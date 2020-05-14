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Новости Агрессия России против Украины
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В Генштабе ВСУ подготовили законопроекты о призыве резервистов без объявления мобилизации на срок до 6 месяцев

В Генштабе ВСУ подготовили законопроекты о призыве резервистов без объявления мобилизации на срок до 6 месяцев

В Генеральном штабе ВС Украины, по инициативе Совета резервистов Вооруженных Сил Украины состоялось рабочее совещание с использованием видеоконференцсвязи о внесении изменений в действующее законодательство по вопросам прохождения военной службы в резерве.

В совещании приняли участие представители органов военного управления, советов резервистов различных видов, отдельных родов войск, оперативных командований ВС Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на armyinform.com.ua.

Во время мероприятия речь шла о введении нового вида военной службы по призыву лиц из числа резервистов без объявления мобилизации на срок до 6 месяцев. Предложения касаются прежде всего резервистов, заключивших контракт с боевыми военными частями о прохождении службы в военном резерве.

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Соответствующие изменения в законодательство разработаны во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 г. "Об итогах введения военного положения в Украине" и учитывают опыт проведения в Украине 6-ти очередей частичной мобилизации. Изменения направлены на совершенствование и нормирования важных для обороноспособности Украины вопросов, связанных в том числе и с реформированием системы военных комиссариатов, эффективностью и автоматизацией процесса функционирования в государстве системы воинского учета человеческих мобилизационных ресурсов и оперативным доукомплектованием в особый период Вооруженных Сил Украины и других военных формирований мотивированными и подготовленными резервистами в случае внезапно возникающей кризисной ситуации, которая будет угрожать национальной безопасности Украины.

Законопроектами также предусмотрены нормы, распространяющие весь комплекс действующих социальных льгот и гарантий для мобилизованных лиц, на резервистов, которые могут быть призваны на военную службу в особый период без объявления мобилизации. Кроме того, предусматривается введение и налоговых льгот для самозанятых лиц (физических лиц-предпринимателей) в случае их призыва на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. В общем законопроекты предусматривают внесение изменений в 37 законов Украины, в том числе в 6 кодексов Украины.

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В ходе обсуждения вопросов повестки дня участники совещания выразили консолидированную позицию по важности для национальной безопасности реализации предлагаемых изменений законодательства и предоставили конструктивные предложения. В частности, представители Советов резервистов отметили необходимость активизации работы по этим вопросам и надеются на поддержку их инициатив руководством государства и народными депутатами Украины.

Автор: 

Генштаб ВС (6599) призыв (744) мобилизация (2833) ВСУ (6740) резервисты (61)


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Топ комментарии
+24
Зрештою, є обіцянка, якої дотримався Зеленський, він чесно не призначив у владу жодного армійського друга.
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14.05.2020 14:57 Ответить
+9
- от шо ты пристал к сыначке???
- В Генштабе ВСУ подготовили законопроекты о призыве резервистов без объявления мобилизации на срок до 6 месяцев - Цензор.НЕТ 6173

..
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14.05.2020 15:12 Ответить
+8
Так это новость как раз про Зеленского ! Четырежды уклонист получит 4 призыва по полгода .))
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14.05.2020 15:01 Ответить
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Прям как "милуим"
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14.05.2020 14:55 Ответить
Зрештою, є обіцянка, якої дотримався Зеленський, він чесно не призначив у владу жодного армійського друга.
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14.05.2020 14:57 Ответить
Ні. Принципово. Під керівництвом уклоніста служить не буду. І я вже на пенції брехунець ти підзеленкуватий.
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14.05.2020 15:02 Ответить
Воевал ли Ермак и имеет ли право на статус участника боевых действий?
"Андрей Ермак предъявил справку о контузии брата 27 сентября 2014-го года. Однако, была ли действительно контузия, при каких обстоятельствах это произошло, и получена ли эта контузия в ходе боевых действий - достоверной информации нет.
В 2015-16-м годах Денис Ермак действительно неоднократно выезжал по своей инициативе в зону АТО как многие, его пребывания у села Пески подтверждается рядом ветеранов и волонтеров. Денис не воевал в составе ВСУ, НГУ, МВД или добровольческих отрядов, однако приезжал к своим знакомым и друзьям на несколько дней, и принимал участие в окопной войне."
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14.05.2020 15:06 Ответить
И шо? Мало таких "участников" с 2014-го появилось?
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14.05.2020 15:08 Ответить
и принимал участие в окопной войне."

