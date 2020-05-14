МИД об обострении на Донбассе: "Необходим международный ответ, чтобы остановить российскую агрессию и прекратить убийства"
Необходим международный ответ на атаки наемников России на Донбассе на позиции украинских военных.
Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает Цензор.НЕТ.
"9 обстрелов российскими наемниками вчера привели к тому, что один украинский воин был убит и двое других были ранены на Донбассе. Российские войска продолжают свои трусливые атаки, уже сегодня произошло 5 обстрелов украинских позиций. Необходим международный ответ, чтобы остановить российскую агрессию и прекратить убийства", - заявила она.
Как сообщалось, за минувшие сутки российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще двое ранены.
Топ комментарии
+20 wake up-UA
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+20 Serega Thapaev
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Зустрів нещодавно знайомого, який служить у зоні АТО.
- Ну, як там у вас на війні?
- А ніякої війни нема.
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.
- Але ж є обмін військовополоненими!
- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.
Це каральна операція проти українців.
И ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ УКРАИНЫ НЕ БУДЕТ
Мы очень обеспокоены что Украина
в лице поц-Зе-дента
не ЖЕЛАЕТ
защищатся!!
нодо ещё развести
Да еще обмены ежедневно устраивать,кацапы через неделю обратно приезжают.И это называют не обмен,а освобождение!
Необходимо за каждого погибщего патриота убивать в ответку десятками сепаров (как делает Израель).И пусть ихние семьи так же поплачут и может поймут, что это не игра. где можно перезагрузиться и заново убивать. И пусть такое же горе войдёт в каждую русскую сеиью,,которую распирает от гордости за кражу Крыма и за разжигание войны.
Похоже сатана выбрал своим родным домом россию.
Дебилы блин...
А они готовят сдачу новых позиций и при этом от других чего-то ждут.
На убийства и обстрелы просят дать ответ мировому сообществу.
Вместо нанесения ударов по коллабарантам, и не ответок, а на упреждение, по всему фронту.