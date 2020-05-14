Вакцину от COVID-19 успешно испытали на макаках, в процессе испытание на людях

Группа молекулярных биологов и медиков из национальных институтов здоровья США и Оксфорда под руководством профессора Оксфордского университета Сары Гилберт разработала вакцину ChAdOx1-nCoV-19.

За основу взяли вирусную вакцину британских ученых, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DT.ua.

Проверив ее работу на мышах, ученые взялись исследовать ее на макаках-резусах – приматах, которые имеют полный набор симптомов, характерных для развития коронавируса у человека. Сначала ученые ввели небольшие количества вируса в тело шести приматов, дождались развития иммунного ответа. После этого они попытались заразить животных настоящим коронавирусом.

Опыты показали, что вакцина полностью защитила обезьян от проникновения вируса в их легкие и от развития пневмонии. Однако при этом не мешала коронавирусу заражать клетки слизистой оболочки носа приматов.

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Кроме того, ученые пришли к выводу, что вакцинация не сделала иммунитет приматов "пособником" коронавируса и не вызывала чрезмерно бурной иммунной реакции, способной стать причиной гибели животных или людей.

Это позволило начать проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах еще 23 апреля. До 13 мая в них приняли участие более тысячи жителей Британии.

"По этой причине мы можем с уверенностью сказать, что наш эксперимент стал важным шагом на пути к созданию эффективной и безопасной вакцины от COVID-19", – подытожили ученые.