А как же на войне без наркомовских...
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14.05.2020 15:11 Ответить
я себе розумним не вважаю, як і хоробрим, так коли ти підеш на контракт до ЗСУ?
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14.05.2020 15:32 Ответить
Тонко
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14.05.2020 15:05 Ответить
А зеля обещал добровольную армию . За деньги , по желанию .
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14.05.2020 14:58 Ответить
Ага, и тюрма платная, хошь 1 звездочка, хошь 5.
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14.05.2020 15:01 Ответить
А зеля обещал добровольную армию . За деньги , по желанию .

Из обещальщиков можно собрать целую армию...
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14.05.2020 15:05 Ответить
можешь эти сказочки на хлеб намазывать
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14.05.2020 15:16 Ответить
Если зеленского призовут и отбудет не в тылу то и мы пойдём.
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14.05.2020 15:00 Ответить
партизанов перетряхнут
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14.05.2020 15:01 Ответить
Так это новость как раз про Зеленского ! Четырежды уклонист получит 4 призыва по полгода .))
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14.05.2020 15:01 Ответить
- от шо ты пристал к сыначке???
- В Генштабе ВСУ подготовили законопроекты о призыве резервистов без объявления мобилизации на срок до 6 месяцев - Цензор.НЕТ 6173

..
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14.05.2020 15:12 Ответить
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14.05.2020 15:14 Ответить
😁
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14.05.2020 15:14 Ответить
тю..."просто перестать стрелять" как бы...не помогло?
и в глазах х.ло ...как бы... оказалось... не окончание войны плескалось?
ой...как то все мимо ссценария... и не-паприкольно ваще ))
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14.05.2020 15:01 Ответить
Да блин - сначала насрать в душу, а потом звать на помощь...
ОТ многих, в том числе от "убийц" Шеремета вам с кисточкой...
В Генштабе ВСУ подготовили законопроекты о призыве резервистов без объявления мобилизации на срок до 6 месяцев - Цензор.НЕТ 5360
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14.05.2020 15:11 Ответить
Україні потрібна повністю контрактна армія.А щоб йшли люди на контракт.потрібні умови.І не кажіть.що грошей немає.В олігархів вони є.Так Україна ніколи не буде сильна і технологічно розвинена країна.Хоча багато хто цього не розуміє і вірить різним псевдо стратегам і політологам.
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14.05.2020 15:18 Ответить
- У каждого призывника есть право, минимум, четыре раза уклониться от призыва! (В.А.Зеленский)
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14.05.2020 15:22 Ответить
И шо недосолдат Бубочка НелохОманский тоже будет призван?????))))))
Бляха муха,ради такого цирка даже пригощу по сотке местную алкашню)))
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14.05.2020 15:25 Ответить
он не в терробороне, он у охметова в найме
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14.05.2020 17:30 Ответить
А это значит что проект контрактная армия, о которой нам долго втирал шоколадный гавнокомандующий, накрылся медным тазиком и человеческий ресурс иссяк. Желающих пополнить ряды паперово-бирочной армии - жопа.
К сожалению.
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14.05.2020 15:29 Ответить
Дедушка, ты воевал? Да, внучек...А расскажи, как там на войне. Значит, сижу я в окопе, а пуля в окошко шкряб, шкряб.
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14.05.2020 15:30 Ответить
Трызда вавию он боится того что ветераны как его подобие в Риме в клоаку запихнут с его 95 сенаторами и слугами
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14.05.2020 15:46 Ответить
Походу уставшим от войны опять подфартило.
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14.05.2020 15:51 Ответить
нового вида военной службы по призыву лиц из числа резервистов без объявления мобилизации на срок до 6 месяцев

Что это за новый вид службы, какая цель преследуется? Под ружье к сабакову? ишак дрыщет карантин снимать, ждет что придут люди и начнут спрашивать с него за все и в частности?
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14.05.2020 16:55 Ответить
зеленский нарезал по двести тыщ гектаров,
теперь нужны рабы для охраны ...
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14.05.2020 17:32 Ответить
интересно , а оружие будут давать,
эти люди ведь могут и про присягу
вспомнить ...
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14.05.2020 17:33 Ответить
 
 