Информация об утечке персональных данных из приложения "Дія" не подтвердилась, - Нацполиция (обновлено)

Полицейские в рамках расследования уголовного производства провели ряд оперативно-следственных действий, а следовательно не обнаружили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные действия. По их результатам установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграмм каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот - сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании.

При этом стоит отметить, что информация о якобы кибератаке и киберуязвимостиь системы "Дія", не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов.

Также установлено, что актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годичной давности. Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы.

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Опендатабот на странице в сети Facebook сообщили, что их сервис не мог стать источником персональных и банковских данных.

"Нацполиция сегодня вышла с заявлением, что персональные данные в uabazabot были взяты из различных источников, в том числе и с Опендатабот. Эта информация не соответствует действительности. Опендатабот содержит только публичную информацию, полученную с портала открытых данных data.gov.ua и официального API Минюста. Персональных и банковских данных украинцев нет и не может быть в Опендатабот", - говорится в сообщении.

Сервис отмечает, что подобные заявления ставят под угрозу не только деловую репутацию Опендатабот, но и процесс открытия данных в Украине.

"Если Нацполиция продолжит продвигать эту идею, украинцы потеряют те открытые данные, над которыми работали в последние пять лет", - подытожили в Опендатабот.

Напомним, на днях в интернете появилось несколько телеграм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. Вчера активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дія". Министерство цифровой трансформации Украины опровергло эту информацию. За проверку каналов взялась СБУ.

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