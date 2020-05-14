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Тищенко и Ткаченко в пуле рассматриваемых кандидатов от "Слуги народа" на выборах мэра Киева, но есть и сильнее, - замглавы ОП Трофимов

Тищенко и Ткаченко в пуле рассматриваемых кандидатов от

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов уверен, что от власти на выборах мэра Киева будет сильный кандидат.

"Отсутствие скамьи запасных есть во всех эшелонах, в том числе, в кандидатах в мэры. Занимаются активно поиском партийцы, коллеги из "Слуги народа". Поэтому, думаю, это будет какой-то определенной неожиданностью для нас всех. Никто не будет выставлять слабых кандидатов – это точно. Это будет сильная кандидатура, есть варианты", - сказал он в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на уточняющий вопрос, Трофимов отметил, что это может быть и не замглавы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, и не глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. "Они в пуле всех кандидатов, которые рассматриваются. Но я считаю, что есть кандидаты, которые сильнее", - указал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Я не допущу чтобы на местных выборах мелкие партии и беспартийные граждане лишились возможности быть избранными, - Зеленский. ВИДЕО

Трофимов считает, что действующий мэр Киева Виталий Кличко – серьезная личность, грамотный менеджер и очень популярный в стране человек, а хороший он мэр или нет, по его мнению, нужно оценивать в определенной системе координат.

"Это какая-то должна быть формула и калька оценки, хороший или нет. Что мы подразумеваем под "хороший"? Наверное, как он заботится о городе и его жителях, как работает всё коммунальное хозяйство и т.д.", - пояснил он.

Автор: 

Киев (25800) местные выборы (2752) Ткаченко Александр (429) Слуга народа (2638) Трофимов Сергей (41) Тищенко Николай (338)


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+31
Типова історія з зекоМандою

Тищенко и Ткаченко в пуле рассматриваемых кандидатов от "Слуги народа" на выборах мэра Киева, но есть и сильнее, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 4344
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14.05.2020 15:59 Ответить
+20
Володимир Олександрович дуже-дуже серйозно поговорив з Тищенком! Він взагалі дуже серйозна людина, не клоун якийсь там!

http://dialogs.org.ua/people/37685/ Магазин, який належить дружині нардепа Тищенко, продовжує працювати незважаючи на карантин

Тищенко и Ткаченко в пуле рассматриваемых кандидатов от "Слуги народа" на выборах мэра Киева, но есть и сильнее, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 662
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14.05.2020 15:58 Ответить
+19
Тищенко і Ткаченко в пулі кандидатів від "Слуги народу" на виборах мера Києва, але є і сильніші, - заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 6991
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14.05.2020 16:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
велюр и г=г
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14.05.2020 15:57 Ответить
Типова історія з зекоМандою

Тищенко и Ткаченко в пуле рассматриваемых кандидатов от "Слуги народа" на выборах мэра Киева, но есть и сильнее, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 4344
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14.05.2020 15:59 Ответить
А у них постоянно звиздят абсолбтно противоположные вещи. Это тактика такая.
Потом удобнее ссылаться на ту версию, которая больше подходит к ситуации.
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14.05.2020 16:08 Ответить
Интересно - они потом перекрутят результаты опроса, как делали раньше?
Вот ссылочка - https://www.facebook.com/729071270499259/posts/3859022064170815/?d=n

Тищенко и Ткаченко в пуле рассматриваемых кандидатов от "Слуги народа" на выборах мэра Киева, но есть и сильнее, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 8767
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14.05.2020 16:11 Ответить
А шоб ты и не сомневался.

