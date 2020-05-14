Из Украины вывезут младенцев, рожденных от суррогатных матерей во время карантина, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что младенцев, рожденных для иностранцев методом суррогатного материнства во время карантина, вывезут из Украины.

Об этом омбудсмен заявила на пресс-конференции в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня я была на рабочем совещании представителей МИД, ГМС, и мы наработали действенный механизм решения этой проблемы. Поскольку этот вопрос имеет гуманитарный характер, то родители могут обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека, чтобы я помогла им решить этот вопрос. Я, в свою очередь, обращаюсь в МИД и предлагаю решить этот вопрос, и они выдают такой документ", - сказала Денисова.

По ее словам, перечень документов, которые родителям детей необходимо предоставить омбудсмену, чтобы решить этот вопрос, будет обнародован позднее.

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