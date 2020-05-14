Число переболевших COVID-19 в Испании и Франции не выше 5%. Для коллективного иммунитета нужно 65%, - исследование
Во Франции COVID-19 переболели 4,4% населения, в Испании - около 5%. Этого не достаточно для коллективного иммунитета.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные общенациональных исследований, передает Цензор.НЕТ.
В Испании в исследовании, проведенном Институтом здоровья Карлоса ІІІ и Национальным институтом статистики, участовало 60 000 человек. Антитела к коронавирусу были найдены у примерно 5% протестированных. Это означает, что в целом в Испании коронавирусную инфекцию могли перенести до 2,3 млн человек, в то время как на данный момент официально подтверждено немногим более 271 000 случаев.
Во Франции исследование Института Пастера, опубликованное в журнале Science, показало около 4,4% переболевших коронавирусом. В масштабах страны это дает около 2,8 млн случаев инфицирования, в то время как по официальной статистике - 178 000.
Ученые отмечают, что в обеих странах показатели переболевших COVID-19 намного ниже, чем необходимо для формирования коллективного иммунитета - 65%, который эффективно препятствовал бы распространению инфекции.
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В Сенегале разработали сверхдешевый тест на COVID-19Adoscam, CC BY-SA 4.0
Разработкой занимались исследователи из Пастеровского института в Дакаре совместно с представителями британской компании Mologic. Получившийся в результате диагностический прибор, напоминающий обычный тест на беременность, способен выявлять одновременно и антигены к коронавирусу в слюне у больных, и антитела в крови у тех, кто уже переболел. Сейчас он проходит испытания, и в случае успеха разработчики обещают начать производство уже в следующем месяце.
По словам директора Пастеровского института Амаду Салла, тест крайне прост, не требует лабораторных условий и может быть использован где угодно.
По поводу Испании заметно разногласии в заболеваниях - у одних 271 тысяча, у других 230 тысяч?
Практ ничего не изменится, добавится ещё одна хвороба в список "причина смерти", в развитых странах средн продолжительность жизни снизится на 1% за счет более ранней смерти 70+ и всё.
На 28,582 зараженных 3,529 скончавшихся.
это очень серъезное отклонение. Не все учили и немногие помнят мат статистику
(доверительные интервалы и все такое). Зато сказать "бред сивой кобылы" может каждый.
Беги математику подтягивай, а то ЗНО не сдашь!
Есть такой коэф инфицируемости - сколько здоровых в среднем заражает один больной, для разных болезней он разный. При коэф меньше единицы эпидемии не будет. У гриппа он ок 1,3, а у короновируса оч большой - 3-4. Этот коэф падает, если увеличивается %% населения невосприимчивая к заразе. Вот и подсчитали, что если 2/3 будет невоспримчиво, то пойдет самозатухание эпидемии. Кстати, карантин - это тоже способ снижение этого клятого коэф уменьшением контактов.
А шо тогда нам Степанов и Ляшко втирали?