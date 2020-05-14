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Выплаты 300% доплаты медикам нужно завершить как можно скорее, они заслужили это, - Зеленский
Выплаты надбавок медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом за март уже осуществляют, и завершить этот процесс планируют в ближайшее время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Глава государства поручил правительству проконтролировать доплаты 300% и за апрель, которые осуществляются по новой финансовой формуле. Для этого все соответствующие больницы должны заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины.
"Проследите, чтобы больницы заключали эти договора. Давайте завершим эти выплаты как можно скорее. Наши врачи заслужили это", - отметил Владимир Зеленский.
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