ЗЕбанарии правду говорят только тогда, когда у них успех. А у них уже год сплошное обосралово по всем фронтам.
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14.05.2020 16:13 Ответить
Ви дивитесь на проблему під хибним кутом.
Ніякого обосралова!
Він йшов у владу щоб злити Україну під х.ла і він абсолютно досяг більшості цілей.
Залишилось прийняти донбас у якості автономії у склад країни, подати воду в Крим, роззброїти армію повністю і добити ВПК.
Ну і повинно бути зняття санкцій з мордовії, а потім ми всі разом дружньо попросимось у склад мордовії у якості частини Донецької області
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14.05.2020 17:37 Ответить
пипец Киеву.
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14.05.2020 15:57 Ответить
Володимир Олександрович дуже-дуже серйозно поговорив з Тищенком! Він взагалі дуже серйозна людина, не клоун якийсь там!

http://dialogs.org.ua/people/37685/ Магазин, який належить дружині нардепа Тищенко, продовжує працювати незважаючи на карантин

Тищенко и Ткаченко в пуле рассматриваемых кандидатов от "Слуги народа" на выборах мэра Киева, но есть и сильнее, - замглавы ОП Трофимов - Цензор.НЕТ 662
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14.05.2020 15:58 Ответить
Тищенко сказав, що ні який Володимир Олександрович з ним на цю тему не розмовляв...Цікаво, хто з цих двох бреше?
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14.05.2020 16:29 Ответить
Він взагалі дуже серйозна людина, не клоун якийсь там!

коля -трусы
Тищенко і Ткаченко в пулі кандидатів від "Слуги народу" на виборах мера Києва, але є і сильніші, - заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 5805
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14.05.2020 17:37 Ответить
Що мудрому наріду телевізор покаже, то й оберуть.. хужє нє будєт...
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14.05.2020 15:59 Ответить
Может Ленку изберут??
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14.05.2020 16:04 Ответить
Гыы.....гыы....смешно. И как они хотят их впердолить Киевлянам???
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14.05.2020 15:59 Ответить
Как и Зе, через зомбоящик.
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14.05.2020 16:01 Ответить
не катит.....
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14.05.2020 16:09 Ответить
Шо не катіт? А год назад прАкатіла ж...
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14.05.2020 16:15 Ответить
Уже раз прокатило. Почему еще раз не прокатит?
В Киеве Зе набрал 60% голосов тех, кто пришел на выборы.

