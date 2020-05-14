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Из Украины вывезут младенцев, рожденных от суррогатных матерей во время карантина, - Денисова

Из Украины вывезут младенцев, рожденных от суррогатных матерей во время карантина, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что младенцев, рожденных для иностранцев методом суррогатного материнства во время карантина, вывезут из Украины.

Об этом омбудсмен заявила на пресс-конференции в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня я была на рабочем совещании представителей МИД, ГМС, и мы наработали действенный механизм решения этой проблемы. Поскольку этот вопрос имеет гуманитарный характер, то родители могут обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека, чтобы я помогла им решить этот вопрос. Я, в свою очередь, обращаюсь в МИД и предлагаю решить этот вопрос, и они выдают такой документ", - сказала Денисова.

По ее словам, перечень документов, которые родителям детей необходимо предоставить омбудсмену, чтобы решить этот вопрос, будет обнародован позднее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 46 младенцев, рожденных для иностранцев методом суррогатного материнства, находятся в одном из отелей Киева. ВИДЕО

Автор: 

младенец (37) суррогатное материнство (35)


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Топ комментарии
+9
Та легализуйте уже праституцию, раз людина це тавар
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14.05.2020 16:20 Ответить
+9
так на фига поднимала кипиш с "торговлей людьми" ?? или порешали...занесли????
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14.05.2020 16:20 Ответить
+8
п№здець, уповноважена по правам людини кришує торгівлю немовлятами. Епічна срака!
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14.05.2020 16:28 Ответить
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Та легализуйте уже праституцию, раз людина це тавар
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14.05.2020 16:20 Ответить
https://censor.net/user/447490 В Німеччині і інших країнах Європи де легалізована проституція,це забороненено.
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14.05.2020 16:27 Ответить
Ми нажаль не в Німеччині. У нас тут свій блекджек з зебілами
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14.05.2020 16:28 Ответить
https://censor.net/user/447490 Та Україна взагалі придаток.Але населення саме цього хоче.
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14.05.2020 16:30 Ответить
А проституция что преступление?
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14.05.2020 16:32 Ответить
Арсен Аваков считает, что да. Ведь его орлы регулярно накрывают бордели =)
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14.05.2020 16:34 Ответить
Тогда пусть и накроет всех,кто замуж выходит за на 20 лет старше,но при деньгах.
Заразом и любительниц в хороший кабак на красивой машине-тоже самое,услуга за поддержку,помощь.
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14.05.2020 16:52 Ответить
нет. а сводничество - да.
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14.05.2020 16:39 Ответить
Дети от суррогатных матерей у:
Ким Кардашьян
Криштиану Роналду
Шерон Стоун
Рики Мартин
Сара Дж. Паркер
Николь Кидман
Роберт Де Ниро.....
итд.
Вышли им обвинение в торговле людьми...
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14.05.2020 16:59 Ответить
Рики Мартин вообще-то гомосексуалист но то ладно =)
Покупатель закон не нарушает, ибо клиент всегда прав, а вот продавец...
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14.05.2020 17:01 Ответить
Ты серьезно?
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14.05.2020 17:11 Ответить
Тем детям повезло. А эти неизвестно куда отпрявятся, дай Бог чтоб из них рабов не сделали или на запчасти потом не разобрали через несколько лет
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14.05.2020 18:01 Ответить
Вооюще-то они поехали к свои биологическим родителям. И это больше их дети, чем суррогатной сатери. Вряд ли суррогатная мать захочет растить чужих по крови детей.
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14.05.2020 18:16 Ответить
А з чого ви такий висновок робили? ну що в цих дітей погані батьки? Нам ніхто не зобов'язаний імена називати батьків! А їдуть за кордон вонив же повноправними громадянами своїх країн. а в більшості європейських країн закони щодо дітей набагато кращі, ніж в нас.
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21.01.2022 15:53 Ответить
А вообще добавь еще в этот список Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным ( двойня), и Филлипа Киркорова. Хотя с Киркоровым непонятно
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14.05.2020 18:29 Ответить
Товар, це як би сурогатні мами своїх дітей продавали. А це не так. Батьки забирають своїх рідних дітей!
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21.01.2022 15:51 Ответить
так на фига поднимала кипиш с "торговлей людьми" ?? или порешали...занесли????
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14.05.2020 16:20 Ответить
" родители могут обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека, чтобы я помогла им решить этот вопросИсточник: https://censor.net/n3195572
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14.05.2020 16:45 Ответить
Наверно "заплатили налоги". Ведь суррогатные матери заработали десятки тысяч долларов, а налоги не заплатили. Сказано же : оформили все необходимые документы. Не бесплатно же. Вот не умеете вы читать между строк.
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14.05.2020 18:20 Ответить
А Денисова впевнена що там їм буде гірше?
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14.05.2020 16:22 Ответить
Поскольку этот вопрос имеет гуманитарный характер, то родители могут обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека, чтобы я помогла им решить этот вопрос.



