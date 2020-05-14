Сержант Сил специального назначения Дмитрий Кузьменко погиб 13 мая в районе проведения ООС

Вчера, 13 мая, возле Краматорска трагически погиб военнослужащих из состава Сил специального назначения сержант Дмитрий Кузьменко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы львовского Лицея им. Героев Крут, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 13 мая возле Краматорска трагически погибли два военнослужащих: наш выпускник, заместитель командира воинской части майор Суприган Андрей Валерьевич, а также еще один военнослужащих из состава Сил специального назначения сержант Кузьменко Дмитрий Павлович", - говорится в сообщении.

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Ранее штаб ОС сообщил, что два воина погибли вчера во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что заместитель командира 47-го отдельного отряда специального назначения Андрей Суприган погиб в районе проведения ООС.