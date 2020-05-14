Сержант Сил специального назначения Дмитрий Кузьменко погиб 13 мая в районе проведения ООС
Вчера, 13 мая, возле Краматорска трагически погиб военнослужащих из состава Сил специального назначения сержант Дмитрий Кузьменко.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы львовского Лицея им. Героев Крут, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера, 13 мая возле Краматорска трагически погибли два военнослужащих: наш выпускник, заместитель командира воинской части майор Суприган Андрей Валерьевич, а также еще один военнослужащих из состава Сил специального назначения сержант Кузьменко Дмитрий Павлович", - говорится в сообщении.
Ранее штаб ОС сообщил, что два воина погибли вчера во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что заместитель командира 47-го отдельного отряда специального назначения Андрей Суприган погиб в районе проведения ООС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль