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Новости Агрессия России против Украины
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13 раненых и болеющих военнослужащих доставили из Харькова в Киев, двое из них в тяжелом состоянии, - Командование Медсил. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 мая, с Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове осуществлена плановая медицинская эвакуация раненых и болеющих военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования медсил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что раненые и болеющие военнослужащие проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили военнослужащих к следующему этапу лечения.

13 раненых и болеющих военнослужащих доставили из Харькова в Киев, двое из них в тяжелом состоянии, - Командование Медсил 01

"Реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26 "ВІТА" девять раненых и четверо больных военнослужащих прибыли в военный сектор аэродрома "Борисполь", а впоследствии специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве", - сказано в сообщении.

13 раненых и болеющих военнослужащих доставили из Харькова в Киев, двое из них в тяжелом состоянии, - Командование Медсил 02

Отмечается, что сейчас украинские воины размещены в отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. В настоящее время больные обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два воина погибли вчера во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил, - штаб

13 раненых и болеющих военнослужащих доставили из Харькова в Киев, двое из них в тяжелом состоянии, - Командование Медсил 03

По словам военных медиков состояние здоровья одиннадцати пациентов удовлетворительное, еще двое - находятся в тяжелом состоянии.

13 раненых и болеющих военнослужащих доставили из Харькова в Киев, двое из них в тяжелом состоянии, - Командование Медсил 04
Фото: Командование Медсил/Facebook

13 раненых и болеющих военнослужащих доставили из Харькова в Киев, двое из них в тяжелом состоянии, - Командование Медсил 05

Киев (25800) ранение (3405) Харьков (7638) военнослужащие (6213) лечение (923) реабилитация (349) операция Объединенных сил (6766)


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А Шут гороховый об этом знает?
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14.05.2020 14:58 Ответить
Оно ему надо? Это же не груз для "Эпицентра"....
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14.05.2020 15:03 Ответить
Говнокомандующий встречает?
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14.05.2020 15:06 Ответить
зезвизент как всегда другим занят - в моргалы уйла всматривается.
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14.05.2020 15:15 Ответить
Выздоравливайте, ребятки!!!
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14.05.2020 15:13 Ответить
Повного одужання нашим хлопчикам
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14.05.2020 15:15 Ответить
Найшвидшого одужання.
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14.05.2020 16:20 Ответить
 
 