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Новости Коронавирус и карантин
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Кинотеатры планируем открыть на 4-5 этапе смягчения карантина, где-то в июле, - и.о. министра культуры Фоменко

Кинотеатры планируем открыть на 4-5 этапе смягчения карантина, где-то в июле, - и.о. министра культуры Фоменко

И.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко заявляет, что, по прогнозам, открытие для посетителей кинотеатров, концертных организаций и театров планируется на 4-5-м этапах выхода из карантина, примерно в июле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом она сообщила в эфире одного из украинских телеканалов.

"В настоящее время мы, даже не столько мы, сколько главный санитарный врач, не видим возможным открыть для посещения ни кинотеатры, ни концертные организации, ни театры. По подсчетам и нашим дискуссиям, мы думаем, что это уже примерно четвертый-пятый этапы выхода из карантина, когда уже почти все ограничения будут отменены", - сказала руководитель Минкульта и добавила: "Мы планируем, что это - июль".

Однако, по словам Фоменко, все будет зависеть от того, как будет развиваться сценарий заболеваемости COVID-19 и какой будет нагрузка на медицинскую систему.

Также читайте: Государство планирует освободить от ряда налогов фирмы, работающие в туристической отрасли, - и.о. министра культуры Фоменко

Автор: 

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От просто цікаво- чому в усьому світі під@раси - це голубі, а в нас- зелені?
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14.05.2020 16:13 Ответить
Бо є така країна-зветься У........ !!!
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14.05.2020 16:32 Ответить
Будут новый сезон скотов и слуг нариду показывать в кинотеатрах?
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14.05.2020 16:15 Ответить
https://toloka.to/t95013

Кинотеатры планируем открыть на 4-5 этапе смягчения карантина, где-то в июле, - и.о. министра культуры Фоменко - Цензор.НЕТ 1531
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14.05.2020 16:17 Ответить
Нє."Круті фараони","Прибулець Павло" і "Як втратити друзів..."-ото хітяри !
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14.05.2020 16:24 Ответить
Тобто трошки пізніше за кварталівські концерти по Україні. https://kvartal-concert.com/
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14.05.2020 16:17 Ответить
Тфаюмать!
А скільки ж там тих етапів!
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14.05.2020 16:19 Ответить
Каховка, Каховка - родная винтовка,
Горячая пуля, лети!
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка -
Этапы большого пути.
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14.05.2020 16:20 Ответить
 
 