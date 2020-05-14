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Новости Коронавирус и карантин
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С начала карантина в Киеве полиция составила почти 1200 протоколов на нарушителей, - Кличко

С начала карантина в Киеве полиция составила почти 1200 протоколов на нарушителей, - Кличко

В Киеве с начала ограничительных мер из-за пандемии коронавируса полиция составила почти 1200 протоколов на нарушителей карантина.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге 14 мая, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что с начала мая в столице составили 86 протоколов, за праздничные дни 8-9 мая - всего шесть протоколов только за грубые нарушения.

"Людей просили не собираться большими компаниями, не идти на пикники в парки и скверы. Но, как мы видели, подействовало это далеко не на всех. Основные нарушения, по информации правоохранителей, были зафиксированы у памятников и монументов. Там собирались немногочисленные митинги", - сказал Кличко.

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Топ комментарии
+3
Скільки протоколів склали на "Велюр"?
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14.05.2020 14:12 Ответить
+3
Ці протоколи порушують конституцію, оскільки не було введено надзвичайного стану.
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14.05.2020 14:28 Ответить
+1
План выполнен? как в ссср, блин, отчитаться за выполнение и перевыполнение. Про кормежку мусоров на дорогах как раз за период карантина, стыдно небось рассказывать?
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14.05.2020 14:34 Ответить
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Скільки протоколів склали на "Велюр"?
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14.05.2020 14:12 Ответить
Ці протоколи порушують конституцію, оскільки не було введено надзвичайного стану.
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14.05.2020 14:28 Ответить
План выполнен? как в ссср, блин, отчитаться за выполнение и перевыполнение. Про кормежку мусоров на дорогах как раз за период карантина, стыдно небось рассказывать?
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14.05.2020 14:34 Ответить
А председателей судов за то, что в судах не соблюдают карантинные меры оштрафовать - слабо? Как там на счет "утримання дистанції між людьми 2 метри"? И кто в райсуде обрабатывает анитсептиком "поверхні спільного користування"? Или надевает резиновые перчатки, как продавец или провизор? Кто-нибудь слышал, чтобы председателя какого-нибудь суда оштрафовали (170-340 тыс), как "керівника установи, що не забезпечив карантинні обмежження/заходи"? Решение о наложении штрафа принимает не полицейский, а СУДЬЯ! Вчера посетил Коммунарский районный суд г.Запорожья, и поразился тому, что там НЕТ и НЕ БЫЛО никакого карантина. Им - по фигу!
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14.05.2020 14:53 Ответить
сцудьи голадають
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14.05.2020 15:58 Ответить
 
 