Гуманитарочкой завалим Ивропу
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14.05.2020 16:23 Ответить
Какие родители. Здесь их три : биологическая мать, биологический отец, и суррогатная мать.
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14.05.2020 18:22 Ответить
Если сделать тест на отцовство и материнство, то выяснится, что Украина не пускает детей к родителям и мешает воссоединится семье. Так что не все так просто.
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14.05.2020 18:32 Ответить
была информация, что китайцы едят младенцев, особенно таких, от суррогатных матерей. Такие блюда подаются в ресторанах для ВИП-гостей в тайных комнатах и стоят очень и очень дорого...
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14.05.2020 16:27 Ответить
та не так уж и дорого. и не младенцев они едят, а абортированный материал. Говорят, полезно. Но смотреть страшно. Фу!
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14.05.2020 16:30 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/3466536-a-mne-zhyvotyk-na-novohodnei-vecherynke-v-kyeve-sely-russkoho-rebenka В Киеве съели «русскоязычного» младенца

З України вивезуть немовлят від сурогатних матерів, народжених під час карантину, - Денісова - Цензор.НЕТ 9141
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14.05.2020 16:30 Ответить
я слышал, что где то пьют кровь младенцев, насчет блюд - это загиб
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14.05.2020 16:47 Ответить
... а ещё едят снегирей, насилуют эпилептических бабушек, распинают мальчиков в трусиках
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14.05.2020 17:21 Ответить
Тетка, ты с дуба рухнула или просто из чебоксар бредишь?
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14.05.2020 16:51 Ответить
А ви всьому, що пишуть в інтернетах вірите?
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21.01.2022 15:54 Ответить
Боже, да что вы несете. Такой бред. Всякой дкрости верите. У этих детей есть родители. Я сама когда донором была в клинике то мне рассказывали там такие истории. Что родители этих деток по 10, 20 лет ждали.
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25.01.2022 19:01 Ответить
п№здець, уповноважена по правам людини кришує торгівлю немовлятами. Епічна срака!
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14.05.2020 16:28 Ответить
та де це торгівля?? Торгівля - то як би жінки власних дітей віддавали. А тут законні біологічні батьки чекають своїх дітей.
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25.01.2022 16:23 Ответить
чтобы я помогла им решить этот вопрос.Источник: https://censor.net/n3195572

