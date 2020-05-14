Кинотеатры планируем открыть на 4-5 этапе смягчения карантина, где-то в июле, - и.о. министра культуры Фоменко
И.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко заявляет, что, по прогнозам, открытие для посетителей кинотеатров, концертных организаций и театров планируется на 4-5-м этапах выхода из карантина, примерно в июле.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом она сообщила в эфире одного из украинских телеканалов.
"В настоящее время мы, даже не столько мы, сколько главный санитарный врач, не видим возможным открыть для посещения ни кинотеатры, ни концертные организации, ни театры. По подсчетам и нашим дискуссиям, мы думаем, что это уже примерно четвертый-пятый этапы выхода из карантина, когда уже почти все ограничения будут отменены", - сказала руководитель Минкульта и добавила: "Мы планируем, что это - июль".
Однако, по словам Фоменко, все будет зависеть от того, как будет развиваться сценарий заболеваемости COVID-19 и какой будет нагрузка на медицинскую систему.
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А скільки ж там тих етапів!
Горячая пуля, лети!
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка -
Этапы большого пути.