Информация об утечке персональных данных из приложения "Дія" не подтвердилась, - Нацполиция (обновлено)
Полицейские в рамках расследования уголовного производства провели ряд оперативно-следственных действий, а следовательно не обнаружили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему "Дія".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные действия. По их результатам установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграмм каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот - сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании.
При этом стоит отметить, что информация о якобы кибератаке и киберуязвимостиь системы "Дія", не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов.
Также установлено, что актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годичной давности. Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы.
Опендатабот на странице в сети Facebook сообщили, что их сервис не мог стать источником персональных и банковских данных.
"Нацполиция сегодня вышла с заявлением, что персональные данные в uabazabot были взяты из различных источников, в том числе и с Опендатабот. Эта информация не соответствует действительности. Опендатабот содержит только публичную информацию, полученную с портала открытых данных data.gov.ua и официального API Минюста. Персональных и банковских данных украинцев нет и не может быть в Опендатабот", - говорится в сообщении.
Сервис отмечает, что подобные заявления ставят под угрозу не только деловую репутацию Опендатабот, но и процесс открытия данных в Украине.
"Если Нацполиция продолжит продвигать эту идею, украинцы потеряют те открытые данные, над которыми работали в последние пять лет", - подытожили в Опендатабот.
Напомним, на днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины опровергло эту информацию. За проверку каналов взялась СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как раньше - лет 5-ть?
один тезис (самый простой) - база распространялась через даркнет. это закрытый раздел интернета - фактически это своя сеть "над" интернетом, куда попасть можно но довольно трудно. а уж вычислить источник быстро вообще не реально. достаточно или продолжить на более профессиональном уровне?
https://youtube.com/watch?v=-V6fN5cUfiE
Информация об утечке персональных данных из приложения "Дія" не подтвердилась, - Нацполиция
не обнаружили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему "Дія". Источник: https://censor.net/n3195533
Это как сны и сноведения. Бывают атаки без утечек, бывают утечки без атак. А мы что то да подтвердили.
Они вполне могли самостоятельно слить эти данные без всяких атак! Основной аргумент, что в Дие на хранятся данные, не стоит и выеденного яйца! Главное, что само приложение имеет доступ ко всем этим базам и этого более чем достаточно для слива
Каких-нибудь 10 часов и провели все экспертизы.
Теперь надо бы еще рост Антоненка определить.
14.05.2020 г.
О скандале с "Дия". Мы проанализировали (спасибо, было свободное время) данные выложенные в интернет телеграмм каналом UA Baza. Да , это по большей части компиляция нескольких реестров попавших в сеть в разное время. Но ест одно но... 245 988 реестрационных записей опубликованных в телеграмме внесены в реестры после 06.02.2020 года, то есть после официального представления и запуска приложения "Дия". В любых подобных системах главный вопрос безопасности этих систем - вопрос хранения ключей верификации (идентификации) пользователей. Где находятся сервера приложения "Дия", кто сертифицировал их для использования в этом виде и где данные сервера находятся физически - ответов на этот вопрос нет. Миллионы личных данных граждан Украины очутились в руках неизвестно где находящегося человека при полном попустительстве и молчании органов государственной безопасности.
Истерика устроенная нам Зеленским и К как то странно совпала по времени с оглашением нами появления в Украине Григория (Гечо) Харцилава. Разъясняем. Информация о его появлении попала к нам случайно. У нас нет возможности полного мониторинга въезда\выезда в\из Украины. Наблюдая за мероприятиями приема партии эвакуированных из Турции и соблюдением режима санации, мы случайно зацепились за эту фамилию. Одну из четырех которые есть в нашей базе на него. Собственно он никакой не Харцилава и не какой не грузин. Настоящее имя этого человека Касым Юсеф и он курд по национальности. Точнее курд-иезид. Мы очень далеки от того, чтобы на основании этого строить какие то конспирологические теории - это просто информация. Касым Юсеф - специалист по "серым" и "темным" международным трансзакциям с обналичиванием больших сумм денег в национальных валютах по заказу. Появление этого специалиста в Украине означает что, во-первых - кому то нужны очень большие объемы наличных денег и во-вторых - средства для обналичивании находятся за пределами Украины (иначе пользовались своими обнальщиками) и недоступны по каким то причинам клиенту. Скорее всего речь опять идет о вкладав в оманские банки. Ближний Восток, банковские системы с отрицательным международным рейтингом - этокак раз среда активности г-на Юсефа. Зная, какие проценты снимаются на таких операциях, можем предположить, что деньги ОЧЕНЬ нужны.
Увольнение из "Нафтогаза" Витренко - классическая месть и завить Зеленского и К.
О выплатах "300% медикам". Полтавская область выплатила из средств областного бюджета. На второй раз таких подвигов денег нет. Остальных выплат нет.
Мы проанализировали (спасибо, было свободное время) 21 украинских форумных ресурсов. Анализ показывает обвальное падение уровня доверия к Зеленскому лично. На темах его непосредственно касающихся уровень положительных и относительно отзывов составляет 16%. Негативных и резко негативных - 73 %
Шмыгаль пытается остановить процесс подачи в международный суд коллективного иска от инвесторов "зеленой" энергетики, собирая их на конференцию.
Зеленский продолжает тасовать колоду глав СБУ. Сменил еще троих.
Шоб Аваков после того, как он носился с этой "Дией", шо дурак с писаной торбой, сам признался, что эпически обосрался?
Но кто будет разбираться?
Информация представлена для 73% зенелохов)
Хавай-те!