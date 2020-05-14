Экс-полицейский и его родственник будут отвечать в суде за вымогательство $4 тыс. у студентов во Львове, - ГБР
В суд направлено обвинительное заключение в отношении оперуполномоченного одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области и его близкого родственника. Они обвиняются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Досудебным расследованием установлено, что милиционер вместе с братом требовал и получил неправомерную выгоду в размере 4000 долларов США от студентов. За деньги оперуполномоченный обещал не привлекать их к уголовной ответственности за участие в драке. В случае отказа предоставить деньги, милиционер угрожал студентам исключением из учебных заведений и заключением.
В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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