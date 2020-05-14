В Генштабе ВСУ подготовили законопроекты о призыве резервистов без объявления мобилизации на срок до 6 месяцев
В Генеральном штабе ВС Украины, по инициативе Совета резервистов Вооруженных Сил Украины состоялось рабочее совещание с использованием видеоконференцсвязи о внесении изменений в действующее законодательство по вопросам прохождения военной службы в резерве.
В совещании приняли участие представители органов военного управления, советов резервистов различных видов, отдельных родов войск, оперативных командований ВС Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на armyinform.com.ua.
Во время мероприятия речь шла о введении нового вида военной службы по призыву лиц из числа резервистов без объявления мобилизации на срок до 6 месяцев. Предложения касаются прежде всего резервистов, заключивших контракт с боевыми военными частями о прохождении службы в военном резерве.
Соответствующие изменения в законодательство разработаны во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 г. "Об итогах введения военного положения в Украине" и учитывают опыт проведения в Украине 6-ти очередей частичной мобилизации. Изменения направлены на совершенствование и нормирования важных для обороноспособности Украины вопросов, связанных в том числе и с реформированием системы военных комиссариатов, эффективностью и автоматизацией процесса функционирования в государстве системы воинского учета человеческих мобилизационных ресурсов и оперативным доукомплектованием в особый период Вооруженных Сил Украины и других военных формирований мотивированными и подготовленными резервистами в случае внезапно возникающей кризисной ситуации, которая будет угрожать национальной безопасности Украины.
Законопроектами также предусмотрены нормы, распространяющие весь комплекс действующих социальных льгот и гарантий для мобилизованных лиц, на резервистов, которые могут быть призваны на военную службу в особый период без объявления мобилизации. Кроме того, предусматривается введение и налоговых льгот для самозанятых лиц (физических лиц-предпринимателей) в случае их призыва на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. В общем законопроекты предусматривают внесение изменений в 37 законов Украины, в том числе в 6 кодексов Украины.
В ходе обсуждения вопросов повестки дня участники совещания выразили консолидированную позицию по важности для национальной безопасности реализации предлагаемых изменений законодательства и предоставили конструктивные предложения. В частности, представители Советов резервистов отметили необходимость активизации работы по этим вопросам и надеются на поддержку их инициатив руководством государства и народными депутатами Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Андрей Ермак предъявил справку о контузии брата 27 сентября 2014-го года. Однако, была ли действительно контузия, при каких обстоятельствах это произошло, и получена ли эта контузия в ходе боевых действий - достоверной информации нет.
В 2015-16-м годах Денис Ермак действительно неоднократно выезжал по своей инициативе в зону АТО как многие, его пребывания у села Пески подтверждается рядом ветеранов и волонтеров. Денис не воевал в составе ВСУ, НГУ, МВД или добровольческих отрядов, однако приезжал к своим знакомым и друзьям на несколько дней, и принимал участие в окопной войне."
А как же на войне без наркомовских...
Из обещальщиков можно собрать целую армию...
-
..
и в глазах х.ло ...как бы... оказалось... не окончание войны плескалось?
ой...как то все мимо ссценария... и не-паприкольно ваще ))
ОТ многих, в том числе от "убийц" Шеремета вам с кисточкой...
Бляха муха,ради такого цирка даже пригощу по сотке местную алкашню)))
К сожалению.
Что это за новый вид службы, какая цель преследуется? Под ружье к сабакову? ишак дрыщет карантин снимать, ждет что придут люди и начнут спрашивать с него за все и в частности?
теперь нужны рабы для охраны ...
эти люди ведь могут и про присягу
вспомнить ...