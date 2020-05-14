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Новости Коронавирус и карантин
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Число переболевших COVID-19 в Испании и Франции не выше 5%. Для коллективного иммунитета нужно 65%, - исследование

Число переболевших COVID-19 в Испании и Франции не выше 5%. Для коллективного иммунитета нужно 65%, - исследование

Во Франции COVID-19 переболели 4,4% населения, в Испании - около 5%. Этого не достаточно для коллективного иммунитета.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные общенациональных исследований, передает Цензор.НЕТ.

В Испании в исследовании, проведенном Институтом здоровья Карлоса ІІІ и Национальным институтом статистики, участовало 60 000 человек. Антитела к коронавирусу были найдены у примерно 5% протестированных. Это означает, что в целом в Испании коронавирусную инфекцию могли перенести до 2,3 млн человек, в то время как на данный момент официально подтверждено немногим более 271 000 случаев.

Во Франции исследование Института Пастера, опубликованное в журнале Science, показало около 4,4% переболевших коронавирусом. В масштабах страны это дает около 2,8 млн случаев инфицирования, в то время как по официальной статистике - 178 000.

Ученые отмечают, что в обеих странах показатели переболевших COVID-19 намного ниже, чем необходимо для формирования коллективного иммунитета - 65%, который эффективно препятствовал бы распространению инфекции.

Читайте также: Количество умерших от COVID-19 в Италии превысило 31 тысячу человек

Испания (883) Италия (1657) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Все верно. Швеция вам об этом говорила. И Белоруссь.
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14.05.2020 15:11 Ответить
+3
Так что им теперь, импортировать больных из других стран теперь?
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14.05.2020 15:12 Ответить
+3
Бред. Это скорее всего 12,3% от госпитализованных с короной. По всем последним исследованиям 90% вообще никак этот вирус не замечают и ни в какую статистику не входят. Поэтому эту цифру нужно делить как минимум на 10
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14.05.2020 15:23 Ответить
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Все верно. Швеция вам об этом говорила. И Белоруссь.
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14.05.2020 15:11 Ответить
Сенегальские инфекционисты совместно со своими британским коллегами создали дешевый и быстрый тест для выявления коронавирусной инфекции. Он стоит всего один доллар и выдает результат в течение десяти минут.
В Сенегале разработали сверхдешевый тест на COVID-19Adoscam, CC BY-SA 4.0
Разработкой занимались исследователи из Пастеровского института в Дакаре совместно с представителями британской компании Mologic. Получившийся в результате диагностический прибор, напоминающий обычный тест на беременность, способен выявлять одновременно и антигены к коронавирусу в слюне у больных, и антитела в крови у тех, кто уже переболел. Сейчас он проходит испытания, и в случае успеха разработчики обещают начать производство уже в следующем месяце.
По словам директора Пастеровского института Амаду Салла, тест крайне прост, не требует лабораторных условий и может быть использован где угодно.
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14.05.2020 15:16 Ответить
Сєнєгал - століца біоінженерії ... ага. Ура сінегальскькому прориву ( совмєсно з ким там... подставте самі) так йо.. мля... Інститут Пастера.. в Дакарі.... мля.... да....
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14.05.2020 16:50 Ответить
Очень необычным выглядят цифры в Швеции 28582 заболело и 3529 умерло,в Белоруссии 26772 заболело и 151 умер.При населении 10,23 и 9,985 млн соответственно.Получается что в Швеции окружающая среда и здравоохранение гораздо хуже ,чем в Белоруссии.
По поводу Испании заметно разногласии в заболеваниях - у одних 271 тысяча, у других 230 тысяч?
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14.05.2020 15:54 Ответить
Питання в тому, як рахують
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14.05.2020 17:10 Ответить
Такі експерименти по виробленню масового імунітету можна робити коли буде ефективне лікування,а не приректи на смерть міліон людей в Іспанії, наприклад,на смерть допустивши масову пошесть
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14.05.2020 16:00 Ответить
Так что им теперь, импортировать больных из других стран теперь?
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14.05.2020 15:12 Ответить
Значит смертность от коронавируса около одного процента
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14.05.2020 15:12 Ответить
Похоже, скоро о перенаселении планеты париться уже не будут.
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14.05.2020 15:13 Ответить
Не настолько вирус смертельный всего один процент получается
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14.05.2020 15:14 Ответить
Хто вижив, стерильні інваліди...
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14.05.2020 15:16 Ответить
Доказательств нет. Есть подозрения только и то в некоторых случаях
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14.05.2020 15:24 Ответить
Похоже, скоро о перенаселении планеты париться уже не будут.
Практ ничего не изменится, добавится ещё одна хвороба в список "причина смерти", в развитых странах средн продолжительность жизни снизится на 1% за счет более ранней смерти 70+ и всё.
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14.05.2020 15:29 Ответить
В Швеции скорее коллективно отправляются на кладбища. Смертность от вируса 12,3%. Но это не значит что карантин эффективен. Не справляется именно "лучшая в мире" медицина.
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14.05.2020 15:16 Ответить
Бред. Это скорее всего 12,3% от госпитализованных с короной. По всем последним исследованиям 90% вообще никак этот вирус не замечают и ни в какую статистику не входят. Поэтому эту цифру нужно делить как минимум на 10
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14.05.2020 15:23 Ответить
Абсолютно верно и об этом в этой статья вообщем-то и написано
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14.05.2020 15:25 Ответить
Значит они скрывают количество зараженных. В любом случае это полная лажа.
На 28,582 зараженных 3,529 скончавшихся.
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14.05.2020 15:27 Ответить
Нет симптомов у людей вот их и не обнаруживают. Проведут в Швеции тесты на антитела и картина будет схожей с итальянской. А скрывают количество погибших свинособаки о чем уже писали
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14.05.2020 15:29 Ответить
Даже если применить эту абсурдную методику американских журналистов, то есть записать всех умерших как погибших от вируса, все равно их количество будет смешным. Они только подтвердили что на масковии нет никаких тысяч погибших от вируса.
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14.05.2020 15:37 Ответить
Тысячи уже есть по официальным кацапским данным. Реально уже перевалило за 10000
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14.05.2020 15:48 Ответить
Американцы вычислили "отклонение о нормы" в апреле 1400 человек в Москве и С-Петербурге. Какая может быть норма смертности в месяц, даже с точностью до тысячи человек, среди 20 миллион человек? Это же полный бред. Даже если всех их прибавить получится меньше 4-х тысяч.
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14.05.2020 16:01 Ответить
То есть они уверяют что каждый месяц должно умирать допустим ровно 30 тысяч человек, но никак не 31,5 тысяч или 29 тысяч, типа это аномалия. Это бред сивой кобылы.
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14.05.2020 16:06 Ответить
На 10 миллионах населения и 10 тыс ожидаемых смертей в месяц плюс 2.000 в месяц
это очень серъезное отклонение. Не все учили и немногие помнят мат статистику
(доверительные интервалы и все такое). Зато сказать "бред сивой кобылы" может каждый.
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14.05.2020 19:10 Ответить
В Москве и С-Петербурге живут 10 миллион? Сразу начинаете врать.
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15.05.2020 10:15 Ответить
Вы наверно из Нью-Йорк Таймс.)
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15.05.2020 10:16 Ответить
Видели людей с аллергией на пыль? Это у них антитела на ошметки живых организмов - мертвых и живых клещей, тихоходок, их экскрементов и тп. Мертвые вирусы не испаряются и тоже попадают на слизистую людей с пылью. И вызывают выработку антител. Вот и все.
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14.05.2020 15:43 Ответить
Бред. В Италии 60 миллионов умерло 30 тысяч. Смертность 0.0005 процентов. Учись считать иди в школу
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14.05.2020 15:42 Ответить
Тебе ж уже писали, что 30000*100/60000000=0,05%

