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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцину от COVID-19 успешно испытали на макаках, в процессе испытание на людях

Вакцину от COVID-19 успешно испытали на макаках, в процессе испытание на людях

Группа молекулярных биологов и медиков из национальных институтов здоровья США и Оксфорда под руководством профессора Оксфордского университета Сары Гилберт разработала вакцину ChAdOx1-nCoV-19.

За основу взяли вирусную вакцину британских ученых, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DT.ua.

Проверив ее работу на мышах, ученые взялись исследовать ее на макаках-резусах – приматах, которые имеют полный набор симптомов, характерных для развития коронавируса у человека. Сначала ученые ввели небольшие количества вируса в тело шести приматов, дождались развития иммунного ответа. После этого они попытались заразить животных настоящим коронавирусом.

Опыты показали, что вакцина полностью защитила обезьян от проникновения вируса в их легкие и от развития пневмонии. Однако при этом не мешала коронавирусу заражать клетки слизистой оболочки носа приматов.

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Кроме того, ученые пришли к выводу, что вакцинация не сделала иммунитет приматов "пособником" коронавируса и не вызывала чрезмерно бурной иммунной реакции, способной стать причиной гибели животных или людей.

Это позволило начать проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах еще 23 апреля. До 13 мая в них приняли участие более тысячи жителей Британии.

"По этой причине мы можем с уверенностью сказать, что наш эксперимент стал важным шагом на пути к созданию эффективной и безопасной вакцины от COVID-19", – подытожили ученые.

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
можно "зробити коронавірус разом" и закрыть эту проблему в Украине. Надо просто всех этих товарищей вакцинировать
Вакцину от COVID-19 успешно испытали на макаках, в процессе испытание на людях - Цензор.НЕТ 3924
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14.05.2020 16:07 Ответить
+4
Ця бібізянка кожного разу потужно покращує настрій
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14.05.2020 16:37 Ответить
+3
Думаю что по мнению "господ" твоя жизнь столько не стоит, думаю даже жизнь макаки в их глазах дороже.
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14.05.2020 16:00 Ответить
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Готовий випробувати на собі...міліон доларів
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14.05.2020 15:59 Ответить
Думаю что по мнению "господ" твоя жизнь столько не стоит, думаю даже жизнь макаки в их глазах дороже.
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14.05.2020 16:00 Ответить
можно "зробити коронавірус разом" и закрыть эту проблему в Украине. Надо просто всех этих товарищей вакцинировать
Вакцину от COVID-19 успешно испытали на макаках, в процессе испытание на людях - Цензор.НЕТ 3924
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14.05.2020 16:07 Ответить
Ця бібізянка кожного разу потужно покращує настрій
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14.05.2020 16:37 Ответить
"Вакцину от COVID-19 успешно испытали на макаках"

Нужно добавлять к этому - к сожалению ни один дамбасянен, илм дамбасранец не пострадал.
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14.05.2020 16:03 Ответить
К этому и шло - поголовная вакцинация , не так страшен коронавирус как его вакцина .
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14.05.2020 16:05 Ответить
Есть вариант - игра со смертью с шансами 50/50.

Только я б таких "игроков" сразу усыплял потому, что они представляют опасность для остальных.
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14.05.2020 16:11 Ответить
не баись,кацапырла,вата к чипированию невосприимчива. их уже дидаваивалом чипировали
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14.05.2020 17:25 Ответить
чіпи довго не живуть.. в просякнутому алкоголем середовищі))))
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14.05.2020 18:53 Ответить
Вон можно смело в МИнск ехать, на победобессных макаках тестить... Конечно то не совсем люди, но и не животные...
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14.05.2020 16:06 Ответить
Где эти гринписы, что вечно орут за ущемление прав животных?
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14.05.2020 16:06 Ответить
Почитай предыдущий пост.
Вот, как уважают вас наши патриоты.
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14.05.2020 16:13 Ответить
"Вакцинация не сделала иммунитет приматов "пособником" коронавируса и не вызывала чрезмерно бурной иммунной реакции, способной стать причиной гибели животных или людей." Источник: https://censor.net/n3195563
А вот это как раз суперважная позитивная новость, ибо именно в этом и заключалось главное предостережение перед началом разработок. Держим кулаки - может пронесет!!!
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14.05.2020 16:09 Ответить
А можно уточнение - на макаках как вида животного мира или макаках от ЗЕбобиков?
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14.05.2020 16:16 Ответить
А чого це Грета Тумберг мовчить? Проводять страшні досліди над макаками! Де ця смілива дівчинка-невротичка?
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14.05.2020 16:17 Ответить
Телекомпания CNN ввела её в свой комитет по борьбе с макароно-вирусом, официально.

