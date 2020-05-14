Два воина погибли вчера во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил, - штаб

Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб Объединенных сил.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 30-й ОМБр Александр Карпика погиб 13 мая в зоне ООС от пули вражеского снайпера. ФОТО