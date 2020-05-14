С начала карантина в Киеве полиция составила почти 1200 протоколов на нарушителей, - Кличко

В Киеве с начала ограничительных мер из-за пандемии коронавируса полиция составила почти 1200 протоколов на нарушителей карантина.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге 14 мая, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что с начала мая в столице составили 86 протоколов, за праздничные дни 8-9 мая - всего шесть протоколов только за грубые нарушения.

"Людей просили не собираться большими компаниями, не идти на пикники в парки и скверы. Но, как мы видели, подействовало это далеко не на всех. Основные нарушения, по информации правоохранителей, были зафиксированы у памятников и монументов. Там собирались немногочисленные митинги", - сказал Кличко.

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