наверняка за долю немалую
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14.05.2020 16:28 Ответить
намекнула...
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14.05.2020 16:30 Ответить
Прямо конвеер какой-то
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14.05.2020 16:33 Ответить
ну хоть что-то можно отнести к достижениям нынешней власти. хоть конвеер-инкубатор смогли наладить в отеле
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14.05.2020 16:36 Ответить
И это 46 младенца, которые рождены только завремя карантина, получается, действительно в Украине налажен конвеер сурогатства, я об этом как то и не знал и не думал, щас аж немного шокирован такой новостью.
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14.05.2020 16:49 Ответить
при чому тут конвеєр? Просто зараз діти одночасно в одному місці зібрались. І все. Як би їх тоді вчасно могли забрати батьки, такого галасу не було б!
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25.01.2022 16:24 Ответить
У пчел тоже есть матка, которая рожает, а есть рабочие пчёлы, которые приносят мед и воспитывают личинок. И в муравейнике так. Так что ничто не ново под луной.
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14.05.2020 18:26 Ответить
Да еще и в нищий Китай,с ВВП=Германии,но но населением в 20 раз больше.Опустились ниже плинтуса.
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14.05.2020 16:36 Ответить
превратили страну в биоматериал...,барыжат уже даже младенцами....кравчук, кучма, ющенко,.........,порошенко, зеленский - ау....
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14.05.2020 16:41 Ответить
Жизнь себе дорогу пробьет.
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14.05.2020 18:27 Ответить
і еті люді нам... блRRRRRRR!!!!!
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14.05.2020 17:00 Ответить
нас в гідропарк не пускають
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14.05.2020 17:01 Ответить
а як [отправіть] коментар з клавіатури? Ну, шоп мишкою не ялозити. Ніякі комбінації типу контрол - ентер в мене не срабативают
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14.05.2020 17:03 Ответить
матрица в действии
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14.05.2020 17:53 Ответить
Скорее улей или муравейник. Там тоже одни рожт, другие воспитывают.
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14.05.2020 18:36 Ответить
Це повний капець. Україна вже народжує дітей для іноземців та продає їх на експорт. Треба негайно припинити цю работоргівлю. Діти народжені в Україні - це наші громадяни. Треба заборонити усиновлення іноземцями українських дітей.
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14.05.2020 18:42 Ответить
Когда уже люди наконец-то поймут, что женщины не торгуют ни какими детьми!!! Женщине подсаживают эмбриона которые на генетическом уровне не связан с ней ни коем образом!!! Малыш несет ДНК своего биологического отца и матери, женщина просто работает инкубатором для вынашивания и рождения чужого для нее ребенка!
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22.12.2021 22:30 Ответить
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZUX8EXjVqEeMHH-MTZOHdA0BS7FkYJpfgGoKcC7mjIBxuq9Y7VZ-************************************************************-QWtNxmw1_pOM8UsM8&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

4 ч.
·

ДА... у нас этот рынок не урегулирован, а что не запрещено - то разрешено. Но вопрос в ином. Я ТРЕБУЮ ПУБЛИЧНО назвать фамилии тех, кто владеет этим МЕГАприбыльным рынком. А еще рынок яйцеклеток...

Там где отбор происходит на борту чартера над нейтральными водами, а перед тем девочек из бедных семей кировограда и кривого рога и подобных городишек стимулируют гормонами... по МНОГО раз, хотя предел всего 1-2...

Я знаю как происходило его открытие и потом передел... угрозы, уголовные преследования, отжим, монополизация...

ПОРОШЕНКО... назови фамилии! Или тебе помочь? Советую поискать в замах АП времен Порошенко.

Я не прав? В ГЛАЗА СМОТРЕТЬ!

