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Медучреждения пока будут получать средства, которые начислялись им до старта второго этапа медреформы, - "слуга народа" Радуцкий

Медучреждения пока будут получать средства, которые начислялись им до старта второго этапа медреформы, -

Медицинская реформа в Украине будет меняться, прежде всего, с перерасчетом тарифов на оказание услуг в сторону рыночных.

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что медицинская реформа однозначно будет продолжаться, но над ней нужно поработать, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, тарифы пересчитают в сторону рыночных, чтобы у медиков были стимулы работать.

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При этом переход на новую систему финансирования будет проходить постепенно с учетом интересов врачей, местных органов власти и пациентов.

"Пока будет идти аудит, медучреждения будут получать старые средства, которые начислялись им до старта второго этапа реформы 1 апреля. Также у них останется и то финансирование, которое было определено НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины, - ред.)", - отметил Радуцкий.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал пересмотреть медицинскую реформу.

Автор: 

больница (1444) здравоохранение (332) медицина (2529) Радуцкий Михаил (288) медреформа (122)


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Экспорт спирта ж разрешили, Радуцкий, давай новую партию масок отправляй
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14.05.2020 16:45 Ответить
Плач по монобільшості
Що за бісова рахуба?
Де коріння інцидента?
Монобільшість , «дала дуба»
На очах у ПреЗЕдента!

П'ятдесят «штиків» злиняло -
Це розкол чи ірредента?
Монобільшості не стало
На очах у ПреЗЕдента.

Спілка «Слуг» , народу люба,
Хабарів не сміла брати.
Монобільшість «дала дуба» -
Винен Вірус в тім проклятий!

Лікарі не відволали
( Де їх клятва Гіппократа??)
То ж ,,в Зеленського" сказали:
- Шиш їм всім, а не доплата!
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14.05.2020 16:45 Ответить
Радуцкий, как лох, до сих пор рассекает по Киеву на Мерсе!
Сбрось маску и купи приличный членовоз....
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14.05.2020 16:55 Ответить
 
 