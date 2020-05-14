Из Украины вывезут младенцев, рожденных от суррогатных матерей во время карантина, - Денисова
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что младенцев, рожденных для иностранцев методом суррогатного материнства во время карантина, вывезут из Украины.
Об этом омбудсмен заявила на пресс-конференции в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сегодня я была на рабочем совещании представителей МИД, ГМС, и мы наработали действенный механизм решения этой проблемы. Поскольку этот вопрос имеет гуманитарный характер, то родители могут обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека, чтобы я помогла им решить этот вопрос. Я, в свою очередь, обращаюсь в МИД и предлагаю решить этот вопрос, и они выдают такой документ", - сказала Денисова.
По ее словам, перечень документов, которые родителям детей необходимо предоставить омбудсмену, чтобы решить этот вопрос, будет обнародован позднее.
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Заразом и любительниц в хороший кабак на красивой машине-тоже самое,услуга за поддержку,помощь.
Ким Кардашьян
Криштиану Роналду
Шерон Стоун
Рики Мартин
Сара Дж. Паркер
Николь Кидман
Роберт Де Ниро.....
итд.
Вышли им обвинение в торговле людьми...
Покупатель закон не нарушает, ибо клиент всегда прав, а вот продавец...
Гуманитарочкой завалим Ивропу
наверняка за долю немалую
4 ч.
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ДА... у нас этот рынок не урегулирован, а что не запрещено - то разрешено. Но вопрос в ином. Я ТРЕБУЮ ПУБЛИЧНО назвать фамилии тех, кто владеет этим МЕГАприбыльным рынком. А еще рынок яйцеклеток...
Там где отбор происходит на борту чартера над нейтральными водами, а перед тем девочек из бедных семей кировограда и кривого рога и подобных городишек стимулируют гормонами... по МНОГО раз, хотя предел всего 1-2...
Я знаю как происходило его открытие и потом передел... угрозы, уголовные преследования, отжим, монополизация...
ПОРОШЕНКО... назови фамилии! Или тебе помочь? Советую поискать в замах АП времен Порошенко.
Я не прав? В ГЛАЗА СМОТРЕТЬ!
Даю маячек... как там проект "наш край" поживает? )))) Кто курировал? Чем там жена занимаитсо?