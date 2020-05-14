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Информация об утечке персональных данных из приложения "Дія" не подтвердилась, - Нацполиция (обновлено)

Информация об утечке персональных данных из приложения

Полицейские в рамках расследования уголовного производства провели ряд оперативно-следственных действий, а следовательно не обнаружили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные действия. По их результатам установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграмм каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот - сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании.

При этом стоит отметить, что информация о якобы кибератаке и киберуязвимостиь системы "Дія", не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов.

Также установлено, что актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годичной давности. Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утечка персональных данных не связана с приложением "Дія" и произошла более, чем полгода назад, - Шмыгаль

Опендатабот на странице в сети Facebook сообщили, что их сервис не мог стать источником персональных и банковских данных.

"Нацполиция сегодня вышла с заявлением, что персональные данные в uabazabot были взяты из различных источников, в том числе и с Опендатабот. Эта информация не соответствует действительности. Опендатабот содержит только публичную информацию, полученную с портала открытых данных data.gov.ua и официального API Минюста. Персональных и банковских данных украинцев нет и не может быть в Опендатабот", - говорится в сообщении.

Сервис отмечает, что подобные заявления ставят под угрозу не только деловую репутацию Опендатабот, но и процесс открытия данных в Украине.

"Если Нацполиция продолжит продвигать эту идею, украинцы потеряют те открытые данные, над которыми работали в последние пять лет", - подытожили в Опендатабот.

Напомним, на днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины опровергло эту информацию. За проверку каналов взялась СБУ.

Также читайте: Нацполиция начала уголовное производство по факту обнародования персональных данных на анонимном телеграм-канале

Автор: 

Нацполиция (16415) Дія (419)


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Топ комментарии
+12
за сутки определили? вы серьезно?
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14.05.2020 14:37
+8
Свою зашей, отсвечивает.
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14.05.2020 14:50
+7
тебе зебарашек не понять все равно.
один тезис (самый простой) - база распространялась через даркнет. это закрытый раздел интернета - фактически это своя сеть "над" интернетом, куда попасть можно но довольно трудно. а уж вычислить источник быстро вообще не реально. достаточно или продолжить на более профессиональном уровне?
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14.05.2020 14:43
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А де текло знайшли? Кого покарали і чи заткнулі дірку?
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14.05.2020 14:37 Ответить
Монтажной пеной задули и покрасили в зеленый цвет.
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14.05.2020 15:06 Ответить
за сутки определили? вы серьезно?
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14.05.2020 14:37 Ответить
А сколько нужно времени?
Как раньше - лет 5-ть?
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14.05.2020 14:39 Ответить
тебе зебарашек не понять все равно.
один тезис (самый простой) - база распространялась через даркнет. это закрытый раздел интернета - фактически это своя сеть "над" интернетом, куда попасть можно но довольно трудно. а уж вычислить источник быстро вообще не реально. достаточно или продолжить на более профессиональном уровне?
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14.05.2020 14:43 Ответить
не трудно
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14.05.2020 17:28 Ответить
Но так-то да, как-то быстро "определили". Впечатление, что просто глянули записи в базах и на основании штампов определили устаревшие данные
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14.05.2020 17:29 Ответить
Даже с доступом к исходникам, такой анализ займет не день и не два! И то если ты ищешь известные уязвимости! В случае, когда ты понятия не имеешь как слили данные (это как раз такая ситуация) искать будешь месяцами и не факт, что найдешь!!!
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14.05.2020 14:45 Ответить
Тут подробно
https://youtube.com/watch?v=-V6fN5cUfiE
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14.05.2020 14:46 Ответить
Вполне серьёзно.

Информация об утечке персональных данных из приложения "Дія" не подтвердилась, - Нацполиция
не обнаружили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему "Дія". Источник: https://censor.net/n3195533

Это как сны и сноведения. Бывают атаки без утечек, бывают утечки без атак. А мы что то да подтвердили.
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14.05.2020 15:14 Ответить
ну если ты видишь сноведения без снов то это к психиатру
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14.05.2020 15:43 Ответить
Но осадочек остался.
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14.05.2020 14:38 Ответить
А кто сказал, что это была кибератака или уязвимость?!
Они вполне могли самостоятельно слить эти данные без всяких атак! Основной аргумент, что в Дие на хранятся данные, не стоит и выеденного яйца! Главное, что само приложение имеет доступ ко всем этим базам и этого более чем достаточно для слива
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14.05.2020 14:42 Ответить
Если госслужащие настолько продажны, искать дыры в программе - потеря времени
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14.05.2020 14:50 Ответить
ага...верим... быстро то как разобрались...и кто ж виновен? вот конкретно - кто?
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14.05.2020 14:46 Ответить
Тот кто подслушивал Гончарука. Тогда совсем дело Труба.
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14.05.2020 15:17 Ответить
Какие вам утечки нужны, когда все ваши отпечатки, а теперь уже и фейсы в базах производителей смарфонов, а значит и спецслужб стран их производящих? Все дано всем известно, а нас какие то дятлы пугают чипизацией...
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14.05.2020 14:46 Ответить
Не тільки фейски а і багато чого іншого))))
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14.05.2020 16:50 Ответить
По ходу, зря пецяботи сраку собі рвали))) Очірідной фейк ніудался...
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14.05.2020 14:47 Ответить
Свою зашей, отсвечивает.
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14.05.2020 14:50 Ответить
Интересно, почему всякая ***** в никнейме содержит слово Днепр? Дискредитация днепрян?
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14.05.2020 14:55 Ответить
Цікаво, чому кожен новий бот після приходу на цензор, починає з рассуждєній на тєму мого ніка? За 16 років нічого не змінилося, ні боти ні нік)))
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14.05.2020 15:27 Ответить
Ну потому, что вы сейчас, как домбабвийцы в 2014-м.
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14.05.2020 15:54 Ответить
Молодцы эксперты нашей полиции!
Каких-нибудь 10 часов и провели все экспертизы.
Теперь надо бы еще рост Антоненка определить.
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14.05.2020 14:51 Ответить
В Украине пойманные коррупционеры проходят через суды мелкими мошенниками, а в этом случае фокусники и мошенники
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14.05.2020 14:56 Ответить
А что они могли сказать кроме этого???
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14.05.2020 15:01 Ответить
Хроника одного Президента ...
14.05.2020 г.

