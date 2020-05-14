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Новости Агрессия России против Украины
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Два воина погибли вчера во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил, - штаб

Два воина погибли вчера во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил, - штаб

Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб Объединенных сил.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 30-й ОМБр Александр Карпика погиб 13 мая в зоне ООС от пули вражеского снайпера. ФОТО

Два воина погибли вчера во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил, - штаб 01

Автор: 

смерть (9261) военнослужащие (6213) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+37
на передовую всю эту мразь!
Два воина погибли вчера во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил, - штаб - Цензор.НЕТ 4576
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14.05.2020 14:53 Ответить
+15
Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб - Цензор.НЕТ 7076
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14.05.2020 15:08 Ответить
+11
что за плановые занятия такие?
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14.05.2020 14:49 Ответить
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что за плановые занятия такие?
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14.05.2020 14:49 Ответить
Дійсно цікаво, чим це вони займалися ??
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14.05.2020 14:52 Ответить
Якщо цікаві, як ви, та кацапи, дізнаються, це краще буде?
Наприклад, тренувалися вибухівку закладати. Підходить?
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15.05.2020 13:21 Ответить
Планы по боевой подготовке, а ты как думал, они там в куколки играют?
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14.05.2020 14:53 Ответить
ничо се подготовились...
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14.05.2020 15:27 Ответить
для того навіть і в мирний час людям в погонах платять вдвіччі більшими окладами, ніж "гражданскім"; і вже не кажучи про воєний час. Всяке буває в арміях всіх країн світу...
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14.05.2020 16:04 Ответить
Це армія...,
А не дитячий садок

Так, ЧП, винні мають відповівісти, але істерити не треба

RIP Воїнам !
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14.05.2020 16:16 Ответить
Войны нам мало ? Пусть генералы ответят .
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14.05.2020 14:50 Ответить
Та ти шо? Ломпасня недоторкана !!
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14.05.2020 14:53 Ответить
Они такие , потому что мы такие .
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14.05.2020 14:54 Ответить
Однозначно !!!
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14.05.2020 15:01 Ответить
без слов... как????
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14.05.2020 14:50 Ответить
Слов нет -дни междуметия !!
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14.05.2020 14:54 Ответить
,..........................................................................................!
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14.05.2020 20:23 Ответить
чи не забагато Смертей на сьогодні вчора....- а , потрібно просто перестати стріляти по-Ворогу....
ну ну...
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14.05.2020 14:51 Ответить
https://censor.net/user/470337 фєдя ти козломордий, такої нації, як руSSькій в природі немає. Є ненці, кряшени, мішари, мордва, лакци, хакасія, ненці, чукчі. А ті вилупки які себе називають срускіми це поголовно пянь підзаборна, срань, садисти. В москвабаді живуть поважні мусульмани. Назву росії видумав сифилітик Петька в 1721 році. Московія це улус монголів, який ви в дупу цілували. Так тобі тварі підзаборній сюда https://www.google.com.ua/search?sa=N&biw=827&bih=386&sxsrf=ALeKk02UcipZqFnSy-625crxwvwPrMqYjg:1589461813141&source=univ&tbm=isch&q=нищая+россия&ved=2ahUKEwia_YXWtrPpAhXVvosKHVcaACY4ChCwBHoECAoQAQ
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14.05.2020 16:12 Ответить
на передовую всю эту мразь!
Два воина погибли вчера во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил, - штаб - Цензор.НЕТ 4576
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14.05.2020 14:53 Ответить
а этих?

Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб - Цензор.НЕТ 5552
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14.05.2020 15:34 Ответить
А ты можешь объяснить, что такое руский язык, и когда он появился?
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14.05.2020 15:44 Ответить
А на цьому фото - на передовій були чи не всі. Третій зліва - генерал, Герой України; на колясці - заслужений волонтер... І так - чи не про кожного.
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14.05.2020 15:59 Ответить
А серед цих вже багато з передової,
Або помічників армії
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14.05.2020 16:18 Ответить
Они там и нах не нужны, а вот у стенки- очень даже.
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14.05.2020 16:11 Ответить
Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб - Цензор.НЕТ 7076
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14.05.2020 15:08 Ответить
А інфа "https://censor.net/news/3195517/zamestitel_komandira_81yi_desantnoshturmovoyi_brigady_andreyi_suprigan_pogib_v_rayione_provedeniya_oos" - не пов'язана з цією?
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14.05.2020 15:09 Ответить
Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш.
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14.05.2020 15:41 Ответить
перші потробиці :
13 травня під час планових занять в районі проведення операції Об'єднаних сил загинули два військовослужбовця.

Вони виконували навчальне завдання поблизу Краматорська.
Загинули під час десантування у воду.

Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб - Цензор.НЕТ 135 Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб - Цензор.НЕТ 9632

Загиблі - заступник командира 81 десантно-штурмової бригади, майор Андрій Супріган та сержант Дмитро Кузьменко зі складу ССО
(Царство Небесне!!!)
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14.05.2020 15:42 Ответить
Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб - Цензор.НЕТ 7204

Что бы снизить потери ВСУ , надо больше убивать русских оккупантов !Убей всех русских захватчиков украинской земли.
Два воїни загинули вчора під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил, - штаб - Цензор.НЕТ 5270
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14.05.2020 16:09 Ответить
Гірші ніж корона-вірус, вони ще більше шкоди приносять.
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14.05.2020 17:52 Ответить
То от разрыва миномёта на учениях То на каких-то плановых занятиях Кто нибудь хоть раз из ХЕнеРалОВ лишится должности за такое головотяпство
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14.05.2020 16:26 Ответить
К сожалению даже в мирное время никто не застрахован от несчастных случаев среди военнослужащих на занятиях по боевой подготовке и тактических учениях.Иметь дело с боевой техникой и оружием всегда опасно для жизни.
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14.05.2020 17:15 Ответить
Небезпечно навіть на своїм авто їздити, і дорогу переходити.
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14.05.2020 17:54 Ответить
Царство Небесне! земля пухом !!!! горе батькам та родичам
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14.05.2020 16:27 Ответить
це часом не як в "Позивний Бандерас" було?
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14.05.2020 17:28 Ответить
кто же разрабатывает такие плановые операции от которых гибнут солдаты?
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14.05.2020 17:37 Ответить
то кацапські обстріли тепер називаються "плановіє занятія"???? це так само, як криваві чекісти перейменували "взрив газу" на "хлопок газової суміші" чи як воно там називається???? це так само, як ЗАЛУ ПУТІН називає "падіння економіки" "негативним ростом"???? МДААААААА!!! КАЦАПСТАН МАЄ БУТИ РОЗВАЛЕНИЙ!!!!! ********* ПОВИННА ПЕРЕСЕЛИТИСЬ НА СМІТТЄЗВАЛИЩЕ ІСТОРІЇ!!!
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14.05.2020 17:45 Ответить
Царство Небесне...
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14.05.2020 17:58 Ответить
Слава Україні!
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14.05.2020 19:20 Ответить
Герої не вмирають!
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14.05.2020 19:21 Ответить
Смерть москалям та гнидам-колаборантам.
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16.05.2020 19:02 Ответить
Соболезную родным и близким.
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14.05.2020 20:32 Ответить
 
 