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Венедиктова забрала под себя "департамент реформ", отодвинув Мамедова, который сдерживал их откат, - Леменов. ДОКУМЕНТ

Венедиктова забрала под себя

Генпрокурор Ирина Венедиктова перевела под свою подчинение Департамент стратегического развития, реформ и контроля качества прокурорской деятельности, который курировал реформу прокуратуры.

Об этом сообщил активист, член комиссии, проводившей переаттестацию прокуроров, Александр Леменов, информирует Цензор.НЕТ.

"Генпрокурор ... решила забрать себе в подчинение "департамент реформ". Еще раз, Венедиктова теперь самостоятельно хочет осуществлять изменения в прокуратуре. В конце концов, меня это не удивило. Гюндуза Мамедова, который сдерживал откат реформы, отодвинули на задний план. Все теперь в руках человека, который еще год назад преподавал гражданское право в университете", - написал он.

Венедиктова забрала под себя департамент реформ, отодвинув Мамедова, который сдерживал их откат, - Леменов 01

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Венедиктова забрала под себя департамент реформ, отодвинув Мамедова, который сдерживал их откат, - Леменов 02

реформы (3958) Венедиктова Ирина (726) Леменов Александр (45) Офис Генпрокурора (2521)


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Топ комментарии
+19
до чего ж баба противная!
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14.05.2020 14:26 Ответить
+12
Прочитал "до чего жаба противная! ".
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14.05.2020 14:28 Ответить
+8
Оманське Брехло знайшло собі відданого цербера.
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14.05.2020 14:28 Ответить
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до чего ж баба противная!
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14.05.2020 14:26 Ответить
Прочитал "до чего жаба противная! ".
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14.05.2020 14:28 Ответить
+ 1
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14.05.2020 14:32 Ответить
Собственно, какая разница, в случае этой тупорылой сосалки?
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14.05.2020 15:58 Ответить
...а может большинство с мозгами не дружат ?
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14.05.2020 14:28 Ответить
Подтверждено прошлыми выборами.
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14.05.2020 14:54 Ответить
Урряяя вот она жизнь с технократами -- преподша тупорылая у нас и главный прокурор и жнець и на дудке игрець
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14.05.2020 14:29 Ответить
и на рожу тоже....
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14.05.2020 14:53 Ответить
Когда выборы ? За кого голосовать ?
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14.05.2020 14:27 Ответить
Тільки не за слуг та ЗАЖОП.
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14.05.2020 14:38 Ответить
_Ты ещё не вкурил? Олигархи распоряжаются страной. И никого кроме своих марионеток - на любой вкус и цвет - к выборам не допустят. Никого, кто может избавить от них Украину.
Выбирай...
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14.05.2020 14:41 Ответить
олігарх олігарху - є різниця. Бо є і патріотичні олігархи, справжні патріоти України.
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14.05.2020 15:13 Ответить
_Олигархи - непримиримый враг конкуренции, источник коррупции и криминала, монополисты. Их интересы антогонистичны интересам Украины и народа.
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14.05.2020 23:51 Ответить
В Україні є олігархи, які працюють в зоні жорстокої конкуренції.
Як ти думаєш, на ринку сільгосппродукції є конкуренція? А на ринку пива? а на ринку солодощів?
Так от, назову двох проукраїнських олігархів, які там працюють: Порошенко і Слободян. Я ще, щоправда, не розібрався з братами Мацолами, наскільки вони проукраїнські...
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15.05.2020 00:11 Ответить
Оманське Брехло знайшло собі відданого цербера.
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14.05.2020 14:28 Ответить
Венедиктова забрала под себя "департамент реформ", отодвинув Мамедова, который сдерживал их откат, - Леменов - Цензор.НЕТ 3379
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14.05.2020 14:31 Ответить
Вот *****. Дави контру!
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14.05.2020 14:38 Ответить
Остался один вопрос в отношении ГПУ: почему Бубочка до сих пор не заменил Венедиктову каким-нибудь дружком из своего КВ-95, который в каком-нибудь 5-минутном ролике роль прокурора сыграл? Без этого наш дурдом не полный и не окончательный.
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14.05.2020 14:40 Ответить
отправьте её в отставку!
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14.05.2020 14:40 Ответить
З часом всі її "реформування" реформуються у зЭлень матеріальну....- спитайте у баби яги лУценко - вона класний експерт із цих питань...
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14.05.2020 14:41 Ответить
Венедиктова потомок шарикова.
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14.05.2020 14:45 Ответить
Ну а значит и взяла полную ответственность за Все .
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14.05.2020 14:49 Ответить
Сам назначаю, сам себя и проверяю
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14.05.2020 15:16 Ответить
Венедиковщина!
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14.05.2020 21:07 Ответить
Гюндуз Мамедов должен зарезать тупая овца
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14.05.2020 23:14 Ответить
Венедіктова забрала під себе "департамент реформ", відсунувши Мамедова, який стримував їхній відкат, - Лємєнов - Цензор.НЕТ 9057
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15.05.2020 01:28 Ответить
 
 