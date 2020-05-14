Медучреждения пока будут получать средства, которые начислялись им до старта второго этапа медреформы, - "слуга народа" Радуцкий
Медицинская реформа в Украине будет меняться, прежде всего, с перерасчетом тарифов на оказание услуг в сторону рыночных.
Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что медицинская реформа однозначно будет продолжаться, но над ней нужно поработать, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, тарифы пересчитают в сторону рыночных, чтобы у медиков были стимулы работать.
При этом переход на новую систему финансирования будет проходить постепенно с учетом интересов врачей, местных органов власти и пациентов.
"Пока будет идти аудит, медучреждения будут получать старые средства, которые начислялись им до старта второго этапа реформы 1 апреля. Также у них останется и то финансирование, которое было определено НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины, - ред.)", - отметил Радуцкий.
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал пересмотреть медицинскую реформу.
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