О скандале с "Дия". Мы проанализировали (спасибо, было свободное время) данные выложенные в интернет телеграмм каналом UA Baza. Да , это по большей части компиляция нескольких реестров попавших в сеть в разное время. Но ест одно но... 245 988 реестрационных записей опубликованных в телеграмме внесены в реестры после 06.02.2020 года, то есть после официального представления и запуска приложения "Дия". В любых подобных системах главный вопрос безопасности этих систем - вопрос хранения ключей верификации (идентификации) пользователей. Где находятся сервера приложения "Дия", кто сертифицировал их для использования в этом виде и где данные сервера находятся физически - ответов на этот вопрос нет. Миллионы личных данных граждан Украины очутились в руках неизвестно где находящегося человека при полном попустительстве и молчании органов государственной безопасности.

Истерика устроенная нам Зеленским и К как то странно совпала по времени с оглашением нами появления в Украине Григория (Гечо) Харцилава. Разъясняем. Информация о его появлении попала к нам случайно. У нас нет возможности полного мониторинга въезда\выезда в\из Украины. Наблюдая за мероприятиями приема партии эвакуированных из Турции и соблюдением режима санации, мы случайно зацепились за эту фамилию. Одну из четырех которые есть в нашей базе на него. Собственно он никакой не Харцилава и не какой не грузин. Настоящее имя этого человека Касым Юсеф и он курд по национальности. Точнее курд-иезид. Мы очень далеки от того, чтобы на основании этого строить какие то конспирологические теории - это просто информация. Касым Юсеф - специалист по "серым" и "темным" международным трансзакциям с обналичиванием больших сумм денег в национальных валютах по заказу. Появление этого специалиста в Украине означает что, во-первых - кому то нужны очень большие объемы наличных денег и во-вторых - средства для обналичивании находятся за пределами Украины (иначе пользовались своими обнальщиками) и недоступны по каким то причинам клиенту. Скорее всего речь опять идет о вкладав в оманские банки. Ближний Восток, банковские системы с отрицательным международным рейтингом - этокак раз среда активности г-на Юсефа. Зная, какие проценты снимаются на таких операциях, можем предположить, что деньги ОЧЕНЬ нужны.

Увольнение из "Нафтогаза" Витренко - классическая месть и завить Зеленского и К.

О выплатах "300% медикам". Полтавская область выплатила из средств областного бюджета. На второй раз таких подвигов денег нет. Остальных выплат нет.

Мы проанализировали (спасибо, было свободное время) 21 украинских форумных ресурсов. Анализ показывает обвальное падение уровня доверия к Зеленскому лично. На темах его непосредственно касающихся уровень положительных и относительно отзывов составляет 16%. Негативных и резко негативных - 73 %

Шмыгаль пытается остановить процесс подачи в международный суд коллективного иска от инвесторов "зеленой" энергетики, собирая их на конференцию.

Зеленский продолжает тасовать колоду глав СБУ. Сменил еще троих.
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14.05.2020 15:16 Ответить
Лохи! На банківських картках обов'язково нашкрябайте пін-код, номер моб. телефону, дату і суму останнього поповнення моб. рахунку. А на задній стінці мобільника - номер картки і CVV-код. І буде вам щастя!
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14.05.2020 15:16 Ответить
Здрасти...
Шоб Аваков после того, как он носился с этой "Дией", шо дурак с писаной торбой, сам признался, что эпически обосрался?
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14.05.2020 15:53 Ответить
зачем кибер атака если всё можно скачать и продать с помощью флешки и "своего" парня
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14.05.2020 17:19 Ответить
TZinform сегодня пишет немножко не так, каким то боком дия все же причастна вроде бы.
Но кто будет разбираться?
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14.05.2020 17:19 Ответить
"Информация об утечке персональных данных из приложения "Дія" не подтвердилась"
Информация представлена для 73% зенелохов)
Хавай-те!
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14.05.2020 18:02 Ответить
Ну как всегда - БРЕШУТ!!!
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14.05.2020 18:11 Ответить
Пустили козла капусту стеречь. Так и менты будут расследовать свои же преступления. В таком случае результат "расследования" зараннее известен.
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14.05.2020 19:02 Ответить
мусора сами сливают всю информацию жулью которое покрывают
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17.05.2020 14:22 Ответить
человек позвонил на 102 и сообщил о браконьере который расставлял сети на озере. через 2 дня у него были выбиты окна и порубана лодка. оказалось что этот браконьер снабжает ментов рыбой. г. Глухов. Сумская область.
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17.05.2020 14:23 Ответить
 
 