https://thehill.com/changing-america/well-being/longevity/497667-cnn-to-feature-climate-change-activist-greta-thunberg
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14.05.2020 16:38 Ответить
Греточка домоглась свого - забруднення повітря авіакомпаніями зменшилось на порядок )))
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14.05.2020 18:52 Ответить
Помогай Бог вам! Спасіть людство!!!
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14.05.2020 16:30 Ответить
От чего? Макаки от шизофрении никого не спасут.
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14.05.2020 16:56 Ответить
почему?если испортить мозг до уровня макаки-никакая шизофрения не пристанет.это болезнь умных людей. в отличие от олигофрении
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14.05.2020 17:28 Ответить
Дають інформацію, що немає ніяких даних , що тварини можуть хворіти,і тут же пишуть що вивчають як поводить себе вірус на тваринах, ну от кому вірити , яким хвейкам ? ще періодично проскакує, що того , чи цього притягнули до відповідальності за хвейк про корону, ну зрозуміло, так а де еталонні дані про корону ? Селянину важко якось розібратися...городські, пишіть !
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14.05.2020 16:52 Ответить
навіть коти і собаки можуть переносити короновірус.. мавпи тим більше...
чи аналогічно хворіють з людьми -навряд.....
мало ще часу епідемія,тому подібної статистики КАТМА....

ала така процедура випробовування нових ЙМОВІРНИХ вакцин...
і досить невеликий шанс,що після того,як спрацювало на мавпах-спрацює на людях..
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14.05.2020 18:48 Ответить
Пандемія,другий рік хвороба шириться, весь світ хворіє, сотні тисяч померлих, криза , якої ніколі не було,,але мало статистики ??? Скільки ще треба хворих ? Треба сидіти і чекати, коли статданих буде більше і вже от тоді.... Що робити коли статистики іще меньше, наприклад, хворіють тільки ті, що живуть на річці Оріноко, то і хрін з города на них ? Правильно ?
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15.05.2020 13:56 Ответить
Билл Гейтс станет первым в Истории долларовым триллионером. Заимев всего лишь 70 баксов с каждой из 14 000 000 000 доз этой вакцины. Ковид - фейк, фактически если такой вирус и существует , то смертность связанная с ним неотличима от среднестатистической.
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14.05.2020 17:01 Ответить
вата вже ГАРАНТУЄ ,що у Біла Гейтса є вакцина ))))
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14.05.2020 18:50 Ответить
Говорят Аминазин помогает,-не пробовал?
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14.05.2020 21:34 Ответить
У макак корона, взагалі, пневмонію-то викликає? Чи цим не заморочувались? А якщо викликає, то де сховали мільйони/мільярди померлих макак? Адже вони на карантині в самоізоляції не сиділи
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14.05.2020 17:09 Ответить
Однако при этом не мешала коронавирусу заражать клетки слизистой оболочки носа..

То есть умирать будут не от пневмонии, а примитивно захлебнувшись соплями...
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14.05.2020 17:15 Ответить
чого тільки ольгінські не придумають у рамках кампанії В УКРАЇНІ "Майже грип".
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14.05.2020 18:49 Ответить
 
 