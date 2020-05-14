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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Оккупанты в Донецке отправили в СИЗО фигуранта дела МН17 Харченко, опасаясь охоты на него украинских спецслужб, - СМИ

Оккупанты в Донецке отправили в СИЗО фигуранта дела МН17 Харченко, опасаясь охоты на него украинских спецслужб, - СМИ

В оккупированном РФ Донецке арестован украинец Леонид Харченко - один из четверых обвиняемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 над Донбассом.

Об этом сообщили источники "Русской службы Би-би-си", передает Цензор.НЕТ.

По их словам, 11 марта Харченко задержали возле его дома в Донецке. Он был арестован и до сих пор находится в СИЗО "министерства юстиции" самопровозглашенной "ДНР" в Донецке.

"Обвинения смешные - якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму - этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17", - рассказал один из источников.

По его мнению, Харченко арестовали, чтобы изолировать. Это было сделано, чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины, отмечает другой собеседник издания.

Сейчас, по словам собеседников "Би-би-си", Харченко содержится в СИЗО "минюста ДНР", которое находится в Донецке на улице Кобозева, 4.

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В Украине Харченко объявили в розыск в июле 2015 года. Ему заочно предъявили обвинение в создании террористической группы, в 2019 году против Харченко возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к крушению "Боинга" МН17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Донецьк (6325) Харченко (23) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374)


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Топ комментарии
+11
придушать"хероя" по тихому. Мабуть клятий короновірус буде причиною смерті
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14.05.2020 15:35 Ответить
+3
Пусть подохнет мразь...
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14.05.2020 15:34 Ответить
+3
Бей своих, чтоб чужие боялись. Бутылка ждёт своего хероя.
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14.05.2020 15:36 Ответить
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Пусть подохнет мразь...
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14.05.2020 15:34 Ответить
...сразу после суда в Гааге
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14.05.2020 16:30 Ответить
подохне, подохне. І скоро. Для нього проблема - якою смертю: легкою в потилицю, чи з бутилкою в сраці... Свідків там не залишають.
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14.05.2020 17:06 Ответить
придушать"хероя" по тихому. Мабуть клятий короновірус буде причиною смерті
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14.05.2020 15:35 Ответить
"нет человека - нет проблемы"
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14.05.2020 16:36 Ответить
Бей своих, чтоб чужие боялись. Бутылка ждёт своего хероя.
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14.05.2020 15:36 Ответить
А чому не писати повну фразу:
«По его мнению, Харченко арестовали, чтобы изолировать. Это было сделано, чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины, ЯК НАДВАЖЛИВОГО СВІДКА УЧАСТІ росссіі, у вбивстві 298 людей літака рейсу МН17 на Донбасі» ?!
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14.05.2020 15:58 Ответить
Точнее будет "СОУЧАСТНИКА убийства росией" и далее по тексту.
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14.05.2020 16:43 Ответить
Не понимаю, почему столько лет не провелось нигде нормального расследования? Всё как то неопределённо, всё мутно. Ну виновата раша - пусть назовут - раша виновата, кто там расследование проводит - Нидерланды?
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14.05.2020 15:37 Ответить
Могли бы просто позвать Бубочку, 100% Бубочкиного прокурора и Незаменимого министра и те на пресс-конференции всех виновных бы еще в 2014 назвали.
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14.05.2020 15:48 Ответить
Суд идет, и много чего интересного всплыло. Вот здесь человек внятно и доходчиво все поясняет: https://www.youtube.com/channel/UC4qnd1VXAyk02gG34f_pGyw
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14.05.2020 15:50 Ответить
Баран винторогий,ты все таки статейку то прочти,прочти предложения из буковок,прочти ,там все написано кто и как сбивал ,а суд в Гааге только начался ,было первое заседание ,а тут короновирус. Ты реально олигофрен или все таки рашистский пропаГандон Сявкало ?
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14.05.2020 16:35 Ответить
Навіщо? Віддали би його бубочці, а бубочка зорганізував би чартер до мацкви. Та ще й ланку винищувачів для безпечного супроводу.
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14.05.2020 15:44 Ответить
В "Изоляцию" на "самоликвидацию".
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14.05.2020 15:45 Ответить
А Украина расследование проводить не в состоянии в своей стране?
Прийдет Медведчук и скажет сам все видел своими глазами,хунта виновата
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14.05.2020 15:48 Ответить
Ослан,внимание,собери остатки пропитопрокуренного мозга до кучи ! Украина в составе международной команды (Австралия,Нидерланды,Малайзия и Бельгия) проводит расследование этого преступления , а росися *почему то* отказалась. Статью попробуй осилить сначала,чтобы не выглядеть тупым бараном...
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14.05.2020 16:43 Ответить
А в Гаагской тюрьме была бы красная рыба на ужин...
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14.05.2020 15:54 Ответить
У смысл украинским спецслужбам на него охотиться и рисковать людьми, если Галабародька сразу же его отдаст рашке, как, впрочем, и всю Украину. Радуйтесь , зебилы!
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14.05.2020 15:55 Ответить
Тут ще хитрий пас лугандона, хитро поданий «партіі мірних зєбілов»: «Смотрітє ОРДЛО арестовпло возможного участніка, теракта на Донбассє ! »
І 73,22% вже чешуть макітру, «Ти диви, як воно...»
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14.05.2020 16:05 Ответить
дед-пабед убирает свидетелей
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14.05.2020 16:04 Ответить
В Донецке арестован Леонид Харченко - фигурант уголовного дела о крушении в 2014 году малазийского «Боинга», сообщает «Русская служба BBС» со ссылкой на свои источники. Ранее Харченко предъявили обвинения в незаконном хранении оружия.
Харченко был арестован властями ДНР в марте. Отмечается, что он находится в СИЗО Донецка. Один из собеседников BBC отмечает, что Харченко изолировали специально, чтобы его не смогли выкрасть представители украинских спецслужб. Сослуживец Харченко подтвердил информацию о его помещении в СИЗО. Он также отметил, что выдвинутые обвинения в хранении оружия и незаконном обыске абсурдны. Потому что пистолет был выдан МГБ, а со стороны обыскиваемых претензий не было.
«Возможно, его таким жестоким образом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека», - отметил источник.
Харченко под позывным «Крот» служил в войсках ДНР. Был одним из командиров разведподразделений. Власти Нидерландов назвали его основным свидетелем трагедии 2014 года.
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14.05.2020 16:30 Ответить
а в кыеве в сизо отправили Кузьменко и Антоненко,
и далеко не для обеспечения безопасности ...
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14.05.2020 16:37 Ответить
зеленский охметовская перхоть
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14.05.2020 16:43 Ответить
Живий він більша загроза для Путіна та його ОЗУ ніж мертвий...Так, що він вже однією ногою в Аду...
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14.05.2020 17:25 Ответить
нужно убивать всех функционеров ОРДЛО, чтобы в руки украинских спецслужб не попали
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14.05.2020 23:00 Ответить
 
 