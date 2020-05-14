Тищенко и Ткаченко в пуле рассматриваемых кандидатов от "Слуги народа" на выборах мэра Киева, но есть и сильнее, - замглавы ОП Трофимов
Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов уверен, что от власти на выборах мэра Киева будет сильный кандидат.
"Отсутствие скамьи запасных есть во всех эшелонах, в том числе, в кандидатах в мэры. Занимаются активно поиском партийцы, коллеги из "Слуги народа". Поэтому, думаю, это будет какой-то определенной неожиданностью для нас всех. Никто не будет выставлять слабых кандидатов – это точно. Это будет сильная кандидатура, есть варианты", - сказал он в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на уточняющий вопрос, Трофимов отметил, что это может быть и не замглавы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, и не глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. "Они в пуле всех кандидатов, которые рассматриваются. Но я считаю, что есть кандидаты, которые сильнее", - указал он.
Трофимов считает, что действующий мэр Киева Виталий Кличко – серьезная личность, грамотный менеджер и очень популярный в стране человек, а хороший он мэр или нет, по его мнению, нужно оценивать в определенной системе координат.
"Это какая-то должна быть формула и калька оценки, хороший или нет. Что мы подразумеваем под "хороший"? Наверное, как он заботится о городе и его жителях, как работает всё коммунальное хозяйство и т.д.", - пояснил он.
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Вот ссылочка - https://www.facebook.com/729071270499259/posts/3859022064170815/?d=n
ЗЕбанарии правду говорят только тогда, когда у них успех. А у них уже год сплошное обосралово по всем фронтам.
Ніякого обосралова!
Він йшов у владу щоб злити Україну під х.ла і він абсолютно досяг більшості цілей.
Залишилось прийняти донбас у якості автономії у склад країни, подати воду в Крим, роззброїти армію повністю і добити ВПК.
Ну і повинно бути зняття санкцій з мордовії, а потім ми всі разом дружньо попросимось у склад мордовії у якості частини Донецької області
http://dialogs.org.ua/people/37685/ Магазин, який належить дружині нардепа Тищенко, продовжує працювати незважаючи на карантин
коля -трусы
В Киеве Зе набрал 60% голосов тех, кто пришел на выборы.
Хотя, очень не хотелось бы...
Усі троє - Ж2
Нужно было снять сериал про очередного "Голобородько".
Будут приглашать анти-кличковских "экспертов" с "активистами" в свои полит-шоу.
И какое-то количество лохтората легко поведется на это.
Это будет как лакмусовая бумажка: если и после года "повышения" уровня жизни избирателей "бубочки" они по прежнему голосуют за Слуг Народа, чтобы жить еще "много более" "лучше", то это означает, что население больноО и больнО неизлечимо на голову, а психически больным денег в руки не дают (и уж тем более не дают инвестиций).
Вот и посмотрим на процент абсолютно невменяемых в Киеве, это интересно.
И это будет приговором. Приговором Запада, конечно.
То есть на Западе границу прочертят - куда можно "ходить", куда нельзя - а денег не дадут.
Обещать легко, когда казна полная, а вот когда пустая...
Чтобы подмять под себя Киев, Беня даст эфиры своим марионеткам.
Упомянутый в статье Ткаченко до депутатства был главным на "1+1".
Дубинский тоже вроде бы мылится в меры.
На кого поставит Беня, тот и будет в зомбоящике круглосуточно.
Можно ошибиться раз, но раз за разом ошибаться невозможно, если есть хоть крохи разума.
Если избиратели Киева таковы - ну что же, пусть так тому и быть, вот и увидим пусть они себя покажут.
Это тест на вменяемость.
Хто він і чого досяг хоч де-небудь?
Кого взагалі можна порівнювати з ним?
Але якщо Ж2 так хоче мерського стільця то в неї ймовірно є козирі
Так что кого бы они не выставили - ему самое место на столбе с петлей на шее, а не в кресле мэра Киева.
- Лучшие из лучших зализывают раны…
- Возьмите лучших из худших! " (С)
Мовчу вже про брехню..Ця влада,майже нічим, не відрізняється..))
Чи є хоч одна справа де Порошенко підозрюваний?
Я вже не кажу про рішення суду.
Якщо Гладковський крав, то чому він при Зе на посаді а не в тюрмі?
Ще раз: по якій справі Порошенко проходить підозрюваним?