Хотя, очень не хотелось бы...
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14.05.2020 16:17 Ответить
Сами и ответили! ГОД прошёл, всё вскрылось.
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14.05.2020 16:18 Ответить
А чому тоді заборонили вивіз гречки?
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14.05.2020 16:30 Ответить
Невже за рік люди різко порозумнішали?!
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14.05.2020 16:32 Ответить
я вас умоляю. Зараз у них вся влада в руках - якщо навіть не проголосуєм вони собі дормалюють скільки завгодно
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14.05.2020 17:40 Ответить
Ну разве что кого-то нового найдут. А Тищенко и Ткаченко точно не взлетают - им никакая власть не поможет.
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14.05.2020 17:42 Ответить
Да брось, не катит... киевляне, как и харьковчане, любят выпячивать напоказ саой идиотизм, выбирая то гепу, то лёньку космоса... причем не единожды... впрочем, как и украинцы, выбравшие себе еврея бубочку в "гетьманы"... пришло время дураков...
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14.05.2020 16:19 Ответить
Именно с Тищенко и Ткаченко - точно не катит. Слишком мерзкие персонажи - здесь даже зомбоящик не поможет. У меня много знакомых, которые сильно недолюбливают Виталю, но при этом голосовать за него собираются.
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14.05.2020 17:40 Ответить
а чим льоня космос гірший за гепу чи бубачку?
Усі троє - Ж2
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14.05.2020 17:41 Ответить
Не получится.
Нужно было снять сериал про очередного "Голобородько".
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14.05.2020 16:37 Ответить
Бенины "1+1" начнут регулярно мочить Кличко, придумывая фейки от малой лжи до аналогичных "убитому" брату Порошенко.
Будут приглашать анти-кличковских "экспертов" с "активистами" в свои полит-шоу.
И какое-то количество лохтората легко поведется на это.
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14.05.2020 16:41 Ответить
"И какое-то количество лохтората легко поведется на это."
Это будет как лакмусовая бумажка: если и после года "повышения" уровня жизни избирателей "бубочки" они по прежнему голосуют за Слуг Народа, чтобы жить еще "много более" "лучше", то это означает, что население больноО и больнО неизлечимо на голову, а психически больным денег в руки не дают (и уж тем более не дают инвестиций).
Вот и посмотрим на процент абсолютно невменяемых в Киеве, это интересно.
И это будет приговором. Приговором Запада, конечно.
То есть на Западе границу прочертят - куда можно "ходить", куда нельзя - а денег не дадут.
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14.05.2020 16:47 Ответить
Какое-то - да. Но на результат это не повлияет. Тому же Дубинскому уже, слава Богу, практически никто не верит. А в способность придумать что-то новое я сильно сомневаюсь.
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14.05.2020 17:45 Ответить
Соцсети, подконтрольные интернет-СМИ в придачу.
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14.05.2020 16:02 Ответить
Мне кажется, что это не получится - обещать нечего.
Обещать легко, когда казна полная, а вот когда пустая...
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14.05.2020 16:38 Ответить
Ну мы же понимаем, что для того, чтобы обещать что-то, нужны не столько деньги, сколько доступ к медиа.
Чтобы подмять под себя Киев, Беня даст эфиры своим марионеткам.
Упомянутый в статье Ткаченко до депутатства был главным на "1+1".
Дубинский тоже вроде бы мылится в меры.
На кого поставит Беня, тот и будет в зомбоящике круглосуточно.
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14.05.2020 16:46 Ответить
Человек, который не делает выводов из своих же ошибок, называется идиотом.
Можно ошибиться раз, но раз за разом ошибаться невозможно, если есть хоть крохи разума.
Если избиратели Киева таковы - ну что же, пусть так тому и быть, вот и увидим пусть они себя покажут.
Это тест на вменяемость.
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14.05.2020 16:49 Ответить
а ви взагалі уявляєте собі кращого мера за Кличка?
Хто він і чого досяг хоч де-небудь?
Кого взагалі можна порівнювати з ним?
Але якщо Ж2 так хоче мерського стільця то в неї ймовірно є козирі
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14.05.2020 17:44 Ответить
Ви це серйозно?
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15.05.2020 07:09 Ответить
І чим же він кращий за Кличка?
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15.05.2020 14:53 Ответить
блин лайки зашкаливают)
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14.05.2020 22:59 Ответить
Метронатроещину построят за три дня.
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14.05.2020 16:45 Ответить
От это Бубочка наказал, как поговорил грозно, как пригрозил мэром сделать 😂😂😂 Зебилушки, глазки не повыедало от урины или на вас уже срать начали?)))
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14.05.2020 16:00 Ответить
Наколдуют? Крибле....Крабле....Фсё ***!
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14.05.2020 16:04 Ответить
Очікуємо на Г+Г веселий серіальчік "Котлета по київські" з простим але справедливим героєм в головній ролі.
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14.05.2020 16:06 Ответить
Краще "Велюрова котлЄта"
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14.05.2020 16:16 Ответить
Добаный стыд это, а не пул. СН - выставка отборных ублюдков.

