Два воина погибли вчера во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил, - штаб
Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб Объединенных сил.
На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.
Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.
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+37 Злой Карлик
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+15 Чайка Київ
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+11 Скромный Кролик
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Наприклад, тренувалися вибухівку закладати. Підходить?
А не дитячий садок
Так, ЧП, винні мають відповівісти, але істерити не треба
RIP Воїнам !
ну ну...
Або помічників армії
13 травня під час планових занять в районі проведення операції Об'єднаних сил загинули два військовослужбовця.
Вони виконували навчальне завдання поблизу Краматорська.
Загинули під час десантування у воду.
Загиблі - заступник командира 81 десантно-штурмової бригади, майор Андрій Супріган та сержант Дмитро Кузьменко зі складу ССО
(Царство Небесне!!!)
Что бы снизить потери ВСУ , надо больше убивать русских оккупантов !Убей всех русских захватчиков украинской земли.