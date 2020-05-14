Венедиктова забрала под себя "департамент реформ", отодвинув Мамедова, который сдерживал их откат, - Леменов. ДОКУМЕНТ
Генпрокурор Ирина Венедиктова перевела под свою подчинение Департамент стратегического развития, реформ и контроля качества прокурорской деятельности, который курировал реформу прокуратуры.
Об этом сообщил активист, член комиссии, проводившей переаттестацию прокуроров, Александр Леменов, информирует Цензор.НЕТ.
"Генпрокурор ... решила забрать себе в подчинение "департамент реформ". Еще раз, Венедиктова теперь самостоятельно хочет осуществлять изменения в прокуратуре. В конце концов, меня это не удивило. Гюндуза Мамедова, который сдерживал откат реформы, отодвинули на задний план. Все теперь в руках человека, который еще год назад преподавал гражданское право в университете", - написал он.
Топ комментарии
+19 Утрехтский Крысолов
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+12 Alex #470257
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+8 5 копійок
показать весь комментарий14.05.2020 14:28 Ответить Ссылка
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