Так что кого бы они не выставили - ему самое место на столбе с петлей на шее, а не в кресле мэра Киева.
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14.05.2020 16:06 Ответить
Есть огромный шанс,что ЛЮБОЙ кандидат от зебуинов в Киеве пойдет на три буквы. Достали дефективные рукожопы.
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14.05.2020 16:07 Ответить
И как показала жизнь ЗЕБУИНЫ И ЕСТЬ НАСТОЯЩИЕ БАРЫГИ
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14.05.2020 16:18 Ответить
яну нагадаю, що Черновецького обирали двічі! Тільки кремлівський ставленик зміг посунути пейсатих. Думаю, щось подібне буде й зараз
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14.05.2020 17:46 Ответить
Классика! Все-таки удалось зеленой коМанде найти кандидатов, тупее Педалика: "Возьмите лучших из лучших котов!
- Лучшие из лучших зализывают раны…
- Возьмите лучших из худших! " (С)
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14.05.2020 16:07 Ответить
Стає зрозумілим в чому були кадрові помилки Пороха. Він просто своєчасно не зрозумів, що головний кадровий потенціал країни зосереджено в 95 кварталі. Там є спеціалісти, які з легкістю можуть обійняти будь-яку посаду в країні.
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14.05.2020 16:10 Ответить
Мародерство та жабо..жадісність фраєра й згубило...
Мовчу вже про брехню..Ця влада,майже нічим, не відрізняється..))
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14.05.2020 16:18 Ответить
ЗЕдібіл, так якщо Порох крав, то чого ж ще не сидить?
Чи є хоч одна справа де Порошенко підозрюваний?
Я вже не кажу про рішення суду.
Якщо Гладковський крав, то чому він при Зе на посаді а не в тюрмі?
Ще раз: по якій справі Порошенко проходить підозрюваним?
Помилкою Пороха було те, що він вважав себе лідером революції, її вождем, і зосереджував усе на своїй особі, хоча, його вибрав народ України - а потрібно було вести "командну гру", формувати нову політичну еліту і брати під жорсткий контроль інформаційний простір в Україні.
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14.05.2020 16:24 Ответить
Ви до кого себе відносите: до Лохів чи неЛохів?
Мені- всі падлюки..))
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14.05.2020 16:31 Ответить
Тищенко ...в пуле рассматриваемых кандидатов от "Слуги народа" на выборах мэра Киева ...., - замглавы ОП Трофимов

------------------------------------------------------------------------------------
Трофимов, раз Тищенко в пуле, значит один из самых умных из всех слуг?
А что тогда говорить об остальных?
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14.05.2020 16:08 Ответить
Внутри каждого яблока находится огрызок...
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14.05.2020 16:10 Ответить
Тут хуже, ГНИЛОЙ огрызок с трупом червяка.
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14.05.2020 16:12 Ответить
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14.05.2020 16:28 Ответить
Самый интеллектуальный, красноречивый, образованный, интеллигентный, честный......Всё это НЕ о НИХ!
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14.05.2020 16:11 Ответить
Люди без принципов гибкие, как гуттаперчевые члены. Такие же бесплодные и, в конце-концов, бесполезные..
😁
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14.05.2020 16:12 Ответить
Тищенко і Ткаченко в пулі кандидатів від "Слуги народу" на виборах мера Києва, але є і сильніші, - заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 6991
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14.05.2020 16:14 Ответить
***
- возьмите лучших из лучших...
- лучшие из лучших зализываю.........раны
- так возьмите лучших из худших !!!!
Тищенко і Ткаченко в пулі кандидатів від "Слуги народу" на виборах мера Києва, але є і сильніші, - заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 1523

...
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14.05.2020 16:15 Ответить
Вся надежда на лысого.Только он из самых умных бабуинов остался.
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14.05.2020 16:18 Ответить
Хроника одного Президента ...

14.05.2020 г.

О скандале с "Дия". Мы проанализировали (спасибо, было свободное время) данные выложенные в интернет телеграмм каналом UA Baza. Да , это по большей части компиляция нескольких реестров попавших в сеть в разное время. Но ест одно но... 245 988 реестрационных записей опубликованных в телеграмме внесены в реестры после 06.02.2020 года, то есть после официального представления и запуска приложения "Дия". В любых подобных системах главный вопрос безопасности этих систем - вопрос хранения ключей верификации (идентификации) пользователей. Где находятся сервера приложения "Дия", кто сертифицировал их для использования в этом виде и где данные сервера находятся физически - ответов на этот вопрос нет. Миллионы личных данных граждан Украины очутились в руках неизвестно где находящегося человека при полном попустительстве и молчании органов государственной безопасности.

