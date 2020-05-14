13 раненых и болеющих военнослужащих доставили из Харькова в Киев, двое из них в тяжелом состоянии, - Командование Медсил. ФОТОрепортаж
Сегодня, 14 мая, с Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове осуществлена плановая медицинская эвакуация раненых и болеющих военнослужащих.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования медсил ВСУ в Facebook.
Сообщается, что раненые и болеющие военнослужащие проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили военнослужащих к следующему этапу лечения.
"Реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26 "ВІТА" девять раненых и четверо больных военнослужащих прибыли в военный сектор аэродрома "Борисполь", а впоследствии специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас украинские воины размещены в отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. В настоящее время больные обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.
По словам военных медиков состояние здоровья одиннадцати пациентов удовлетворительное, еще двое - находятся в тяжелом состоянии.
Фото: Командование Медсил/Facebook
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль