Во Львове COVID-19 заболели уже 100 медиков, 56 из них - сотрудники скорой помощи, - Садовый

Нагрузка на хирургические отделения возросла в 3 раза.

Об этом в Telegram сообщил мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня во Львове на COVID-19 заболели 100 медицинских работников. Из них 56 - это работники больницы скорой помощи. Хотя эта больница не является опорной для лечения больных коронавирусом, но через нее ежедневно проходит большое количество пациентов. К примеру, нагрузка на хирургию возросла в 3 раза", - отметил мэр.

По его словам, город выделяет по 20 тыс. грн на медработников, которые заболели коронавирусом.

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