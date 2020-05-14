Число переболевших COVID-19 в Испании и Франции не выше 5%. Для коллективного иммунитета нужно 65%, - исследование

Во Франции COVID-19 переболели 4,4% населения, в Испании - около 5%. Этого не достаточно для коллективного иммунитета.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные общенациональных исследований, передает Цензор.НЕТ.

В Испании в исследовании, проведенном Институтом здоровья Карлоса ІІІ и Национальным институтом статистики, участовало 60 000 человек. Антитела к коронавирусу были найдены у примерно 5% протестированных. Это означает, что в целом в Испании коронавирусную инфекцию могли перенести до 2,3 млн человек, в то время как на данный момент официально подтверждено немногим более 271 000 случаев.

Во Франции исследование Института Пастера, опубликованное в журнале Science, показало около 4,4% переболевших коронавирусом. В масштабах страны это дает около 2,8 млн случаев инфицирования, в то время как по официальной статистике - 178 000.

Ученые отмечают, что в обеих странах показатели переболевших COVID-19 намного ниже, чем необходимо для формирования коллективного иммунитета - 65%, который эффективно препятствовал бы распространению инфекции.

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