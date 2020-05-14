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Во Львове COVID-19 заболели уже 100 медиков, 56 из них - сотрудники скорой помощи, - Садовый
Нагрузка на хирургические отделения возросла в 3 раза.
Об этом в Telegram сообщил мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодня во Львове на COVID-19 заболели 100 медицинских работников. Из них 56 - это работники больницы скорой помощи. Хотя эта больница не является опорной для лечения больных коронавирусом, но через нее ежедневно проходит большое количество пациентов. К примеру, нагрузка на хирургию возросла в 3 раза", - отметил мэр.
По его словам, город выделяет по 20 тыс. грн на медработников, которые заболели коронавирусом.
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в Тернополе - 0, а в 2-х часах езды аж целых 100
Це - вітчизняний "апарат штучної вентиляції легень". Новатор називається. Ви не помилились - це механічна рука, котра натискає на мішок Амбу (грушу, що качає повітря). Ще він може: а) нарізати ковбасу; б) натискати кнопку у Верховній Раді; в) махати в слід надіям на поліпшення в медичній галузі; г) ставити печатки на наказах МОЗ про закупівлю всякого лайна; д)....
Та багато чого може ця унікальна річ за 20 тисяч гривень, яких до бєніної мами готове закупити МОЗ...
Господи, де ж ми так нагрішили?...
Він дійсно таки кретин! Всі масово хворіють на корону ,а навантаження на хірургів ,котрі з мікроскопами вирізають віруси з клітин?