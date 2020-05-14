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В Тернополе второй день подряд не зарегистрировано новых случаев коронавируса
В Тернополе второй день подряд не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
В целом в области лабораторно подтверждено 1033 случаи COVID-19, из них 432 человека выздоровели и еще 21 умерли. Кроме того, среди общего количества зараженных коронавирус подтвердился у 70 детей.
По данным Тернопольского областного лабораторного центра, за предыдущие сутки проведено 283 исследования, подтверждено 5 случаев заражения вирусом COVID-19. Так, новые случаи коронавируса подтвердились в Кременецком районе - 2, в Шумском, Подволочиском и в Бучацком районах по 1
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