Даю маячек... как там проект "наш край" поживает? )))) Кто курировал? Чем там жена занимаитсо?
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14.05.2020 20:19 Ответить
"Найкращий бренд України це жінки! Ми будемо торгувати робочою силою на ринку! " - чому ці гасла Зеленої команди нікого не здивували? Тепер торгівля дітьми... Хто ще вірить у якийсь інший зміст фрази преЗедента про те, що наші люди найкраший товар на ринку? Чи просто не сприймали це буквально? Такий креативний підхід!
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14.05.2020 21:07 Ответить
При чём здесь президент и его команда, суррогатное материнство было в Украине давно. Просто об этом было не принято, а даже если и подымалась эта тема, то исключительно в негативном ключе. У меня соседка еще лет десять назад была суррогатной мамой, то тогда кроме меня и близких родственников об этом ни кто не знал. Не стоит так негативно отзываться о таком способе заработка, ведь в выигрыше остаются все участники программы. Тем более сейчас можно до 900000 гривен получить за программу.
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23.09.2021 15:50 Ответить
Согласна с вами, такое впечатление складываеться, что будь то бы сам факт суррогатного материнства в Украине замалчивался, не понятно по каким причинам. Но, сейчас стали более открыто говорить о своем опыте суррогатные мамы и это действительно не может не радовать. Я как участница программы в прошлом могу открыто сказать, что мне это решение не легко далось, но чаша весов в пользу участия на программе превысила все мои тревоги.
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04.11.2021 18:29 Ответить
Вы понимаете, что несете полнейшую чушь!!! Суррогатное материнство существует уже много лет в Украине и за клиники вспомогательных репродуктивных технологий стали практиковать суррогатное материнство задолго до прихода к власти нынешнего президента. Просто в законе много достаточно недочётов, но при желании можно все исправить и урегулировать!
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22.12.2021 22:28 Ответить
якщо я правильно зрозумів " можуть звернутися до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, щоб я допомогла їм вирішитиДжерело: https://censor.net/ua/n3195572" то це такий неоднозначний натяк на те, що їй треба пару ЮСД і вона допоможе.
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15.05.2020 13:51 Ответить
Довольно не разное мнение у людей комментирующих, о сих пор к суррогатном материнству относятся с негативом. Почему люди не могут понять, что это просто вспомагательная услуга репродукивной медицины такая же как и ЭКО на пример. Женщина сдает в аренду просто свое тело за определенную плату, не пойму в чём вообще собственно проблема! Каждый сам в праве решать как и где ему зарабатывать!
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23.09.2021 15:26 Ответить
Тот кто сталкивался с суррогатным лично, не станет говорит об этом в негативном ключе. Наоборот мне кажется большинство благодарны клиникам что предоставляют возможность заработать приняв участие в программе. Вы в курсе, что сейчас до 900 000 гривен можно заработать, это огромные деньжищи!!!
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22.12.2021 22:24 Ответить
Не знаю даже, я суррогатное материнство воспринимаю спокойно. Деве близкие подруги и я в том числе были участницами программы суррогатного материнства. В этом деле нужно смотреть в оба когда выбираешь центр, иначе можно встрять в очень не приятную историю. Мне по душе больше всего пришлась клиника которая работала с иностранцами, так как выплаты были у них более чем приличные, меня такая сумм вполне устроила и я согласилась.
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04.11.2021 18:22 Ответить
А яка клініка на ваш погляд найкраща серез усіх? До якої звернулися самі йдучи на програму? Важливо, як наме щоб в центрі було не лише хороший гонорар, а й гідне ставлення до учасників. Я читала кілька історій дівчат, що після вступу на програму змінювалося ставлення клініки до них, що ви думаєте з цього приводу?
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19.01.2022 16:49 Ответить
Помню эту скандальную историю, мне эта клиника понравилась своей настойчивостью! Они довели дело до конца и даже в такой критической ситуации не растерялись! Сейчас мало центров репродуктивной медицины которые готовы жертвовать многим ради своих клиентов! Мне кажетьс как минимум с этой клиники другие центры должны брать пример, как нужно правильно и оперативно работать в критических и не предвиденных ситуациях.
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09.11.2021 23:22 Ответить