Помилкою Пороха було те, що він вважав себе лідером революції, її вождем, і зосереджував усе на своїй особі, хоча, його вибрав народ України - а потрібно було вести "командну гру", формувати нову політичну еліту і брати під жорсткий контроль інформаційний простір в Україні.
Мені- всі падлюки..))
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Трофимов, раз Тищенко в пуле, значит один из самых умных из всех слуг?
А что тогда говорить об остальных?
😁
- возьмите лучших из лучших...
- лучшие из лучших зализываю.........раны
- так возьмите лучших из худших !!!!
...
14.05.2020 г.
О скандале с "Дия". Мы проанализировали (спасибо, было свободное время) данные выложенные в интернет телеграмм каналом UA Baza. Да , это по большей части компиляция нескольких реестров попавших в сеть в разное время. Но ест одно но... 245 988 реестрационных записей опубликованных в телеграмме внесены в реестры после 06.02.2020 года, то есть после официального представления и запуска приложения "Дия". В любых подобных системах главный вопрос безопасности этих систем - вопрос хранения ключей верификации (идентификации) пользователей. Где находятся сервера приложения "Дия", кто сертифицировал их для использования в этом виде и где данные сервера находятся физически - ответов на этот вопрос нет. Миллионы личных данных граждан Украины очутились в руках неизвестно где находящегося человека при полном попустительстве и молчании органов государственной безопасности.
Истерика устроенная нам Зеленским и К как то странно совпала по времени с оглашением нами появления в Украине Григория (Гечо) Харцилава. Разъясняем. Информация о его появлении попала к нам случайно. У нас нет возможности полного мониторинга въезда\выезда в\из Украины. Наблюдая за мероприятиями приема партии эвакуированных из Турции и соблюдением режима санации, мы случайно зацепились за эту фамилию. Одну из четырех которые есть в нашей базе на него. Собственно он никакой не Харцилава и не какой не грузин. Настоящее имя этого человека Касым Юсеф и он курд по национальности. Точнее курд-иезид. Мы очень далеки от того, чтобы на основании этого строить какие то конспирологические теории - это просто информация. Касым Юсеф - специалист по "серым" и "темным" международным трансзакциям с обналичиванием больших сумм денег в национальных валютах по заказу. Появление этого специалиста в Украине означает что, во-первых - кому то нужны очень большие объемы наличных денег и во-вторых - средства для обналичивании находятся за пределами Украины (иначе пользовались своими обнальщиками) и недоступны по каким то причинам клиенту. Скорее всего речь опять идет о вкладав в оманские банки. Ближний Восток, банковские системы с отрицательным международным рейтингом - этокак раз среда активности г-на Юсефа. Зная, какие проценты снимаются на таких операциях, можем предположить, что деньги ОЧЕНЬ нужны.
Увольнение из "Нафтогаза" Витренко - классическая месть и завить Зеленского и К.
О выплатах "300% медикам". Полтавская область выплатила из средств областного бюджета. На второй раз таких подвигов денег нет. Остальных выплат нет.
Мы проанализировали (спасибо, было свободное время) 21 украинских форумных ресурсов. Анализ показывает обвальное падение уровня доверия к Зеленскому лично. На темах его непосредственно касающихся уровень положительных и относительно отзывов составляет 16%. Негативных и резко негативных - 73 %
Шмыгаль пытается остановить процесс подачи в международный суд коллективного иска от инвесторов "зеленой" энергетики, собирая их на конференцию.
Зеленский продолжает тасовать колоду глав СБУ. Сменил еще троих.
Теряюсь в догадках, кто это!?
Юзик, Лысый или Лиза Богуцкая?
На крайняк пусть двигают Киву......
Але телевізор все одно переміг.
Не бачу підстав щоб не повторилося це знову
Но вот эти вот активные кандидаты от Слуг Народа мне не нравятся еще больше.
Впрочем, как всем известно "народ сер, но мудр" (братья Стругацкие) и потому ошибиться не может: решения народа "правильное, и потому верное" (С)
Эти выборы будут как бы барометром: сообразили ЗЕбуины киевские, как им стало жить "хорошо" при "бубочке" и хотят ли они жить "еще веселее".
Мне кажется, что от результатов этих выборов будет зависеть, а будут ли вообще деньги ЗЕбуинам давать прогрессивное мировое человечество на улучшение их, ЗЕбуинов, уровня жизни, или посмотрят в очередной раз, как на, простите, зоосад с 73%, который живет плохо, а хотят жить еще хуже.
О да. Не по-пацанськи...
А так хоч знати будемо