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Украина и ЕС договорились ускорить совместную работу над заключением "промышленного безвиза", - МИД

Украина и ЕС договорились ускорить совместную работу над заключением

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи в ходе видеовстречи договорились ускорить совместную работу над заключением "промышленного безвиза".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Собеседники договорились ускорить совместную работу по подготовке к заключению "промышленного безвиза" между Украиной и ЕС (Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), после того как переговорные процессы замедлились из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание собеседники уделили поддержке ЕС украинского малого и среднего бизнеса.

"Дмитрий Кулеба и Оливер Варгеи согласились придать дополнительный импульс работе по обновлению Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, присоединению Украины к Соглашению об общем авиационном пространстве, интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, участию Украины как неотъемлемой составляющей в реализации Европейского зеленого соглашения", - отметили в правительстве.

Кулеба отдельно отметил гуманитарную помощь ЕС для уязвимых слоев населения в восточных регионах страны, наиболее пострадавших в результате российской агрессии.

Собеседники обменялись мнениями относительно будущего "Восточного партнерства" в контексте подготовки к саммиту инициативы в этом году.

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Автор: 

МИД (7036) промышленность (297) Евросоюз (17352) Кулеба Дмитрий (2880) Варгеи Оливер (24)


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Диджиталицация уже была . А это куда ?
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14.05.2020 15:23 Ответить
Иностранцы смогут приезжать работать в Украину.
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14.05.2020 15:37 Ответить
Да,кацапы со справкой от психиатра и станцевав "Гопака"на границе
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14.05.2020 15:50 Ответить
 
 