Истерика устроенная нам Зеленским и К как то странно совпала по времени с оглашением нами появления в Украине Григория (Гечо) Харцилава. Разъясняем. Информация о его появлении попала к нам случайно. У нас нет возможности полного мониторинга въезда\выезда в\из Украины. Наблюдая за мероприятиями приема партии эвакуированных из Турции и соблюдением режима санации, мы случайно зацепились за эту фамилию. Одну из четырех которые есть в нашей базе на него. Собственно он никакой не Харцилава и не какой не грузин. Настоящее имя этого человека Касым Юсеф и он курд по национальности. Точнее курд-иезид. Мы очень далеки от того, чтобы на основании этого строить какие то конспирологические теории - это просто информация. Касым Юсеф - специалист по "серым" и "темным" международным трансзакциям с обналичиванием больших сумм денег в национальных валютах по заказу. Появление этого специалиста в Украине означает что, во-первых - кому то нужны очень большие объемы наличных денег и во-вторых - средства для обналичивании находятся за пределами Украины (иначе пользовались своими обнальщиками) и недоступны по каким то причинам клиенту. Скорее всего речь опять идет о вкладав в оманские банки. Ближний Восток, банковские системы с отрицательным международным рейтингом - этокак раз среда активности г-на Юсефа. Зная, какие проценты снимаются на таких операциях, можем предположить, что деньги ОЧЕНЬ нужны.

Увольнение из "Нафтогаза" Витренко - классическая месть и завить Зеленского и К.

О выплатах "300% медикам". Полтавская область выплатила из средств областного бюджета. На второй раз таких подвигов денег нет. Остальных выплат нет.

Мы проанализировали (спасибо, было свободное время) 21 украинских форумных ресурсов. Анализ показывает обвальное падение уровня доверия к Зеленскому лично. На темах его непосредственно касающихся уровень положительных и относительно отзывов составляет 16%. Негативных и резко негативных - 73 %

Шмыгаль пытается остановить процесс подачи в международный суд коллективного иска от инвесторов "зеленой" энергетики, собирая их на конференцию.

