Вакцину от COVID-19 успешно испытали на макаках, в процессе испытание на людях
Группа молекулярных биологов и медиков из национальных институтов здоровья США и Оксфорда под руководством профессора Оксфордского университета Сары Гилберт разработала вакцину ChAdOx1-nCoV-19.
За основу взяли вирусную вакцину британских ученых, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DT.ua.
Проверив ее работу на мышах, ученые взялись исследовать ее на макаках-резусах – приматах, которые имеют полный набор симптомов, характерных для развития коронавируса у человека. Сначала ученые ввели небольшие количества вируса в тело шести приматов, дождались развития иммунного ответа. После этого они попытались заразить животных настоящим коронавирусом.
Опыты показали, что вакцина полностью защитила обезьян от проникновения вируса в их легкие и от развития пневмонии. Однако при этом не мешала коронавирусу заражать клетки слизистой оболочки носа приматов.
Кроме того, ученые пришли к выводу, что вакцинация не сделала иммунитет приматов "пособником" коронавируса и не вызывала чрезмерно бурной иммунной реакции, способной стать причиной гибели животных или людей.
Это позволило начать проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах еще 23 апреля. До 13 мая в них приняли участие более тысячи жителей Британии.
"По этой причине мы можем с уверенностью сказать, что наш эксперимент стал важным шагом на пути к созданию эффективной и безопасной вакцины от COVID-19", – подытожили ученые.
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Нужно добавлять к этому - к сожалению ни один дамбасянен, илм дамбасранец не пострадал.
Только я б таких "игроков" сразу усыплял потому, что они представляют опасность для остальных.
Вот, как уважают вас наши патриоты.
А вот это как раз суперважная позитивная новость, ибо именно в этом и заключалось главное предостережение перед началом разработок. Держим кулаки - может пронесет!!!
https://thehill.com/changing-america/well-being/longevity/497667-cnn-to-feature-climate-change-activist-greta-thunberg
чи аналогічно хворіють з людьми -навряд.....
мало ще часу епідемія,тому подібної статистики КАТМА....
ала така процедура випробовування нових ЙМОВІРНИХ вакцин...
і досить невеликий шанс,що після того,як спрацювало на мавпах-спрацює на людях..
То есть умирать будут не от пневмонии, а примитивно захлебнувшись соплями...