел в его глазах, что он не хочет воевать "???...
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14.05.2020 13:50 Ответить
КАКАЯ ТАКАЯ ВАЙНА ???...
Зустрів нещодавно знайомого, який служить у зоні АТО.
- Ну, як там у вас на війні?
- А ніякої війни нема.
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.
- Але ж є обмін військовополоненими!
- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.
Це каральна операція проти українців.
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14.05.2020 13:56 Ответить
МИД об обострении на Донбассе: "Необходим международный ответ, чтобы остановить российскую агрессию и прекратить убийства" - Цензор.НЕТ 6293
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14.05.2020 13:53 Ответить
ПРОСТО НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ...И....
И ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ УКРАИНЫ НЕ БУДЕТ
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14.05.2020 13:53 Ответить
В первую очередь хотелось бы видеть адекватный ответ Украины, а потом уже смотреть в глаза путину и бежать к международным партнерам…
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14.05.2020 13:55 Ответить
международный ответ-
Мы очень обеспокоены что Украина
в лице поц-Зе-дента

не ЖЕЛАЕТ
защищатся!!
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14.05.2020 13:56 Ответить
а в глаза вове ***** заглядывали?
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14.05.2020 13:56 Ответить
ТЕПЕРЬ В МИРЕ НАС ВСЕХ ВОСПРИНИМАЮТ ТАК ЖЕ
МИД об обострении на Донбассе: "Необходим международный ответ, чтобы остановить российскую агрессию и прекратить убийства" - Цензор.НЕТ 3568
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14.05.2020 14:10 Ответить
Ну и продолжал бы кривляться на сцене! Нет, какой-то мудак убедил его, что он способен стать некиношным президентом и при этом не сдать страну врагу и не угробить ее!
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14.05.2020 14:34 Ответить
А що МІДу не довели наратив прєзєлєнта про "проста прєкратіть стрєять"?
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14.05.2020 13:58 Ответить
обострение перемирия?
нодо ещё развести
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14.05.2020 14:04 Ответить
МИД об обострении на Донбассе: "Необходим международный ответ, чтобы остановить российскую агрессию и прекратить убийства" - Цензор.НЕТ 3145
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14.05.2020 14:05 Ответить
Може надо побольше кацапского газа прокачивать и Жигулей на ЗАЗе собирать?
Да еще обмены ежедневно устраивать,кацапы через неделю обратно приезжают.И это называют не обмен,а освобождение!
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14.05.2020 14:13 Ответить
"Необходим международный ответ"-----?

Необходимо за каждого погибщего патриота убивать в ответку десятками сепаров (как делает Израель).И пусть ихние семьи так же поплачут и может поймут, что это не игра. где можно перезагрузиться и заново убивать. И пусть такое же горе войдёт в каждую русскую сеиью,,которую распирает от гордости за кражу Крыма и за разжигание войны.
Похоже сатана выбрал своим родным домом россию.
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14.05.2020 14:18 Ответить
Та нафік та міжнародна відповідь. Нада просто пєрєрстать стрєлять, пілять!
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14.05.2020 14:19 Ответить
Суки, просрали все, що можна було просрати, бо заглядали ***** в очко, а тепер, падли, про міжнародну відповідь тявкають шакали зелені?!
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14.05.2020 14:21 Ответить
Надо защищаться. Вот и все, расскажите этому петуху зеленому.
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14.05.2020 14:22 Ответить
Падаждите, а развод уже не помогает? А с белым флагом не пробовали из окопа?
Дебилы блин...
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14.05.2020 14:23 Ответить
Тысячи лет истории человечества показывают, что что бы победить нужно драться, а тут все завывают о мировом сочувствии. Странные люди? Да нет, простые предатели.
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14.05.2020 14:42 Ответить
тре щоб головнокомандувач був патріотом, а не "німецькою порноактрисою" !
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14.05.2020 15:05 Ответить
Для начала сами дайте ответ нормальный, а не подставляйте ребят под обстрелы.
А они готовят сдачу новых позиций и при этом от других чего-то ждут.
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14.05.2020 14:44 Ответить
Потрібна гідна відповідб ЗСУ, аМЗС нехай прикриває на міжнародній арені,Захід по справжньому допомагає тому хто чинить спротив, а не скавулить з під дивану.
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14.05.2020 14:44 Ответить
"... нада просто пєрєстать стрілять.." Здається ми вже "пєрєсталі".. ((
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14.05.2020 15:04 Ответить
в МИД -е сидят бендюхи.
На убийства и обстрелы просят дать ответ мировому сообществу.
Вместо нанесения ударов по коллабарантам, и не ответок, а на упреждение, по всему фронту.
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14.05.2020 16:10 Ответить
Да какой там огонь на упреждение,ежели пацифизм в головах главзелени засел и уже до братания с орками доходит.А расплачиваются за это пораженчество наши военнослужащие на передовой.
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14.05.2020 16:56 Ответить
И в МИД-е и в офисе нелоха.
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14.05.2020 16:12 Ответить
МЗС, а вы дополнительный поезд Киев-Москва запустите. Может, поможет. И сделайте россиянам въезд по внутреннему паспорту, а то зачем дружеский братский народ заставлять по заграну к хохлам ездить.
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15.05.2020 00:29 Ответить
 
 