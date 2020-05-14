МИД об обострении на Донбассе: "Необходим международный ответ, чтобы остановить российскую агрессию и прекратить убийства"

Необходим международный ответ на атаки наемников России на Донбассе на позиции украинских военных.

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает Цензор.НЕТ.

"9 обстрелов российскими наемниками вчера привели к тому, что один украинский воин был убит и двое других были ранены на Донбассе. Российские войска продолжают свои трусливые атаки, уже сегодня произошло 5 обстрелов украинских позиций. Необходим международный ответ, чтобы остановить российскую агрессию и прекратить убийства", - заявила она.

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Как сообщалось, за минувшие сутки российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще двое ранены.