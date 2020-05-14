Заместитель командира 47-го отдельного отряда специального назначения Андрей Суприган погиб в районе проведения ООС. ФОТО

Стало известно, что в зоне проведения Операции объединенных сил погиб военнослужащий - заместитель командира воинской части, майор Суприган Андрей Валерьевич, 1990 года рождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Андрей Суприган служил в 47-м отдельном отряде специального назначения. Рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого ll и lll степени.

С начала российской агрессии участвовал в боевых действиях. Выпускник Лицея имени Героев Крут и Академии Сухопутных войск.

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"Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Община города Львова также выражает соболезнования родным, близким и всем, кто знал бойца.