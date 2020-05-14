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Новости Коронавирус и карантин
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С завтрашнего дня во Львове заработают визовые центры и магазины одежды, а с 18 мая планируют открыть поликлиники

С завтрашнего дня во Львове заработают визовые центры и магазины одежды, а с 18 мая планируют открыть поликлиники

Во Львове - новый этап ослабления карантина. С завтрашнего дня в городе заработает еще несколько заведений, в частности - визовые центры, магазины одежды и обуви, непродовольственные рынки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, о таком решении городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Так, с 15 мая в городе заработают: визовые центры, магазины по продаже одежды, белья и обуви, которые имеют прямой выход на улицу, а также непродовольственные рынки. А уже с 18 мая к перечню присоединятся магазины одежды, белья и обуви, которые работают в помещениях ТРЦ, и поликлиники всех форм собственности для оказания плановой амбулаторной помощи.

"Но все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. Если зафиксируем нарушения - штраф и закрытия", - отметил городской голова.

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По словам Садового, мэрия и в дальнейшем отслеживает динамику заболевания коронавирусом во Львове. От нее будут зависеть дальнейшие решения города относительно карантина.

"Лаборатории продолжают ПЦР-тестирование. Мы отслеживаем динамику заболевания. Если в течение 3 дней процент положительных результатов будет больше 23% от количества протестированных в сутки, комиссия будет принимать решение о возобновлении карантина", - добавил мэр.

Напомним, по состоянию на 8:00 14 мая, во Львове и Львовской области подтверждено 904 случая инфицирования коронавируса, из них за сутки - 34.

горсовет (667) карантин (16729) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2958)


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Тю, а моя весь карантин в поліклініку на роботу ходила... Другий етап реформи забезпечувала.
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14.05.2020 14:21 Ответить
Тобто, виходить весь цей час у Львові поліклініки були зачинені? Садовий залишив сотні тисяч людей без медичної допомоги. Він що геть показився?
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14.05.2020 18:29 Ответить
 
 