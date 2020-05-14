Оккупанты в Донецке отправили в СИЗО фигуранта дела МН17 Харченко, опасаясь охоты на него украинских спецслужб, - СМИ

В оккупированном РФ Донецке арестован украинец Леонид Харченко - один из четверых обвиняемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 над Донбассом.

Об этом сообщили источники "Русской службы Би-би-си", передает Цензор.НЕТ.

По их словам, 11 марта Харченко задержали возле его дома в Донецке. Он был арестован и до сих пор находится в СИЗО "министерства юстиции" самопровозглашенной "ДНР" в Донецке.

"Обвинения смешные - якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму - этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17", - рассказал один из источников.

По его мнению, Харченко арестовали, чтобы изолировать. Это было сделано, чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины, отмечает другой собеседник издания.

Сейчас, по словам собеседников "Би-би-си", Харченко содержится в СИЗО "минюста ДНР", которое находится в Донецке на улице Кобозева, 4.

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В Украине Харченко объявили в розыск в июле 2015 года. Ему заочно предъявили обвинение в создании террористической группы, в 2019 году против Харченко возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к крушению "Боинга" МН17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.