Мені здається, що навіть погана реклама все ж таки краще, ніж узагалі нічого. Про цей центр давно всі занають, особливо серед сурогатних мам він популярний. А це й не дивно юо договір у них офіційний, виплати завжди вчасно і до того ж по зкону все прозоро. Гадаю, що це достатня кількість підстав, щоб цьому центру довіряти.
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19.01.2022 16:59 Ответить
Жесть, читаю комментарии и удивляюсь насколько у нас люди не образованы!!! Приравнивать суррогатное материнство и проституцию, это просто варварство. Люди все готовы отдать ради своего родного ребенка, на край света едут даже. Я лично была в программе суррогатного материнства, сдавала в аренду свое тело для вынашивания ребенка для иностранной пары. Не считаю, что моё тело это товар, я делала так, как считала нужным и правильным в тот момент!
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22.12.2021 22:20 Ответить
Прочитавши коментарі, в мене склалося враження ,що ще не скоро ми нормально ставитемося до явища сурогатного материнства. Але не дивлячись на все це, сурогатне материнство стрімко розиваеться в Україні. Я і сама була в програмі, навіть є в планах повторити свій досвід, зараз доволі не погані виплати! Та й гроші ніколи зайвими не увають!
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19.01.2022 16:46 Ответить
Ну так це добре! нарешті дітки з батьками воз'єднатись з батьками! і так вони тоді стільки натерпілись...
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21.01.2022 15:50 Ответить
Люди которые тут пишут что этих детей куда-то продают стоит меньше зомбо ящик смотреть. Это дети родителей которые из так долго ждали. Просто из-за дурацкой пандемии так все сложилось. Поверьте людей на планете очень много которые имеют проблемы с деторожденим.
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25.01.2022 18:57 Ответить
Верно, тот кто не сталкивался с проблемой бесплодия понятия не имеет как сложно с этим жить. Мои биологические родители не верили в диагноз и искали почти 9 лет способ как забеременеть и выносить самостоятельно. Но, чудес не бывает и к сожалению они просто кучу времени потеряли в пустую!!!!
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26.01.2022 19:28 Ответить
Я как суррогатная мама в прошлом могу сказать, что суррогатное материнство с торговлей детьми абсолютно ничего общего не имеет! Женщина вынашивает биологически чужого ребенка, она просто инкубатор живой которого арендовали на несколько месяцев. За программу я получила почти 900000 гривен, это более чем достойная награда!
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26.01.2022 19:24 Ответить
Да-да, другие центры не стали придавать огласке свои проблемы, а я уверенна что ситуация была аналогичная во всех центрах. Если клиника не побоялась заявить на весь мир о проблеме, значит работают по закону и у них все хорошо. У меня много знакомых девочек на суррогатное к ним пошли и остались довольными, договор официальный и выплаты всегда во время!
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11.02.2022 00:08 Ответить
Верно, именно так и обстоят дела. Суррогатное придумали изначально чтобы помочь людям страдающим бесплодием, когда совершенно нет ни каких шансов на естественную беременность. Есть много случаев когда даже ЭКО не является эффективным методом!
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14.02.2022 20:22 Ответить
Женщины хотели просто заработать, в суррогатное все без исключения идут ради материального вознаграждения. Это не плохо, но и я не призываю всем в такой способ зарабатывать на жизнь. Это просто один из не многих вариантов как за меньше чем год получить до 900000 гривен, разве это плохо? Сейчас участие в программе в нашей стране безопасно и абсолютно законно, но это конечно при условии, что в клинику пойдешь хорошую!
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11.02.2022 00:07 Ответить
Вы правы, суррогатных мам не понимают, именно из-за того, что до конца не понимают как именно происходит программа. Суррогатная мама ничего общего с ребёнком которого вынашивает не имеет, просто своё тело сдает в аренду на девять месяцев. У меня близкая подруга когда узнала о моём положительном опыте суррогатного, то пошла тоже, но её по состоянию здоровья не взяли на программу к сожалению.
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14.02.2022 20:24 Ответить
Ну, вполне естественно что Украина на первом месте в плане практики суррогатного материнства. По сравнению с другими странами у нас просто катастрофически низкий уровень жизни, а цены европейские. Такой финансовый дисбаланс можно урегулировать только с помощью суррогатного материнства, другого выхода и вариантов нет к сожалению пока что. У меня подруга дважды была суррогатной мамой, сейчас живет очень хорошо!
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14.02.2022 20:21 Ответить
 
 