Беги математику подтягивай, а то ЗНО не сдашь!
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14.05.2020 15:46 Ответить
А заболело 60 миллионов? Откуда у тебя такая уверенность чурка неотесанная
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14.05.2020 15:49 Ответить
Шо за бред про 65%? Этого хватит? А остальные, что не заразятся! Я не хочу даже в 5%-это рулетка!
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14.05.2020 15:17 Ответить
Шо за бред про 65%? Этого хватит? А остальные, что не заразятся!
Есть такой коэф инфицируемости - сколько здоровых в среднем заражает один больной, для разных болезней он разный. При коэф меньше единицы эпидемии не будет. У гриппа он ок 1,3, а у короновируса оч большой - 3-4. Этот коэф падает, если увеличивается %% населения невосприимчивая к заразе. Вот и подсчитали, что если 2/3 будет невоспримчиво, то пойдет самозатухание эпидемии. Кстати, карантин - это тоже способ снижение этого клятого коэф уменьшением контактов.
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14.05.2020 15:37 Ответить
дык..а зачем карантинили???)))
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14.05.2020 15:17 Ответить
Оказывается коллективный иммунитет важнее, чем карантин.
А шо тогда нам Степанов и Ляшко втирали?
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14.05.2020 15:24 Ответить
Неужели не понятно? Чтобы растянуть пик заболеваний во времени, иначе если больные хлынут лавинообразно сотнями и тысячами это парализует больницы, просто не хватит койкомест, оборудования и врачей.
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14.05.2020 15:27 Ответить
если в стране пик, то не хватит негде!, если его нет, то даже в бедной и не оборудованной стране медициной Украине все проходит более-менее....
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14.05.2020 15:36 Ответить
Ну да, ненужно фантазировать. Если бы у нас началось как в Италии, наши больницы заткнулись бы в течении двух-трех дней. Так хоть за месяц смогли что-то дополнительно развернуть, докупить. Оно и сейчас еще не все прошло, в Черновцах например врачей таки не хватает.
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14.05.2020 15:43 Ответить
Это еще нас только ждет. Как транспорт откроют так и пойдет распостранение.
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14.05.2020 16:06 Ответить
Я так понял, когда переболевших не менее 65%, то дальгнйшее распространение вируса затухает само по себе.
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14.05.2020 15:21 Ответить
Да. Когда большинство уже с иммунитетом, тогда вирусу очень сложно распространяться по причине отсутствия подходящих носителей
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14.05.2020 15:24 Ответить
Стабилизируется число заболевших и потом медленно снижается.
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14.05.2020 15:39 Ответить
Ну да, а те у кого аллергия на котов - они котами переболели? У них же есть антитела к кошачьей шерсти?
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14.05.2020 15:38 Ответить
Надо поднажать.
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14.05.2020 15:43 Ответить
А кладбищ и угля для крематориев у вас хватит если еще переболеют остальные 95%?
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14.05.2020 16:06 Ответить
хто сказав за якеісь 65%???? що за брєд???? який стадний імунітет????? це байда... ти сам - стрічаєш заразу і бореся з тією заразою. Якщо мав би щеплення то - твій організм знає, що то за зараза... не якесь ефемерне стадо - ТИ!!!!! все.
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14.05.2020 16:56 Ответить
Что теперь делать просидевшим дома и не встретившихся с вирусом? Правильный ответ - сидеть дома дальше. Переболевшие , как я например, могут спокойно жить а верующие в Ковид будут умирать от страха.
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14.05.2020 17:09 Ответить
Значить мета всієї компанії досягнута
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14.05.2020 17:21 Ответить
 
 