Зеленский продолжает тасовать колоду глав СБУ. Сменил еще троих.
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14.05.2020 16:18 Ответить
нажаль форуми несильно відображають настрої громадян. Хіба що однієї специфічної групи
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14.05.2020 17:51 Ответить
Щас брат Ермака балансы подобьет и скажет зебилам, кто лучший.
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14.05.2020 16:19 Ответить
Есть ещё сильнее этих двух прикоцаных?
Теряюсь в догадках, кто это!?
Юзик, Лысый или Лиза Богуцкая?
На крайняк пусть двигают Киву......
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14.05.2020 16:21 Ответить
Може спаринги в клітці провести ? Тіпа, Беленюк VS Юзік. Сільнєйший хай і балотується.
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14.05.2020 16:31 Ответить
Я бы с удовольствием посмотрел на спарринг Лизы и Иванисова-насильника - "красота" против опыта ....
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14.05.2020 16:38 Ответить
Иванисов столько не выпьет, даже с опытом.
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14.05.2020 18:12 Ответить
Надо кандидатом в меры Киева предложить сумасшедшего какого-нибудь--киевляне опять выберут что-то вроде дауна или конченного придурка, в виде Педалика. Как ни кацманавт, так тупой боксёр-бандит. Киевляне всегда протупят свои шансы на выборах.
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14.05.2020 16:26 Ответить
Тищенко і Ткаченко в пулі кандидатів від "Слуги народу" на виборах мера Києва, але є і сильніші, - заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 5228
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14.05.2020 16:31 Ответить
ти само, кончене, з яких ****** виползло?
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14.05.2020 17:52 Ответить
Тищенко о себе очень высокого мнения. Неоправданно высокого, я бы так сказала. Думаю, ему ничего не светит.
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14.05.2020 16:26 Ответить
тищенко это тот который котлета и в своем велюре рубил бабло во время карантина...?? И правда сильный зеленый кандидат
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14.05.2020 16:30 Ответить
тим не менше переміг у Святошинському районі депутата від Порошенко, що будував 5 років парки, дитячі майданчики, пішохідні переходи та клав асфальт.
Але телевізор все одно переміг.
Не бачу підстав щоб не повторилося це знову
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14.05.2020 17:55 Ответить
Що Тищенко дегенерат було видно ще в "Ревізорі".
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14.05.2020 16:33 Ответить
Выберут киевляне по приколу себе Мера не порядочного Слугу всех жителей столицы. А Слугу олигархов , коррупционеров и Слугу кремлёвских врагов оккупантов из когорты продажных ЗЕбилов - капитулянтов ..... и будут они очень счастливы длинных пять лет.
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14.05.2020 16:35 Ответить
Долой здравый смысл, да будет трапеция !!!! В Киеве с 2006 года одни марсиане...
Тищенко і Ткаченко в пулі кандидатів від "Слуги народу" на виборах мера Києва, але є і сильніші, - заступник голови ОП Трофімов - Цензор.НЕТ 3109
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14.05.2020 16:41 Ответить
После закрытия метро в Киеве мне Кличко активно не нравится.
Но вот эти вот активные кандидаты от Слуг Народа мне не нравятся еще больше.
Впрочем, как всем известно "народ сер, но мудр" (братья Стругацкие) и потому ошибиться не может: решения народа "правильное, и потому верное" (С)
Эти выборы будут как бы барометром: сообразили ЗЕбуины киевские, как им стало жить "хорошо" при "бубочке" и хотят ли они жить "еще веселее".
Мне кажется, что от результатов этих выборов будет зависеть, а будут ли вообще деньги ЗЕбуинам давать прогрессивное мировое человечество на улучшение их, ЗЕбуинов, уровня жизни, или посмотрят в очередной раз, как на, простите, зоосад с 73%, который живет плохо, а хотят жить еще хуже.
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14.05.2020 16:43 Ответить
Какие кретины...какие кретины...
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14.05.2020 16:58 Ответить
Ото поставьте на пять лет Косаковского. Педалик до сих пор раскрашивает фламастерами плакаты, которые Косаковский демонстрировал 30 лет назад.
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14.05.2020 17:06 Ответить
Педалік ,в порівнянні з цими зеліними "кадрами " - ангел з крильцями . Я краще проголосую за Педаліка ( при всіх його мінусах ) ніж за ці "нові пики".
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14.05.2020 17:11 Ответить
що за мінуси? Їздить на роботу на велосипеді і без кортежа у 20 автівок охорони як жидівське сцикло?
О да. Не по-пацанськи...
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14.05.2020 17:57 Ответить
Два "героя", один без рейтинга. другой - "котлета", с большим антирейтингом... обойма у кловуна совсем мелко ватая и очень жиде нькая...
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14.05.2020 17:15 Ответить
Ну если Коля Тищенко - это сильный кандидат, боюсь уявить слабого.
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14.05.2020 17:19 Ответить
Бедный Киев! Как впрочем и вся Украина.
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14.05.2020 17:20 Ответить
Дырку от бублика вам, а не Киев
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14.05.2020 17:44 Ответить
треба йти у комісії бо намалюють собі що завгодно.
А так хоч знати будемо
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14.05.2020 17:58 Ответить
Ты так с ними не шути. Они потом будут долго искать эту дырку.
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14.05.2020 19:18 Ответить
нахрен пошли зеленЫе мрази!тищенко упырь нулевой
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14.05.2020 17:49 Ответить
Невже Кошового висунуть? Він давно на цю посаду мітить, Черновецього грав.
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14.05.2020 18:39 Ответить
не пристроєний ще.
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14.05.2020 18:51 Ответить
Дуже сподіваюсь, що земляки-кияни вже зрозуміли Who is who.
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14.05.2020 18:52 Ответить
"Они в пуле..." Прямо в 10-ку, якщо знати трішки румуньської...
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14.05.2020 20:28 Ответить
 
 