В Генштабе ВСУ подготовили законопроекты о призыве резервистов без объявления мобилизации на срок до 6 месяцев

В Генеральном штабе ВС Украины, по инициативе Совета резервистов Вооруженных Сил Украины состоялось рабочее совещание с использованием видеоконференцсвязи о внесении изменений в действующее законодательство по вопросам прохождения военной службы в резерве.

В совещании приняли участие представители органов военного управления, советов резервистов различных видов, отдельных родов войск, оперативных командований ВС Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на armyinform.com.ua.

Во время мероприятия речь шла о введении нового вида военной службы по призыву лиц из числа резервистов без объявления мобилизации на срок до 6 месяцев. Предложения касаются прежде всего резервистов, заключивших контракт с боевыми военными частями о прохождении службы в военном резерве.

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Соответствующие изменения в законодательство разработаны во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 г. "Об итогах введения военного положения в Украине" и учитывают опыт проведения в Украине 6-ти очередей частичной мобилизации. Изменения направлены на совершенствование и нормирования важных для обороноспособности Украины вопросов, связанных в том числе и с реформированием системы военных комиссариатов, эффективностью и автоматизацией процесса функционирования в государстве системы воинского учета человеческих мобилизационных ресурсов и оперативным доукомплектованием в особый период Вооруженных Сил Украины и других военных формирований мотивированными и подготовленными резервистами в случае внезапно возникающей кризисной ситуации, которая будет угрожать национальной безопасности Украины.

Законопроектами также предусмотрены нормы, распространяющие весь комплекс действующих социальных льгот и гарантий для мобилизованных лиц, на резервистов, которые могут быть призваны на военную службу в особый период без объявления мобилизации. Кроме того, предусматривается введение и налоговых льгот для самозанятых лиц (физических лиц-предпринимателей) в случае их призыва на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. В общем законопроекты предусматривают внесение изменений в 37 законов Украины, в том числе в 6 кодексов Украины.

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В ходе обсуждения вопросов повестки дня участники совещания выразили консолидированную позицию по важности для национальной безопасности реализации предлагаемых изменений законодательства и предоставили конструктивные предложения. В частности, представители Советов резервистов отметили необходимость активизации работы по этим вопросам и надеются на поддержку их инициатив руководством государства и народными депутатами Украины.