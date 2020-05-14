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Новости Коронавирус и карантин
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В Тернополе второй день подряд не зарегистрировано новых случаев коронавируса

В Тернополе второй день подряд не зарегистрировано новых случаев коронавируса

В Тернополе второй день подряд не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

В целом в области лабораторно подтверждено 1033 случаи COVID-19, из них 432 человека выздоровели и еще 21 умерли. Кроме того, среди общего количества зараженных коронавирус подтвердился у 70 детей.

По данным Тернопольского областного лабораторного центра, за предыдущие сутки проведено 283 исследования, подтверждено 5 случаев заражения вирусом COVID-19. Так, новые случаи коронавируса подтвердились в Кременецком районе - 2, в Шумском, Подволочиском и в Бучацком районах по 1

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Автор: 

карантин (16729) Тернополь (777) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Тести закінчилися?
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14.05.2020 16:01 Ответить
+1
Свекри з свекрами готуються.
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14.05.2020 16:17 Ответить
+1
В Тернополе второй день подряд не зарегистрированИсточник: https://censor.net/n3195565По данным Тернопольского областного лабораторного центра, за предыдущие сутки проведено 283 исследования, подтверждено 5 случаев заражения вирусом COVID-19Источник: https://censor.net/n3195565 Что они курят?😁
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14.05.2020 16:52 Ответить
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Тести закінчилися?
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14.05.2020 16:01 Ответить
і тещі
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14.05.2020 16:11 Ответить
Свекри з свекрами готуються.
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14.05.2020 16:17 Ответить
это возмутительно!
требую продолжения банкета
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14.05.2020 16:09 Ответить
Зарабитчане скоро опять навезут...
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14.05.2020 16:21 Ответить
А іждєвєнци чого переймаються?
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14.05.2020 16:25 Ответить
У вас вся Украина иждивенцы. За то, что везете заразу в Украину, за это судить нужно.
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14.05.2020 16:45 Ответить
Тобто від грошей ти не відмовляєшся, зараза на тих грошах тобі сраку муляє.
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15.05.2020 08:33 Ответить
Ай-яй-яй, так довго годували,а так скоро здохло!
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14.05.2020 16:31 Ответить
В Тернополе второй день подряд не зарегистрированИсточник: https://censor.net/n3195565По данным Тернопольского областного лабораторного центра, за предыдущие сутки проведено 283 исследования, подтверждено 5 случаев заражения вирусом COVID-19Источник: https://censor.net/n3195565 Что они курят?😁
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14.05.2020 16:52 Ответить
Зелену травичку...
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15.05.2020 08:34 Ответить
 
 